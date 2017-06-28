США готовы нанести удар по войскам Асада в случае новой химической атаки в Сирии, - CNN

3120 46Материалы по теме: Война в СирииТеги: Сирия (2462) США (12868) химическое оружие (118) Тему создал: Цензор.НЕТ28.06.17 23:52 США готовы нанести удар по войскам Асада в случае новой химической атаки в Сирии, - CNNАрмия США готова нанести удар по сирийским войскам в случае новой химической атаки в Сирии. читать источник x Мне нравится 8
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доГондона, и других "сливок" раиского ШАБАША
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Завтра рано вставать- ярочек в степь гнать. Пастух Лелик опять запил, придется самому...
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цели выбирайте где асадцы с кацапней вперемежку,
они все равно уже уволились в 2016м,
чисто гразь какая то бездомная, никто и не вспомнит.
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Россия , оппозиция, журналисты и Жопа Кинга
28 июня сегодня и спектакли продолжаются, смех , слезы и рак Михаила Задорнова. Как же мы докатились до этого? Да вот так и докатились, один журналист( Саша Сотник) что то пишет квази сатирику , квази писателю( Михаилу Задорнову) что то, Покайся мол перед загробной жизнью, что бы там легче было, что мол придет после хуйла дерьмократ и будет из Жопы Кинг Конга доставать россиюшку или Россию. Как я уже писал раньше, спектакль продолжается и все не стихнут овации ( как на спектакле Дождь)!!!! Овации ,Брава и снова на сцену,,,, )))(((((
Мораль и разум курят уже в сторонке и даже я уже хочу снова закурить……
Нет слов, тока мат и трехэтажный мат по этому поводу!!!
И все снова подхватили и снова мы все ангелы и снова мы пытаемся вытянуть великую и прекрасную из жопы Конга. Шендерович пост и кто то еще постит и снова пост и снова
Мы не должны мы интеллигенты мы доктора и культурологи блядь.
Туман обсуждения просто закрыл не на долго путь к жопе , но я вас расстрою мы все еще на пути в анус Конга, скажу сразу Конга не виноват, но боль будет ужасна и я не завидую Конгу ,потом что даже у него жопа не резиновая
Ждем финала!!!
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Западная коалиция нанесла удары по асадовским авиабазам Шейрат и Т4 в Хомсе.
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