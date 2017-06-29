EN|RU|UK
Темы дня: Кибератака в Украине Убийство Шаповала Дело Гужвы Дело Розенблата и Полякова Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Суд над Насировым Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова
 Форум Украины(608721)
  3257  53
Теги: власть (2628) Кремль (488) Пентагон (424) Россия (71180) США (12870)
Тему создал: Цензор.НЕТ

В Кремле убеждены, что США закладывают основы для смены режима в России, - Пентагон

Разведуправление Пентагона в своем докладе рассказало о том, что Кремль убежден, что США хотят сменить власть в России.

 читать источник
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Не надо ничего гасить...
Пусть Хуйло добивает Московию...
А то погасят Окурук опять начнут
с этим болотом дрюжбу заводить...(
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В кремле всегда так - сначала насрет сам себе в штаны, а потом тычет пальцем во всех вокруг и спрашивает зачем они ЭТО сделали.... клинический случай....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не зря Обама воронежские подьезды загаживал...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Кроме Kyйла, закладчика сахара в многоетажках раисси, никто ничего незакладывает.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
винторогие параноики! Хотя я не против размещения )(уйла валетом рядом с сифилитиком в мавзолее
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Тю,... ИМХО... та на раисии хутину еще и памятник поставят за свержение режима, путем народного негодования... И у Белого дома ему тоже поставят, бо еще никому не удавалось разместить войска НАТО у границ лаптеунтии...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
da ladno, vedj s pervogo dnja obrazovanija NATO, NATOvskije vojenije u granic laptjelandiji.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
еправда ваша... ... в момент образования НАТО , СССР был приглашен в этом поучаствовать. Но кремлядь сделала танец презрения... А с развалом СССР , НАТО находилось от мордора на расстоянии в пол-Европы длиной. Бо в начале 1990 г. Советский Союз еще был сверхдержавой, чьи войска по-прежнему стояли на Эльбе, а в Восточном Берлине у власти оставался Ганс Модров (Hans Modrow), бывший первый секретарь Дрезденского окружного комитета СЕПГ - гэдээровской коммунистической партии (он врать не будет, а хоть и в своих мемуарах). Геншер утверждает: в ходе переговоров о запрете вступления восточноевропейских государств в НАТО даже не упоминалось. Это подтверждают и другие участники...Полный абсурд... В конце мая 1990 г. Горбачев наконец согласился с членством объединенной Германии в НАТО. Но почему они с Шеварднадзе не добились от Запада письменных гарантий нерасширения альянса - ведь у них на руках тогда были все козыри? «В начале 1990 года Варшавский договор еще существовал, - объясняет сегодня Горбачев…». … ПОЛНЫЙ АБСУРД. ЗЫ... но самое главное, шо на заднем плане тех времен фигурирует улыбающееся лицо хутина. Т.е., тогда он всецело поддерживал действия кремляди... А шо с ним сейчас случилось...ХМЫ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Да, но тогда между мордором и НАТО был создан буфер - войска стран участников Варшавсского договора, созданного против НАТО.
 показать весь комментарий
Ответить
 
зы... был еще и внутренний буфер между мордором и НАТО, из союзных республик - прибалтийские республики, Беларусь, Украина, Молдова... Кста, сейчас мордор хочет этот буфер восстановить... Но видно , шо в этих потугах, мордору жаба цицьки дала...ХЕХ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
vopros toljko - kto pervij - Bog ili Pentagon, a to sjto budet eta smena, 100% infa
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Lutshe by Pentagon, esli terroristy DNR/LNR budut v Rossie svoi pravila ustroit, ja ne znaju...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ничего нового в политике хуйла: насрать самому, а обвинять в этом других.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Кремлевский "Педрильный клуб любителей ануса Путина" убежден...
 показать весь комментарий
Ответить
 
как по мне, так правительство рф во главе с окурком своими действиями не то что заклали, а практически доделали основу для смены их же.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Kstati, tu fuinju , sjto nedorostok kremlja ljapnul - mol krugom vragi i spec sluzjbi nekotorih starn podderzjivajet - po mnogim radio kanalam v svobodnom Mire translirujet - huilo popalsa na zjivca, teperj vsem vidno - kak plesjivij vrjot.
 показать весь комментарий
Ответить
 
///в рашке так повелось будьто царизм ,социализм или демократия в итоге побеждает автократный режим , как не крути ,а жопа сверху
 показать весь комментарий
Ответить
 
-Сынок, тебе куда писать?
-Мама, пиши сразу в плен....
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
"Кремль убежден, что США закладывают основы для смены режима в России, уверенность в этом усилилась после событий в Украине", - говорится в докладе"

Так и есть, любой, кто регулярно читал материалы русской и украинской служб Радио Свобода, однозначно подтвердит, что эти пропагандистские лавочки США всегда работали против России и ее влияния в ближнем зарубежье, а "демократические ценности" всего лишь прикрытие американской военной и экономической экспансии, Америка по всему миру реально поддерживает антидемократические режимы, лишь бы были лояльны, ей нравится и "демократия" Гаити, и украинская, того же уровня.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
я так и не понял - кто там прав кто виноват?
 показать весь комментарий
Ответить
 
пля - ты такой грозный - настоящий боевой питух:
В Кремле убеждены, что США закладывают основы для смены режима в России, - Пентагон - Цензор.НЕТ 9813
 показать весь комментарий
Ответить
 
Нет. Только вдуматься.."установление международных ценностей угрожают основам кремБлядской власти.." Усё, занавес. Это насколько нужно иметь извращенное мышление (если оно присутствует вообще), что бы рожать такие перлы. Москалики окончательно 3,14зданулись!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так для цих придурків вбивця мільйоннів людей сталін авторитет..
Нація кончених дебілів!Офігеть!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Насрать на эту помойку мокшанскую.Западу нужно их просто игнорировать.Когда про них запад вспоминают,они просто в экстазе прибывают какие они вяликие.Запад не способен противостоять орде бесмысленной и беспощадной.И это есть железный факт.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Самой большой всемирной ошибкой было то, что развалив Союз, мир удовлетворился, кинулся набивать свои карманы и остановился на полпути, а нужно было срашку валонуть на части. Ничего бы не случилось страшного. Собрали бы погремушки ядрёные в одном небольшом гнезде.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
A kak vy tam Ukraine? Estonia hot poproboval uidti, i tolko segodnja vidno shto ne sliskom daleko k sozheleniu (hotja my v NATO i EU) no tarakany zdes i kushat im hotshetsa...
 показать весь комментарий
Ответить
 
та какие они великие, если выбрали в президента шлепера-2, который опустил парашу ниже плинтуса, когда тер по ушам пани Меркель как пришить бабушке мудь дедушки...
 показать весь комментарий
Ответить
 
В загалі, я б і не проти, що б допомогли. А то суча влада огорнула себе озброєною та екіпірованою ордою, та думають, що вони Боги Всесвіту.
А ще краще, дожити то того моменту, коли тих кремлядів на вилах свої винесуть, та ще і розвалять, що француз не розвалив та не допалив.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не ожидал, что в ругаемом всеми Роскомнадзоре работают замечательные люди. У них что ни запись в твиттере, то песня:

 показать весь комментарий
Ответить
 
ФБР "ПОСПІЛКУВАЛОСЯ" ЗІ СПІВРОБІТНИКАМИ KASPERSKY LAB У США

29.06.2017 08:16
Працівника Бюро навідалися до помешкань низки працівників "Лабораторії Касперського" у США
У середу, 28 червня, співробітники Федерального бюро розслідування США навідалися до щонайменше десятка працівників американського відділу російської ІТ-компанії "Лабораторія Касперського". Як передає "Укрінформ", про це із посиланням на поінформовані джерела пише Reuters.
"Агенти ФБР у кількох містах США навідалися до помешкань працівників "Касперського", однак ордерів на обшук видано не було", - заявили співрозмовники агентства. Як передає "Радіо Свобода, Бюро цікавило як працює Kaspersky Lab у США, та які відомості щодо роботи американського представництва компанії передаються у РФ.
У "Лабораторії Касперського" підтвердили факт спілкування ФБР із деякими американськими співробітниками, назвавши це "бесідами належної обачності". І хоча у американські правоохоронці запевнили працівників Kaspersky Lab, що їм нічого не загрожує, у компанії заявили, що їх співробітники "звинувачуються без жодних доказів, які б підтверджували фальшиві звинувачення".
 показать весь комментарий
Ответить
 
У козломордых начали понимать,что они не великие,а уё-бки.Хоть какой-то прогресс.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Кацапы - самые талантливые лжецы в мире:
Они постоянно выдумывают фэйки, страшилки, сказки и ПЕРВЫМИ начинают в них верить.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Закладывают? Да , бомбу под дупу плешивого окурка.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФорум УкраиныВ Кремле убеждены, что США закладывают основы для смены режима в России, - Пентагон
 Сейчас пишут
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Andrey Shevchenko f5154a7a, Кирилл Лещенко, Vladimir Putny, Феодор Сердюк, Cтарий Кінь, Василий Граздич, Vasil Grach, Valeriia Strelchuk, WiM, Том Джонс, Енот 84dd4c12, Протоирей Филармонов, Juris Krūmiņš Uzraugs, Иван Романов fa513186, Oles Ivanov, GSN, MAPKOB85, Ярополк Гендельсонович, cimbitep, Igor L, Чип, Саша777, Стрелок, Юрий Задворнов, alexandr shamov, fedjka - fedjka, Иван Иванович e6fe2e17, tvellen-van, Владислав 1, Шарик Корровский, Пантагруэль Гаргантюаевич, war128, botoks, баламут, Олег Хардин, secret secret_too, Роман Шишацкий, сепаратизму смерть, Алексей Носов d8330900, Андрей Жуков b738201d, Глеб Жеглов 2578b002, Goldman Sachs, Vlad Nefakt, Вася Шевченко f77d76ba, Vapy Provk, КузьмичUA, Эрнесто, alekcg1 ., Алекс Ермоленко, реквием по кацапизму
 Всего на сайте: 162 писателя
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти