Суд оправдал "председателя верховного суда "ДНР"

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Или даже прокурором,
Ты работай как угодно
И не бойся ничего.
Можешь окна бить соседям,
Ехать запросто на красный,
Жечь дома, плевать в прохожих,
И печатать деньги сам.
А когда придут в фуражках
Злые милиционеры,
Покажи им смело фигу,
А другой рукой - мандат.
Пусть они откозыряют,
И идут себе обратно.
Ты им кинь в окно гранату,
Чтоб шагалось веселей.
Писай в урны, мучай кошек,
Грабь по пятницам сберкассы,
По субботам смело тещу
Шпарь горячим утюгом.
А коллеги-правоведы
Не дадут тебя в обиду.
Ведь у каждого есть... теща,
И мандат, да... и утюг
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-------------
гражданская война - это война граждан России против Украины
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Суди виконують завдання по "мирной реинтеграции" лугандона согласно Минск 2
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Оправдал! А хтоб сумнівався!
Вони тільки воїнів не оправдують, а засуджують! Мразі сепарські!
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Сдирание кожи с продажного судьи
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печально и мерзко....
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Крутой коттеджный поселок (Конча-Заспа) под Киевом. На аллее встречаются "новый украинец" (барыга) и прокурор. Барыга говорит: -Вот я в начале перестройки крутнулся, заработал кучу денег и построил себе коттедж. А ты-то, ты-то на какие шиши такую домину отгрохал. Ведь у тебя зарплата всего шесть тысяч гривен?! -А я отпускные получил... -Ну ни чего себе! Сколько же у тебя отпускные? -А это смотря кого и за что отпускать...
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Героєм першого розслідування став найбагатший в Україні прокурор, старший слідчий Департаменту спеціальних розслідувань Юрій Кривобок (http://bit.ly/2sMcj8Z).
Лише за приблизними підрахунками родина 34-річного підлеглого Луценка набула у власність:
✅4 елітні будинки площею 2741 м²
✅4 квартири площею 367 м²
✅62 гектари землі по всій Україні
✅дохід у розмірі 182 млн грн
До речі, ми писали в прокуратуру з проханням перевірити, як Кривобок став мульмільйонером (http://bit.ly/2tfxtNA).
Сенсація!!! Прокурори нічого на свого колегу не накопали =)
Маєток Кривобока в Конча-Заспі площею 1828 квадрати (sic!) з висоти пташиного польоту виглядає ось так:https://www.facebook.com/antac.ua/videos/1322310134534440/
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