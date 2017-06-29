Порошенко вел торговлю с оккупированными Россией территориями Грузии, - Саакашвили

qwe1 qwe22
, Ярослав Викторович
, Дельфін Фатіма
, dorateja
, Байгали
, 1970-kva
, Baden
, Merkava Mk IV
, kostjaua5
, Alex Pushkash
, Dgeims Simon
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, Виктор Николаевич 403b2143
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, des_104
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, soren
, Петро Чиншовий
, Ruslan Tkachenko
, укропбандерівець
, 133133
, LUSi
, Alexsei Borisov
, Саша777
, Руслан Телюк
, Олег Мандрівник
, Маргарита Иванова 586c48bf
, snoopy1
, Гарик Не инженер
, Виталий Колесник daee9056
, Oljik
, Smartvova
, Tatyana Pomolova
, Антип61
, Art Severin
, Алексей Вовченко f033f386
, Андрей 66
, Mora Zfayfer
, sergik
, экзорцист
, fedjka - fedjka
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, чел
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, Alex Rozhenko
, буков
, rahr
, Virgelis KU
, Chigr
, Миша Кацман f3a0b2ca
, Roman Rjevskiy
, Валерий Андреев 761e6ca0
, За справедливость
, STAS 777
, Freken
, (unknown) bec83d0f
, Валера Иванов f06c6de7
, Олег Хардин
, maravillo
, Valery Sysoev
, Лера Ларченко
, Виамин Павловский
, Ming Uing b56f719d
, Cтарий Кінь
, Ost Mann
, Efim Obuhov
, Алекс Веселко
, Rost
, vad
, vigo
, Мимик Re
, linoblack
, Maks Kolorto
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, alexandr shamov
, Андрей Жуков b738201d
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, Денис Иванов 85264b72
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, Роман Гнатенко 2f7e4fe1
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, variable general
, 12345678
, kotsko andrij
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, Огусто
, Envoy
, Aleksandr Cubik
, TarganRun
, Антон Чигур
, Виктор Потоцкий ddddc13d
, Вит Сид
, Мускорта
, Antony
, Кацахол-2
, Костянтин Болтівець
, Анатолий Черногуб
, Sergey Panasenko 42dba014
, Русскоязычный
, Николай Курченко 4a80f34c
, Hanka Panyanka
, Khmelnitskiy
, Жора Некацап 47c37851
, vivv555777
, Radoslav Sikorsky
, Slithy Tove
, Yuri DeepSky
, nik noName
, CА
, Sophia-Maria Duglass
, Африкан_Свиридович
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Merkava Mk IV, dorateja, Дельфін Фатіма, 133133, Виктор Николаевич 403b2143, Байгали, Dgeims Simon, Виталий Колесник daee9056, Oljik, 1970-kva, snoopy1, экзорцист, Ruslan Tkachenko, Doneckiy, Oleh Bondarenko, Олег Мандрівник, fedjka - fedjka, Росися Вперде 6168386f, Чип, Алексей Иванович 353f574d, Юра Амурский, Маргарита Иванова 586c48bf, Саша Киев, молодой рабочий, Ярослав Викторович, Art Severin, sergik, LUSi, neAlen, Петро Чиншовий, Tatyana Pomolova, Андрій Жагун, sunuyiwipmailtempinfo, Smartvova, Cтарий Кінь, Алекс Веселко, soren, Ming Uing b56f719d, Сергій Гранін, rahr, Утилизация ватников, des_104, буков, Darya Dubrovskaya, Саша777, Ольга Мартынюк b6557456, Стрелок, Clyde, Палиця Василь, вставай, чел, укропбандерівець, Rost, Лера Ларченко, Николай К, Олєкса Моцкаль, Tierre, Виктор Потоцкий ddddc13d, Aleksandr Cubik, Костянтин Болтівець, Radoslav Sikorsky
Всего на сайте: 204 писателя
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а вот и проявление народной "любви" к реХформированным полицаям собакова-авакова:
https://www.facebook.com/shtab.blokady/videos/1883169092008903/
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Всё понимаю, но иногда лучше молчать или же официально заявить в определенные инстанции
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Семен Семенченко поширив світлину від Штаб блокади торгівлі з окупантами.
17 год ·
УВАГА!!! ТЕРМІНОВИЙ АНОНС!!!
Штаб блокади торгівлі з окупантами
Вчора о 13:37 ·
УВАГА!!! ТЕРМІНОВИЙ АНОНС!!!
30 червня о 09:30 у м.Кропивницький на пл.Героїв Небесної Сотні під стінами Кіровоградської обласної ради мітингуватимуть підприємц... Показати більше...
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Барыга совести не имеет
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Стесняюсь спросить, Миха будет извинятся или как обычно?)
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У ПОРОХОБОТОВ разрыв пуканов.
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Украинцы,земляки нужно поддержать этого грузина он реальный политик-реформатор!"
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