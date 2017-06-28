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Материалы по теме:  Война в Сирии
Теги: Сирия (2462) США (12868) химическое оружие (118)
Тему создал: Цензор.НЕТ

США готовы нанести удар по войскам Асада в случае новой химической атаки в Сирии, - CNN

Армия США готова нанести удар по сирийским войскам в случае новой химической атаки в Сирии.

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Лучше до того. И никакой химической атаки не будет.
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Санек,шо там на ухе масквы,надоело или скучно?
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Подвисает очень сильно после блокировки Одноглазников и прочей дряни. А тебе это зачем?
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Та просто так,а ты уже подвох ищешь,не надо санек,все нормально,кто старое помянет,сам знаешь
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Нет-просто спросил. Да и редко я на Эхе бываю. Как и тут.
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а если Асад бзданет - это будет считаться химической атакой ?
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Тобто хУЙЛУ кинули "перчатку"- чекаємо відповіді.
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находит же пу... везде - то маДУРО, то доГондона, и других "сливок" раиского ШАБАША
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не впишется. До Венесвелы мордва просто не доберется.
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Хуйло сольет Венесуэлу, как Брежнев слил Чили.
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самое интересное начнётся, когда собьют первого сруцкого... при нынешней эскалации это просто дело времени.
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Фух... Спокойной ночи, друзья мои!
Завтра рано вставать- ярочек в степь гнать. Пастух Лелик опять запил, придется самому...
США готовы нанести удар по войскам Асада в случае новой химической атаки в Сирии, - CNN - Цензор.НЕТ 3558
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перед сном не забудь баранов посчитать - ато вдруг нужно будет налоги заплатить...
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а освободителей от Пеци шашлыками встречать будешь...
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Кто-то сомневается в том, что химатака будет?
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там и без химатаки жирафу не жить после того что он сделал.
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Бла, бла - по ходу всем выгодно, что бы месиво в Сирии продолжалось бесконечно...
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готовы и молодцы - меньше слов, больше дела.
цели выбирайте где асадцы с кацапней вперемежку,
они все равно уже уволились в 2016м,
чисто гразь какая то бездомная, никто и не вспомнит.
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Короче госдеп решил закончить с упырем асадом и хуйлом в Сурии. Они их официально предупредили чтобы они ровно на бутылках сидели и только похрюкивали Сенат круто.
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ну правильно. их и зашкварят. а мордва будет лепетать что там зеленых зайцев хуйла нету. Все как обычно.
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МНЕ ЖАЛКО КИНГ КОНГА И ЕГО ЖОПУ.

Россия , оппозиция, журналисты и Жопа Кинга
28 июня сегодня и спектакли продолжаются, смех , слезы и рак Михаила Задорнова. Как же мы докатились до этого? Да вот так и докатились, один журналист( Саша Сотник) что то пишет квази сатирику , квази писателю( Михаилу Задорнову) что то, Покайся мол перед загробной жизнью, что бы там легче было, что мол придет после хуйла дерьмократ и будет из Жопы Кинг Конга доставать россиюшку или Россию. Как я уже писал раньше, спектакль продолжается и все не стихнут овации ( как на спектакле Дождь)!!!! Овации ,Брава и снова на сцену,,,, )))(((((
Мораль и разум курят уже в сторонке и даже я уже хочу снова закурить……
Нет слов, тока мат и трехэтажный мат по этому поводу!!!
И все снова подхватили и снова мы все ангелы и снова мы пытаемся вытянуть великую и прекрасную из жопы Конга. Шендерович пост и кто то еще постит и снова пост и снова
Мы не должны мы интеллигенты мы доктора и культурологи блядь.
Туман обсуждения просто закрыл не на долго путь к жопе , но я вас расстрою мы все еще на пути в анус Конга, скажу сразу Конга не виноват, но боль будет ужасна и я не завидую Конгу ,потом что даже у него жопа не резиновая
Ждем финала!!!
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Давно пора в таком тоне заявить жирафу, теперь пусть попробуют.
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- Привет Асаду:
Западная коалиция нанесла удары по асадовским авиабазам Шейрат и Т4 в Хомсе.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныСША готовы нанести удар по войскам Асада в случае новой химической атаки в Сирии, - CNN
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