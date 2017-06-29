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Теги: расследование (2233) Россия (71175) футбол (3140) допинг-контроль (198)
Тему создал: Цензор.НЕТ

В российском футболе действует система сокрытия допинга, - глава комиссии WADA Макларен

В российском футболе действует особая система по сокрытию употребления допинга.

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Чили : Португалия - 3 : 0. Казань ликует! Ждём матч Германия - Мексика.
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Вспомнился старый анекдот. Большая японская делегация прибыла в сову посмотреть на успехи науки и производства. Две недели терпеливо смотрели все, что им с гордостью демонстрировали, но не делали никаких комментариев. Уже на трап самолета пора подниматься, а их оценки так и нет. Совковый премьер не выдерживает и спрашивает - вам в итоге понравилось то, что мы производим? Японы, потупив глаза - да, дети у вас хорошие
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Кидання кізяків 2018. Північно--Корейська допінгкомісія. Шоб кізяків з голоду не жерли. І фінал --росія ws допінг комісія--.
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Новость из историй: рузьге не писают в хакей..
уже всем везде понятно что такое сРу, кто такой Кацап, и где обитает подвит гомо - Москали.
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А смахивает на то, что ЧМ 18 заготовляют медный тазик
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Это враньё!
В россии нет футбола, там вместо него ногамячь - древнерасейская народная забава, для калик, убогих и юродиевых, то есть - всенародная!
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вот он - первый конкретный шаг к тому, чтобы лишить козломордый кацапстан права проведения чемпионата мира по футболу-2018... и вообще, чтобы на расии не проводились никакие международные соревнования...
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И шо ? Играть как не умели так и не научились.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныВ российском футболе действует система сокрытия допинга, - глава комиссии WADA Макларен
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