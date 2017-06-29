EN|RU|UK
Темы дня: Кибератака в Украине Убийство Шаповала Дело Гужвы Дело Розенблата и Полякова Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Суд над Насировым Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова
 Форум Украины(608721)
  6120  84
Материалы по теме:  День Конституции
Теги: награда (1171) День Конституции (49)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Порошенко наградил орденами двух депутатов, голосовавших за диктаторские законы 16 января

Президент Украины Петр Порошенко по случаю Дня Конституции наградил горденами нардепа Александра Герегу и мэра Чернигова Владислава Атрошенко, которые голосовали за диктаторские законы 16 января.

 читать источник
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
судя по уродам которых наградил порошенко на день конституции. То прошоненко не просто плевал на народ Украины, а ненавидит его лютой ненавестью.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а ти думав, що він 30 років обкрадає пенсіонерів і дітей, тому що їх любить? наївність.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
И ни одного порохобота! Ни Гыга, ни Сашка, ни другой копеечной швали....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Как Петруха еще Гонтаревой Хероя не дал за херойский развал банковского сектора и выворачивание карманов населению!!!???
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Проснись!
Гонтарева уже второй месяц в отставке!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Просто не применяют сегодня эти ники - вот и всё.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Он обожает народ Украины ибо он приносит ему прибыль.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Не розумію, або петра хтось таким чинок підставляє, або просто кась кричуща халатність...
А ось стало відомо, коли буде битися Ломаченко!

 показать весь комментарий
Ответить
 
Ющенко перед тим як йому копака під зад пнули - генералів липових наробив біля тисячі.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
барижна єліта сама собі нагороди й премії виписує
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Красавчик.Овощ курит в сторонке.Заработали п.са этого мы сами.Кто еще на майдане начнет про мирный майдан заикаться нужно первыми ложить.На кол этого упыря и его команду.Всех без разбора.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Такие команды менять бесполезно.
Они могут меняться, но на смену будут приходить такие же команды. Ибо в основе лежит иная команда, которая бессменно находится в ВР и лишь частично меняется от созыва к созыву.
Они - установленная кукловодами команда, в которой уже установилась даже преемственность поколений и семейный подряд.
Могут спросить, согласно методички: - что предлагаешь?
-То, что я могу предложить в сложившейся ситуации тотального контроля над украинской политикой, так это игнорировать выборы, которые являются фикцией.
Пусть весь мир увидит пустые избирательные участки, пусть власть будет вынуждена как-то это объяснять, начинать что-то делать для людей.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Віктор Пшонка, який займав пост генерального прокурора за часів Януковича, може відсудити в України компенсацію за пограбований маєток
Як говориться в декількох визначеннях Києво-Святошинського суду в Єдиному реєстрі судових рішень, національна поліція почала розслідування пограбування родинного особняка Пшонки в селі Гореничі під Києвом.
Читайте також
Порошенко наградил орденами двух депутатов, голосовавших за диктаторские законы 16 января - Цензор.НЕТ 6766Як «легітимний» Янукович обійшов український суд

Крім того, захисники екс-прокурора готуються до судового процесу про стягнення компенсації за вкрадене майно.
https://politeka.net/ua/453055-skandalnyy-mayetok-pshonky-sprava-nabula-nespodivanoho-povorotu/

Порошенко наградил орденами двух депутатов, голосовавших за диктаторские законы 16 января - Цензор.НЕТ 5319
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
надо было лучше охранять... хотя с хорошими, высокоплачиваемыми адвокатами и продажными судьями это возможно...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
після 3 років "перемог, реформ, покращень" і призначень холуїв зека і сепарів це вже нікого не дивує
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Пєтя сепар кончений! Це відно не вааруженним взглядом!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ето так нужно чтобы путенненапал, правильно я говорю порохоботы?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Думаю, что Путин держит в Ростовской области группировку войск не только для вооружённой поддержки сепаратистов, но и для того, чтобы защитить нынешнюю власть, если против неё начнут бунтовать по-настоящему.
Тогда они начнут атаковать Украину, а холуи станут призывать "астанавиться", так как "не на часі".
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вот и парашенковская консерва вскрьілась.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А чому Пєтя не нагородив до цих пір захарченка та плотницького?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну ну Петя, тебя то никто не будит жалеть, 2 варианта; на <пж>, или в Липицк к своим шоколадным фабрикам...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Барыга себе советников набрал с сепарскими замашками. В свою партию забрал регионалов что бы не пропали, под свою крышу. Барыга продажное х..ло.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Чего удивляться вспомним Пидрахуя все это люди из одной команды и своих наградить барыга просто обязан...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не обязан! В том кругу принято награждать только после оплаты за висюльки.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Свои получили доступ к закромам Родины. А велики подяки, значки типа "ударник капиталистического труда" их не интересуют. Поэтому значки раздают остальным. У Пети этого "добра" целая кладовка.
 показать весь комментарий
Ответить
 
скільки можна нагороджувати чиновників нагородами *За заслуги*.... Які можуть бути заслуги у цих покидьків? вони довели краіну до такого стану, грабували і продавали що тільки можна продати... Де , в яких краінах таке можливо? Вони рядові чиновники, рядові!!! Потрібно навпаки передивитись тих , хто був нагороджений, і, можливо, навіть лишити цих нагород ... нагороджуючи безпідставно, з точки зору народу, обесцінюється сама наша держава...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не рвіть серце-у владі в нас зібралися покидьки-тому і їх дії отакі.Запам"ятовуйте всіх негідників і буде їх народ судити,а не оці наші продажні суди.Тільки треба перекрити їм дороги до втечі з України.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ну так правильно они тоже участвовали в Майдане
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
тільки Свинохряку-1 про це не кажіть, бо він теж собі орден захоче. Чим він гірше за цих ригів, йому теж диктаторські закони були потрібні.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Мерзотна влада не може продукувати правильні для держави закони ,а може лише закони і Конституцію порушувати та діяти проти народу України,незгодного з діями верхівки.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
На українській мові я Володимир Рябоконь.Колись реєструвався на Цензорі на російській мові-то як Владимир Рябоконь.На англійській мові я Volodumur Ryabokon.та ще багацько інших ніків я мав,коли починав дописівати в інеті-тоді на кожний сайт робив свій нік-то було даремно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Все дуже просто - Герега придбав за недорого ( Епіцентру ПДВ відшкодовують!!!) , а Атрошенко скоро відбатраче - вибори, готуй сані влітку.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Герега чтобы не платить налоги в украинский бюджет по украинскому законодательству каждый год строит несколько новых Епицентров и по как бы является инвестором отчего освобождается от уплаты налогов на прибыль.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Парашенка...... не Украинец и даже...не россиянин ! Иудеи самого Христа продали...а вы о какой то Украине говорите.....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Порошенко-один из основателей Партии регионов! Есть еще вопросы? Он ха деньги продаст ВСЕ!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Власть все дальше и дальше отделяется от проблем народа. Они живут в параллельном Мире, где все прекрасно и их не интересуют наши коменты. Даже если они уйдут от власти их это сильно не огорчит. С деньгами везде хорошо.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Могу поспорить, что даже если Януковощ вернется в Украину ему ничего не будет. Заплатит залог и будет жить и здраствовать да еще и депутатом или мером какого нибудь города станет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
///таких не те що нагорожувати треба , а відбирати жовтенятські зірочки і в кут на колінах,краще на горосі
 показать весь комментарий
Ответить
 
Всё он знает - кого награждает.
Эта быдлота и в следующий раз бегом побежит голосовать за любые законы, а бы у корыта остаться.
Порох - ворюга, но далеко не дурак.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В Верховной Зраде и кабмине кто бы что не говорил, дураков нет. Дураки ето те кто за них голосует.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
подонок, пляски на костях НЕБЕСНОЙ СОТНИ и всех патриотов УКРАИНЫ. подонок!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
......ему уже надоело быть президентом и не знает уже как НАСОЛИТЬ НАРОДУ УКРАИНЫ , что б как то слинять . НАРОД , посудите сами : имея такие личные богатства на ПОКОЛЕНИЯ и УБИТУЮ страну с потерянной частью территорией и ВОЙНОЙ на лугандоне и БЕСПРОСВЕТНЫМИ проблемами в ЗДРАВООХРАНЕНИИ , ЖКХ , ОБОРОНЕ , АРМИИ , ПЕНСИОННОМ фонде , в ДЕПУТАТСКОМ корпусе ( с мнимым большинством ) и БЕШЕНОЙ россией !!!! кто из ЗДРАВЫХ ЛЮДЕЙ захочет быть НАСТОЯЩИМ ПРЕЗИДЕНТОМ УКРАИНЫ ????
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Удивительно не то что иудей наградил рыговских пропидаров Удивительно то что он не наградил своего бывшего босса и кентюшку овоща Прислал бы ему по почте в рашу какого \героя Украины\ все таки вместе не один лярд нажили Не один бизнес отжали И не один милион лохов на бабки развели
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
UA Vlad Nefakt
///таких не те що нагорожувати треба , а відбирати жовтенятські зірочки
=======
и пионерский галстук
 показать весь комментарий
Ответить
 
І невже після такого у когось залишаються сумніви чи голосувати на виборах за Порошенко? Чмо він велике! Маю надію що цей президент закінчить в тюрьмі, разом з Кучмою і ко.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Спасибо петя, Герегам, которые через Киевсовет блокировали Майдан и распускали сессии нужно ж было за это как-то отблагодарить этих уродов за помощь Януковичу.

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
По сравнению с сегодняшней "нечуваной свободой слова" те "диктаторские" законы выглядят как детская шалость.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
И прокурора кулика, который под судом находится тоже наградил. Ценный кадр для воров.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Кто в Эпицентре покупки делает? Какой гад из здесь написавших?
 показать весь комментарий
Ответить
 
В Эпицентре только Ощадовскими карточками расплачиватся надо
 показать весь комментарий
Ответить
 
героев Украины им и по наградному пистолету. Администрации президента огромный привет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Только у меня возникает вопрос, почему из сотен тысяч пользователей Медка, заразились только 12.5 тыс.? В Украине 87.5% бухгалтерии на Mac и Linux?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Хорошо относился к президенту. Но этот его шаг наводит на определенные мысли. Врагов надо уничтожать , а не награждать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Порошенко сам входит в мировую десятку топ-коррупционеров 2016-2017 годов, где соревнуется за первенство с хуйлом, а вы удивляетеся таким мелочам. Он Лазаренко вытеснил из рейтинга, а вы тут про Йульку-воровку трендите!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Виблядок, у якого на лапах кров тисяч патріотів України... Це ж ви, однотурові дебіли, привели до влади цього покидька! Гайда на Майдан, прибирати після себе лайно, ідіоти!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
було б чому дивуватись.
вже давно в Україні 99% звань та нагород тупо купляється за гроші.
заплатив - отримав. просто.
як в епіцентрі
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вероятно когда Порошенко произнёс фразу "циничные бандеры" он не пошутил. Награждения Савченко званием герой Украины и др, осталось только кума пуйла наградить за вклад в хлебное перемирие и всё станет на своё место.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да неплохо в историю вошел пецюня.
В Украине президент - Барыга,
в московии президент - Х()йло.
 показать весь комментарий
Ответить
 
И вместе они возглавляют топ 10 корумпированых политиков 2016-2017
 показать весь комментарий
Ответить
 
кого-то еще может удивить подобное после награждения мишани охуйловского?
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФорум УкраиныПорошенко наградил орденами двух депутатов, голосовавших за диктаторские законы 16 января
 Сейчас пишут
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Andrey Shevchenko f5154a7a, Кирилл Лещенко, Vladimir Putny, Феодор Сердюк, Cтарий Кінь, Василий Граздич, Vasil Grach, Valeriia Strelchuk, WiM, Том Джонс, Енот 84dd4c12, Протоирей Филармонов, Juris Krūmiņš Uzraugs, Иван Романов fa513186, Oles Ivanov, GSN, MAPKOB85, Ярополк Гендельсонович, cimbitep, Igor L, Чип, Саша777, Стрелок, Юрий Задворнов, alexandr shamov, fedjka - fedjka, Иван Иванович e6fe2e17, tvellen-van, Владислав 1, Шарик Корровский, Пантагруэль Гаргантюаевич, war128, botoks, баламут, Олег Хардин, secret secret_too, Роман Шишацкий, сепаратизму смерть, Алексей Носов d8330900, Андрей Жуков b738201d, Глеб Жеглов 2578b002, Goldman Sachs, Vlad Nefakt, Вася Шевченко f77d76ba, Vapy Provk, КузьмичUA, Эрнесто, alekcg1 ., Алекс Ермоленко, реквием по кацапизму
 Всего на сайте: 162 писателя
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти