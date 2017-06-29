Янукович вступил в преступный сговор с властями РФ, - обвинение

qwe1 qwe22
, Ярослав Викторович
, Дельфін Фатіма
, dorateja
, Байгали
, 1970-kva
, Baden
, Merkava Mk IV
, kostjaua5
, Alex Pushkash
, Dgeims Simon
, Tierre
, Виктор Николаевич 403b2143
, Taras Franco
, жорик охара
, Гоша Блюфштейн
, Doneckiy
, Алексей Иванович 353f574d
, des_104
, Саша Киев
, Андрій Жагун
, soren
, Петро Чиншовий
, Ruslan Tkachenko
, укропбандерівець
, 133133
, LUSi
, Alexsei Borisov
, Саша777
, Руслан Телюк
, Олег Мандрівник
, Маргарита Иванова 586c48bf
, snoopy1
, Гарик Не инженер
, Виталий Колесник daee9056
, Oljik
, Smartvova
, Tatyana Pomolova
, Антип61
, Art Severin
, Алексей Вовченко f033f386
, Андрей 66
, Mora Zfayfer
, sergik
, экзорцист
, fedjka - fedjka
, Владимир Парфянов
, Darya Dubrovskaya
, вставай
, Утилизация ватников
, Аль Капучіно
, молодой рабочий
, Сергій Гранін
, Ольга Мартынюк b6557456
, чел
, Oleh Bondarenko
, sunuyiwipmailtempinfo
, Zoya Sakovich
, Росися Вперде 6168386f
, Олєкса Моцкаль
, Sterz Olga
, Чип
, Юра Амурский
, RS Detector
, marina marinina
, neAlen
, Дмитрий Гавр
, Serg Sergeev
, Alex Rozhenko
, буков
, rahr
, Virgelis KU
, Chigr
, Миша Кацман f3a0b2ca
, Roman Rjevskiy
, Валерий Андреев 761e6ca0
, За справедливость
, STAS 777
, Freken
, (unknown) bec83d0f
, Валера Иванов f06c6de7
, Олег Хардин
, maravillo
, Valery Sysoev
, Лера Ларченко
, Виамин Павловский
, Ming Uing b56f719d
, Cтарий Кінь
, Ost Mann
, Efim Obuhov
, Алекс Веселко
, Rost
, vad
, vigo
, Мимик Re
, linoblack
, Maks Kolorto
, Paja Gnevniy
, Михайло Москаленко
, alexandr shamov
, Андрей Жуков b738201d
, Палиця Василь
, Диды ваивале
, svenball70
, Стрелок
, Совестно за Брата
, Роман Бакс
, Clyde
, Денис Иванов 85264b72
, Bo Pek
, Роман Гнатенко 2f7e4fe1
, житель юговостока
, variable general
, 12345678
, kotsko andrij
, Николай К
, Огусто
, Envoy
, Aleksandr Cubik
, TarganRun
, Антон Чигур
, Виктор Потоцкий ddddc13d
, Вит Сид
, Мускорта
, Antony
, Кацахол-2
, Костянтин Болтівець
, Анатолий Черногуб
, Sergey Panasenko 42dba014
, Русскоязычный
, Николай Курченко 4a80f34c
, Hanka Panyanka
, Khmelnitskiy
, Жора Некацап 47c37851
, vivv555777
, Radoslav Sikorsky
, Slithy Tove
, Yuri DeepSky
, nik noName
, CА
, Sophia-Maria Duglass
, Африкан_Свиридович
, Lenusik Yashunina
Merkava Mk IV, dorateja, Дельфін Фатіма, 133133, Виктор Николаевич 403b2143, Байгали, Dgeims Simon, Виталий Колесник daee9056, Oljik, 1970-kva, snoopy1, экзорцист, Ruslan Tkachenko, Doneckiy, Oleh Bondarenko, Олег Мандрівник, fedjka - fedjka, Росися Вперде 6168386f, Чип, Алексей Иванович 353f574d, Юра Амурский, Маргарита Иванова 586c48bf, Саша Киев, молодой рабочий, Ярослав Викторович, Art Severin, sergik, LUSi, neAlen, Петро Чиншовий, Tatyana Pomolova, Андрій Жагун, sunuyiwipmailtempinfo, Smartvova, Cтарий Кінь, Алекс Веселко, soren, Ming Uing b56f719d, Сергій Гранін, rahr, Утилизация ватников, des_104, буков, Darya Dubrovskaya, Саша777, Ольга Мартынюк b6557456, Стрелок, Clyde, Палиця Василь, вставай, чел, укропбандерівець, Rost, Лера Ларченко, Николай К, Олєкса Моцкаль, Tierre, Виктор Потоцкий ddddc13d, Aleksandr Cubik, Костянтин Болтівець, Radoslav Sikorsky
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а если тебя сильно беспокоит твой шыкаладный глаз, то не тяни юлю за косу, а немедленно сходи к проктологу
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за шахер махер с русней, за мыролюбство и безальтернативность, за "реформы". Мало что ли за что?
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військові злочини, за злочини проти людяності та злочини агресії на Донбасі
москву судити не треба? Коли це буде якщо Римський статут (МКС) не підписується ? А закон про окуповані території не потрібен? Тобто окупації немає? Де визнання окупанта окупантом, алднр- терористичними організаціями? Чому не виконана вимога закону про оборону України?
А судова
реформа тобі подобається? Охендовського визнано постраждалим від дій НАБУ, а
доброволець що воював насправді, отримує 6 років за те, що вгрів мусора
пластиковою пляшкою під Радою 31 серпня. Призначення Бариги тобі подобаються?
Призначений
порохом голова ГУ МВС Києва Терещук не розганяв Майдан?
А
призначення Малікова головою антитерористичного центру і заступником голови
сбу? а сепара шевцова головою вінницьокої нацполіції? а Устіменка, що керував
Альфою під час штурму Майдану головою центруспецоперації при СБУ?Барига надав дозіл НБУдозволити рос банкам рятувати
(докапіталізовувати) дочірні банки? А що там чути про бриліантових прокурорів,
що їх захищав кум парашенки Шокін? Вже сидять?
А про
торгівлю з педерацією нічого не знаєш?
"У 2015
році Російська Федерація залишалася в трійці найбільших покупців української
зброї, сказано в матеріалах Стокгольмського міжнародного інституту дослідження
миру (SIPRI)... Згідно з даними інституту, загальна сума доходів від
контрактів, укладених Україною з РФ на постачання різних озброєнь, склала $ 72 млн
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Что на этот счет скажет шыкаладный цех?
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Это три года должно было пройти, что бы наши спецслужбы такой вывод сделали?
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Ну вот и там такие же.
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Но для этого нужно было чтобы действующий президент Украины...покинул Украину. И тогда можно запускать давно заготовленный сценарий "неупрвляемой Украины и срочной необходимстью защиты русскоязычного населения от бИндеровской хунты". Что и было сделано.
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НЕ ТОЛЬКО В СГОВОР, НО И В СЕКСУАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
ПО СТАРОЙ ПАМЯТИ ПРЕБЫВАНИЯ НА КИЧЕ
.
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