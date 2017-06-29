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Материалы по теме:  Оборона
Теги: ВМС (529) Киев (17520) корабль (889) Минобороны (5171) флот (683)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Новый катер для ВМС типа "Гюрза-М" спущен на воду, - Минобороны. ФОТО

Сегодня на киевском заводе "Кузница на Рыбальском" был спущен на воду малый артиллерийский бронированный катер типа "Гюрза-М".

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Краще б спустили на воду корвет, скільки можна його будувати? Гюрза не має жодної ролі в ВМСУ, навіщо їх випускати? Це дурно витрачені кошти на не-Стелс річковий катер без протиракетного захисту та без ракетної протикорабельної зброї. Його знищать зенітною ракетою за 35 км від ворожого корабля, він його навіть не побачить і уникнути знищення не зможе! Чому в Гюрзи така банальна конструкція? Чому не зробили Гюрзу невидимою для морських радарів ворога?
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Каждый мнит себя стратегом видя бой издалека.
А хрещена мати гарна.
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Игорь, ты с крещатиком сейчас общаешься. Брось это дело!
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Так ось це хто !
Дрищата хоче повернутися ?
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Я так зрозумів по фото що води в Дніпрі не вистачило щоб зняти зі стапелів цей морський велосипед.
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Так може він , того ... ну , взагалі плавати не здатний ?
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пэтины строители переборщили с килем. киль в дно упирается
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Не хоче покидати материнське лоно? Боїться? Правильно робить, бо з таким озброєнням зараз і проти браконьєрів стрьомно ходити, можуть з РПГ продирявити наскрізь. Хоч би блоки динамічного та активного захисту на нього навішали, бо в цього катера є реальна можливість отримати снаряд чи ПТРК в бочину.
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Игорь! а кем вы в жизни реальной работаете? просто интересно...
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Якщо в нас ворог РФ - чим сама ця "гюрза" може їх налякати ? ...))
Хтось може відповісти чесно ?
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Ворога не лякають-його вбивають.
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Я его вычислил и на прямую спросил, он согласился!
Та даже если бы не согласился, то дебилизм изложения мыслей его все равно выдал)))
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По ходу , в стецьків справи взагалі кепські - раз навіть такий тролячий "фольксштурм" до справи залучають ...
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У юлькіних троллів справи ще гірші, бо вони волають як скажені.
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Він ніколи звідси й не зникав. Хіба не зрозуміло з загального часу перебування ним на сайті, що це - основна його робота. Тому воно так і бісилося, коли деактивували всі його акаунти.
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треба взяти над ним шефство, щоб не загубився на форумі. У порохоботів сьогодні справді криза, якщо вже його відкопали.
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Фрау, а де ви закопали Габриєл? Негайно витягуйте її домовину.
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а що таке, що ти вчора був під українським прапором, а сьогодні вже "подорожуєш Німеччиною"? Куди подівся твій так званий патріотизм?
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Я так понял что это просто-напросто резидент Парашенко моет деньги на этих катерах-убожествах.
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там немного стелса обещает проектант
Но всё равно - плавгроб
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"Катер «Гюрза» имеет весьма пологую наружную архитектуру, с использованием элементов стелс-технологий, таких как сильный наклон надстройки и стен с обеих сторон, в поперечном сечении корпуса катер имеет форму плоского шестиугольника. Это дает значительное снижение радиолокационной отражательной способности. В целях уменьшения фонового тепла выхлопные газы двигателя выводятся ниже ватерлинии."
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Чому не сховали носову та кормову гармати в кожух? Навіщо ці леєра вздовж судна? Навіщо ця рубка та мачта? Катер має бути цілісним шматком поверхні без виступаючих частин, щоб радіохвиля відбиваючись від гладкої поверхні не знайшла навіть маленької дрібнички, від якої вона може відбитись прямо в сторону радара. Корпус має бути нахиленим до води, щоб радіохвиля радару відбиваючись від корпуса під кутом атаки не випромінювала в сторону ворожого корабля!

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да ну, з цих катерів можна зробити міні тральщики. При наявності хорошого локатора, кількох мін і глибинних бомб він принесе більше користі ніж корвет, який при низькій маневреності буде швидше потоплений. Я сильно сумніваюся, що кацапськими зенітками можна підбити таку маневрену ціль навіть з 5 км.
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Грузинські катери були знищені зенітними ракетами. Малий розмір швидкісного катера не став проблемою для радянської зенітної ракети.
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Так корвет строит не завод Порошенко а завод Новинского, поэтому денег на достройку у государства нет, строят его с 2009 года.
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Чому ж тоді немає фінансування? Або чому пєтя досі не забрав у Новінського Чорноморський суднобудівний завод?
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"Гюрза не має жодної ролі ... " - ой, как же Вы не правы!!!
Роль всех этих "гюрз" и прочей ерунды только одна, ДЕРИБАН БЮДЖЕТА и вывод средств в офшоры! А что бы активисты и прочий сброд не мешали Вирус Petya управлять Державой и воровать, оборонный заказ засекретили.
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Это судно пригодится для отлова катеров рыго-соевых с добром)
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Под суд вируса за это коррупционное плавдерьмо
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Это вместо крейсера Украина, который порошенко приказал пустить под лом. Ну-ну...
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Ну что вам дался тот крейсер???
1) чтоб его достроить - нужно дохрена чего купить у РФ. А она это продаст???
2) по большому счёту от него сейчас остаётся только корпус. Достраивать будет ОЧЕНЬ долго о дорого (и почти все деньги уйдут РФ на комплектующие).
3) что он будет делать ОДИН???

РФ бы его купила - но это не патриотично.
Может бы его купил Китай или Индия, но достраивала бы его всё равно РФ (что - смотри выше)
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Где еще в мире военные заказы получают предприятия президента?
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В расисии - доченька путина тоже, как и порошенко, хорошие подряды подгребает.
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Оч умный и эрудированный чел. У которого, по его словам, IQ > 130
29.06.2017 17:41
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Да а в это время британцы спустили Авианосец. Наш народ трудолюбив и было бы богато государство если бы не поссовковая орда чиновников и барыг засевших у власти!
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Таки так , вся біда від п'явок - АП, КМУ, ВР та ще толпи дармоїдів
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Це не дармоїди - це ваші господарі ... Навчіться вже казати правду .
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шо підримуєш? використання річкового бронекатера на морі? прапор тобі в руки.
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в прибережних водах він себе непогано покаже. Вже краще 100 таких ніж один крейсер
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бугага. Покаже як? У бойовому контакті з якими кораблями ЧФ козломордії покаже себе річковий патрульний катер - просвіти будь-ласка.
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Это было год назад,оба катера несут службу в ВМС Украины.Недоработки устранили и будем надеяться, что новые катера, будут быстрее входить в состав флота.
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Гюрза - це адаптація річкового катера, що проектувався та вироблявся на замовлення Узбекістану. пєцья тепер тулить цю річкову кавоварку в ВМС.
новые катера, будут быстрее входить в состав флота

ще б пак, пєцья бабло на чому хочеш рубатиме.
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и главное не ставить вопрос: " А нах ... они нужны в ВМС?"

Когда Порошенко перестанет быть барыгой в кресле президента, а командующий ВМС Украины станет профессионал, то все эти "гюрзы" будут переданы ДПСУ и будут нести службу по отлову контрабандистов и рыбаков не законно промышляющих в экономических водах Украины.
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Нормальные зрадоботы катер одобряют. Легкий стелс, бронирование, возможность транспортировки на Ан-124, дистанционно управляемые пушки, вполне нормальная машина для своего класса. От нее требуется: борьба с контрабандой, диверсионными группами забрасываемыми с моря, итд, итп, это морской БМП длиной 20 метров. Да не авианосец и не атомный крейсер, но и мы не США. В условиях ограниченного финансирования, когда мы не можем в АТО поставить даже 20-30 Оплотов, такой проект поддержит военное судостроение в стране.
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борьба с контрабандой - це бойове завдання ВМСУ?

ці катери на річці Аму-Дарья ще з 2004 ганяються за контрабандистами на службі погранців Узбекістану. Але ж в Україні їх модифікація Гюрза-М йде не погранцям, а ВМСУ.
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результат декоммунизации - "Кузница на Рыбальском" клепает броне катера ... необходимость, которых весьма сомнительна. Дерибан бюджета на оборонных заказах процветает во всю!
Вирус Petya захватил должность президента и продолжает торжественно шествовать по Украине!
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Есть враги, а есть свои - полезные идиоты... еще не известно, что хуже...
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Что-то я не понял, умные речи в спам отправляют, а всякую ерунду оставляют на сайте.Цензор с тобой что-то происходит или здесь упоротых тролле-ботов больше чем нормальных пользователей?
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страшенно необхідне на Донбасі корито. Як попливе ціла флотилія таких катерів з Донецька в Луганськ - тут всім сєпарам і кінець.
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до речі - в Сіверському Донці ці катери більш доречні ніж в морі, бо Гюрза проектувалась як річковий бронекатер для Узбекістану.
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Толку от него ноль, разве что браконьеров гонять но клепают по 1 в год на заводике президента.
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З нього ще можна рибу ловити, дєвачєк катати.)))
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если бронекатер не обошёлся бюджету "в половину стоимости корвета", то всё нормально.. для прибрежной охраны самое то.. и чтобы каждый следующий был только лучше.. семь футов под килем..
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8 млн. $ обошелся за штуку. А на корвет надо 250 млн. евро.
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дИк і з яким кораблем якого флоту на Чорному морі цей патрульний річковий катер витримає вогневий контакт?
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А твой воспаленный мозг в состоянии понять...что это ПАТРУЛЬНЫЙ катер.....
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у нас прибережну охорону здійснює ВМСУ чи погранці?
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Кацапы и зрадофилы захрюкали. Верный признак, что дело хорошее.
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Етим катером разве что браконьеров гонять и бордели с хенералами катать... Лучше бы пехоте вооружением помогли...
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бракон'єрів та контрабандистів. Для того він і розроблявся на початку 2000-х на замовлення Узбекістану.
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иксперды-на диван! Да вы узбагойтесь.Кстати,для трезвых -вооружение и оснастка катера вполне соответствуют ТТХ,и кстати,ну опять же для трезвых-это аналог "Гюрза М",только модернизированый.
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А проект "Гюрза" для чого і для кого розроблявся - не просвітиш?
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еще пару миллионов в карман порошенке...при нынешнем президенте ядро и "ударная сила" ВМФ Украины будет состоять вот из таких "плавсредств"!
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Цензор.НЕТФорум УкраиныНовый катер для ВМС типа "Гюрза-М" спущен на воду, - Минобороны. ФОТО
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