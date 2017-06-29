EN|RU|UK
Темы дня: Кибератака в Украине Убийство Шаповала Дело Гужвы Дело Розенблата и Полякова Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Суд над Насировым Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова
 Форум Украины(608808)
  2253  39
Теги: обвинение (337) суд (21130) Янукович (32527) государственная измена (148)
Тему создал: Антон Татарніков

Янукович вступил в преступный сговор с властями РФ, - обвинение

Прокуратура обвиняет экс-президента Виктора Януковича в пособничестве российским властям в аннексии Крыма и ведении агрессивной войны на территории Украины.

 читать источник
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
очень надеемся на такой исход и окончание позорного этапа шыкаладного глаза.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
да вы уже четвертый год надеетесь )))))

а если тебя сильно беспокоит твой шыкаладный глаз, то не тяни юлю за косу, а немедленно сходи к проктологу
 показать весь комментарий
Ответить
 
шыкалад онижыдети? низабудим нипрастим?
за шахер махер с русней, за мыролюбство и безальтернативность, за "реформы". Мало что ли за что?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
За
військові злочини, за злочини проти людяності та злочини агресії на Донбасі
москву судити не треба? Коли це буде якщо Римський статут (МКС) не підписується ? А закон про окуповані території не потрібен? Тобто окупації немає? Де визнання окупанта окупантом, алднр- терористичними організаціями? Чому не виконана вимога закону про оборону України?

А судова
реформа тобі подобається? Охендовського визнано постраждалим від дій НАБУ, а
доброволець що воював насправді, отримує 6 років за те, що вгрів мусора
пластиковою пляшкою під Радою 31 серпня. Призначення Бариги тобі подобаються?

Призначений
порохом голова ГУ МВС Києва Терещук не розганяв Майдан?

А
призначення Малікова головою антитерористичного центру і заступником голови
сбу? а сепара шевцова головою вінницьокої нацполіції? а Устіменка, що керував
Альфою під час штурму Майдану головою центруспецоперації при СБУ?Барига надав дозіл НБУдозволити рос банкам рятувати
(докапіталізовувати) дочірні банки? А що там чути про бриліантових прокурорів,
що їх захищав кум парашенки Шокін? Вже сидять?

А про
торгівлю з педерацією нічого не знаєш?

"У 2015
році Російська Федерація залишалася в трійці найбільших покупців української

зброї, сказано в матеріалах Стокгольмського міжнародного інституту дослідження
миру (SIPRI)... Згідно з даними інституту, загальна сума доходів від
контрактів, укладених Україною з РФ на постачання різних озброєнь, склала $ 72 млн


 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а ОНо уже давно пришло вы забыли уточнить что Янукович это не сам по себеб вступал в сговор и предательство у него была фракция ПР в Раде и Кабинет Министров Азарова в котром Порошенко был Министром экономики не важно сколько и кем был- а важно что был значит Порошенко Петр Алексеевич пытается как бы по аллегори... много раз рожавшей женщине- сделать операцию по восстановлению девственной плевы..
 показать весь комментарий
Ответить
 
Та почекай, петро не всіх ще нагородив друзів з пр...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Та зачекай. Щоб ми не доплачували зеку і азірову ще. Кондитер зможе.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Та брехня. Наш суд скаже, що він захисник страусів і озєлєнітель степів межигорья.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Представляю, как овощ ржет с этого цырка!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
разве только легитимный пенькобежный шапкокрад вступил в сговор с хуйлом?
Что на этот счет скажет шыкаладный цех?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Неужели?)
Это три года должно было пройти, что бы наши спецслужбы такой вывод сделали?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Сколько лет должно пройти, шоб ты прокуратуру от спецслужб начал отличать?

Ну вот и там такие же.
 показать весь комментарий
Ответить
 
я поддерживал етих страусов,а шо в етом плохого?АСТАНАВИТЕСЬ!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Бегство Януковича - центральная и главная часть плана Путина по аннексии Крыма и расчленения Украины . Ошибка ГПУ в том, что не рассмотрена концепция, что Януковича использовали втёмную: убийства на Майдане были тоже частью плана, не оставлявшую Яныку выбора - только бежать. Это то и было нужно Путину! Иначе как бы он объяснил уже начавшуюся аннексию Крыма при Януковиче в Киеве?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Аналогичного мнения. В январе-феврале 2014г. в Москве пришли к выводу - зачем еще так долго ждать до 2042г. (срок окончания аренды ЧФ в Севастополе согласно Харьковским угодам), когда можно одним махом забрать весь Крым целиком (а может и еще какой-то кусок Украины).
Но для этого нужно было чтобы действующий президент Украины...покинул Украину. И тогда можно запускать давно заготовленный сценарий "неупрвляемой Украины и срочной необходимстью защиты русскоязычного населения от бИндеровской хунты". Что и было сделано.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А,здесь адекватные есть?Или одна троллятина,боты и вышевата?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Янукович вступил в преступный сговор с властями РФ, - обвинение

НЕ ТОЛЬКО В СГОВОР, НО И В СЕКСУАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
ПО СТАРОЙ ПАМЯТИ ПРЕБЫВАНИЯ НА КИЧЕ Янукович вступил в преступный сговор с властями РФ, - обвинение - Цензор.НЕТ 2869

.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Прокуратура обвиняет экс-президента Виктора Януковича в пособничестве российским властям в аннексии Крыма и ведении агрессивной войны на территории Украины. А ФАМИЛИЮ НЕ ПЕРЕПУТАЛИ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Все труднее и троуднее лохам втюхивать офшорные \пэрэмоги\ Так и хочется сказать Петручо ---- Петручио украинци лохи Но не идиоты Бывший министр Януковича с картавым кумцом Устроили клоунаду и думают что они в очередной раз разведут лохов Типа на патриотизме Уже 50% украинцев получая платежки и унизительные субсидии Покупая хлеб по 10 грн Склоняются к мысли Что овощь по сравнению с панамскими удодами Был не так уж и плох
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФорум УкраиныЯнукович вступил в преступный сговор с властями РФ, - обвинение
 Сейчас пишут
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Merkava Mk IV, dorateja, Дельфін Фатіма, 133133, Виктор Николаевич 403b2143, Байгали, Dgeims Simon, Виталий Колесник daee9056, Oljik, 1970-kva, snoopy1, экзорцист, Ruslan Tkachenko, Doneckiy, Oleh Bondarenko, Олег Мандрівник, fedjka - fedjka, Росися Вперде 6168386f, Чип, Алексей Иванович 353f574d, Юра Амурский, Маргарита Иванова 586c48bf, Саша Киев, молодой рабочий, Ярослав Викторович, Art Severin, sergik, LUSi, neAlen, Петро Чиншовий, Tatyana Pomolova, Андрій Жагун, sunuyiwipmailtempinfo, Smartvova, Cтарий Кінь, Алекс Веселко, soren, Ming Uing b56f719d, Сергій Гранін, rahr, Утилизация ватников, des_104, буков, Darya Dubrovskaya, Саша777, Ольга Мартынюк b6557456, Стрелок, Clyde, Палиця Василь, вставай, чел, укропбандерівець, Rost, Лера Ларченко, Николай К, Олєкса Моцкаль, Tierre, Виктор Потоцкий ddddc13d, Aleksandr Cubik, Костянтин Болтівець, Radoslav Sikorsky
 Всего на сайте: 204 писателя
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти