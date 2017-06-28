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Стільки років пройшло...
А сьогоденні "іграшки" ми теж не скоро утилізуємо.
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Olga Kolesnik додала 8 нових світлин - разом з Sergei Reznihenko та 23 others.

5 год · Mykolayiv, Mykolaiv Oblast, Ukraine ·
Товариство, завтра, 29-го травня о 10:00 в апеляційному суді чекає на вашу підтримку наш захисник, Кіборг з позивним Бізон. Наш Генчик Геннадій Дубров. Захисник східних кордонів та Конституції.119 боеприпасов обнаружены на Николаевщине - Цензор.НЕТ 3496
119 боеприпасов обнаружены на Николаевщине - Цензор.НЕТ 5204
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Цензор.НЕТФорум Украины119 боеприпасов обнаружены на Николаевщине. ФОТОрепортаж
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