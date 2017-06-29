В Кремле убеждены, что США закладывают основы для смены режима в России, - Пентагон

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, Б 52 17f4ea63
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Пусть Хуйло добивает Московию...
А то погасят Окурук опять начнут
с этим болотом дрюжбу заводить...(
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-Мама, пиши сразу в плен....
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Так и есть, любой, кто регулярно читал материалы русской и украинской служб Радио Свобода, однозначно подтвердит, что эти пропагандистские лавочки США всегда работали против России и ее влияния в ближнем зарубежье, а "демократические ценности" всего лишь прикрытие американской военной и экономической экспансии, Америка по всему миру реально поддерживает антидемократические режимы, лишь бы были лояльны, ей нравится и "демократия" Гаити, и украинская, того же уровня.
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Нація кончених дебілів!Офігеть!
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А ще краще, дожити то того моменту, коли тих кремлядів на вилах свої винесуть, та ще і розвалять, що француз не розвалив та не допалив.
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29.06.2017 08:16
Працівника Бюро навідалися до помешкань низки працівників "Лабораторії Касперського" у США
У середу, 28 червня, співробітники Федерального бюро розслідування США навідалися до щонайменше десятка працівників американського відділу російської ІТ-компанії "Лабораторія Касперського". Як передає "Укрінформ", про це із посиланням на поінформовані джерела пише Reuters.
"Агенти ФБР у кількох містах США навідалися до помешкань працівників "Касперського", однак ордерів на обшук видано не було", - заявили співрозмовники агентства. Як передає "Радіо Свобода, Бюро цікавило як працює Kaspersky Lab у США, та які відомості щодо роботи американського представництва компанії передаються у РФ.
У "Лабораторії Касперського" підтвердили факт спілкування ФБР із деякими американськими співробітниками, назвавши це "бесідами належної обачності". І хоча у американські правоохоронці запевнили працівників Kaspersky Lab, що їм нічого не загрожує, у компанії заявили, що їх співробітники "звинувачуються без жодних доказів, які б підтверджували фальшиві звинувачення".
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Они постоянно выдумывают фэйки, страшилки, сказки и ПЕРВЫМИ начинают в них верить.
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