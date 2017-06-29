Новый катер для ВМС типа "Гюрза-М" спущен на воду, - Минобороны. ФОТО

WiM
, Алекс Веселко
, Саша Крест
, Igor L
, Paul Petrovach
, rock-n-roll
, 133133
, Penaj WOT
, kostjaua5
, Василий Vasil
, Ali Hasan
, Александр Славный aed44137
, vad
, tamerlan
, Alexandr Shmirev
, LUSi
, Ричард Третий
, Dnipro 75ed19bb
, Намкрыш Намкрыш
, Константин 1041a131
, Лесли
, Serge Severn
, Том Джонс
, Малець Тарас
, tvellen-van
, пачую кожнава
, Сергей Исаев 40904e12
, Cтарий Кінь
, Ming Uing b56f719d
, Fjall_Raven
, Герда Андерсен
, Байгали
, Ніна Татарченко
, Alexandr Slavich
, Костянтин Болтівець
, жорик охара
, Савва Никифорович 5725ddad
, Русскоязычный Бандеровец 905c405d
, Бздынечка
, Старый пионэр
, не скажу
, литвин
, Дед b34f2642
, Вася Городской
, Алена Колосова c48ee935
, Шрек Баблокат
, Ортодром
, SergeyPatalogoanatom
, Иван Петрович Сидоров
, Nina Melnikova 86656573
, Dnepr forever
, Juli Schubs
, RS Detector
, Wevelsburg
, Vladimir Shcherbak
, armamagedoniks
, курвиметр
, Юрий Булкин
, Геннадий Соколенко
, Віктор Багряний 6d106e85
, Евлампий Морамойкин
, botoks
, Привет
, war3
, Аль Капучіно
, alexandr shamov
, Лилия Стацкая
, Vanya Vankendorf
, Val Perry
, Ruslan Tkachenko
, Люцифер
, Hulio
, Phels Phels
, Антонина Бернат
, Yuriy Yurieff
, 5 копійок
, Irada
, Спадарыня Марыся
, Sash Fart b42abe58
, gassab
, Anatoly Filatov
, Гнат Коваль
, Герхард
, Стрелок
, dandelion wine
, Берегиня
, Der Einsamer Krieger
, Геннадій Бикодір adb80589
, бостууга
, Michael Chumakov
, Alexander Kravchenko
, Леонид Самуэльевич
, Unleashed
, Valeriia Strelchuk
, Смачний Кабанець
, Топ Ган
, V T 2fd9d4b9
, Прохожый
, Sergey Panasenko
, stonegod
, Gaston Grey
, Петр Демченко b36b996a
, Visitor Guest
, avengers
, Дядько
, Пирожок
, NonCFist
, SerjUA
, Павел Геращенко
, Антип61
, Avto Parulava
, Росися Вперде 6168386f
, антонина принц
, Олег Хардин
, Оолександр Білець
, timurovec
, Глеб Егорович Жеглов d16baf6c
, Vipe Man
, Vasya Batareykin
, МГМ
Igor L, Саша Крест, Paul Petrovach, Ali Hasan, Penaj WOT, Том Джонс, 133133, kostjaua5, Cтарий Кінь, Александр Славный aed44137, Бздынечка, tvellen-van, Алекс Веселко, Малець Тарас, vad, не скажу, Ортодром, armamagedoniks, Ming Uing b56f719d, Dnepr forever, Віктор Багряний 6d106e85, LUSi, alexandr shamov, Костянтин Болтівець, Лилия Стацкая, Hulio, Вася Городской, Irada, Juli Schubs, Аль Капучіно, Намкрыш Намкрыш, пачую кожнава, SergeyPatalogoanatom, жорик охара, war3, Герхард, Fjall_Raven, Спадарыня Марыся, Леонид Самуэльевич, литвин, Vanya Vankendorf, Alexander Kravchenko, Der Einsamer Krieger, Стрелок, Герда Андерсен, Байгали, Смачний Кабанець, stonegod, Nina Melnikova 86656573, Anatoly Filatov, Глеб Егорович Жеглов d16baf6c
Всего на сайте: 171 писатель
Ответить
Ответить
А хрещена мати гарна.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Дрищата хоче повернутися ?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Хтось може відповісти чесно ?
Ответить
Ответить
Ответить
Та даже если бы не согласился, то дебилизм изложения мыслей его все равно выдал)))
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Но всё равно - плавгроб
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Роль всех этих "гюрз" и прочей ерунды только одна, ДЕРИБАН БЮДЖЕТА и вывод средств в офшоры! А что бы активисты и прочий сброд не мешали Вирус Petya управлять Державой и воровать, оборонный заказ засекретили.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
1) чтоб его достроить - нужно дохрена чего купить у РФ. А она это продаст???
2) по большому счёту от него сейчас остаётся только корпус. Достраивать будет ОЧЕНЬ долго о дорого (и почти все деньги уйдут РФ на комплектующие).
3) что он будет делать ОДИН???
РФ бы его купила - но это не патриотично.
Может бы его купил Китай или Индия, но достраивала бы его всё равно РФ (что - смотри выше)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
29.06.2017 17:41
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
новые катера, будут быстрее входить в состав флота
ще б пак, пєцья бабло на чому хочеш рубатиме.
Ответить
Когда Порошенко перестанет быть барыгой в кресле президента, а командующий ВМС Украины станет профессионал, то все эти "гюрзы" будут переданы ДПСУ и будут нести службу по отлову контрабандистов и рыбаков не законно промышляющих в экономических водах Украины.
Ответить
Ответить
ці катери на річці Аму-Дарья ще з 2004 ганяються за контрабандистами на службі погранців Узбекістану. Але ж в Україні їх модифікація Гюрза-М йде не погранцям, а ВМСУ.
Ответить
Вирус Petya захватил должность президента и продолжает торжественно шествовать по Украине!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить