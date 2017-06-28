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 Форум Украины(608692)
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Теги: Конституция (1985) Крым (20017) статус (295) Чижмарь (47)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Президент поручил Конституционной комиссии работать по вопросу статуса Крыма, - нардеп Чижмарь

Конституционная комиссия получила поручение Президента Петра Порошенко относительно работы над разделом 10 Основного Закона Украины, где описан статус Автономной Республики Крым.

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Крымская область Украины, вот и весь статус
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ну почему же, официальный статус главной военно морской базы НАТО в Черном море.
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нет Крымско татарский район Херсонской области так будет самое то...
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Після деокупації та реінтеграції-а це швидко не буде.
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Можешь быть хоть агностиком, но реинкарнацию это не отменяет!
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Только не забудь всем пожелать - На добраніч горить у пекли москалі!
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Саньок, навіть найзатятіші атеісти реїнкарнуються
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какая нах. область? крысмский район Херсонской области. с админуправлением в Чаплынке или Каланчаке или Чонгаре.
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Згоден-жодних автономій в Україні не має бути, досить!
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Так само, як і угорці або румуни, ні у кого никах автономій немає, нехай жувут як все.
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У венгров или румынов есть своя родина и она не в Украине, а у крымских татар она находится в Крыму!
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Нехай собі живуть в Криму, але в складі Херсонської області, до кінця світу. А якщо хочуть мати свою окрему батьківщину, то нехай як євреї в свій час, беруть в руки зброю і відвойовують її у загарбників, а якщо хочуть сидіти, поки за них це зроблять інші, то вже будуть жити в Херсонській області, а не в Кримській автономії .
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У татар є представники Джемілєв і Чубаров, нехай вони попросять у Педро кулемети, а якщо він їм відмовить, тоді і поговоримо на цю тему. Не можна виграти автомобіль в лотерею, якщо не збираєшся купувати лотерейний квиток.
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В 2014 году татарам не давали оружия и призывали не ввязываться в митинги и драки с зелёными человечками. Педя, став президентом, ничего ни изменил и даже торговлю с Крымом не прекращал, это сделали татары!
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ага, которые карамельками стреляют. на крысме ведь титан и содовый шыкаладного мышебрата фирташа.
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Вот так же думали все президенты Украины и к чему это привело?
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Их там скоро не останется. Будут или руские, или уедут.
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А куда им ехать? Крым их историческая родина! Кацапы, понятное дело, пусть валят на Колыму!
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В севас недавно где-то 500 тыщ на пмж привалило с колымы. Идет замещение коренных жителей.
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Хуйло, тварь, меняет этнический состав Крыма!
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Bob2 - с какого периода истории считать? Крым и греческим, и хазарским, и османским, и итальянским, и кацапским, и украинским был....
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Греки освоили Крым с середины 7 века до н.э. и это был готовый этнос, хазары, итальянцы и прочие народы, также, пришли в Крым уже устоявшимися этносами. А крымские татары создали свой этнос уже в Крыму и живут там последние 700 лет. Остальных уже нет. Если так говорить то на месте Украины жили скифы и жили добрую тысячу лет, так что отдадим Украину ираноязычным племенам? Крымские татары имеют устойчивый этнос, живущий последние 700 лет в Крыму и имеют все права на Крым. Но они не собираются отделяться от Украины, поскольку они являться и украинцами.
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Я эту шпаргалку хорошо знаю! Но даже ваша шпаргалка говорит о том, что крымские татары появились в Крыму с приходом Золотой Орды и жили там даже при москалях и савецкой власти. А главное, обратите внимание, что все эти хазары, гунны, печенеги и генуэзцы там были пришлый элемент и теперь их там уже несколько столетий нет. Крым переходил из рук в руки но татары жили там целым народом, поскольку им некуда было идти.
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Bob2 - если всем раздавать автономии, то скоро и украинцам некуда будет идти.... и еще - обратите внимание на вторую строку сверху - Скифы... Так вот, это один из основных геномов украинцев (публиковалось и немецкими и даже раше иследователями...) Мы можем только Киммерийцам уступить... - они были первыми..
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Как писал Геродот - "загадочные киммерийцы". Поэтому им уступать ничего не будем. Татарам можно дать культурную автономию без президентов и парламентов. И законодательно закрепить Крым, как родину крымских татар, пока этого нет.
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Bob2 - культурную автономию и в Лугандоне просят, придется и им.... А Крым родина украинцев включая татар и других, кто жил на полуострове до оккупации...
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Лугандонцы - это не этнос и обойдутся, мало ли чего они просят. Они и так все годы независимости жили в резервации совка по понятиям. Я с тобой согласен, что Крым это родина и украинцев но про татар не следует забывать.
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Bob2 - не забудем, если примут участие в освобождении - пока не хотят..., по торговле в основном специализируются...
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нет. русню из крыма выпустим только после выбраковки. часть останется на работах а часть выпустим, в море на старых баржах.
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Сортировка мохнорылых будет по умолчанию. Вот куда пристроить танцующего морячка?
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Как же вы запарили то, панове-"законодатели"....
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Заработали, значит... И вот, за подвиги - награда...
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сколько лет Крым принадлежал крымским татарам? :D
Президент поручил Конституционной комиссии работать по вопросу статуса Крыма, - нардеп Чижмарь - Цензор.НЕТ 4472
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Исходя их этой же цедулки с 1441 по 1783, как минимум, по 1917, как максимум.
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перейменувати в Таврійську область - і баста
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Всякие изменения
в государственно-территориальном устройстве Украины могут происходить тогда, и
только тогда, когда Украина полностью и безусловно будет контролировать свою
территорию. Все остальное - от лукавого!...
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У програмі партії Свобода вже давно значиться пункт про обернення Криму в кримську область.
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Крымская или Херсонская область. В унитарной стране не должно быть никаких автономий.
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Ну знову ніякої логіки, Крим окуповании' рф і ' зміни до конституції нічого недадудь ,це пуста балаканини ,а якщо вони планують відати частину Херсонської області під автономію, то це зрада національних інтересів .
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Проталкивают татарскую автономию по ходу...
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Крымский район Херсонской области, районный центр Джанкой или Армянск ибо симферополь опарафинился
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Порошенко 14 мая 2017 торжественно пообещал крымским татарам крымскотатрскую автономию в составе Украины, над этим и работают. Гугл в помощь или ютуб.
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Виртуальные территории Украины, виртуальные граждане Украины,наверное новый раздел Конституции может быть.
Их не надо защищать.
Там власти украинской нет.
Но с ними можно сотрудничать.
Туда можно средства бюджета Украины направлять.
Да моло ли чего можно напридумывать, выполняя поручение гаранта Конституции, точнее - гаранта игнорирования Конституции .
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Репрессии коснулись всех слоев населения. Одним из проводников сталинского террора в Украине был Павел Постышев, занимавший в этот период ряд ответственных постов.
Репрессии сталинского режима принесли огромный вред управлению, экономике, и культуре. Была искалечена судьба миллионов людей - членов семей «врагов народа».


Часть из них репрессировали, остальные бедствовали, не находя жилья и работы, не имея возможности получить образования. В страхе, в поощрении доносительства, в условиях насилия воспитывалось целое поколение людей.


Украина понесла огромные демографические потери. Был уничтожен цвет интеллигенции, разрушен генофонд. О масштабах репрессий в Украине говорит такая цифра: в послесталинское время было реабилитировано более 500 тыс. человек.
Слава Україні?
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Цензор.НЕТФорум УкраиныПрезидент поручил Конституционной комиссии работать по вопросу статуса Крыма, - нардеп Чижмарь
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