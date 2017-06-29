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Теги: Минобороны (5167) НАТО (5545) Столтенберг (446) Полторак (856)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Полторак завтра встретится с генсеком НАТО Столтенбергом

30 июня министр обороны Степан Полторак в рамках визита в штаб-квартиру НАТО встретится с коллегами из стран Альянса и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

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А ще геніальний сатірік Міша Задорнов встиг понасміхатися над темою українського Голодомору.
Але я думаю, що неоперабельна пухлина мозку - це не просто так. Коли ти весело стібешся над страшною трагедією - ти вже захворів на рак совісті, на рак людяності. А він може трансформуватись у реальну ракову пухлину.
А може все простіше? Той довбаний літак з хором скинули з небес мертві діти Алеппо, а довбаного "сатіріка" дістали з того світу мертві діти зі збитого іхтамнєтами "Боїнга", над смертю яких він так «задорно» жартував. А може за нього замовили Господу слово померлі від Голодомору українські діти, над страшною смертю яких він теж постібався?
Alter ego
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нет, на пути к решению данного вопроса - уехал в ненависную Европпу
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" Полторак завтра встретится с генсеком НАТО Столтенбергом "

Мне сразу полегчало
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"В рамках визита министр обороны проведет встречу с коллегами из стран НАТО..."
З колегами-це багато вартує. Источник: https://censor.net.ua/n445847
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Смотрела американскую комедию " сержант Билко" со Стивом Мартином . Так очень интересно какие у них на базе ( форт) порядки. Порядки человеческие. А Украине надо избавляться от совкизма в армии . А Полтораку надо бы похудеть.
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А Полтораку надо бы похудеть.

Взагалі 1,5К та вся компашка так званих "генералів" повинна піти в відставку (з публічним зняттям погонів та розжалуванням до лейтенантів) як професійно нездатні. (ІМХО)
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Тільки навчання нехай проходять не на військових, а на побутових полігонах(сортування)
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Стосовно 1,5Ка навіть не хочу входити в діскусію (воно взагалі не військовий, а "мусор"), а решту (муженка та всіх до одного хенералів) треба розігнати сраною мітлою й замінити на майорів (максимум - полканів), що підтвердили свою професійну здатність на "невійні"!
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В рамках спільних навчань "Україна-НАТО" треба "ненавмисно" знищити моксєль до його первинного стану (до моксєльських багнюк)!
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Нашему "бешеному псу"с матерью Терезой надо встречаться.
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Полторак під час Дебальцево втікав від емісарів НАТО з відмовкою: "Не відволікайти нас, в нас АТО". Тоді вони так і поїхали до себе у Брюсель з питанням на обличчі
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ну о чем этот совдеповский мент может мычать.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныПолторак завтра встретится с генсеком НАТО Столтенбергом
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