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Материалы по теме:  Кибератака в Украине
Теги: интернет (1477) киберпреступление (316) хакер (635) Microsoft (2)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Заражение вирусом Petya зафиксировано в 64 странах, в Украине были инфицированы 12,5 тыс. компьютеров. Распространение происходит через софт M.E.Doc, - Microsoft

Специалисты Microsoft считают, что вирус-вымогатель Ransom:Win32/Petya распространялся с помощью бухгалтерского программного обеспечения, разработанного в Украине, M.E.Doc.

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А це вірус ПЕТЯ ПОРОШЕНКО?
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нет, не может быть у пэти диабет, он не бухает ты агент кремля, предатель и любишь йульку 100%))))))))))))
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Таки то, что вчера считалося фантастикой из фильма "Матрица" сегодня выявлено среди нас.
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10000000% - это новая кликуха для Пеци - вирус-вымогатель. Бу-га-га. А сколько эта дрянь уже выманила у украинского народа!!!!
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хочешь сказать, что Поця распространился не без помощи кумасыка? Я себе уявляю эту картину маслом и мёдом: Мыздобул пихает Поросёнко в улей
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авторы. Вирусы (первые версии) были созданы еще в 2016 или 2015 году. Назвали их "Петя" и "Миша". Есть версия что название взято из фильма про Джеймса Бонда. Были там в одной из частей два неуловимых спутника СССР с такими названиями
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Да, Пэтя мощная тварь. Я щас не только про вирус.
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Разработанный в Украине? Хм...А как же кацапский след?
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Тому що соєві довбні звинуваючать кацапів там де ними і не тхнуло, чим викликають зневіру у світового суспільства у фактах, де дійсно у мокши руки по лікті в крові. Досить вже верещати "Волкі", бо як вони дійсно з'являться буде не до сміху.
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М.Е.Док был использован как транспорт в виду того что эта программа сдачи отчетности в электронном виде в налоговую очень распространена в Украине. Кстати, несмотря на то что офис находится в Украине - автор кацапская фирма.
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Какая прєлєсть... автор-кацапстан, фірма в Украінє...
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ПС А вконтактік підриває национальну бєзопасность))))))))))
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хм, а как же насчет включить мозг?
А то получается, что украинская бухгалтерская программа распространила вирус, заразивший американскую операционную систему - так таки действительно, где тут русский след-то?
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ну так включи. первоначальное заражение пошло через М.Е.Док. дальше - по сетке в том числе и через облачные сервисы
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Ну, как бы люди с айкью 60 и выше понимают, что сперва был взломан сервер Медка, а потом с него сделана рассылка. Но не всем так повезло с интеллектом.
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люди с айкью выше 60 сомневаются в том, что это был взлом, потому как программу для ющера пишут в россии.
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NL Хап Незабвенный
Хто назвав вірус петьою?))) Нє, я сірьозно)))))))))
======
В ответку следующий вирус должен быть назван )(уйло
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Єслі це якось востановить всєлєнску справєдлівость, в часності в Україні, то я согласна.
В другому случаї, це просто самоуспокоєніє і імітация бурной дєятєльності ідіотам на потєху.
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Наиболее простой метод защиты от Petya и аналогичных вирусов-вымогателей - не кликать на вложения в подозрительных письмах от людей, которых вы не знаете.
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установи Линукс и не парся кликать или нет
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Есть аналогичніе вирусі под линукс. Будет линукс пробьют и линукс ак что ті не переживай
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Под Линухом сложнее, поскольку там три основных производителя дистров, и они здорово отличаются. В самом хушем случае вирус поразит только 1/3. На 2/3 компьютеров он работать не будет.
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У нас тут чисто виндовозная сеть но, всё лицензионное со своим ВУСом и родным антивирусом. Правда, строгие ограничения по учётным записям и ограничено рукоблудие юзеров.За семь лет никаких проблем с софтом.
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А у нас 42 миллиона "кликнула" на этот вирус в 2014 году. Антивируса пока не придумали((
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Ежедневно обновляются десятки компьютерных программ от мировых производтелей софта, но вирус их не осилил. И только наши разработчики Медока с красными дипломами обосрались по полной.
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М.Е.Док обновляется без запроса. самостоятельно. рано или поздно это все равно бы привело к краху. Кстати - из-за автообновления было очень много проблем и раньше. На работоспособную версию ставилось кривое обновление и отправить отчеты уже было невозможно
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Собственно, чем не ответ: ах, вам не нравится русское бухгалтерское ПО, так вот посмотрите, что вытворяет ваше украинское ПО. Какой-то ватник из команды медка с радостью помог своей большой родине
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тебе уже несколько раз написали, что производитель кацапский, чего другого ожидать?
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Явно уши фсб торчат они и при убийствах и покушениях используют агентов с укр паспортами, а тут использовали укр фирму разработчика ПО, раз обновление легальное, но скорей всего они уже в рашку смотались, как только активировали вирус "Петя".
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Самое время поинтересоваться - а чьи же уши торчат за конторкой, впарившей практически всей Украине "никакой" продукт. И, собирая весьма немалые деньги, конторка даже не позаботилась об обеспечении элементарной безопасности при передаче и загрузке обновлений.
Практически уверен, что даже какой-нибудь хеш (SHA) на файл обновления и его проверку это гениальное творение не считает.
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Мидок это причина, все остальное следствие.
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Уважаемые пользователи программы M.E.Doc!
Горячей новостью на сегодня, 27 июня 2017 года, является массовая хакерская атака вирусом-вымогателем, влияние которого направлено на сферу деятельности коммерческих предприятий, а также банковскую и государственную сферу.
В списки пострадавших от кибератаки также попал и разработчик программного обеспечения M.E.Doc. Это стало причиной временной блокировки сервисов, в том числе и сервера обмена первичными документами.
В настоящее время ведутся активные работы по восстановлению работоспособности всех сервисов.
Обсуждение источников возникновения и распространения кибератаки активно проводится пользователями в соцсетях, форумах и других информационных ресурсах, в формулировках которых одной из причин указывается установка обновлений программы M.E.Doc.
Команда разработки M.E.Doc опровергает данную информацию и заявляет, что подобные выводы - однозначно ошибочные, ведь разработчик M.E.Doc, как ответственный поставщик программного продукта, следит за безопасностью и чистотой собственного кода. Для этого были заключены договора с крупными антивирусными компаниями для предоставления исполняемых бинарных файлов на анализ и подтверждение их безопасности. Также, перед выпуском каждого обновления M.E.Doc передает в антивирусные компании свои файлы для анализа.
Для развеивания подобных выводов о наличии вирусов в обновлениях M.E.Doc приведем следующие разъяснения.
Для того чтобы заразить ПК вредоносным вирусом в первую очередь он должен быть загружен в систему и запущен на выполнение, после чего произойдет видоизменение файлов по специфике его работы. Также, система может быть заражена через спам-письмо с вложением, которое пользователь мог получить от незнакомого отправителя и открыть из любопытства к его содержимому.
Актуальная версия пакета обновления была выпущена 22.06.2017 с проверенными на наличие каких-либо вирусов файлами. Ни одного факта обращения пользователей с заражением вирусом его ПК или сервера за это время зафиксировано не было. Пиком распространения вирусной атаки является дата 27.06.2017, что не приходится на активность скачивания и установки обновления M.E.Doc.
Исходя из этого утверждаем, что на момент скачивания обновления M.E.Doc от 22.06.2017, оно не содержало каких-либо вирусов, подтверждением чего может быть проверка на ресурсе VirusTotal - бесплатная служба, осуществляющая анализ подозрительных файлов и ссылок (URL) на предмет выявления вирусов, червей, троянов и всевозможных вредоносных программ. Соответственно в момент выполнения обновления программы система не могла быть заражена вирусом непосредственно из файла обновления.
Для четкого понимания о загрузке и установке обновлений M.E.Doc, предоставляем следующую информацию:
Обновление программы M.E.Doc может предусматривать 2 способа:
Ручное скачивание *.exe файла пакета обновления определенной версии с сайта http://www.me-doc.com.ua/pages/obnovlenie.php
Автоматическое обновление через программу.
Из программы отправляется запрос на сервер обновлений, анализируется список обновлений и пользователю предлагается скачать последние пакеты обновлений с автоматической установкой их в M.E.Doc. В данном механизме используется:
- сервер обновлений
- каталог программы
- временный каталог ОС для распаковки в него содержимого обновления
На сервере хранятся и раздаются пользователям только файлы, необходимые для обновления программы.
Список доступных для скачивания файлов обновлений хранится в зашифрованном виде, а сами пакеты обновлений архивируются специальным алгоритмом, который понимает M.E.Doc.
В соответствии с вышеперечисленными аргументами можем утверждать, что пользователи системы M.E.Doc не могут заразить свои ПК вирусами в момент обновления программы.
Разработчик M.E.Doc призывает Вас быть внимательными и осторожными: не загружать файлы из сомнительных источников, не открывать электронные письма от неизвестных адресов, использовать лицензионное программное обеспечение и регулярно проводить обновление антивирусных программ!https://www.facebook.com/medoc.ua/posts/1904044929883085
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это все для дурных. заражение произошло раньше а не 27.06.2017. Вирус поставил в задачи запуск 27.06.17. а само заражение идет кстати и до сих пор. Сегодня утром не с того не с сего перегрузились все компы одновременно у еще одного клиента. 90 % та же история только когда теперь будет сработка - х.з
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Консультанты медка открещиваются. Говорят, что пересылка налоговых заражается где-то по дороге. Программеры сейчас над этим работают. А с обновами у них всё в порядке.
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Ну вот если рассуждать логически: чтобы подсунуть при обновлении программы вирус, нужно иметь доступ к серверу обновлений, т.е. сервер должны были взломать и заменить файл с обновлением на инфицированный. Если взлома не было, то вирус в обновления мог имплантировать кто-то из сотрудников компании МЕДок. Вопрос: зачем разработчикам легально продающейся в Украине программы самим себе делать плохо?
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"Вопрос: зачем разработчикам легально продающейся в Украине программы самим себе делать плохо?"

Интересы отдельного сотрудника компании и компании не всегда совпадают.
Особенно, если интерес отдельного сотрудника простимулирован некой суммой денежных знаков...
Другой вопрос - компания, продуктом которой вынуждена пользоваться вся Украина, ОБЯЗАНА обеспечить такие меры безопасности, при которых действия отдельного сотрудника не должны приводить к тому, что произошло.
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Чтобы немного понять "как" надо немного знать кухню М.Е.Док. А она следующая
Если после обновления не массово (у всех), а только у некоторых пользователей возникают проблемы с работоспособностью, М.Е.Док просят прислать несколько файлов с локального компа для анализа (на тему локального повреждения программы). Т.е. представим себе ситуацию - некто после штатного обновления 22 июня вдруг обращается в М.Е.Док и заявляет "после вашего обновления у меня ничего не работает). Т.к. программа платная то фирма запрашивает несколько файлов от клиента. Один из них уже заражен. Этого достаточно.
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А шоб знали как кацапским софтом пользоватся Банкоматы Ощадбанка лежат до сих пор. Наверное у них был праздник.
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О, Боже! Наш Гарант жжет! Весь мир дрожит от Пети ("PETYA")... Путин уж обзавидовался!
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Ждём ответку для россии от наших программистов с названием putin kaput
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Медок это только набор символов а все ключии алгоритмы знают исключительно разработчики и специальный поиск этих алгоритмов кропотлив и не целесобразен проще его купить у разработчиков что как мне кажется и произошло.А написать вирус и его внедрить это дело техники.И так,как мне кажется,состоят дела из всеми атаками хакеров.
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на самом деле ничего сложного нет. нужно только чтобы тело вируса попало любым способом на сервер обновлений.
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Вовремя обновлять.Ага.Знаем,мы Петю.Он такой,що и через обновления,влезет со сладким медком,на устах
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В ничем сложном как раз и кроется все сложное,если просто внедрить вирус то так же просто его уничтожить,а если вирус рнедрен в само тело программы да так что немешает ей нормально работать то без знаний нюансов написания этой программы просто невозможно или архисложно.Поетому я и говорю об соучастии разработчика или продажи дазработчиком этих нюансов.
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А кто скажет, в Германии, США, Австралии, Белоруссии, РФ Медок тоже используют?
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Серверы обновлений M.E.Doc оказались на хостинге WNet

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Интелект-Сервис «крест на пузе» клянется, что никаких апдейтов с вирусами он не выкладывал. Окей, я лично - верю. Потому что им и не надо было выкладывать. За них это сделали админы дата-центра WNet.
Они просто в нужный момент перекинули трафик с одного хоста на другой, подставной. Всего на 2-3 часа. А потом вернули маршруты в изначальное состояние. Могли даже перебрасывать не весь трафик, а только тот, который касался выгрузки файлов с завирусяченным апдейтом. Тогда даже статистика запросов к серверу upd.me-doc.com.ua ничего не выдаст.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныЗаражение вирусом Petya зафиксировано в 64 странах, в Украине были инфицированы 12,5 тыс. компьютеров. Распространение происходит через софт M.E.Doc, - Microsoft
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