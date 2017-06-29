" Полторак завтра встретится с генсеком НАТО Столтенбергом "

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Але я думаю, що неоперабельна пухлина мозку - це не просто так. Коли ти весело стібешся над страшною трагедією - ти вже захворів на рак совісті, на рак людяності. А він може трансформуватись у реальну ракову пухлину.
А може все простіше? Той довбаний літак з хором скинули з небес мертві діти Алеппо, а довбаного "сатіріка" дістали з того світу мертві діти зі збитого іхтамнєтами "Боїнга", над смертю яких він так «задорно» жартував. А може за нього замовили Господу слово померлі від Голодомору українські діти, над страшною смертю яких він теж постібався?
Alter ego
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Мне сразу полегчало
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З колегами-це багато вартує. Источник: https://censor.net.ua/n445847
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Взагалі 1,5К та вся компашка так званих "генералів" повинна піти в відставку (з публічним зняттям погонів та розжалуванням до лейтенантів) як професійно нездатні. (ІМХО)
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