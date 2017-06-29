EN|RU|UK
Темы дня: Кибератака в Украине Убийство Шаповала Дело Гужвы Дело Розенблата и Полякова Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Суд над Насировым Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова
 Форум Украины(608808)
  6282  177
Теги: Абхазия (303) Грузия (3395) Порошенко (13293) Саакашвили (1836) торговля (834)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Порошенко вел торговлю с оккупированными Россией территориями Грузии, - Саакашвили

Торговлей автобусами "Богдан" с оккупированной Абхазией Порошенко нарушил законодательство Грузии, Украины и международной право.

 читать источник
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
я был бы только за, если бы последствия не нагнули Украину позже.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Маючи кишенькових собачок з мінстеця , переверне з ніг на голову і буде білий і пухнастий.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Щоб пояснити. Нам не потрібно ніяких зовнішніх керманичів. Чого я проти Саакашвілі? Бо від нього ні разу не було зауважень до Одеської мафії протягом, як мінімум, двох років. І Кідалов себе добре почуває дотепер. Хоча мав вже підти за Четовитм. Я за свіжу кров у владі. Майданівці, добровольці - треба об"єднуваться. Бо в нас бариги і дута опозиція забирають Країну.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ты что-то прогпустил! Он все время про Одесскую мафию вопрос поднимал. Почитай, как практически все его решения саботировались.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так треба було відразу у відставку і друзям з США звіт. Чого чекав?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Однако.... Цензор не узнать. Правду люди говорили. Бутусов щось знает....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Привет народ. А шо там у вас с корреспондентом? Капут или жив еще?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Если торговали с Абхазией, то это действительно позор.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
По ТВ можно вешать сколько угодно патриотической лапши на уши лохторату, но никто отчитываться перед ними не будет, бизнес есть бизнес, если выгодно, то будут торговать с кем угодно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Порошенко наградил орденами двух депутатов, голосовавших за диктаторские законы 16 января, он конечно не трепло, свое слово держит.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ешь ананас, рябчиков жуй - день твой приходит последний буржуй....
 показать весь комментарий
Ответить
 
шоколадные СМИ молчат ...
а вот и проявление народной "любви" к реХформированным полицаям собакова-авакова:
https://www.facebook.com/shtab.blokady/videos/1883169092008903/
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну если барыга продолжает богатеть в Украине, которая ведёт войну и признана самой бедной в Европе, то что ему та Грузия. Но Саак то знал об этом факте, когда кондитер был его "лучшим другом", а сказал только сейчас.
Всё понимаю, но иногда лучше молчать или же официально заявить в определенные инстанции
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ты так пишешь типа наш не торговал с окупированым териториями? и мало того что торговал так еще на шару им ресурсы и поставлял и поставляет!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ахахаха))))))))Миха жжет - теперь и свои делишки решил списать.Следущая новость от него будет,что проклятый кондитер в Грузии пытал заключенных и расстреливал демонстрации вместо Михи и после войны не вводил визы с рашкой в одностороннем порядке...так и до психушки Сааку не долго)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
зато при порошенко пыток нет..ведь он с рыгами взасос..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Походу, у "гаранта" явное раздвоение личности. Говорит одно, а делает - другое. Постоянно говорит о агрессии козломордой орды и тут же торгует с ними. Говорит что лугандонские "вожди" - террористы, и тут же обеспечивает лугандон электрикой и водой. Говорит что дупотаты, голосовавшие за "диктаторские законы" - преступники, и тут же двоих из них награждает орденами. Одно из двух: или он болен, или не тот за кого себя выдает.

Семен Семенченко поширив світлину від Штаб блокади торгівлі з окупантами.
17 год ·

УВАГА!!! ТЕРМІНОВИЙ АНОНС!!!




Штаб блокади торгівлі з окупантами

Вчора о 13:37 ·

УВАГА!!! ТЕРМІНОВИЙ АНОНС!!!
30 червня о 09:30 у м.Кропивницький на пл.Героїв Небесної Сотні під стінами Кіровоградської обласної ради мітингуватимуть підприємц... Показати більше...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Деньги не пахнут, бизнес прежде всего. Вот почему преидентом должен быть политик а не бизнесмен. А так получается чистой воды олигархия сращивание бизнеса с политикой.
 показать весь комментарий
Ответить
 
а в Америке кто президент? чиста политик што ли? бизнесмен это не диагноз...и бизнесмена можно научить мыть руки перед едой...
 показать весь комментарий
Ответить
 
вирус Petya не только блокирует и вымогает деньги, но и награждает орденами за заслуги бывших рЫгов.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ой, Михо как слетел с руководящих должностей, так сразу что-то начал узнавать про всех и про вся гадкое, низко. Пытается быть на слуху да и только. А раньше я его уважал...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А ему больше ничего не остается, он все просрал. Если сейчас и в Украине погонят из политики, то душа поэта не выдержит.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
я тоже его уважала когда его главой нашей обл назначили...прям эйфория какая то была у всех,но оказался просто пшиком и истеричкой со звездной болезнью
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
У меня схожие ощущения тогда были, но не так сталося, як гадалося, как говорится.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Прям не знал он - такая- же скотина как и твой шоколадный друг.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Заявление Саакашвили о закрытии его шоу оказалось неправдой. Программа идет на летние каникулы

Стесняюсь спросить, Миха будет извинятся или как обычно?)
 показать весь комментарий
Ответить
 
Верю , но революции не будет . Петя , как и все в политике , не святой . Украине сейчас только не хватало нового Майдана . Михеил , тебя ждёт Грузия , со своими проблемами мы сами разберёмся .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Верю, украинцы - мудрый народ. И дураков не найдется устраивать революции, когда под боком топчется мордва в ожидании удобного момента.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а что, гробовщик пердизента парашенки правильно забивает гвозди... почти в гроб проворовавшегося пердизента...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Нanka, вы б матчасть подучили где рулил бизнес там везде след рашки влияние. Пример Шрёдер (Германия), Берлускони (Италия) ну и Трамп, который попал в президенты с посощью мутных связей своего окружения с рашкой. Посла Кисляка отозвали кто контактировал, директора ФБР сняли кто расследовал, только некоторым панянкам этого не понять.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Теперь понятно почему они блокаду торговли с оккупированными территориями считали за врагов ((
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну что ж...задайте себе вопрос по другому : кто друг путину - порох чи михо???
 показать весь комментарий
Ответить
 
не удивлен, этот поцреот вовсю торговал с рашей через липецк, пока они ему ее не прикрыли
 показать весь комментарий
Ответить
 
А чего саак не рассказывает как сам торговал с мокшанами во время войны?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Факт. А совместная эксплуатация с мокшанами ГЭС? И это во время войны с ними же....?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Kto pomnit, kak etot zvizdun i balamut trindel - ja mol dobilsa sjto turisti (rasejani) jehali vo vremja voini s rassejoi v Gruziju - kstati, petjka ne razzu ne skazal, sjto poderzjivajet torgovlju s banditami a sakasjvili etim hvastalsa i ne raz - tak sjto, uvi, pustazvon saaksjvilli, no gromko zvonit on.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Поддерживаю Саакашвили и верю ему!! Саакашвили, Чумак, Лещенко ,Наем- люди которые не продались, которые хотят изменить Украину! Ну а пропаганда Шоколадного делает свое дело. В Украине мало кому интересна правда. У всех своя хата с краю!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Особенно церковная мышь Лещенко с огромной хатой в центре Киева.
 показать весь комментарий
Ответить
 
а с 2011 года стал министром экономики Януковича, по совместительству он был владельцем завода "Богдан". - eto sjto, um saakasjvili ili polovina tekst necjitajet, nee nu mozjet zjurnalist osjibsa, no jesli takoje ljapnul saakasjvili - to pozdravljaju Odesskuju oblastj, sjto izbavilas ot uma lisjonogo.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Де ви бачили,честних олигархов?!А в Абхазии для олигарха,прибыль маячит в 1000%.А який олигарх,не попре все Закони,ради 1000%?Га?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Я уже писал,что если Михо захочет быть президентом,то я и моя семья проголосует за него.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Саакашвили: Пора освобождать Украину! ВИДЕО!!!
Украинцы,земляки нужно поддержать этого грузина он реальный политик-реформатор!"
 показать весь комментарий
Ответить
 
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТФорум УкраиныПорошенко вел торговлю с оккупированными Россией территориями Грузии, - Саакашвили
 Сейчас пишут
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Merkava Mk IV, dorateja, Дельфін Фатіма, 133133, Виктор Николаевич 403b2143, Байгали, Dgeims Simon, Виталий Колесник daee9056, Oljik, 1970-kva, snoopy1, экзорцист, Ruslan Tkachenko, Doneckiy, Oleh Bondarenko, Олег Мандрівник, fedjka - fedjka, Росися Вперде 6168386f, Чип, Алексей Иванович 353f574d, Юра Амурский, Маргарита Иванова 586c48bf, Саша Киев, молодой рабочий, Ярослав Викторович, Art Severin, sergik, LUSi, neAlen, Петро Чиншовий, Tatyana Pomolova, Андрій Жагун, sunuyiwipmailtempinfo, Smartvova, Cтарий Кінь, Алекс Веселко, soren, Ming Uing b56f719d, Сергій Гранін, rahr, Утилизация ватников, des_104, буков, Darya Dubrovskaya, Саша777, Ольга Мартынюк b6557456, Стрелок, Clyde, Палиця Василь, вставай, чел, укропбандерівець, Rost, Лера Ларченко, Николай К, Олєкса Моцкаль, Tierre, Виктор Потоцкий ddddc13d, Aleksandr Cubik, Костянтин Болтівець, Radoslav Sikorsky
 Всего на сайте: 204 писателя
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти