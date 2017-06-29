В российском футболе действует система сокрытия допинга, - глава комиссии WADA Макларен

2291 13Теги: расследование (2233) Россия (71175) футбол (3140) допинг-контроль (198) Тему создал: Цензор.НЕТ29.06.17 01:22 В российском футболе действует система сокрытия допинга, - глава комиссии WADA МакларенВ российском футболе действует особая система по сокрытию употребления допинга. читать источник x Мне нравится 1
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уже всем везде понятно что такое сРу, кто такой Кацап, и где обитает подвит гомо - Москали.
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В россии нет футбола, там вместо него ногамячь - древнерасейская народная забава, для калик, убогих и юродиевых, то есть - всенародная!
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