EN|RU|UK
Темы дня: Кибератака в Украине Убийство Шаповала Дело Гужвы Дело Розенблата и Полякова Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Суд над Насировым Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова
 Форум Украины(608887)
  121  19
Теги: вирус (86) хакер (642) Microsoft (2)
Тему создал: biz.censor.net.ua

В Microsoft заявили о вине софта M.E.Doc в кибератаке вируса Petya (обновлено)

В компании Microsoft подтвердили вину софта M.E.Doc в массовом заражении компьютеров от вируса-шифровальщика Petya.

 читать источник
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
а почему не указали название компании-виновника???
Что за фуфляк???
 показать весь комментарий
Ответить
 
Почему не указали? В заголовке указана компания. Название аналогично софту.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Надо признать, что это был фальстарт. Пробный шар, так сказать. Пока повезло, что "упали" сервера лишь тех, кто имел наиболее интенсивные отношения с фискалами.

Чтобы "положить" весь бизнес Украины на лопатки, надо было обновить "Медок" не 27 числа, а где-то 18-20го, когда все особо продвинутые в компьютерах бухгалтера составляют отчётность по НДС.

У меня нет смартфона, я пользуюсь "звонилками" (без сенсорного экрана, фотокамеры и операционной системы), и на один из моих телефонов сегодня пришла криптоСМСка из "Новой почты" (этот телефон выделен специально под "Новую почту" и других СМСок, кроме как от оператора связи и от отправителей посылок, там нет и быть не может). Интересно, а какова вероятность распространения этого вируса с помощью таких криптоСМСок на смартфоны?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Дело не в операционной системе, а в том, что эта система рассчитана на выполнение инструкций, которые могут быть направлены не только на созидание, а и на разрушение. Ножом можно резать хлеб, а можно и живую плоть, но это не означает, что нож плохой.

В данном случае вирус в систему пользователя попал благодаря "троянскому коню" в виде программы "Медок", навязываемой ГФС всем плательщикам налогов (особенно НДС) в обязательном порядке как условие их обслуживания, что в корне неправильно, учитывая то обстоятельство, что эта программа имеет массу недоработок, недостатков и её код не исключал механизм её использования среди подписчиков и пользователей для распространения зловредной программы - вируса.

Во-первых, "М.е.doc" - это программный продукт, название-аббревиатура которого расшифровывается как "Мой электронный документ". На сайт "Медка" есть раздел "Сертификаты и лицензии", в котором НЕТ сертификата Госспецсвязи о "Медке".

Источник: http://www.me-doc.com.ua/sertifikaty-i-licenzii

Во-вторых, полтора года назад ГФС "теряла" хренову тучу документов, официально сообщив лишь об утрате "каких-то" 1,5 террабайта данных. Насиров провёл внутреннее расследование по результатам которого издал приказ №278 от 01 апреля 2016 года, и в тексте этого приказа описаны все недостатки "Медка" и других "шняг", которые под видом "электронного администрирования НДС" ГФС впаривает лохам. Вы можете скачать копию этого приказа по ссылке: http://hubs.ua/wp-content/uploads/2016/04/prikaz_GFS_278.pdf?2c6609
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Странно...Был назван другой виновник высокопоставленными чиновниками и страна происхождения вируса была другая. Странно...
 показать весь комментарий
Ответить
 
геращенко как всегда сел в лужу. наша украинская компания, наш украинский софт. Работы у людей нет, денег нет, вот и развлекаются, как могут, и это еще начало. рвется там, где тонко. К нам сейчас все кибер-мошенники подтянутся с такой безопасностью и с такими правоохоронцами
 показать весь комментарий
Ответить
 
Да распространено украинским софтом, но кто его впер в обновление, это работник компании разработчика или вхожий туда человек, тут уже сбушникам и киберполиции есть где покопаться, в принципе классическая акция российских спецслужб, ответ на запрет 1С, компрометация украинского софта, здесь вам и политика и коммерция и диверсия в одном флаконе.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Микрософт пройопы в своей винде хочет повесить на других.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Поправьте только, M.E.Doc был создан НЕ украинской компанией, а российской.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Та почекайте. Цi данi - суцiльна брехня. Якщо сьогоднi пiдбити результати,, то виявиться зоооооовсiм iнша кiлькiсть постраждалих. Ми навiть полiцiю з цього приводу викликали. Десь об 11 ранку. Досi же не приiхали. Кажуть - викликiв багато, i всi з цього приводу...! А мають зафiксувати факт. Бо нi налогова, нi iншi людожери не повiрять що в краiнi лютуэ Петя. А вiдмахуватись доведётся нам.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФорум УкраиныВ Microsoft заявили о вине софта M.E.Doc в кибератаке вируса Petya (обновлено)
 Сейчас пишут
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Igor L, Саша Крест, Paul Petrovach, Ali Hasan, Penaj WOT, Том Джонс, 133133, kostjaua5, Cтарий Кінь, Александр Славный aed44137, Бздынечка, tvellen-van, Алекс Веселко, Малець Тарас, vad, не скажу, Ортодром, armamagedoniks, Ming Uing b56f719d, Dnepr forever, Віктор Багряний 6d106e85, LUSi, alexandr shamov, Костянтин Болтівець, Лилия Стацкая, Hulio, Вася Городской, Irada, Juli Schubs, Аль Капучіно, Намкрыш Намкрыш, пачую кожнава, SergeyPatalogoanatom, жорик охара, war3, Герхард, Fjall_Raven, Спадарыня Марыся, Леонид Самуэльевич, литвин, Vanya Vankendorf, Alexander Kravchenko, Der Einsamer Krieger, Стрелок, Герда Андерсен, Байгали, Смачний Кабанець, stonegod, Nina Melnikova 86656573, Anatoly Filatov, Глеб Егорович Жеглов d16baf6c
 Всего на сайте: 171 писатель
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти