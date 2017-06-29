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Теги: суд (21127) Янукович (32525) государственная измена (146)
Тему создал: Антон Татарніков

Суд по делу о госизмене Януковича: текстовая трансляция

В 10 утра в Оболонском районном суде Киева началось второе заседание по сути в деле о госизмене и пособничестве ведению войны экс-президента Украины Виктора Януковича. Напомним, Януковичу инкриминируют три статьи: ч.5 ст. 27 (государственная измена), ч.2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны); ч.3 ст. 110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия) Уголовного Кодекса Украины.

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Прикольно. Сразу после "Суд оправдал "председателя верховного суда "ДНР" новость про суд над Легитимычем. Думаю, неплохие шансы у Свинохряка на оправдательное решение самого гуманного суда в мире.
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Умора! Бюджет Украины платит Януковичу все больше и больше...
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Видя, как работают наши суды, почему то уверен, что, Хряк, будет оправдан, со стандартной формулировкой, " в связи с недоказанностью преступления".
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Аркадий Бабченко. Государство-террорист
29.06.2017 Рубрика: Мнения Отзывов нет »

ЖЕНЕВСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ О ТЕРРОРИЗМЕ 1987:
I. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕРРОРИЗМ:

практики полицейского государства, направленные против своих граждан: наблюдение, разгон собраний, контроль за новостями, избиения, пытки, ложные аресты, массовые аресты, фальсифицированные обвинения, показательные суды, убийства;
военные манёвры и учения, проводящиеся вблизи границ другого государства и представляющие угрозу его независимости и территориальной целостности;
атака вооружёнными силами государства целей, которая представляет угрозу для гражданского населения, живущего в другом государстве;
создание и поддержка вооружённых отрядов наёмников, с целью уничтожения суверенитета другого государства;
убийства и попытки убийств государственных деятелей других государств;
тайные операции разведывательных или других государственных сил, направленные на дестабилизацию или подчинение другого государства;
кампании по дезинформации, направленные на дестабилизацию других государств;
продажа оружия, поддерживающая продолжение региональных войн и задерживающая политическое решение конфликтов;
отмена гражданских прав и свобод, положений конституции и законов под предлогом противодействия терроризму;

***
IV. РОЛЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ СМИ

Международные СМИ также играют непосредственную роль в международном терроризме, когда они некритично распространяют дезинформацию из «официальных источников», чем создают общественную поддержку для использования смертоносной силы, или других форм экономического и политического насилия против другого государства.

***

Согласно международному праву, друзья мои, мы с вами живем в стране, которая однозначно трактуется, как государство-террорист.

Без вариантов.

Аркадий Бабченко.
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Цирк продолжается, будет подсудимый тогда уж суд будет.
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ну сколько можно праффесора мучать? прям, звери какие-то...
оправдайте, наградите его орденом и пусть будет почетным хедрантом
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оправдают!... после последних решений по прокурорам из ДЫРЫ, даже не сомневаюсь!....
переживаю, лишь бы в должности не восстановили!....
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Не, ну как его восстановить? А Петю тогда куда девать? Зря он что-ли на бульдозер лазил?
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Цензор.НЕТФорум УкраиныСуд по делу о госизмене Януковича: текстовая трансляция
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