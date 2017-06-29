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Теги: Путин (23948) спецслужбы (348) терроризм (20383) экстремизм (101)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Спецслужбы ряда государств поддерживают террористов у российских границ, - Путин

Иностранные спецслужбы напрямую поддерживают экстремистские и террористические группировки для дестабилизации регионов, находящихся у российских границ.

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так у Рачки вроде границ то нема, как так........
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ну хуйло мы знаем кто, а вот кто такой этот путен?
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А у кого то разве есть сомнения в данной константе?
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если не можем обезвредить диверсантов по месту - то возможно пора начинать взрывать кацапских военных ублюдков в ихних городах ..
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Как красиво описал собственную деятельность
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Это всего лишь старый кгб-шный метод - обвиняй врага в своих же грехах. Этот метод московия применяет во многих сферах по отношению к соседям, даже в исторической пропаганде они его применяют.
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можно вообще перекрыть импорт электроники. и запретить пользоваться тем что уже есть.
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Пошлины - не эффективны, только полный запрет на ввоз. И интернет. Обязательно отключите интернет. Этот комплекс мер - поднимет российскую электронику до недосягаемых вершин.
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Помню как при совке на касе таким считали, еще и копейки выщитывали
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а какие были кассеты МК - 60 на пленке "Свема" ! их мелодичный Писк НИКОГО не мог оставить равнодушным!
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Видно вы - не меломан... Из совкопленки сильно осыпался ферромагнитный слой, который также налипал на направляющих стойках, по которым проходила лента пленки. Из-за трения пленки об эту грязь и получался писк. Нужно было периодически очищать стойки и писк исчезал... А пленка осыпалась до такой степени , що становилась местами прозрачной, вот тогда и писк пропадал, вместе с записанной информацией, бо магнитонесущего слоя уже не было... Мне прикольно , когда вата ерепенит за возврат в совковремена (СССР).
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Это он не подумав. Ничего страшнее российской электроники Россия не видела.
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Следующие ответные санкции западу - запрет на ввоз электроники.
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Государство террорист... а снаружи их сдерживают, вот "фурункулы" и лопаются не выходя а иногда и выходя за пределы.
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Все срасийские границы заканчиваются ровно за окружной дорогой вашего вонючего анклава. Все, что далее - это уже чечня во главе с кадыркой
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Угу...неустановленные спецслужбы неустановленных государств поддерживают неустановленные группировки в неустановленных странах на границе с территорией,похожей на масковию.....
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о, чмо проснулось и выдало слету "блок номер 132" про террористов у кацграниц...
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кому оно этот бред втирает? Кто кроме параши на государственном уровне поддерживает террористов и является источником мирового терроризма? Совсем ботокс в дебила превращается на старости лет
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это и попытки сдержать наше развитие

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Ойвсьо.
Загадочная и неизвестная оборонка Роиси на китайской любительской электронике. Ми5, ЦРУ и Моссад все никак не разгадают секрет несокрушимости молниеносного и незаметного Кузи, сверхнадежной Арматы, виртуального «ПАК ФА» и сверхточного и всевидящего С-400.
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А як можна розгадати секрети! коли там секретна димова завіса,на пів океану...
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Аяяй,хотят мишке клювик выдавить,на цепь посадить.
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опять его на же20 за отдельный стол посадят.

И общество защиты животных требует не давать ему трогать живых существ.
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Ну да. От него ж тигрицы беременеют и щуки на берег выбрасываются, не говоря про вялых коалл.
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гринпис его за своего пациента примет и в море бросит.
и наорет еще на всех, шо животное мучают.
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Так и будет. Никто за одним столом с опущенным пидаром представляющим опущенную псевдосрану никто сидеть не станет. Это западло по дипломатическим понятиям.
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"попытки сдержать наше развитие Источник: https://censor.net.ua/n445804" - это наверное от окончательного помутнения рассудка и оскудения ума!!!!
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А что надо сдерживать развитие? По-моему оно и без сдерживания в жопе...

Например, в США еще лет 50 назад делали для свободной продажи технику, аналоги которой не может создать современная Рашка:

http://testdrive.com.ua/stranicy-istorii-buick-riviera-premium-po-amerikanski-458756/
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"...чтобы получить доступ к данным об оборонном, экономическом, ресурсном потенциале России"

У них еще и потенциал есть?
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У современных россиян, особенно у тех, кто при власти, отвратительнейшая манера - насрать на пол, а потом обвинить в этом других.
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доступ к данным об оборонном, экономическом, ресурсном потенциале pоссии Источник: https://censor.net.ua/n445804
вот так вот, это самая секретная таина, если откроетса, все узнает в какой опе они живёт, хотя глистам не привыкать.
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интересно, самим русским и их ватным друзьям не стыдно, ведь вес Мир уже над ними смеётса, а им божья роса и хуило руководителям и солнцеликым устроилса над ними.
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да мордва даже не догадывается как ее во всем мире путинососят и опускают. киса и ося ведь им гавно про вяличие каждый день вливают в уши.
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уж не Беларусь ли имеет ввиду ху*ло ? Батька, ты там первый на очереди, смотри в оба, неровен час ...
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Никитос "по-паниныммальчикам" в основном с собачками
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Ага, это оказывается иностранные спец службы задерживают развитие Донбасса и Крыма.
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да обосрался педофил путенин после заявления министра обороны США - "Министр обороны США Джеймс Мэттис обвинил президента России Владимира Путина в том, что он совершил "преступление" вне российских границ и бросил вызов послевоенному международному порядку... об этом глава Пентагона заявил, выступая перед группой студентов на церемонии 70-летия Плана Маршалла, который сделал возможным восстановление разрушенной войной Европы.
По словам Мэттиса, российский лидер бросил вызов международному порядку, установленному после Второй мировой войны. При этом министр напомнил об агрессии России против Украины и вмешательстве в американские президентские выборы 2016 года".

вот и Трамп "их", и министр обороны "их"... и остается окурку только гавкать...
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Вот они где у меня сидят, эти интуристы! - интимно пожаловался Коровьев, тыча пальцем в свою жилистую шею, - верите ли, всю душу вымотали! Приедет... и или нашпионит, как последний сукин сын, или же капризами все нервы вымотает: и то ему не так, и это не так!..
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Спецслужбы ряда государств поддерживают террористов у российских границ, - Путин

ШОП ТЫ, ПАТЛЮКО И НЕ СОМНЕВАЛСЯ !!!
А ЕЩЁ ОТЕ СПЕЦслужбы ряда государств, БУДУТ ПОДДЕРЖИВАТЬ РОССИЙСКИЙ МАЙДАН, КОТОРЫЙ НАДЕНЕТ ТВОЮ МАЛЕНЬКУЮ КАЛМЫЦКУЮ ЖОПКУ НА КОЛ НА КРАСНОЙ..
Спецслужбы ряда государств поддерживают террористов у российских границ, - Путин - Цензор.НЕТ 3820

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Коль война, так война. Я решительно отказываюсь говорить о мире раньше, чем мы будем в Москве и Петрограде. Уж раз мировая война, так неужели мы будем валандаться возле границ?
Ярослав Гашек «Похождения бравого солдата Швейка»
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Ничего не поделаешь, - серьёзно ответил Швейк. - Меня за идиотизм освободили от военной службы. Особой комиссией я официально признан идиотом. Я - официальный идиот.
Ярослав Гашек " Похождение бравого солдата Швейка"
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Бг-ггг... хутин - юный мечтатель,мол, из космоса смотрит всевидящий глаз, лопнуть желая взирает на нас - дети всех галактик рвутся к нам в контакт.... Не , только жесткая изоляция... Кста, вы даже таукитайцам нафиг не упали...ХЕХ...
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По моим наблюдениям за последние 20 лет, Россию еще внешний терроризм не коснулся.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныСпецслужбы ряда государств поддерживают террористов у российских границ, - Путин
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