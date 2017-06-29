Во львовском мусоре нашли 5 гранат. ФОТО

2405 41Теги: граната (622) Львов (3558) мусор (433) Тему создал: Цензор.НЕТ28.06.17 23:59 Во львовском мусоре нашли 5 гранат. ФОТОНа одной из мусорных площадок во Львове во время перегрузки мусора на машину обнаружили пять боевых гранат. читать источник x Мне нравится
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ты думаешь он устанет от того, что они вангуют каждый год про Украину?
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Садовой плохой мэр, "патамуша" гранат много или гранат мало?
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- граната без чеки: 1шт.
- картофель: 2шт
- киви: 1шт
Итого: 4шт
Где пятая граната? Или там нужно найти среди мусора заморский фрукт: гранат?)
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як другі совєти прийшли, то всяко у Львові бувало
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ЗАЖРАЛИСЬ ЛЬВОВСКИЕ ГРАЖДАНЕ - ГРАНАТЫ ВЫКИДЫВАЮТЬ ВРОДЕ У НИХ УЖЕ НЕТ КОРРУПЦИИ И НАГЛЫЕ ЧИНОВНИКИ ЗАКОНЧИЛИСЯ И ТОЛЬКО ЧЕСТНЫЕ ОСТАЛИСЬ, ДОБРОСОВЕСТНЫЕ , ДО КОТОРЫХ И БЕС ГРАНАТЫ МОЖНО ЙТИТЬ ...
ЕЖЕЛИ ВАМ ТАМ НЕ НУЖНЫ - ШЛИТЕ НАМ У КИЕВ
.
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