Россия эксплуатирует рабочих из Северной Кореи, - Госдепартамент США

4421 108Теги: Госдепартамент США (629) КНДР (219) Россия (71175) торговля людьми (118) Тему создал: Цензор.НЕТ29.06.17 02:00 Россия эксплуатирует рабочих из Северной Кореи, - Госдепартамент СШАВласти России не предпринимают значительных усилий, чтобы прекратить торговлю людьми. читать источник x Мне нравится
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Об этом говорится в отчёте Пентагона, который оказался в распоряжении агентства «Associated Press». По мнению американского военного ведомства, Москва проявляет «глубокое и неизменное недоверие к попыткам США продвигать демократию в мире». В документе под названием «Российская военная мощь» говорится, что Россия намерена использовать силу для обеспечения стабильности на своих условиях. Название доклада отсылает к серии исследований под заголовком «Советская военная мощь». Пентагон перестал их готовить в 1991 году.
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Отвечая на вопросы зарубежных журналистов в четверг президент РФ Владимир Путин заявил, что в странах Запада "через край хлещет русофобия", хотя Россия "не дает повода" желающим обострить отношения.
По словам Путина, происходящее связано с тем, что благодаря России, "утверждается многополярный мир": Россия борется за свои "законные интересы", в то время как "отдельные страны начали предпринимать попытки сдерживать Россию", вводя "ограничения экономического характера".
Понимаете? Оказывается, войны, которые развязала Россия под предводительством Путина были только ради "утверждения многополярного мира" и в рамках ее "законных интересов"!
А пол сдерживание России - это разве не шедевр? Оказывается Россия стремительно развивалась, и тут злые страны начали ее за ноги хватать, мешая ее дальнейшему развитию! Странно, что Путин не упомянул, в чем именно выражалось "развитие"? В оккупации Крыма?
"Повод стараются найти, как у нас говорят в народе, на пустом месте", - сказал Путин, добавив, что эффект от санкций "нулевой". "Это вызывает внутреннее раздражение и стремление обострить ситуацию", - сказал Путин.
Ну конечно же поводов нет. Просто Россия вынуждена была забрать у Украины Крым, случайно уронила целую армию на Восток Украины, неожиданно для себя вторглась в Сирию - все это пустые места, которые никак не могут быть поводом обвинить Россию в агрессии.
Про нулевой эффект от санкций так это вообще суппер! Просто феноменально!
В то же время Россия вынуждена наращивать свой военный потенциал и включаться в гонку вооружений, в том числе в ядерной сфере, из-за нарастающего потенциала НАТО и США, - сообщил Путин.
"Базы НАТО продвигаются к нашим западным границам, инфраструктура приближается, контингенты увеличиваются. Создаются элементы систем противоракетной обороны, что нас очень беспокоит. На Аляске, теперь в Южной Корее элементы ПРО возникают", - перечислил Путин.
В ответ Россия, по его словам, вынуждена "совершенствовать систему преодоления систем противоракетной обороны". "Это и есть виток гонки вооружения", - констатировал Путин.
Опять злые американцы! Как они достали со своей гонкой вооружения. Как они не понимают, что Путин шутит угрожая всему миру своим ядерным арсеналом. Зачем они глупые устанавливают ПРО вокруг единственной страны в мире, которой нечем больше заняться как воевать со всеми и вся!
Радуют также слова Путина про противоракетную оборону. Неужели старик Кабаев до сих пор не знает, что у России нет никакой противоракетной обороны?
И весь "оборонительный" потенциал России состоит из образцов наступательного характера?
Николай Иванов
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