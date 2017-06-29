Программа M.E.Doc абсолютно безопасна для пользователей, - представитель компании Белоусова

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Всего на сайте: 173 писателя
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В Украине действуют Законы Украины "О Государственной службе специальной связи и защиты информации" и "Об электронных документах и электронном документобороте" (ч.2 ст.15), согласно которым Госспецсвязи уполномочена выдавать, останавливать действие и отменять, в том числе:
- всякого рода экспертные заключения в сфере систем защиты информации;
- свидетельства о допуске в эксплуатацию средств связи, предназначенных для защиты защищённой законом коммерческой тайны;
- декларации и аттестаты соответствия комплексных систем безопасности.
Помните, сколько копий поломали в НАПК по поводу сертификации системы приёма деклараций о доходах госчиновников? Чем система приёма е-деклараций НАПК принципиально отличается от системы приёма е-деклараций ГФС?
Насколько мне известно, "Медок" в Украине работает нелегально, без надлежащего сертификата соответствия, выданного Госспецсвязи, что их программы содержат серьёзные недостатки и полностью пригодны для распространения зловредного софта. Что хотели, то и получили.
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Отмечается, что атаку провели с помощью "вируса-вымогателя", который является новым вариантом вредоносного программного обеспечения Ransom: Win32/Petya, однако более изощренным, в отличие от своего предшественника.
По словам специалистов компании, процесс заражения был запущен после легального обновления M.E.Doc.
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Йдеться про кінцеву ланку .
ХТО ВБудував у "оновлення вірус".
Переконаний ,хакерські групи,підконтрольні ФСБ..
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Вона дійсно не була розробником вірусу і не вбудовувала в свої оновлення його "програмний код".
Але виявилася "слабкою ланкою".Як і багато ще яких програм ,з якими хакери можуть робити ЩО ХОЧ .внаслідок НЕПРОФЕСФІЙНОСТІ команди розробників фірми.
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"Вирус-вымогатель "Юга" (работает в паре с вирусным ПО "Ира")"
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Ребята, банальным спуфингом подменили адрес сервера обновлений и ваш медок обновился с левого сервера и получил обновленную версию ехе. Ведь обновление было перед атакой, а у вас на сайте указано, что последнее обновление - 22.06.
Просьба начать подписывать свои апдейты сертификатом и проверять при установке соответствие и начать выпускать обновления по расписанию а не по готовности. И меняйте WNET. Они сейчас под подозрением и данный случай опять в их огород камень.
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имею счастье общаться с некоторыми...
с начала делает из тебя дурака минут 20, потом - пишет телегу твоему шефу, в результате - заявляет, "я в этом ничего не понимаю, изложите ваши претензии в письменном виде".
типичный пример тупости - некая Нечвоглод Анастасия <nechvoglod@direct-call.com.ua>,
сервер которой успешно лежит с утра вторника: direct-call.com.ua!
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А что она могла сказать ?
Что, "Наша программа опасна, не пользуйтесь! Деньги за программу и моральный ущерб мы вам вернем."
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