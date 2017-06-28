Президент поручил Конституционной комиссии работать по вопросу статуса Крыма, - нардеп Чижмарь

1155 79Теги: Конституция (1985) Крым (20017) статус (295) Чижмарь (47) Тему создал: Цензор.НЕТ28.06.17 23:27 Президент поручил Конституционной комиссии работать по вопросу статуса Крыма, - нардеп ЧижмарьКонституционная комиссия получила поручение Президента Петра Порошенко относительно работы над разделом 10 Основного Закона Украины, где описан статус Автономной Республики Крым. читать источник x Мне нравится
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в государственно-территориальном устройстве Украины могут происходить тогда, и
только тогда, когда Украина полностью и безусловно будет контролировать свою
территорию. Все остальное - от лукавого!...
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Их не надо защищать.
Там власти украинской нет.
Но с ними можно сотрудничать.
Туда можно средства бюджета Украины направлять.
Да моло ли чего можно напридумывать, выполняя поручение гаранта Конституции, точнее - гаранта игнорирования Конституции .
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Репрессии сталинского режима принесли огромный вред управлению, экономике, и культуре. Была искалечена судьба миллионов людей - членов семей «врагов народа».
Часть из них репрессировали, остальные бедствовали, не находя жилья и работы, не имея возможности получить образования. В страхе, в поощрении доносительства, в условиях насилия воспитывалось целое поколение людей.
Украина понесла огромные демографические потери. Был уничтожен цвет интеллигенции, разрушен генофонд. О масштабах репрессий в Украине говорит такая цифра: в послесталинское время было реабилитировано более 500 тыс. человек.
Слава Україні?
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