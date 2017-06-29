3566 53Материалы по теме: Агрессия России против УкраиныТеги: Донбасс (15217) перемирие (994) Габриэль (40) Тему создал: Цензор.НЕТ29.06.17 00:24 Габриэль о Донбассе: "Мне до сих пор никто по-человечески не смог объяснить, почему перемирие делается только на время сбора урожая"Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль призвал украинскую армию и террористов на Донбассе продлить "хлебное перемирие". читать источник x Мне нравится
Ответить
Ответить
На фронтах Національно-Визвольної Війни - важка втрата, яку понесла Україна ще 26.06.2017, але стало відомо про це тільки сьогодні.
Це - Надія Морозова, їй було 23 роки. Вона мужньо захищала нас із вами, проте під час чергового обстрілу окупантів та коллаборантів в рамках "хлібного перемир'я" - отримала поранення несумісні з життям...
Родом з Одещини, з маленького селища Окни. Залишився маленький синочок...
Вибач нас, мужня, справжня Козачка - Вічна Слава тобі у віках!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
о каких перемириях он шелестит?
хоть одно работало дольше чем на сигарету выкурить?
смешной малый...
Ответить
Ответить
нельзя же таким наивняком быть в его возрасте.
как вчера тока памперсы с него сняли.
где кацапы и где перемирие? - два разных полюса и на разных планетах к тому же.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Снежное эпоха рыгоВозрождения
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Пусть Климкин типа пригласит его на "праздник урожая"
Ответить
Ответить
https://www.youtube.com/watch?time_continue=183&v=ECArIIwcbcA
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Что нужно сделать
1 начать эвакуацию заводов что были построенны в мордоре
2 полностью отказатся от закупок газа из РФ
3 отключить мордор от свифт
4 выгнать всех олигархов с детьми женами и блядями из европы
5 дать современное оружие ВСУ
пока на этом этапе сделать паузу посмотреть как пациент себя поведет
Ответить
Ответить
Вот кому он это адресует? Украина должна им на парашютах бесплатную гуманитарку скидывать, чтобы у них не произошло ухудшения условий жизни? Там давно надо отключить любое снабжение и требования согласно Женевской конвенции выставлять к оккупирующей стороне.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить