В Microsoft заявили о вине софта M.E.Doc в кибератаке вируса Petya (обновлено)

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Что за фуфляк???
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Чтобы "положить" весь бизнес Украины на лопатки, надо было обновить "Медок" не 27 числа, а где-то 18-20го, когда все особо продвинутые в компьютерах бухгалтера составляют отчётность по НДС.
У меня нет смартфона, я пользуюсь "звонилками" (без сенсорного экрана, фотокамеры и операционной системы), и на один из моих телефонов сегодня пришла криптоСМСка из "Новой почты" (этот телефон выделен специально под "Новую почту" и других СМСок, кроме как от оператора связи и от отправителей посылок, там нет и быть не может). Интересно, а какова вероятность распространения этого вируса с помощью таких криптоСМСок на смартфоны?
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В данном случае вирус в систему пользователя попал благодаря "троянскому коню" в виде программы "Медок", навязываемой ГФС всем плательщикам налогов (особенно НДС) в обязательном порядке как условие их обслуживания, что в корне неправильно, учитывая то обстоятельство, что эта программа имеет массу недоработок, недостатков и её код не исключал механизм её использования среди подписчиков и пользователей для распространения зловредной программы - вируса.
Во-первых, "М.е.doc" - это программный продукт, название-аббревиатура которого расшифровывается как "Мой электронный документ". На сайт "Медка" есть раздел "Сертификаты и лицензии", в котором НЕТ сертификата Госспецсвязи о "Медке".
Источник: http://www.me-doc.com.ua/sertifikaty-i-licenzii
Во-вторых, полтора года назад ГФС "теряла" хренову тучу документов, официально сообщив лишь об утрате "каких-то" 1,5 террабайта данных. Насиров провёл внутреннее расследование по результатам которого издал приказ №278 от 01 апреля 2016 года, и в тексте этого приказа описаны все недостатки "Медка" и других "шняг", которые под видом "электронного администрирования НДС" ГФС впаривает лохам. Вы можете скачать копию этого приказа по ссылке: http://hubs.ua/wp-content/uploads/2016/04/prikaz_GFS_278.pdf?2c6609
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