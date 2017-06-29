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Материалы по теме:  Агрессия России против Украины
Теги: Донбасс (15217) перемирие (994) Габриэль (40)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Габриэль о Донбассе: "Мне до сих пор никто по-человечески не смог объяснить, почему перемирие делается только на время сбора урожая"

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль призвал украинскую армию и террористов на Донбассе продлить "хлебное перемирие".

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патамушта кацапы жрать хотят, а Украина не дает
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Вернее ,что бы что было пожрать донбасским оркам,эти твари готовы на перемирие.
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Назар Приходько 4 ч ·

На фронтах Національно-Визвольної Війни - важка втрата, яку понесла Україна ще 26.06.2017, але стало відомо про це тільки сьогодні.
Це - Надія Морозова, їй було 23 роки. Вона мужньо захищала нас із вами, проте під час чергового обстрілу окупантів та коллаборантів в рамках "хлібного перемир'я" - отримала поранення несумісні з життям...

Родом з Одещини, з маленького селища Окни. Залишився маленький синочок...
Вибач нас, мужня, справжня Козачка - Вічна Слава тобі у віках!
Габриэль о Донбассе: "Мне до сих пор никто по-человечески не смог объяснить, почему перемирие делается только на время сбора урожая" - Цензор.НЕТ 2151
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та наоборот нужно зажигательными снарядами поливать все сепарские поля. что бы зимой сепары жрали друг друга
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ПРри этом нужно понимать что это работает в две стороны
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Немає там ніякого перемир'я. І не буде аж до повної перемоги над кацапською ордою...
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Вот и хочется спросить, зачем его устанавливать, если его нет и заставить выполнять его только одной стороне.
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Извиняюсь, не туда поставила, а хотела сказать,что наш през принимает решения в Минске о перемирии, но их не выполняют орки, а хотят, чтобы выполняла наша армия.
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а как тебе по-человечески можно объяснить что вата и кацапы идиоты?
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странный етот Габриэль.
о каких перемириях он шелестит?
хоть одно работало дольше чем на сигарету выкурить?
смешной малый...
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очень похоже, что прикацапленый.
нельзя же таким наивняком быть в его возрасте.
как вчера тока памперсы с него сняли.
где кацапы и где перемирие? - два разных полюса и на разных планетах к тому же.
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а вообще так: перемирие на время сбора урожая нужно для того что бы ЛуганДонцы весь год были сыти, не бунтовали против захерченка и плотвы, что бы позиции банды на донбассе не пошатнулись и война вдруг не закончилась, ибо где ж еще потом такие бабки Пете и Ко отмывать как не на войне?
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К тому же очень короткая память у нас и наших СМИ и про блокаду оккупантов уже все забыли, а товарняки снова весело катят в сторону Донецка один за другим
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Родивши мертвое дитя, германия и франция всеми способами пытаются его реанимировать. Но оно уже давно не дышит. Неужели это трудно понять, да еще и министру?
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У вас лично не знаю, у Украины - минские соглашения
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да пускай маются, минские базары свое дело сделали ..........
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В Украине существуют лишь винницкие базары, все остальные наносят ей вред
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Не только хлебное,но и выпускное,потом приедут к хунте на шару поступать и звать пукина
Габриэль о Донбассе: "Мне до сих пор никто по-человечески не смог объяснить, почему перемирие делается только на время сбора урожая" - Цензор.НЕТ 3793

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И вот вопрос: этим детям потом лоботомию делать или до конца их жизни держать в изоляции?
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Им еще биометрический выдадут. И кучу налогов украинских граждан туда отправят, вместо того чтобы в украинских школах детей хорошо кормить.
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Габриэль не шарит в наших реалиях.... Потом будет перемирие сбора меда, после молодого вина, осенью карповая рыбалка, далее сенокос, сбор яблок и бахчевых, первый звонок....и тд. и тп... вперемежку с обстрелами. Привык немец мыслить категориями 2-й мировой - или война или торговля .... - дикарь одним словом... Наши кашерные быстро освоились в гибридной войне и в гешефте..., сам х-ло наверное в шоке...
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"Мне до сих пор никто по-человечески не смог объяснить, почему перемирие делается только на время сбора урожая"-некуй в Минске было макрели германской воплощать план куйла.по нарезке украинского Донбасса ,под создание контролируемых рашистом террористических образований...
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Какой там еще может быть хлеб? Разве тот урожай еще град не побил?
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этого Габриэля на недельку бы на передовую ..., а там глядишь и понимание само придет, и дурные вопросы пропадут.
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та свозите в Новозвановку на две ночи этого ватного немецкого у*бка.
Пусть Климкин типа пригласит его на "праздник урожая"
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Может Ангеле стоит посмотреть, как правильные политики вправляют мозги долбо*бам -
https://www.youtube.com/watch?time_continue=183&v=ECArIIwcbcA
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А пусть он приедет в окопа и поживет тем недельку... на время "перемирия"
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Повинно бути не перемир'я, а кінець війні та повернення наших територій, а перемир'я у нас ніколи не було. А чи хтось по людськи пояснив, що взагалі у нас відбувається? Чому гинуть наші люди і руйнується наша земля? І це питання не до України.
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Какой "непонятливый". Никак понять не может, почему украинская армия дает ответку, а не позволяет себя тупо расстреливать!
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Практически любое попадание снаряда или мины в пшеничное поле в жару вызывает его возгорание, кроме того какой смертник на комбайне или на тракторе там поедет собирать урожай на фронте, соберёт только неразорвавшиеся боеприпасы или мины. Хлебное перемирие такой же фейк как и все остальные.
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Ну непонимание и незнание вопроса не мешает Габриэлю давать идиотские советы в стиле "помиритесь и живите вместе дружно и весело".
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Отож. Лепит дурняка или просто идиот. А мы еще катим бочку на нашего Пашу Климкина
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Нельзя жить двойной жизнью, быть габриэлем, а жить по фрейду
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и мира хочет и денег терять не хочет этот деятель.
Что нужно сделать
1 начать эвакуацию заводов что были построенны в мордоре
2 полностью отказатся от закупок газа из РФ
3 отключить мордор от свифт
4 выгнать всех олигархов с детьми женами и блядями из европы
5 дать современное оружие ВСУ
пока на этом этапе сделать паузу посмотреть как пациент себя поведет
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Зерновые олигархи, во главе с Порошенко, зарабатывают деньги!!!
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"Министр также считает важным предотвратить ухудшение условий жизни на Донбассе".

Вот кому он это адресует? Украина должна им на парашютах бесплатную гуманитарку скидывать, чтобы у них не произошло ухудшения условий жизни? Там давно надо отключить любое снабжение и требования согласно Женевской конвенции выставлять к оккупирующей стороне.
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ай яй яй, ну прям никто не знает почему, с 2014го года я пишу что тупину нужен тлеющий конфликт, и дровишки он будет кидать ровно столько чтоб не потушился огонь.
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Обьясняю на пальцах - Т О Р Г О В Ы Я П А Р Т Н Ё Р Ы !!!!!
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Як це чому???........................... бізнес, блін!..........
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Потому что Гитлера Запад умиротворял-умиротворял, такие же умиротворяли, как ты, херр Габриэль.
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я иногда поражаюсь людям, че вы на бюргера накинулись, я попытаюсь объяснить, вот смотрите вас интересует как живет скажем какой нибудь мозамбик? да конечно же вам пох (хотя если сказать честно, многим пох и на соседа дядю васю), бюргеру на нас также пох, только мы геополитически, подчеркиваю геополитически расположены так что на нас вынуждены обращать внимание, к томуже как инструмент против рашки и все, ну спросил дядька интересно ему само название
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Такой большой и верит сказки (для идиотов)!
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Цензор.НЕТФорум УкраиныГабриэль о Донбассе: "Мне до сих пор никто по-человечески не смог объяснить, почему перемирие делается только на время сбора урожая"
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