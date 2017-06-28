"На Светлодарской дуге перестрелка и артиллерийская дуэль", - журналист

6427 39Материалы по теме: Агрессия России против Украины Антитеррористическая операцияТеги: обстрел (6547) Донецкая область (4397) Бутусов Юрий (1285) Антитеррористическая операция (17024) Тему создал: Цензор.НЕТ28.06.17 23:21 "На Светлодарской дуге перестрелка и артиллерийская дуэль", - журналистНа Светлодарской дуге в данный момент происходит перестрелка из стрелкового оружия и артиллерийская дуэль. читать источник x Мне нравится 2
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Отмечается, что 24, 25 и 26 июня ЦАХАЛ также наносил ответные удары по позициям сирийской армии, в том числе дважды с воздуха.
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