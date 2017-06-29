Вятрович в Австралии призвал не верить российской пропаганде: Интерпретация Путиным событий - элемент гибридной войны против Украины

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з гімна бичз пропагандонської фігні - ФІЛЬМ. Просто береш "американського режисера", бац - брехливу маніпулятивну мазанину котра покликана в очах глядача показати маленького нікчемного брехливого кривавого кагебешно-мафіозного маньяка-диктатора за 4 години перетворити в "сильного лидера, элемент влияния". І всі це показують, бо це "американський режисер" зняв а не "раша тудей", і значить, хтось навіть дивиться цю 4-годинну муть...
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Фильм явно что пропагандистского характера и очевидно и задуман с самого начала как элемент гибридной войны . Если бы там небыло политики , рассказывалось бы только о личной жизни росейского презерватива , то никаких претензий , а так ... В рахе , к удивлению , фильм особого ажиотажа пока не вызвал , сейчас там идёт усиленная накачка лоха , дескать - смотреть каждому , и не отворачиваться . Типа - вот берите пример со всего мира , где фильм о Пуцьке произвёл немыслимый фурор ,, вся Америка , все европейцы , все до единого китайцы и даже жители полинезийских островов , ни на секунду не отходят от ящика , когда там крутят кинчик о х.йле . ! Даже если им приспичило в сортир . !
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винторогие- почитатели муляжа - за поребрик!
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В Алеппо российских туристов поймали в отеле с двумя чемоданами награбленной туалетной бумагой и гостиничными тапочками, халатами и полотенцами.
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Позорище кацапское
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Только вот непонятно, чем они 2 недели свои тухесы в туалете подтирали, если каждый день у себя с номера по рулону туалетной бумаги пистили ?
Видимо газетой "Правда".
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ну и какой хурмы ты сюда этого сифилитика припаял?
винторогие- почитатели муляжа - за поребрик!
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Н
Люблю я Ленина,маленький,лысый и на )(уйла похож....и тоже вовкой зовут....и говорят и тот и тот немецкий шпийон
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НУЖНО ВКЛЮЧАТЬ СВОЮ РЕАЛЬНУЮ КОНТРПРОПАГАНДУ
ПОМОГАЮТ ТОМУ, КТО НЕ БОЛТАЕТ,А РЕАЛЬНО ДЕЛАЕТ
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подумали - путин-хуйло!...)
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мир должен знать о событиях в Украине... мир должен знать свинособачьих фашистских ублюдков....
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