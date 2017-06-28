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 Форум Украины(608692)
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Материалы по теме:  Агрессия России против Украины Антитеррористическая операция
Теги: обстрел (6547) Донецкая область (4397) Бутусов Юрий (1285) Антитеррористическая операция (17024)
Тему создал: Цензор.НЕТ

"На Светлодарской дуге перестрелка и артиллерийская дуэль", - журналист

На Светлодарской дуге в данный момент происходит перестрелка из стрелкового оружия и артиллерийская дуэль.

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перемирие от Рошена и пуйла идёт полным ходом, за счёт гибели и ранений украинских воинов на украинской земле
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У ОБСЕ есть беруши, воткнут в уши и уснут!
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меньше читай СМИ, воины ВСУ крошат кацапов и подкацапников только так, просто про это нелзя открыто говорить.

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Сзади кацапского трупа - причина его смерти. Если бы не телевизор, может еще бы жил да жил.
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я изначално подумал что они стырили телевизор, а нет, спиздили заднюю крышку от него, ЗАЧЕМ?
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Как это зачем?! Сначала спиздили телевизор, а потом разобрали, чтобы спиздить из него динамики. Да и вообще, поступки кацапов объяснить крайне непросто, ибо привычная для нормального человека логика там отсутствует напрочь.
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Лучше бы они сп*здили компас. Ато они с телявизором не в ту сторону бежали. Ростов в другой стороне.
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так их и зарезали в момент просмотра кацТВ.
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Украл телевизор гнида. Хотел домой трофей заграничный привести... С телявизором в руках далеко не побегаешь... Ждем еще интересных фото орков зажмуренных, с унитазами, коврами и даже с комодом полных женских платьев... По крайней мере так в Грузии рашики грабили...
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их там 2 которых с ножа сняли, и 4 сейчас в СБУ, это был хорошый улов)
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для СБУ хватило бы и одного живого. все равно отпустят ети бездельники. Да и то руки ему оттяпать чтобы больше людей не убивало. Было бы наглядное пособие для РашаТВ что будет с теми кто *увольняется задним числом*.
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Ага, с территории Украины ,вот уже скоты брехливые
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" Под Желобком недавно двое связистов (путенских) на МОНке подорвались""На Светлодарской дуге перестрелка и артиллерийская дуэль", - журналист - Цензор.НЕТ 8504
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Наши отвечают из наличного... А что у наших из наличного? Пистоли и РПГ?
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Ну если заглавие писал не идиот - то с арты
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В заголовке и тексте вроде ясно написано артиллерийская дуэль.
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28 июня пресс-служба Армии обороны Израиля распространила сообщение, что около 21:10 зафиксировано падение на Голанских высотах минометного снаряда, выпущенного с территории Сирии. Он разорвался на незастроенной местности, пострадавших нет. Около 22:00 ЦАХАЛ нанес ответный удар по огневым позициям сирийской армии, с которых был произведен обстрел израильской территории.
Отмечается, что 24, 25 и 26 июня ЦАХАЛ также наносил ответные удары по позициям сирийской армии, в том числе дважды с воздуха.
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США передали Украине десятки контрбатарейных радаров, пора бы их уже испытать в деле так сказать.
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Вы точно в курсе, что их не испытывают в деле?
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Ну судя по сообщениям, что разейские боевики ЧАСАМИ обстреливают наши позиции то видать не испытывают...
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Вся новая техника идёт в нацгвардию а не в ВСУ ну редкие исключения бывают, если б радары США работали на передовой мы бы это знали по вою лугандонцев их потери б в разы возросли. Радары США вероятно где нибудь на складах.
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Вы забыли еще добавить ключевое слово - пылятся
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Цензор.НЕТФорум Украины"На Светлодарской дуге перестрелка и артиллерийская дуэль", - журналист
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