Заражение вирусом Petya зафиксировано в 64 странах, в Украине были инфицированы 12,5 тыс. компьютеров. Распространение происходит через софт M.E.Doc, - Microsoft

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А то получается, что украинская бухгалтерская программа распространила вирус, заразивший американскую операционную систему - так таки действительно, где тут русский след-то?
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Хто назвав вірус петьою?))) Нє, я сірьозно)))))))))
======
В ответку следующий вирус должен быть назван )(уйло
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В другому случаї, це просто самоуспокоєніє і імітация бурной дєятєльності ідіотам на потєху.
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Практически уверен, что даже какой-нибудь хеш (SHA) на файл обновления и его проверку это гениальное творение не считает.
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Георгий Ключник: "Вірус"
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Горячей новостью на сегодня, 27 июня 2017 года, является массовая хакерская атака вирусом-вымогателем, влияние которого направлено на сферу деятельности коммерческих предприятий, а также банковскую и государственную сферу.
В списки пострадавших от кибератаки также попал и разработчик программного обеспечения M.E.Doc. Это стало причиной временной блокировки сервисов, в том числе и сервера обмена первичными документами.
В настоящее время ведутся активные работы по восстановлению работоспособности всех сервисов.
Обсуждение источников возникновения и распространения кибератаки активно проводится пользователями в соцсетях, форумах и других информационных ресурсах, в формулировках которых одной из причин указывается установка обновлений программы M.E.Doc.
Команда разработки M.E.Doc опровергает данную информацию и заявляет, что подобные выводы - однозначно ошибочные, ведь разработчик M.E.Doc, как ответственный поставщик программного продукта, следит за безопасностью и чистотой собственного кода. Для этого были заключены договора с крупными антивирусными компаниями для предоставления исполняемых бинарных файлов на анализ и подтверждение их безопасности. Также, перед выпуском каждого обновления M.E.Doc передает в антивирусные компании свои файлы для анализа.
Для развеивания подобных выводов о наличии вирусов в обновлениях M.E.Doc приведем следующие разъяснения.
Для того чтобы заразить ПК вредоносным вирусом в первую очередь он должен быть загружен в систему и запущен на выполнение, после чего произойдет видоизменение файлов по специфике его работы. Также, система может быть заражена через спам-письмо с вложением, которое пользователь мог получить от незнакомого отправителя и открыть из любопытства к его содержимому.
Актуальная версия пакета обновления была выпущена 22.06.2017 с проверенными на наличие каких-либо вирусов файлами. Ни одного факта обращения пользователей с заражением вирусом его ПК или сервера за это время зафиксировано не было. Пиком распространения вирусной атаки является дата 27.06.2017, что не приходится на активность скачивания и установки обновления M.E.Doc.
Исходя из этого утверждаем, что на момент скачивания обновления M.E.Doc от 22.06.2017, оно не содержало каких-либо вирусов, подтверждением чего может быть проверка на ресурсе VirusTotal - бесплатная служба, осуществляющая анализ подозрительных файлов и ссылок (URL) на предмет выявления вирусов, червей, троянов и всевозможных вредоносных программ. Соответственно в момент выполнения обновления программы система не могла быть заражена вирусом непосредственно из файла обновления.
Для четкого понимания о загрузке и установке обновлений M.E.Doc, предоставляем следующую информацию:
Обновление программы M.E.Doc может предусматривать 2 способа:
Ручное скачивание *.exe файла пакета обновления определенной версии с сайта http://www.me-doc.com.ua/pages/obnovlenie.php
Автоматическое обновление через программу.
Из программы отправляется запрос на сервер обновлений, анализируется список обновлений и пользователю предлагается скачать последние пакеты обновлений с автоматической установкой их в M.E.Doc. В данном механизме используется:
- сервер обновлений
- каталог программы
- временный каталог ОС для распаковки в него содержимого обновления
На сервере хранятся и раздаются пользователям только файлы, необходимые для обновления программы.
Список доступных для скачивания файлов обновлений хранится в зашифрованном виде, а сами пакеты обновлений архивируются специальным алгоритмом, который понимает M.E.Doc.
В соответствии с вышеперечисленными аргументами можем утверждать, что пользователи системы M.E.Doc не могут заразить свои ПК вирусами в момент обновления программы.
Разработчик M.E.Doc призывает Вас быть внимательными и осторожными: не загружать файлы из сомнительных источников, не открывать электронные письма от неизвестных адресов, использовать лицензионное программное обеспечение и регулярно проводить обновление антивирусных программ!https://www.facebook.com/medoc.ua/posts/1904044929883085
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Интересы отдельного сотрудника компании и компании не всегда совпадают.
Особенно, если интерес отдельного сотрудника простимулирован некой суммой денежных знаков...
Другой вопрос - компания, продуктом которой вынуждена пользоваться вся Украина, ОБЯЗАНА обеспечить такие меры безопасности, при которых действия отдельного сотрудника не должны приводить к тому, что произошло.
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Если после обновления не массово (у всех), а только у некоторых пользователей возникают проблемы с работоспособностью, М.Е.Док просят прислать несколько файлов с локального компа для анализа (на тему локального повреждения программы). Т.е. представим себе ситуацию - некто после штатного обновления 22 июня вдруг обращается в М.Е.Док и заявляет "после вашего обновления у меня ничего не работает). Т.к. программа платная то фирма запрашивает несколько файлов от клиента. Один из них уже заражен. Этого достаточно.
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Интелект-Сервис «крест на пузе» клянется, что никаких апдейтов с вирусами он не выкладывал. Окей, я лично - верю. Потому что им и не надо было выкладывать. За них это сделали админы дата-центра WNet.
Они просто в нужный момент перекинули трафик с одного хоста на другой, подставной. Всего на 2-3 часа. А потом вернули маршруты в изначальное состояние. Могли даже перебрасывать не весь трафик, а только тот, который касался выгрузки файлов с завирусяченным апдейтом. Тогда даже статистика запросов к серверу upd.me-doc.com.ua ничего не выдаст.
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