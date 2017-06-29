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Материалы по теме:  Оккупированные территории - Крым и Донбасс
Теги: приговор (520) суд (21127) судья (1861) Донбасс (15220)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Суд оправдал "председателя верховного суда "ДНР"

Селидовский городской суд Донецкой области заочно оправдал "председателя верховного суда "ДНР" Эдуарда Якубовского в связи с недоказанностью преступления.

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Да здравствует дядюшка Линч - самый справедливый дядюшка в мире...
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Украинский судья своего судейского посона никогда не приговорит, даже если тот из ДНР. Ведь мало ли как жизнь судейская повернется.
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Если избран ты судьею
Или даже прокурором,
Ты работай как угодно
И не бойся ничего.
Можешь окна бить соседям,
Ехать запросто на красный,
Жечь дома, плевать в прохожих,
И печатать деньги сам.
А когда придут в фуражках
Злые милиционеры,
Покажи им смело фигу,
А другой рукой - мандат.
Пусть они откозыряют,
И идут себе обратно.
Ты им кинь в окно гранату,
Чтоб шагалось веселей.
Писай в урны, мучай кошек,
Грабь по пятницам сберкассы,
По субботам смело тещу
Шпарь горячим утюгом.
А коллеги-правоведы
Не дадут тебя в обиду.
Ведь у каждого есть... теща,
И мандат, да... и утюг
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В 30 годы в США народ сам порядок наводил, начали с отстрела продажных судей и прокуроров. После чего все наладилось, хоть и не сразу. Других вариантов востановления справедливости на данный момент нет!
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Сєлідовский суд має йти під трибунал у повному складі, за участь в терористичній організації!
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Взагалі суди в Донецькій області мають бути ліквідовані. Судді бояться приймати рішення через можливість розправи над ними з боку терористів. Всі справи потрібно передавати в суди іншої області - Тернопільської. Тернопільські суди дають 15 років тюрми за те що суди Донецької області дають тільки умовний термін!
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Якубовский - гражданин Российской федерации.

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гражданская война - это война граждан России против Украины
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Фактично судді Сєлідівського суду допомогли путіну, бо не знайшли доказів терористичної діяльності їх колеги з РФ. Це співпраця з терористами і державна зрада! Думаю довічне!
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вот ток незадачка - судьи неприкасаемы!!! эти скоты хуже "народных" кнопкодавов!!!
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За неправосудні вироки судді несуть кримінальну відповідальність згідно законодавства! Потрібно нещадно звільняти таких суддів та саджати в тюрму.
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за що?
Суди виконують завдання по "мирной реинтеграции" лугандона согласно Минск 2
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Суд! Та всі судді сепари кончені! Навіть у Львові!
Оправдал! А хтоб сумнівався!
Вони тільки воїнів не оправдують, а засуджують! Мразі сепарські!
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Такі дірки в законах має ліквідувати ВР. Поки не почали ліквідовувати такі суди.
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У меня нет слов! Хотя почему нет, этож торговые партнеры и пэтя прызыдэнт мыру, сцуко!
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Я одного не понимаю,чего овощ через пещерный суд не востановится))).Пора этому"суду" выдать постановление,что Украина это территория параши.Дерзайте,я верю у этих п..ров все получится)))
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Я одного не понимаю,чего овощ через пещерный суд не востановится))).Пора этому"суду" выдать постановление,что Украина это территория параши.Дерзайте,я верю у этих п..ров все получится)))
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Вони скоріше присудять,що Україна це частина лугандона!
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А чому цей селідовський суд не присудив цьому лугандонцю тисяч так 100 або 200 за "моральний ущерб"?
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Ну так он же за моральным ущербом не обращался еще. Теперь оправдан - может с чистой совестью на компенсацию морального ущерба иск подавать.
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Кто сказал что продажные судьи бессмертны?
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пока ИМЕННО так не будем поступать с каждым судьей - нихера в этой стране не изменится (сколько бы пацанов не полегло...) !!
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после стольких лет боли, издевательств, насилия и пыток, оправданных "представителями власти и суда" ДЫРЫ, можно сказать "недоказанность преступления"...
печально и мерзко....
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Ще потрібно було цього лугандона ще й нагородити! Щось селідовський суд не допрацював!
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А может блядсво со стороны прокуроров, которые ничего толком в суд не предоставляют ?
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Гражданское судопроизводство просто непригодно для таких дел.
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реформаторские "ветры" рошена, во главе с германским "ураганом" бездипломным....
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////ось приблизно така кара чекає ВСІХ зрадників України_БІЙТЕСЯ тепер сепари !!!!
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"Вопросы есть? Вопросов нет",-говаривал один решительный человек, передергивая затвор.
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Высший пилотаж! Просто класс! Сидят суки и ждут путина.
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как прокуроры отработали, так суд и присудил ...

Крутой коттеджный поселок (Конча-Заспа) под Киевом. На аллее встречаются "новый украинец" (барыга) и прокурор. Барыга говорит: -Вот я в начале перестройки крутнулся, заработал кучу денег и построил себе коттедж. А ты-то, ты-то на какие шиши такую домину отгрохал. Ведь у тебя зарплата всего шесть тысяч гривен?! -А я отпускные получил... -Ну ни чего себе! Сколько же у тебя отпускные? -А это смотря кого и за что отпускать...
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подякуємо парашенці за файну чудову судову реформу!
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Пора их молча отстреливать. А на месте оставлять колорадские ленточки
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с нашей судебной системой и упк нас еще ждет много интересного - недоказанность существования войны на востоке, тер. органицаций лнр и днр, невозможность доказать, что те, кто воевали против украинской армии и убивал не только военных, но и мирных, на самом деле это делали и у них был при этом злой умысел... и т.д. и т.п.... скорее всего все участники спокойно разъедутся по домам, а те кто был ихними "чиновниками" мирно займут теплые места в Украине...
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Як і обіцяли, проект Prosud зайнявся прокурорськими.
Героєм першого розслідування став найбагатший в Україні прокурор, старший слідчий Департаменту спеціальних розслідувань Юрій Кривобок (http://bit.ly/2sMcj8Z).
Лише за приблизними підрахунками родина 34-річного підлеглого Луценка набула у власність:
Суд оправдал "председателя верховного суда "ДНР" - Цензор.НЕТ 6016✅4 елітні будинки площею 2741 м²
Суд оправдал "председателя верховного суда "ДНР" - Цензор.НЕТ 6016✅4 квартири площею 367 м²
Суд оправдал "председателя верховного суда "ДНР" - Цензор.НЕТ 6016✅62 гектари землі по всій Україні
Суд оправдал "председателя верховного суда "ДНР" - Цензор.НЕТ 6016✅дохід у розмірі 182 млн грн
До речі, ми писали в прокуратуру з проханням перевірити, як Кривобок став мульмільйонером (http://bit.ly/2tfxtNA).
Сенсація!!! Прокурори нічого на свого колегу не накопали Суд оправдал "председателя верховного суда "ДНР" - Цензор.НЕТ 6016=)
Маєток Кривобока в Конча-Заспі площею 1828 квадрати (sic!) з висоти пташиного польоту виглядає ось так:https://www.facebook.com/antac.ua/videos/1322310134534440/
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Выстрел из гранатомета в дом одного судьи - повышает на 40% адекватность других судей данного района
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Что и надо было доказать. Тысячи убитых,разоренная земля не является доказательством для самого 3.14дорастического суда Украины.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныСуд оправдал "председателя верховного суда "ДНР"
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