Саша Крест
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, Alex Pushkash
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кацапы не юморили над президентом
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С Тимошенко вообще непонятно при чем она там. Наверно, редактору цензора(депутату народного фронта) надо выполнить политзаказ.
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29 червня, 2017 - 16:26
Комітет сенату США у справах збройних сил схвалив проект військового бюджету, який передбачає виділення близько $700 млрд на військові потреби.
Згідно з документом, з них $621,5 млрд на оборонні витрати і $75 млрд - на військові операції за кордоном, передає Тиждень.UA.
За інформацією газети The Washington Post, сенатори пропонують виділити $500 млн на надання допомоги Україні, в тому числі - летального зброї.
"У комітеті вважають, що США повинні робити більше для запобігання російської агресії. Це стосується як діяльності Росії за кордоном, так і в кіберпросторі", - йдеться в документі.
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Комитет Сената США по делам вооруженных сил одобрил проект военного бюджета, предусматривающий выделение около $700 млрд на военные нужды
УВАГА !
15 мая 2015 УВАГА !
Сенат США одобрил проект военной помощи Украине на $300 млн
В оборонный бюджет США на новый 2016 финансовый год, который начнется в стране 1 октября, заложена военная помощь Украине в размере $300 млн. Проект бюджета 13 мая одобрил Сенатский комитет по делам вооруженных сил Конгресса США.
Проект оборонного бюджета, который составит $612 млрд, поддержали 22 сенатора, против высказались четыре законодателя. Председатель комитета республиканец Джон Маккейн (от штата Аризона) приветствовал результаты закрытого голосования и назвал сам проект «реформаторским» с «подавляющей поддержкой обеих партий».
Сенатский комитет по делам вооруженных сил Конгресса США одобрил в четверг проект нового оборонного бюджета США на 2016 финансовый год, который начнется в стране 1 октября. Он предусматривает выделение Украине военной помощи в размере $300 млн.
Проект оборонного бюджета, который составит $612 млрд, поддержали 22 сенатора, против высказались четыре законодателя. Председатель комитета, республиканец Джон Маккейн (от штата Аризона) приветствовал результаты закрытого голосования и назвал сам проект «реформаторским» с «подавляющей поддержкой обеих партий».
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Ассоциация известна, как бы всякие гнуссо-паламари не проедали налоги на отбеливание заляпаного соевого мундира.
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