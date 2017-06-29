Порошенко наградил орденами двух депутатов, голосовавших за диктаторские законы 16 января

Vladimir Putny
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, WiM
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, Владислав 1
, Кирпичев
, Cтарий Кінь
, Valeriia Strelchuk
, Протоирей Филармонов
, Кирилл Лещенко
, Miko R 798886a8
, Juris Krūmiņš Uzraugs
, Ruslan Tkachenko
, Ivan Tischikov 76207196
, Енот 84dd4c12
, Олег Чоб
, Сергій Гранін
, Василий Граздич
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, Юрий Задворнов
, des_104
, Шарик Корровский
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, Olga A 6130c05e
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, (unknown) b379cca9
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, Олег Хардин
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, OldCat
, Стрелок
, Alex Khrypun
, fedjka - fedjka
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, Глеб Жеглов 2578b002
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, botoks
, сепаратизму смерть
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, sunuyiwipmailtempinfo
, Александр КедИЧ 1dc77515
, Khmelnitskiy
, раша в перде
, Sergii Ustim
, МыслиВслух
, Б 52 17f4ea63
, Vlad Muzithenko
, Игорь Миронец
, V T 2fd9d4b9
, Иванко
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Всего на сайте: 162 писателя
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Гонтарева уже второй месяц в отставке!
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А ось стало відомо, коли буде битися Ломаченко!
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Они могут меняться, но на смену будут приходить такие же команды. Ибо в основе лежит иная команда, которая бессменно находится в ВР и лишь частично меняется от созыва к созыву.
Они - установленная кукловодами команда, в которой уже установилась даже преемственность поколений и семейный подряд.
Могут спросить, согласно методички: - что предлагаешь?
-То, что я могу предложить в сложившейся ситуации тотального контроля над украинской политикой, так это игнорировать выборы, которые являются фикцией.
Пусть весь мир увидит пустые избирательные участки, пусть власть будет вынуждена как-то это объяснять, начинать что-то делать для людей.
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Як говориться в декількох визначеннях Києво-Святошинського суду в Єдиному реєстрі судових рішень, національна поліція почала розслідування пограбування родинного особняка Пшонки в селі Гореничі під Києвом.
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Крім того, захисники екс-прокурора готуються до судового процесу про стягнення компенсації за вкрадене майно.
https://politeka.net/ua/453055-skandalnyy-mayetok-pshonky-sprava-nabula-nespodivanoho-povorotu/
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Тогда они начнут атаковать Украину, а холуи станут призывать "астанавиться", так как "не на часі".
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Эта быдлота и в следующий раз бегом побежит голосовать за любые законы, а бы у корыта остаться.
Порох - ворюга, но далеко не дурак.
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///таких не те що нагорожувати треба , а відбирати жовтенятські зірочки
=======
и пионерский галстук
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вже давно в Україні 99% звань та нагород тупо купляється за гроші.
заплатив - отримав. просто.
як в епіцентрі
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В Украине президент - Барыга,
в московии президент - Х()йло.
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