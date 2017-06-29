Спецслужбы ряда государств поддерживают террористов у российских границ, - Путин

6147 74Теги: Путин (23948) спецслужбы (348) терроризм (20383) экстремизм (101) Тему создал: Цензор.НЕТ29.06.17 00:43 Спецслужбы ряда государств поддерживают террористов у российских границ, - ПутинИностранные спецслужбы напрямую поддерживают экстремистские и террористические группировки для дестабилизации регионов, находящихся у российских границ. читать источник x Мне нравится
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Загадочная и неизвестная оборонка Роиси на китайской любительской электронике. Ми5, ЦРУ и Моссад все никак не разгадают секрет несокрушимости молниеносного и незаметного Кузи, сверхнадежной Арматы, виртуального «ПАК ФА» и сверхточного и всевидящего С-400.
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И общество защиты животных требует не давать ему трогать живых существ.
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и наорет еще на всех, шо животное мучают.
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Например, в США еще лет 50 назад делали для свободной продажи технику, аналоги которой не может создать современная Рашка:
http://testdrive.com.ua/stranicy-istorii-buick-riviera-premium-po-amerikanski-458756/
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У них еще и потенциал есть?
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вот так вот, это самая секретная таина, если откроетса, все узнает в какой опе они живёт, хотя глистам не привыкать.
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паниныммальчикам" в основном с собачками
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Эй, ребята из
@zvezdanews, чего приуныли? Трамп же "ваш"!
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По словам Мэттиса, российский лидер бросил вызов международному порядку, установленному после Второй мировой войны. При этом министр напомнил об агрессии России против Украины и вмешательстве в американские президентские выборы 2016 года".
вот и Трамп "их", и министр обороны "их"... и остается окурку только гавкать...
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ШОП ТЫ, ПАТЛЮКО И НЕ СОМНЕВАЛСЯ !!!
А ЕЩЁ ОТЕ СПЕЦслужбы ряда государств, БУДУТ ПОДДЕРЖИВАТЬ РОССИЙСКИЙ МАЙДАН, КОТОРЫЙ НАДЕНЕТ ТВОЮ МАЛЕНЬКУЮ КАЛМЫЦКУЮ ЖОПКУ НА КОЛ НА КРАСНОЙ..
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Ярослав Гашек «Похождения бравого солдата Швейка»
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Ярослав Гашек " Похождение бравого солдата Швейка"
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