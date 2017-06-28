1875 4Теги: боеприпасы (1195) Николаевская область (803) ГСЧС (1117) Тему создал: Цензор.НЕТ28.06.17 23:40 119 боеприпасов обнаружены на Николаевщине. ФОТОрепортажВ Николаевской области уничтожены 119 взрывоопасных предметов времен прошлых войн. читать источник x Мне нравится 1
А сьогоденні "іграшки" ми теж не скоро утилізуємо.
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5 год · Mykolayiv, Mykolaiv Oblast, Ukraine ·
Товариство, завтра, 29-го травня о 10:00 в апеляційному суді чекає на вашу підтримку наш захисник, Кіборг з позивним Бізон. Наш Генчик Геннадій Дубров. Захисник східних кордонів та Конституції.
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