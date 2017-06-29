Зам Главного военного прокурора Борзых продал квартиру иностранцу в оккупированном Луганске за полмиллиона, - "PROSUD". ФОТОрепортаж

Dgeims Simon
, Tierre
, Виктор Николаевич 403b2143
, Taras Franco
, жорик охара
, Гоша Блюфштейн
, Doneckiy
, Алексей Иванович 353f574d
, Merkava Mk IV
, des_104
, Саша Киев
, Андрій Жагун
, soren
, Петро Чиншовий
, Ruslan Tkachenko
, укропбандерівець
, 133133
, LUSi
, Alexsei Borisov
, Саша777
, dorateja
, Руслан Телюк
, Дельфін Фатіма
, Олег Мандрівник
, Маргарита Иванова 586c48bf
, snoopy1
, Гарик Не инженер
, Виталий Колесник daee9056
, Oljik
, Smartvova
, Байгали
, Tatyana Pomolova
, Антип61
, Art Severin
, Алексей Вовченко f033f386
, Андрей 66
, Mora Zfayfer
, sergik
, экзорцист
, 1970-kva
, fedjka - fedjka
, Владимир Парфянов
, Darya Dubrovskaya
, вставай
, Утилизация ватников
, Аль Капучіно
, молодой рабочий
, Сергій Гранін
, Ольга Мартынюк b6557456
, чел
, Oleh Bondarenko
, sunuyiwipmailtempinfo
, Zoya Sakovich
, Росися Вперде 6168386f
, Олєкса Моцкаль
, Sterz Olga
, Чип
, Юра Амурский
, RS Detector
, marina marinina
, neAlen
, Дмитрий Гавр
, Serg Sergeev
, Alex Rozhenko
, буков
, rahr
, Virgelis KU
, Chigr
, Миша Кацман f3a0b2ca
, Roman Rjevskiy
, Валерий Андреев 761e6ca0
, Ярослав Викторович
, За справедливость
, STAS 777
, Freken
, (unknown) bec83d0f
, Валера Иванов f06c6de7
, Олег Хардин
, maravillo
, Valery Sysoev
, Лера Ларченко
, Виамин Павловский
, Ming Uing b56f719d
, Cтарий Кінь
, Ost Mann
, Efim Obuhov
, Алекс Веселко
, Rost
, vad
, vigo
, Мимик Re
, linoblack
, Maks Kolorto
, Paja Gnevniy
, Михайло Москаленко
, alexandr shamov
, Андрей Жуков b738201d
, Палиця Василь
, Диды ваивале
, svenball70
, Стрелок
, Совестно за Брата
, Роман Бакс
, Clyde
, Денис Иванов 85264b72
, Bo Pek
, Роман Гнатенко 2f7e4fe1
, житель юговостока
, variable general
, 12345678
, kotsko andrij
, Николай К
, Огусто
, Envoy
, Aleksandr Cubik
, TarganRun
, Антон Чигур
, Виктор Потоцкий ddddc13d
, Вит Сид
, Мускорта
, Antony
, Кацахол-2
, Костянтин Болтівець
, Анатолий Черногуб
, Sergey Panasenko 42dba014
, Русскоязычный
, Николай Курченко 4a80f34c
, Hanka Panyanka
, Khmelnitskiy
, Жора Некацап 47c37851
, vivv555777
, Radoslav Sikorsky
, Slithy Tove
, Yuri DeepSky
, nik noName
, CА
, Sophia-Maria Duglass
, Африкан_Свиридович
, Lenusik Yashunina
Merkava Mk IV, 133133, Виктор Николаевич 403b2143, dorateja, Dgeims Simon, Виталий Колесник daee9056, Oljik, snoopy1, экзорцист, Байгали, Ruslan Tkachenko, Doneckiy, Oleh Bondarenko, Олег Мандрівник, fedjka - fedjka, Росися Вперде 6168386f, Чип, Алексей Иванович 353f574d, Юра Амурский, Маргарита Иванова 586c48bf, Саша Киев, молодой рабочий, Art Severin, sergik, LUSi, neAlen, 1970-kva, Петро Чиншовий, Tatyana Pomolova, Андрій Жагун, sunuyiwipmailtempinfo, Smartvova, Cтарий Кінь, Алекс Веселко, soren, Ming Uing b56f719d, Сергій Гранін, rahr, Утилизация ватников, des_104, буков, Darya Dubrovskaya, Саша777, Дельфін Фатіма, Ольга Мартынюк b6557456, Стрелок, Clyde, Палиця Василь, вставай, чел, укропбандерівець, Rost, Лера Ларченко, Николай К, Олєкса Моцкаль, Tierre, Виктор Потоцкий ddddc13d, Aleksandr Cubik, Костянтин Болтівець, Radoslav Sikorsky, 12345678
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можно.
в чём проблема?
можно по украинским законам арендовать дом в Лесниках?
можно.
в чём проблема?
а проблема в происхождении доходов и имущества этого борзого,
а не в том, чем пытаются публике поездить по ушам всякие популисты, не знающие законов, но обозвавшиеся "PROSUD"
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да мне пох, за сколько он её продал, хоть за миллиард!
мне важно, заплатил ли он налоги с продажи на эту сумму.
Кстати, книги продавать не запрещено. Но там немножко другие ньюансы.
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2. Налоги придётся заплатить со 100 миллиардов.
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Я прокурор ловлю бизнесмена на преступлении и отпускаю за взятку за деньги. Может нескольких бизнесменов ловлю и отпускаю. У меня накапливается куча денег мне надо их легализовать. Ищу бомжа оформляю сделку что оно БОМЖ купил у меня гвоздь за 1 млрд плачу все налоги со сделки скоко там их положено. Я милиардер и все по честному!! ИСХОДЯ ИЗ ТВОИХ ПИСУЛЕК!! Ничего не смущает?!!
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а если внук Била Гейтса возьмёт украинское гражданство, станет прокурором и дедушка подарит ему 300 таких домов, то как это нарушит закон?
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при Яныке Юля имела доход от Онищенко,
а сейчас лишилась средств к существованию...
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а ты тогда чей, согласно твоей же логике?
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РОДИНУ ЗАЩИЩАЕМ, А ПОСЛЕ БИЗНЕС КРУТИМ …. И ЭТО КАСАЕТСЯ ВСЕХ "ПРАВООХРАНИТЕЛЕЙ"…
МОЖЕТЕ МЕНЯ БАНИТЬ…
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халвушоколад.
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Что ты сделал для того, чтобы его посадить?
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Вот Медведев сказал, муть какая-то и все схавали... Кому-то не нравится сравнение? Сделайте что-то с коррупцией... Можете удалить пост, если глазки режет, от этого коррупция меньше не станет...
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ГПУ реально бандитская организация.
Недавно только отошел,от инфе по молодому дарованию из прокуратуры,и по совместительству миллионера,как тут еще эта инфа про борзого!
Это феерический пиздец!
Я еще и еще раз задаю вопрос:Ради этого люди шли на смерть во время Майдана,ради этих упырей на фронте гибнут молодые ребята!
Суки вас надо вешать,не стрелять а именно вешать!
Или страна уничтожит коррупцию.Или коррупция и эти прокурВоры уничтожат страну!
От наших делков у власти,скоро отвернется весь мир,такое терпеть никто не будет!
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но здесь другой вопрос - зачем врать в Декларации и как он, молодой да раний, заработал даже на такой дом? через какой задний вход? )
за враньё в декларации всех чинуш сразу под увольнение!
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А провина за весь цей бедлам на парашенці. Що змінилося з часів овоча?
Апеляційний суд дозволив використовувати формулу «Роттердам+» й надалі.
http://censor.net.ua/news/389204/sud_zapretil_nabu_issledovat_perepisku_ekspomoschnitsy_nardepa_granovskogo_na_predmet_prichastnosti
http://ua.censor.net.ua/forum/864980/sudya_melnichuk_podderjavshiyi_zapret_evromayidana_proshel_kvalifikatsionnoe_otsenivanie_vkks_foto/sortby/tree/order/desc/page/2#comment_61619560
07.11.16
09:08 Суддя Мельничук, який підтримав заборону Євромайдану, пройшов
кваліфікаційне оцінювання ВККС.
http://censor.net.ua/photo_news/357585/komandir_roty_berkuta_antonov_vernulsya_k_rabote_po_resheniyu_suda_gpu_dokument/sortby/tree/order/desc/page/2#comment_56473871
23.10.15
22:14
Командир роты "Беркута" Антонов вернулся к работе по
решению суда, - ГПУ
https://ua.censor.net.ua/news/444140/prokuratura_zabezpechyla_yavku_v_sud_lyshe_odnogo_svidka_u_spravi_eksmera_stahanova_pislya_chogo_borisova
15.06.17
16:16
Прокуратура забезпечила явку в суд лише одного
свідка у справі екс-мера Стаханова, після чого Борісова виправдали
19.05.16 Суд
запретил НАБУ исследовать переписку экс-помощницы нардепа Грановского на
предмет причастности к отмыванию денег на ОПЗ, - "Наші гроші"
Шевченківський
район суд не визнав російської агресії?
http://sprotiv.org/64049#.VzkH3XC89QM
27.06.17
16:28Красивая жизнь молодого прокурора
ГПУ
Кривобока: элитные виллы под Киевом, в Карпатах и в Крыму, квартиры, десятки
гектар земли, дорогие автомобили и связь с "ДНР/ЛНР". ФОТОрепортаж
https://censor.net.ua/forum/926824/krasivaya_jizn_molodogo_prokurora_gpu_krivoboka_elitnye_villy_pod_kievom_v_karpatah_i_v_krymu_kvartiry/sortby/tree/order/desc/page/1#comment_64119233
22.06.17 22:01
Новий голова економічної
контррозвідки СБУ Конюхов має багато елітної нерухомості незрозумілого
походження, - "Схеми". ВІДЕО
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