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 Форум Украины(608766)
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Материалы по теме:  Кибератака в Украине
Теги: интернет (1480) киберпреступление (319) хакер (639)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Программа M.E.Doc абсолютно безопасна для пользователей, - представитель компании Белоусова

Согласно выводам экспертов, M.E.Doc. и его обновления не являются источником каких-либо вирусных программ.

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Да не, просто у неё 3+ размер груди... Взяли на работу после конкурса в купальниках.

В Украине действуют Законы Украины "О Государственной службе специальной связи и защиты информации" и "Об электронных документах и электронном документобороте" (ч.2 ст.15), согласно которым Госспецсвязи уполномочена выдавать, останавливать действие и отменять, в том числе:
- всякого рода экспертные заключения в сфере систем защиты информации;
- свидетельства о допуске в эксплуатацию средств связи, предназначенных для защиты защищённой законом коммерческой тайны;
- декларации и аттестаты соответствия комплексных систем безопасности.

Помните, сколько копий поломали в НАПК по поводу сертификации системы приёма деклараций о доходах госчиновников? Чем система приёма е-деклараций НАПК принципиально отличается от системы приёма е-деклараций ГФС?

Насколько мне известно, "Медок" в Украине работает нелегально, без надлежащего сертификата соответствия, выданного Госспецсвязи, что их программы содержат серьёзные недостатки и полностью пригодны для распространения зловредного софта. Что хотели, то и получили.
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Гавно , ваша прога . Наговнокодили , а теперь отмазываются . Дебилы криворукие
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кто создатель программы? это и есть ответ на вопрос
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В Украине во время массированной хакерской атаки были инфицированы 12,5 тыс. компьютеров. Вирус распространялся с помощью бухгалтерского программного обеспечения M.E.Doc украинского производства. Соответствующая информацияпоявилась в блоге компании Microsoft.

Отмечается, что атаку провели с помощью "вируса-вымогателя", который является новым вариантом вредоносного программного обеспечения Ransom: Win32/Petya, однако более изощренным, в отличие от своего предшественника.

По словам специалистов компании, процесс заражения был запущен после легального обновления M.E.Doc.
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Какие там 12,5 тысяч? Там только по лдной компании будет столько.
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Вообще-то, в первые эта версия пришла из селиконовой долины и неизвестно, как она там родилась.
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кінці і початок не найдеш.

Йдеться про кінцеву ланку .

ХТО ВБудував у "оновлення вірус".
Переконаний ,хакерські групи,підконтрольні ФСБ..
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Насколько я знаю, запустил эту инфу один так называемый спец, эмигрант из Харькова, который создал свою IT компанию в селиконовой долине. Я не слышал от других подтверждение такой инфы. Вполне возможно, что эта деза ФСБ, в отместку, на запрет в Украине 1С.
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Представник фірми не збрехав.

Вона дійсно не була розробником вірусу і не вбудовувала в свої оновлення його "програмний код".

Але виявилася "слабкою ланкою".Як і багато ще яких програм ,з якими хакери можуть робити ЩО ХОЧ .внаслідок НЕПРОФЕСФІЙНОСТІ команди розробників фірми.
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А ну знатоки, скажите мне пожалуйста, это правда что этот Медок начали использовать во времена Клименко? В добровольно-принудительном порядке заставляли переходить на нее
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сначала была какая то государственная бесплатная программа самой ДПИ, всех даже заставили подписать договора с ДПИ о внедрении этой программы, при этом нужно было предоставить кучу документов, как водится свидетельство о регистрации, статистику , форму 4 и пр. Потом кто то решил что на этом можно дополнительно рубить большие бабки, и государственную программу как и договора пустили побоку, и стали всем навязчиво рекомендовать Медок ...аргументация была такой что все равно вот вот заставят подавать декларации только в электронном виде (по НДС в результате так и сделали), отказывались принимать в бумажном виде (кроме пустышек) требовали дублировать на флешке и пр. Не помню было ли это при Клименко, но точно при Януковиче и Азарове
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У Microsoft иное мнение. Кто такая Медок и кто такой Microsoft? Микроб и слон
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Не знаю, но система обновления самая безопасная в Medoc. А если кто-то запустил какое-то левое сообщение с названием, что это обновление для программы, то это совсем не обновление. И, вообще, у меня сервер с Medoc целый, а гавкнул сервер с 1С. Особенно нравятся коменты лохов, прикольно, продолжайте.
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а вы что хотите сказать что у Вас был лицензионный 1с и он обновлялся? А в Майкрософт лохи и гонят на Medoc? Если 1с не обновлялся то вирус заполз с Медка
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Молчит - пошел узнавать кто такой Майкрософт
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гавкнул не только у вас сервер 1с, а у многих, при этом был сто процентов не лицензионный и не мог обновлятся
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Кстати, года два-три тому представители 1с вместе с мусорами рассылали угрозы по многим предприятиям, что дескать они знают что предприятие использует 1с, т.к. накладные , счета фактуры и прочая первичка как в 1с и требовали заключить официал договор на авторские права , или угрожали проверками мусоров и уголовными делами
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а может..они просто заодно с кибертеррористами?
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Почему-то Белоусова думает, что можно просто соврать и всё наладится.
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А он попросту соврал! Поздравляю вас, гражданин, соврамши! (с) Мастер и Маргарита
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вполне возможно, что на время оригинальный сервер обновлений медка был подменен фейковым, содержащим зараженный апдейт.
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подменен IP сервера обновления на 2 часа, потом вернули старый
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это свидетельствует об уязвимости программы и отсутствии мониторинга ситуации, т.е. полностью опровергает заявления Белоусовой.
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кстати, совершенно не удивлюсь если вдруг окажется что "обновления" с вирусом заползли в компы бухгалтеров через сайты ДФС ..и всякие электронные кабинеты)))
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Заценил:
"Вирус-вымогатель "Юга" (работает в паре с вирусным ПО "Ира")"


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но прога все равно Г. с какого херуса она требует админских прав для корректной работ?
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Второй раз вирус пролезает с помощью этого гавна медок. Но программа не при делах! Кстати, кто знает конечного бенефициара этого шедевра?
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Процитирую один из комментариев в их фейсбуке (звучит правдоподобно):

Ребята, банальным спуфингом подменили адрес сервера обновлений и ваш медок обновился с левого сервера и получил обновленную версию ехе. Ведь обновление было перед атакой, а у вас на сайте указано, что последнее обновление - 22.06.
Просьба начать подписывать свои апдейты сертификатом и проверять при установке соответствие и начать выпускать обновления по расписанию а не по готовности. И меняйте WNET. Они сейчас под подозрением и данный случай опять в их огород камень.
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Если Медок, такая навороченая и безопасная програма то, как там получается вносить в неё такую массу предустановок в ручном режиме. Оказывается всё зависит от умения плясать с бубном конкретного юзверя.
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А вот Майкрософт говорит обратное... И вериться как то больше им, чем Медку...
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Ну расскажите нашей бухгалтерии у которой комп на котором стоит эта прога сегодня оказался зашифрованым. Хорошо что на остальных ее нету.
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еще месяц назад одно из ихних обновлений вызвало подозрение моего компьютера и комп тупо блокировал после чего отправил им теплый момент и только через четыре часа смог сделать нормально обновление программы Хватит отпираться и делать невинный вид
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как мне дороги эти СЕО-тупые девочки...
имею счастье общаться с некоторыми...
с начала делает из тебя дурака минут 20, потом - пишет телегу твоему шефу, в результате - заявляет, "я в этом ничего не понимаю, изложите ваши претензии в письменном виде".
типичный пример тупости - некая Нечвоглод Анастасия <nechvoglod@direct-call.com.ua>,
сервер которой успешно лежит с утра вторника: direct-call.com.ua!
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Все боты с военначальников срочно переквалифицировались в програмеров!
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представитель компании Белоусова

 А что она могла сказать ?
Что, "Наша программа опасна, не пользуйтесь! Деньги за программу и моральный ущерб мы вам вернем."
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Получается, как в том анекдоте - "ложечку мы нашли, но осадочек-то остался"
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Проблеми виникли у середніх та великих компаній? Ото наслідки їхньої "корпоративної айтішної політики". Я завжди користувався і продовжую користуватися тими версіями винди та офіса, які для мене зручні і які мені поставили або перевірені хакери, або товариш, який працював у сфері айті-безпеки банків. І привчав до йього безпосереднє керівництво і айтішників. Ось вам винда та офіс, що відповідають ліцензії/наліпці на корпусі. Завантажуються за замовчуванням. А ТУТ - мої робочі версії - і гуляйте лісом.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныПрограмма M.E.Doc абсолютно безопасна для пользователей, - представитель компании Белоусова
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