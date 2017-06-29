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 Форум Украины(608804)
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Теги: декларация (984) коррупция (7321) прокурор (958) Матиос Анатолий (517) НАПК (467)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Зам Главного военного прокурора Борзых продал квартиру иностранцу в оккупированном Луганске за полмиллиона, - "PROSUD". ФОТОрепортаж

Зам Главного военного прокурора Дмитрий Борзых смог год назад, на третьем году войны, продать свою квартиру в Луганске за полмиллиона гривен гражданину иностранного государства. Также прокурор Борзых арендует дом в селе Лесники под Киевом площадью 390 кв.м. по крайне выгодной цене - менее 7 тыс гривен в месяц.

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ПИЗДИТ ОЙ ПИЗДИТ!! Интересно поговорить с тем иностранцем а особенно интересно проверить его уровень доходов что он так запросто по поллимона на неликвид скидывает!!
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можно законно продать квартиру в лугандоне по украинским законам?
можно.
в чём проблема?

можно по украинским законам арендовать дом в Лесниках?
можно.
в чём проблема?

а проблема в происхождении доходов и имущества этого борзого,
а не в том, чем пытаются публике поездить по ушам всякие популисты, не знающие законов, но обозвавшиеся "PROSUD"
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Ты то чего завелся? Твой родственник что ли?
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ну вот тебе кто то начнет рассказывать что он продал корзину помидоров за 1 лимон, ты поверишь? Хотя как ты говоришь никто не запрещает продавать помидоры!! Или ты уже забыл нашего ПРОФФЕСОРА который книгу продал за 16 млн! Это было больше чем заработала писательница о Гарре Поттере!! А книги продавать то же не запрещено
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ну вот тебе кто то начнет рассказывать что он продал корзину помидоров за 1 лимон, ты поверишь?

да мне пох, за сколько он её продал, хоть за миллиард!
мне важно, заплатил ли он налоги с продажи на эту сумму.

Кстати, книги продавать не запрещено. Но там немножко другие ньюансы.
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ну с таким подходом ты далеко зайдешь .... так можно что угодно оправдать любой грабеж!! а чего я не грабил я гвоздь продал за 1 млрд!!
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1. Гвоздь можно продать хоть за 100 миллиардов, если найдёшь покупателя.
2. Налоги придётся заплатить со 100 миллиардов.
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Пишу тебе долбодятлу рецепт! что то ты нехера не вдупляешь!!
Я прокурор ловлю бизнесмена на преступлении и отпускаю за взятку за деньги. Может нескольких бизнесменов ловлю и отпускаю. У меня накапливается куча денег мне надо их легализовать. Ищу бомжа оформляю сделку что оно БОМЖ купил у меня гвоздь за 1 млрд плачу все налоги со сделки скоко там их положено. Я милиардер и все по честному!! ИСХОДЯ ИЗ ТВОИХ ПИСУЛЕК!! Ничего не смущает?!!
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Ты, мумник, ипало-то борзое завали. У прокурора НЕ ДОЛЖНО быть такого дома дома, такой ручки и такого хлебала. Потому что он прокурор, а не гопник.
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в каком законе написано, что у прокурора не должно быть такого дома?

а если внук Била Гейтса возьмёт украинское гражданство, станет прокурором и дедушка подарит ему 300 таких домов, то как это нарушит закон?
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фамилия у него такая, ничего не поделаешь, говорит матиос.
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и к чему эти склоки..зачем уподобляться саакашавли..
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сечас наглость этой элиты превысила уровень януковича..
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и не говори.

при Яныке Юля имела доход от Онищенко,
а сейчас лишилась средств к существованию...
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Ой что-то мне кажется, что ты тролик чей-то. Даже догадываюсь чей.
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в твоей парадигме человек не может быть ничьим ?
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не а, они тоже пасутся на землях какогата участкового
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смелая трактовка!

а ты тогда чей, согласно твоей же логике?
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при порошенко они показали свое наворованное и продолжают врровать дальше..
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а при яныке они наворованное даже не должны были показывать
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"Мы добились блестящих результатов в борьбе с коррупцией и в реформах, которые затронули все секторы нашей экономики и общества. Непросто проводить реформы в стране, в которой идет война. Но это, однако, именно то, что мы сумели сделать. Мы стабилизировали инфляцию, возобновили экономический рост и снизили бюджетный дефицит", - добавил глава государства.
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а заодно понизили доходы среднестатистических граждан более чем в 2-3 раза
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Просто три простых слова "Выходец из Луганска" должны ставить преграду на карьерном пути на целую кучу должностей. Как и из даунецка.
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ВОТ ПО ТОМУ ИХ И БУДУТ ВЗРЫВАТЬ В ЦЕНТРЕ КИЕВА… ДО ОБЕДА МЫ
РОДИНУ ЗАЩИЩАЕМ, А ПОСЛЕ БИЗНЕС КРУТИМ …. И ЭТО КАСАЕТСЯ ВСЕХ "ПРАВООХРАНИТЕЛЕЙ"…
МОЖЕТЕ МЕНЯ БАНИТЬ…
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их то как раз и не взрывают....они бизнеспартнеры агрессора
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Каждый день такими новостями срут на лицо порохоботам, а они кричат про халву шоколад.
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Пока некогда кричать, весь их штат занят новостью про торговлю Пеци с абхазами.
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"Да, он сукин сын. Но это наш сукин сын"-думаю, Матиос мог бы ответить как-то так.
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ТО ТО КРЫСА МАТИОС, ВИЗЖАЛА ТРЕБУЯ "ЗАСЕКРЕТИТЬ" ПРОКУРОРСКИЕ ДЕКЛАРАЦИИ. СКОЛЬКО ЕЩЕ У ЛЮДЕЙ ХВАТИТ СИЛ ТЕРПЕТЬ ЭТУ ВОРОВСКУЮ ШУШАРУ???
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Я пока не слышал, чтобы люди выходили на демострации, требуя убрать или посадить Матиоса.
Что ты сделал для того, чтобы его посадить?
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Не ну просто не могу себе представить "иностранца", который будет за 150000 евро квартиру в Лугандоне покупать. К примеру в Испании и дешевле и надёжнее
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Не 150.000, а 15.000. Нет людей, которые будут там покупать квартиры, ни за 15.000, ни за 1.500, ни за 50. Обычная взятка. Я вообще не понимаю, зачем в стране с таким уровнем коррупции прокурору в чем-то перед кем-то отчитываться.
Вот Медведев сказал, муть какая-то и все схавали... Кому-то не нравится сравнение? Сделайте что-то с коррупцией... Можете удалить пост, если глазки режет, от этого коррупция меньше не станет...
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Молодые кадры намного циничней и наглей папередников. У тех хоть какие-то остатки совести совковой иногда проявлялись, а эти охамели вкрай.
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Ой. Чё вы бузите. Матиос отмажет. А гарант наградит. Как кулика. Усё по плану. ПР возвращается.
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Сука достали!
ГПУ реально бандитская организация.
Недавно только отошел,от инфе по молодому дарованию из прокуратуры,и по совместительству миллионера,как тут еще эта инфа про борзого!
Это феерический пиздец!
Я еще и еще раз задаю вопрос:Ради этого люди шли на смерть во время Майдана,ради этих упырей на фронте гибнут молодые ребята!
Суки вас надо вешать,не стрелять а именно вешать!
Или страна уничтожит коррупцию.Или коррупция и эти прокурВоры уничтожат страну!
От наших делков у власти,скоро отвернется весь мир,такое терпеть никто не будет!
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бля, не раскачивайте лодку, Пэцю стошнит.....
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Ты смотри, такой юный и такой " обдарованый" прокурор, берет обеими руками и не стесняется... Далеко пойдёт, скоро будет вместо Матиаса...
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интересно как он продал? там же нотариальные реестры закрыты по ордло или как?, тут должен быть коммент от минюста.
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Український народ, якого ці прокурорські, СБУшники, судді та "любі друзі" Порошенка вважають за лоха, все бачить, запам"ятовує та робить висновки. А своє ставлення до усього порошенківського бардаку продемонструємо на виборах - парламентських та президентських. Особисто я нинішньою владою розчарований і ні за яких обставин за неї голосувати не буду. Нехай вже краще Президентом України буде популістка Тимошенко. При ній точно гірше, ніж при Порошенку, не буде.
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домик средней паршивости, земли мало, таких в селах и поселках в западной части Украины треть, если не половина. не дворец, конечно.
но здесь другой вопрос - зачем врать в Декларации и как он, молодой да раний, заработал даже на такой дом? через какой задний вход? )
за враньё в декларации всех чинуш сразу под увольнение!
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Це доказ того, наскільки прогнила ця влада і що це за "люстрація" і "реформи по-новому"

А провина за весь цей бедлам на парашенці. Що змінилося з часів овоча?

Апеляційний суд дозволив використовувати формулу «Роттердам+» й надалі.

http://censor.net.ua/news/389204/sud_zapretil_nabu_issledovat_perepisku_ekspomoschnitsy_nardepa_granovskogo_na_predmet_prichastnosti



http://ua.censor.net.ua/forum/864980/sudya_melnichuk_podderjavshiyi_zapret_evromayidana_proshel_kvalifikatsionnoe_otsenivanie_vkks_foto/sortby/tree/order/desc/page/2#comment_61619560

07.11.16
09:08 Суддя Мельничук, який підтримав заборону Євромайдану, пройшов
кваліфікаційне оцінювання ВККС.

http://censor.net.ua/photo_news/357585/komandir_roty_berkuta_antonov_vernulsya_k_rabote_po_resheniyu_suda_gpu_dokument/sortby/tree/order/desc/page/2#comment_56473871

23.10.15
22:14

Командир роты "Беркута" Антонов вернулся к работе по
решению суда, - ГПУ

https://ua.censor.net.ua/news/444140/prokuratura_zabezpechyla_yavku_v_sud_lyshe_odnogo_svidka_u_spravi_eksmera_stahanova_pislya_chogo_borisova

15.06.17
16:16

Прокуратура забезпечила явку в суд лише одного
свідка у справі екс-мера Стаханова, після чого Борісова виправдали

19.05.16 Суд
запретил НАБУ исследовать переписку экс-помощницы нардепа Грановского на
предмет причастности к отмыванию денег на ОПЗ, - "Наші гроші"

Шевченківський
район суд не визнав російської агресії?

http://sprotiv.org/64049#.VzkH3XC89QM

27.06.17
16:28Красивая жизнь молодого прокурора

ГПУ
Кривобока: элитные виллы под Киевом, в Карпатах и в Крыму, квартиры, десятки
гектар земли, дорогие автомобили и связь с "ДНР/ЛНР". ФОТОрепортаж

https://censor.net.ua/forum/926824/krasivaya_jizn_molodogo_prokurora_gpu_krivoboka_elitnye_villy_pod_kievom_v_karpatah_i_v_krymu_kvartiry/sortby/tree/order/desc/page/1#comment_64119233

22.06.17 22:01

Новий голова економічної
контррозвідки СБУ Конюхов має багато елітної нерухомості незрозумілого
походження, - "Схеми". ВІДЕО
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Это никого не должно удивлять.Осталась одна реформа в Украине.Это линчевать всю верхушку включая таких как этот организм.Других лекарств не осталось.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныЗам Главного военного прокурора Борзых продал квартиру иностранцу в оккупированном Луганске за полмиллиона, - "PROSUD". ФОТОрепортаж
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