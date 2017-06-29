Суд по делу о госизмене Януковича: текстовая трансляция

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29.06.2017 Рубрика: Мнения Отзывов нет »
ЖЕНЕВСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ О ТЕРРОРИЗМЕ 1987:
I. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕРРОРИЗМ:
практики полицейского государства, направленные против своих граждан: наблюдение, разгон собраний, контроль за новостями, избиения, пытки, ложные аресты, массовые аресты, фальсифицированные обвинения, показательные суды, убийства;
военные манёвры и учения, проводящиеся вблизи границ другого государства и представляющие угрозу его независимости и территориальной целостности;
атака вооружёнными силами государства целей, которая представляет угрозу для гражданского населения, живущего в другом государстве;
создание и поддержка вооружённых отрядов наёмников, с целью уничтожения суверенитета другого государства;
убийства и попытки убийств государственных деятелей других государств;
тайные операции разведывательных или других государственных сил, направленные на дестабилизацию или подчинение другого государства;
кампании по дезинформации, направленные на дестабилизацию других государств;
продажа оружия, поддерживающая продолжение региональных войн и задерживающая политическое решение конфликтов;
отмена гражданских прав и свобод, положений конституции и законов под предлогом противодействия терроризму;
***
IV. РОЛЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ СМИ
Международные СМИ также играют непосредственную роль в международном терроризме, когда они некритично распространяют дезинформацию из «официальных источников», чем создают общественную поддержку для использования смертоносной силы, или других форм экономического и политического насилия против другого государства.
***
Согласно международному праву, друзья мои, мы с вами живем в стране, которая однозначно трактуется, как государство-террорист.
Без вариантов.
Аркадий Бабченко.
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оправдайте, наградите его орденом и пусть будет почетным хедрантом
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переживаю, лишь бы в должности не восстановили!....
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