Испытания новейшего переносного ракетного комплекса "Корсар" прошли на отлично: бронированная цель типа танк была успешно поражена, - КБ "Луч". ФОТОрепортаж

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, Юрій Бровкін
, Юрий Задворнов
, Алекс Ермоленко
, Vladimir Putny
, cimbitep
, WiM
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, Cтарий Кінь
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, Протоирей Филармонов
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, Miko R 798886a8
, Juris Krūmiņš Uzraugs
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, Енот 84dd4c12
, Олег Чоб
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, Василий Граздич
, Иван Романов fa513186
, des_104
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, Валерій Герасименко
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, Ярополк Гендельсонович
, Vitaly Ytsuken
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, Дустэ азиз
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, alekcg1 .
, Ф-1
, Владимир Рябоконь 841d4226
, CА
, Григорій Шилін
, Перехватчик
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, Андрей Петров b7cee86a
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, sunuyiwipmailtempinfo
, Александр КедИЧ 1dc77515
, Khmelnitskiy
, раша в перде
, Sergii Ustim
, МыслиВслух
, Б 52 17f4ea63
Andrey Shevchenko f5154a7a, Ivan Tischikov 76207196, Юрий Задворнов, Кирилл Лещенко, Vladimir Putny, Феодор Сердюк, Cтарий Кінь, Василий Граздич, Vasil Grach, Valeriia Strelchuk, WiM, Том Джонс, Енот 84dd4c12, Протоирей Филармонов, Juris Krūmiņš Uzraugs, Иван Романов fa513186, Oles Ivanov, GSN, MAPKOB85, Ярополк Гендельсонович, cimbitep, Igor L, Чип, Саша777, Стрелок, alexandr shamov, fedjka - fedjka, Иван Иванович e6fe2e17, tvellen-van, Владислав 1, Шарик Корровский, Пантагруэль Гаргантюаевич, war128, botoks, баламут, Олег Хардин, Алекс Ермоленко, secret secret_too, Роман Шишацкий, сепаратизму смерть, Алексей Носов d8330900, Андрей Жуков b738201d, Глеб Жеглов 2578b002, Goldman Sachs, Vlad Nefakt, Вася Шевченко f77d76ba, Vapy Provk, КузьмичUA, Эрнесто, alekcg1 .
Всего на сайте: 160 писателей
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Я плачу налоги и хочу знать на что они идут.
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Клоун, я тебе могу справку из ГНИ Шевченковского района г. Киева показать.
Если тебя то, куда идёт бюджетное бабло, не интересует, то меня интересует очень даже.
Особенно после повышения налогов на ФОП.
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Налоги не платишь - завали еб@ло.
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Не платишь налоги - нахрен с пляжа.
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Видео испытаний всего американского вооружения в ютубе.
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если мозга увидеть содержимое сайта нет, то кто лекарь
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Это новость?
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Этот ник существует с тех пор, как Моисей в трусах ходил.
И кого интересует кто я - встречусь хоть сегодня в Киеве.
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Goldman Sachs прав!
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