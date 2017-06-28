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Теги: Геращенко Ірина (423) ПАРЄ (222) Росія (6731)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Россияне хотят дискредитировать и развалить ПАСЕ, - Ирина Геращенко

Российские власти хотят дискредитировать и развалить Парламентскую Ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).

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Что это вообще такое, сборище балаболов с озабоченностью?
Ах да, квоты на разворовывание бюджета Украины, всякими там Геращенками.
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кацапы хотят развалить все цивилизованное.
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нечего машину оставлять на обочине международной трассы
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Все что люди создают, российские варвари и дикари питаются уничтожит, разрушит
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та я так погляжу, они и сами не прочь развалиться и дискредитироваться, что они, что обсе, что оон, тока заседают- а результатов НОЛЬ

Типа заинтересованная страна не должна иметь право вето- ок, все согласны, но как это сделать?
А оказывается, заинтересованная страна должна вместе со всеми проголосовать за это
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Вы это вате объясните, которая по малейшему поводу ржёт, что у вас во всём Хуйло виноват....
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Хуйло уже разрушил все нормы цивилизации, разрушив все системы сдерживания! И ООН и её организации ничем не помогли. Поэтому, перефразируя одного героя, можно сказать - есть ли ООН, ПАСЕ и другие европейские организации или их нет, пока Украине от этого ни холодно, ни жарко!
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кажется эти двое геращенка уже ебанулись. они что,всех за идиотов считают?
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Міцні речі легко не руйнуються-а слабкі не жаль. Ні ПАСЕ не жаль, ні ОБСЕ, ні ООН...
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А какая польза от ПАСЕ, кроме никчемных заявлений...., кто знает?
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Ну можно лампочки в туалетах повыкручивать!
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Bob2 - помню как Пасе прессовало и прессует Украину, за каждый чих в защиту украинского языка или украинцев, в защиту национального государства... Успокоились немного только сейчас, после десятков тысяч убитых...
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Это правда и от этих двойных стандартов Пасе никуда не уйдёт.
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Сергій Стерненко з Sergiy Sternenko та ще 12.

23 хв ·
#Анонс!
Важливо!
Завтра, 29 червня о 10:00 - початок засідання по мірі запобіжного заходу щодо терористів у справі #2травня.
Суд м. Чорноморськ!
Потрібно бути!
Прошу поширити!
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Вообще-то Россия вышла из ПАСЕ.


Пусть ПАСЕ сама теперь разбирается со своими европейскими тараканами - и местными, и понаехавшими, и теми, что в голове....

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voobshe to net - ee vyperli ot tuda vot ana i gadit teperj cherez svojih podhuilovcov
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Вообще-то твою страну-помойку из ПАСЕ пнули под вонючий зад коленом.
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и не только, а и ЕС и НАТО , но только сами развалятся на улусы, счёт идёт на месяцы
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Климакс -- он такой климакс .
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Россия боится Украину больше, чем ИГИЛ: шокирующие данные соцопроса

По мнению россиян, США и Украина представляют для России большую военную угрозу, чем НАТО и даже ИГИЛ....
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І.Геращенко,ти не про розвал ПАРЕ думай, а про звільнення наших полонених. Куди не плюнь, усьюди - ти, а результатів від твоєі активності - нуль, незамінна ти наша.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныРоссияне хотят дискредитировать и развалить ПАСЕ, - Ирина Геращенко
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