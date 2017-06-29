Израильская компания провалилась на испытаниях средств связи для ВСУ, - СМИ. ДОКУМЕНТ

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Всего на сайте: 173 писателя
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откатами с Гройсманом и все в порядке?
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Украине не только готовые образцы, но и технологии для самостоятельного изготовления продукции.
"Собственно говоря, передача технологий - главная отличительная черта нашей компании по сравнению с конкурентами. Мы вкладываем серьезные средства в передачу технологий. Например, мы обеспечиваем полную технологическую поддержку таких наших партнеров, как Пакистан, Саудовская Аравия, Индонезия. С нашей стороны мы говорим о программном обеспечении, шифровании, алгоритмах и форме волны. Все это может стать серьёзной основой для Украины реализовать собственные решения по созданию и совершенствованию тех или иных образцов или систем"
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До речі: найбільшими користувачами розробок цієї установи є японські та південно-корейські компанії (а ви й далі користуйтеся "проводними тєлєфонамі компаніі "укртєлєком") (Або, для початку, перейдіть на користування державною мовою) (Кацап може переїхати навіть на "Цензор", але з самого кацапа - ніколи). (Вибач, кацапчик, - нічого особистого)
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"Трое сотрудников разведки, Мариан Реевский, Ежи Рожицкий и Генрих Зыгальский с помощью данных французской разведки, математической теории и методов обратной разработки смогли разработать специальное устройство для расшифровки закодированных сообщений, которое назвали криптологической бомбой".
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ПРЕДЛОЖИЛИ ДЛЯ СВЯЗИ СПИЧЕЧНЫЕ КОРОБКИ СВЯЗАННЫЕ НИТКОЙ, НО...НО С ОТКАТОМ КОНСЕНСУСА НЕ ДОСТИГЛИ
.
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Пашинский лоббирует турецких производителей.
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ВИбір турецької ,думаю ,правильний :
Во-первых, продукция Elbit Systems не в полной мере соответствует стандартам НАТО (а именно -NATO STANAG 4246 и NATO STANAG 4204). Во-вторых, как оказалось, израильская компания не может обеспечить потребностей связи для Воздушных сил ВСУ и для ВМСУ, а также не обеспечивает интеграции с имеющимися средствами связи (в частности, с теми же "моторолами"). В-третьих, выбор Elbit Systems обойдется Украине на треть дороже (переоснащение бригады - на 28-29% по сравнению с турецкими средствами связи). В-четвертых, в отличие от компаний Aselsan и Harris, израильский поставщик не открыл в Украине сервисного центра и не передал алгоритмов шифрования и кодов шифров (в соответствии с указанными причинами средства связи Elbit Systems так и не введены в эксплуатацию ВСУ). Однако даже это все мелочи по сравнению с главной шероховатостью - близкими связями с российской стороной. При выборе поставщика украинские военные вдруг вспомнили, что Израиль отказал Украине в поставках беспилотных авиакомплексов (БАК), в то время как России еще в 2010 году передал технологии производства БАК Searcher. Это содержит немалый риск ВТС, поскольку украинским военным пришлось вспомнить, что любой контракт с израильской стороной предусматривает ситуацию, когда поставщик прерывает сделку, не объясняя причин.
https://zn.ua/columnists/rasshatannye-nervy-armii-pochemu-na-chetvertom-godu-voyny-vsu-po-prezhnemu-ne-obespecheny-sovremennoy-zaschischennoy-sistemoy-svyazi-248153_.html
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"...попал интересный документ"
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Треба дізнатися.яку систему підтримує Еліна Шнурко-Табакова,яка ЧОМУСЬ має серйозний вплив на рішення по вибору,і ЗРОБІТЬ НАВПАКИ.
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Чтению не обучен, но обучен зраде?
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