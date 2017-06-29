EN|RU|UK
Темы дня: Кибератака в Украине Убийство Шаповала Дело Гужвы Дело Розенблата и Полякова Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Суд над Насировым Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова
 Форум Украины(608766)
  5720  58
Теги: Генштаб ВС (816) Израиль (843) СБУ (14522) связь (209) Турция (1997) Госспецсвязь (46)
Тему создал: редактор новостей

Израильская компания провалилась на испытаниях средств связи для ВСУ, - СМИ. ДОКУМЕНТ

Журналисты получили документ подтверждающий это.

 читать источник
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Короче Пашинский поделился
откатами с Гройсманом и все в порядке?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
помниться, гройсман ОЧЕЕЕНЬ лоббировал израильтян.. мол, "альтернативы для НАС нет"
 показать весь комментарий
Ответить
 
краще подумайте кому від цього гірше а кому краще. вони якось прожили нормально без українського ринку.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Если с ходу засекретили, значит что то химичили. У нас всегда так. Надеюсь не по этой причине кто-то погиб...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Турция готова поставить ВСУ самые современные системысвязи и технологии для их производства"Мы не та компания, которая станет продавать на экспорт менее технологически продвинутую продукцию, а для внутреннего использования оставлять новейшие разработки. Технологии, которые мы предлагаем Украине - самые новые", - сказал он, подчеркнув, что турецкая сторона готова передать Украине не только готовые образцы, но и технологии для самостоятельного изготовления продукции.
Украине не только готовые образцы, но и технологии для самостоятельного изготовления продукции.

"Собственно говоря, передача технологий - главная отличительная черта нашей компании по сравнению с конкурентами. Мы вкладываем серьезные средства в передачу технологий. Например, мы обеспечиваем полную технологическую поддержку таких наших партнеров, как Пакистан, Саудовская Аравия, Индонезия. С нашей стороны мы говорим о программном обеспечении, шифровании, алгоритмах и форме волны. Все это может стать серьёзной основой для Украины реализовать собственные решения по созданию и совершенствованию тех или иных образцов или систем"
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
У них там пустеля і земля рівна, а у нас кругла.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А таку саму кількість грошей в інвестування вітчізняного продукту вкласти не пропонувалось? Ні?!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не чув?:http://uniirt.ddns.net/drupal6/uk
До речі: найбільшими користувачами розробок цієї установи є японські та південно-корейські компанії (а ви й далі користуйтеся "проводними тєлєфонамі компаніі "укртєлєком") (Або, для початку, перейдіть на користування державною мовою) (Кацап може переїхати навіть на "Цензор", але з самого кацапа - ніколи). (Вибач, кацапчик, - нічого особистого)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ось с таких дурнів як ти й сміється весь світ. За твоїм посиланням не стоїть нічого окрім порожніх обіцянок щось зробити у майбутньому за державні гроші.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Кацап, я тобі нормальною мовою вже сказав: "Іди найух!" Висновок один: "або ти мазохіст, або 3,14дарас"!
 показать весь комментарий
Ответить
 
да пока на твого хуйла пальцем показывают и у виска крутят
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вместо кредитов,краще гарантию пропишите
 показать весь комментарий
Ответить
 
По всем характеристикам турецкие станции круче. Иудеи гешефт с своими железяками не сделают.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Ежели один человек зашифровал, то другой обязательно расшифровать сможет". Принципиальный вопрос - за каким из производителей стоят кацапы с маленькой ценой и возможностью слушать или подавлять связь с момента ее приобретения.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
потому я бы Талес покупал..... но это уже вопрос риторический.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Если там есть возможность ставить свои ключи на прыжки частоты, то никакой кацап никогда не сможет ничего услышать. Разве что слить эти самые ключи. А вот если выбор из стандартного набора-я бы сразу отказался от любых.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Как опытный байдарочник не могу не поставить вопрос ребром - нахрена в низовом звене защищенная связь? Общайтесь шифром и только по делу или вообще помалкивайте. Старшим начальникам - спутниковые терминалы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Да кто его знает. Я так понимаю, сейчас все через мобильную связь вообще идет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Конечно другой человек сможет расшифровать. Главное этому человеку надо научиться жить 1000 - 2000 лет, чтобы дождаться результатов расшифровки
 показать весь комментарий
Ответить
 
Создатели "Энигмы" то же что то подобное говорили.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Энигму "слили", насколько мне известно.

"Трое сотрудников разведки, Мариан Реевский, Ежи Рожицкий и Генрих Зыгальский с помощью данных французской разведки, математической теории и методов обратной разработки смогли разработать специальное устройство для расшифровки закодированных сообщений, которое назвали криптологической бомбой".
 показать весь комментарий
Ответить
 
Мне это известно. Известно ли это автору предыдущего поста?
 показать весь комментарий
Ответить
 
На расшифровку "Энигмы" ушли годы. И это электро-механическая система шифрования. На электронную, с достаточной длиной ключа, уйдут тысячелетия расчетов. И при этом каждая радиостанция имеет свои ключи. Ждать по 1000 лет придется для каждой радиостанции.
 показать весь комментарий
Ответить
 
На фотке вроде как рюсский солдат. Вроде звезда на кокарде. Цензор что за хуйня?
 показать весь комментарий
Ответить
 
переключитесь на украинский язык, и комментируйте на здоровье!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Живучесть аппаратуры?Ремонтопригодность?Турецкие ,наверняка будут дешевле.Надо обкатать на небольшом комплекте на фронте ,в боевых условиях,а затем делать выводы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А ремонтировать,в Стамбул тягати.Та обновки теж там брати.Фигня це повна.Своя треба
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
на какой элементной базе? Сколько времени займет разработка? Когда и где их начнут производить в достаточном количестве?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Опять же, читай внимательно: турки обещают наладить производство у нас.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А чого не китайцы?Давай завеземо сюди мильон китайцев,щоб нам землю обробляли.А мы пойдём десь по миру погуляемо
 показать весь комментарий
Ответить
 
Турки имеют опыт перевода совковой армии на мировые стандарты. Именно они переоснащали армию Азербайджана. И сделали это на очень высоком уровне.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А Thales почему не рассматривались на испытаниях?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Израильская компания провалилась на испытаниях средств связи для ВСУ, - СМИ. ДОКУМЕНТ

ПРЕДЛОЖИЛИ ДЛЯ СВЯЗИ СПИЧЕЧНЫЕ КОРОБКИ СВЯЗАННЫЕ НИТКОЙ, НО...НО С ОТКАТОМ КОНСЕНСУСА НЕ ДОСТИГЛИ

.
 показать весь комментарий
Ответить
 
а купят все равно израильские...деньги не должны из семьи уходить
 показать весь комментарий
Ответить
 
Очень удивительно! Это, наверное, какие-то московские евреи эту херню купили на Савеле
 показать весь комментарий
Ответить
 
Скорее всего тогда купят у фирмы какого-нибудь курченко в два раза дороже.
 показать весь комментарий
Ответить
 
вибір невеликий.ДВі фірми..

ВИбір турецької ,думаю ,правильний :
Во-первых, продукция Elbit Systems не в полной мере соответствует стандартам НАТО (а именно -NATO STANAG 4246 и NATO STANAG 4204). Во-вторых, как оказалось, израильская компания не может обеспечить потребностей связи для Воздушных сил ВСУ и для ВМСУ, а также не обеспечивает интеграции с имеющимися средствами связи (в частности, с теми же "моторолами"). В-третьих, выбор Elbit Systems обойдется Украине на треть дороже (переоснащение бригады - на 28-29% по сравнению с турецкими средствами связи). В-четвертых, в отличие от компаний Aselsan и Harris, израильский поставщик не открыл в Украине сервисного центра и не передал алгоритмов шифрования и кодов шифров (в соответствии с указанными причинами средства связи Elbit Systems так и не введены в эксплуатацию ВСУ). Однако даже это все мелочи по сравнению с главной шероховатостью - близкими связями с российской стороной. При выборе поставщика украинские военные вдруг вспомнили, что Израиль отказал Украине в поставках беспилотных авиакомплексов (БАК), в то время как России еще в 2010 году передал технологии производства БАК Searcher. Это содержит немалый риск ВТС, поскольку украинским военным пришлось вспомнить, что любой контракт с израильской стороной предусматривает ситуацию, когда поставщик прерывает сделку, не объясняя причин.
https://zn.ua/columnists/rasshatannye-nervy-armii-pochemu-na-chetvertom-godu-voyny-vsu-po-prezhnemu-ne-obespecheny-sovremennoy-zaschischennoy-sistemoy-svyazi-248153_.html
 показать весь комментарий
Ответить
 
У нас взагалі є якась військова таємниця та відповідальність за її розкриття?
"...попал интересный документ"
 показать весь комментарий
Ответить
 
Проблема взагалі-то не в ціні,а у тому,що Система може бути "здискредитована" Ворогом - Росією.

Треба дізнатися.яку систему підтримує Еліна Шнурко-Табакова,яка ЧОМУСЬ має серйозний вплив на рішення по вибору,і ЗРОБІТЬ НАВПАКИ.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Я так понял что берем изральское дерьмо. разве можно кацапов без инфы оставлять. Так гляди и до мАцквы дойдем. А этого допустить неЗя...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Израильская компания провалилась на испытаниях

Чтению не обучен, но обучен зраде?
 показать весь комментарий
Ответить
 
фактические позиции иностранных игроков оценивались как равные. С той оговоркой, что Elbit Systems на миром рынке представлен куда более широко, чем пробивающий дорогу в качестве экспортера Aselsan. Elbit Systems добивался успеха и реализовывал подобные проекты (с передачей технологий и организацией производства) в целый ряд государств, от Чили до Индии. Есть, правда, и такие государства - Азербайджан, к примеру, - которые покупали продукцию обеих компаний. Возможно, опыт и успех вскружил голову менеджерам израильской компании, и они недооценили конкурента. Потому что на завершающий этап испытаний представители Elbit Systems не прибыли. Украинский персонал, в отличие от конкурентов, не обучили. К этому в процессе осуществления выбора добавились досадные недостатки.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Без супутникової підтримки все це викинуті на вітер гроші. Російські РЄБи всі ці рації роблять непотрібом
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФорум УкраиныИзраильская компания провалилась на испытаниях средств связи для ВСУ, - СМИ. ДОКУМЕНТ
 Сейчас пишут
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Pavlo Dudra, alex13new13, Алексей Носов d8330900, Сантьяго, ЯЗНАЮ, sunuyiwipmailtempinfo, Герхард, Airair Airair, Андрей Дидовик, виктор безнос, Paja Gnevniy, Tatyana Pomolova, Colt, КузьмичUA, Виталий Поддубкин, Перехватчик, Росися Вперде 6168386f, Феодор Сердюк, Шрек Баблокат, Веселий сумчанин, andrew_sc, Ричард Третий, Андрей Жуков b738201d, Саша Крест, Имярек, Сергей Канев, Коваленко Егор, Fidel Desperado, Baden, Стрелок, sulima ivan, Vladimir Orlov 3909a85d, Саша Музыка, Tierre, Igor L, Mykola Bratiichuk, Саша777, Вася Неважно, Щетько Валерий, Игорь Д, Саша Саша Саша, Cтарий Кінь, Lev Zawago, Fizko Kyiv, Волелюб Степовий, Alexander Baider, variable general, Alex Stone, Саша Киев, Володимир Семенюк, Eispickel
 Всего на сайте: 173 писателя
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти