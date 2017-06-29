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Материалы по теме:  Оборона
Теги: армия (7907) вооружение (3413) испытания (174) оборона (947) ракеты (523)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Испытания новейшего переносного ракетного комплекса "Корсар" прошли на отлично: бронированная цель типа танк была успешно поражена, - КБ "Луч". ФОТОрепортаж

КБ "Луч" провело успешные испытания нового ракетного комплекса "Корсар".

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А видео поражения цели хоть раз можно увидеть?
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Да ты что?
Я плачу налоги и хочу знать на что они идут.
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Принеси справку из Пензенской налоговой за последние пол года, а потом может...
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Из какой налоговой?
Клоун, я тебе могу справку из ГНИ Шевченковского района г. Киева показать.
Если тебя то, куда идёт бюджетное бабло, не интересует, то меня интересует очень даже.
Особенно после повышения налогов на ФОП.
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Не плачь, попроси Машу, пусть покажет чего попроще...
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Плачешь тут только ты, клоун.
Налоги не платишь - завали еб@ло.
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тролль, да еще и хам
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если тебя бы они очень даже интересовали то ты бы шел в другие места узнавать информацию а не ныть тут
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Ещё одно голож@пое.
Не платишь налоги - нахрен с пляжа.
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Коли вже Луч розробить систему ПТРК яка працює як Джавелін за принципом "вистрілив та забув"? Коли протитанкова ракета сама почне шукати ціль, а не буде наводить по променю лазера, щоб можна було вести вогонь по російським танкам з закритих позицій? 3,5 роки пройшло а технологічного прориву в розробках КБ Луч не відбулось, продовжуються варіації та модернізації радянського ПТРК, який ще в 80-х роках минулого століття був морально та технологічно відсталим по відношенню до протитанкової зброї НАТО!
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это когда тролли платили налоги?
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никому не интересны твои сексуальные фантазии, тролль
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Никому не интересны твои диалоги со своими гениталиями, убогое )
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ну мне в сша новейшие разработки какбэ никто не демонстрирует. получил предложение на работу где как раз обрабатывают данные тестов новейших разработок (доступ второго уровня)так там фбр проверка 5 месяцев вместе с близкими родственниками
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Да ты что?
Видео испытаний всего американского вооружения в ютубе.
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ипанько, вынь голову из ж@пы
если мозга увидеть содержимое сайта нет, то кто лекарь
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ніколи американці не покажуть нових розробок. Усе що на ютубі - минуле
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да ты что? ну все,теперь когда ты платишь налоги ты царь и бог,все в стране должны перед тобой отчитываться что они делают и без твоего ведома перднуть даже нельзя
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Да, государство должно отчитываться перед налогоплательщиками.
Это новость?
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nihrena sebe, a kakoje to vremja nazad ti nebiikl pod Ukrainskim flazjkom, sjto slucjilos s mopedom to
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Какой флажок, мальчик? )
Этот ник существует с тех пор, как Моисей в трусах ходил.
И кого интересует кто я - встречусь хоть сегодня в Киеве.
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Kogda smotrel etot filjm?, pacanjonok, kstati, da, jesjcjo raz posmotri - tam umnije vesjcji vesjcjajet, - ti k tekstu prislusjaisa a ne toljko kartinku smotri.
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ты нулевка, встретиться ты можешь только со своим "куратором"
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Кацапенок нарисовался.Федя-ты потомок татаро-монгол.
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Я тебе не раз доказывал что я латыш.можем по латышски попереписываться.Tu ir никакк твой не могу забыть.
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Jaa jaa, tu ir viens vepris - latvishu filmas reizeem vajag skatiities, lai saprastu par ko runa.
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Бл-ть.эс невару таву хуйню нормали ласит.када сакара латвиешу филми.С тобой дебилом только так
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Перевожу что ты написал дословно.Да да ты являетесь один боров.латышских фильмы нужно смотреть иногда чтобы понять бы о чем речь.Чурка.бля.
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talk smotri na zvezde, kstati, vot tebe zje odin raz govoril - nu cjevo maskiruites kak duracjki, to mecedes, to golden sachs, nu srazu jasno sjto za ptica, napisal bi sberbank rasseji - vsio, nikto bi i ne poveril, sjto odin tak v otkrituju pisjet, k cjemu eti ne skrepnije nazvanija.
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zjelajesj sjtob tebe nos v tvojo zje djermeco vsunul - ti zje znajesj, mne hodi zapisani i ti v spiske kacapov sidisj
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Федька ты сам кацапище полное отстой*.Знаток *латышского языка.гуглосос.
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ну да, шобы не так бросались в глаза сами Джавелины.
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///тепер виготовіть їх сто тисяч і потім хвастайтесь
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//для охорони садибного комплексу сім.ї порошенків
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максимум 5-6 для стендов и выставок и для восторженных визгов порохоботов
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Ага, как миномёт "молот" - распил на "разработке", но о её "успехе" говорит то, что после гибели солдат в серийное производство его запустить не рискнул никто.
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.....три года ИСПЫТЫВАЮТ , не могут НАИСПЫТАВАТЬСЯ )))))) скоро война ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ закончится , а мы все ИСПЫТЫВАЕМ !!!!! все договоренно и все было УКРАДЕНО до нас !!!!
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бедный танк, на нем живого места нет. Теперь всю эту радость в армию.
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Что??? Это достижение???? Где преодоление двухслойной динамической защиты????? Кого эти "проэктатнты" хотят обмануть?
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Во времена ВМВ за такую "быструю" разработку вооружения было бы расходовано немало патронов в затылочную часть участников этой разработки. Если бы эти сволочи передали в ВСУ партию ПТРК, под Дебальцево было бы не так жарко нашим военным. Просто сволочи...
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Сколько уже можно хвастаться этим Корсаром????!!!! Когда уже наконец то он появится на передовой? Когда будут картинки уничтоженных сепаровских танков, тогда бы и хвастались!
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денЯх нет, на приват надо, на возмещение ндс надо, на каникулы и премии надо. на откаты надо... а "корсары" подождут
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- судя по пробоинам, поражение в верхний лист, но удар был не сверху, как у "Джавелина", а спереди?
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і що, констукторське бюро у змозі серійно виробляти ПРК? Там поки все то зсунеться з місця і конструктори повмирають.
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Интересно что кацапы испытывают и обучают перонал в АТО а наши разработчики испытывают ,,типа танк,, а потом оказывается что оружие не практично,разваливается для танка как укус блохи.Типа наша оборонка чтото делает если бы еще и получали у государства ,,типа,,денег.
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Самое обидное что новые военные разработки за бугор уходят а не на передовую.
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что-то давно о Молоте слышно не было. В последний раз сообщали, что к нему нельзя подходить - может взорваться.
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Это без динамической защиты? Фото ни о чем имхо.
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А причем там "дуло"? Красным обведены 2 попадания в верхний бронелист. Остальное старые отверстия, покрытые коррозией. Дальнее попадание на деформированной поверхности, куда динамическую защиту не закрепить.
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Ну всё, Цензоровские Ыксперды разнесли комплекс в пух и прах - пора здавать на металлолом!
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Этот Корсар уже два года валяется в музее Луча. Раньше испытать его и отправить в войска можно было? Или Совок до сих пор жив?
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С твоим "звездно-полосатым" не стоит оппонировать, не зная подробностей. А я был в этом музее. КБ Луч выставляет туда всё - и то, что раньше производилось, и то, что сейчас. Там Стугны, Барьеры, Корсары, авиационные самонаводящиеся ракеты и т.д. Они Корсаром уже два года хвастаются. А начать выпускать что-то стОящее и работающее - пшик!
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Все хорошо, только пробоины уже успели зарасти травой.
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Уровень IQ цензоровских ни разу не забаненных "зашкаливает". Сколько вы ни называйте кого-либо "троллем" (удобное слово, так можно назвать оппонента, если аргументов совсем не имеешь), умнее от это не станете. Можете строчить простыни и дальше. Но:

Goldman Sachs прав!
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на танк забыли повесить активную броню, получается испытания ни о чём...
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"Вот я слушал вас всех долго,терпеливо и внимательно,и понял наконец: ну и дураки же вы все"(с).
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Как стало известно «Труду», на днях Минобороны заказало у московского научно-производственного предприятия «РусБал», специализирующегося на изготовлении воздушных шаров и спортивных батутов, партию самоходных зенитных ракетных комплексов «Бук-1 М». Сделают их из легкой капроновой ткани. При помощи насосов мягкую оболочку надуют воздухом, и ракетные установки будут выглядеть совсем как настоящие.В 100 раз дешевле
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Его из противотанкового калаша расстреливали.)
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Цензор.НЕТФорум УкраиныИспытания новейшего переносного ракетного комплекса "Корсар" прошли на отлично: бронированная цель типа танк была успешно поражена, - КБ "Луч". ФОТОрепортаж
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