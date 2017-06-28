Россияне хотят дискредитировать и развалить ПАСЕ, - Ирина Геращенко

2039 30Теги: Геращенко Ірина (423) ПАРЄ (222) Росія (6731) Тему создал: Цензор.НЕТ28.06.17 23:00 Россияне хотят дискредитировать и развалить ПАСЕ, - Ирина ГеращенкоРоссийские власти хотят дискредитировать и развалить Парламентскую Ассамблею Совета Европы (ПАСЕ). читать источник x Мне нравится
Ах да, квоты на разворовывание бюджета Украины, всякими там Геращенками.
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екатеринбург! город рузькє цариці..)
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Типа заинтересованная страна не должна иметь право вето- ок, все согласны, но как это сделать?
А оказывается, заинтересованная страна должна вместе со всеми проголосовать за это
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23 хв ·
#Анонс!
Важливо!
Завтра, 29 червня о 10:00 - початок засідання по мірі запобіжного заходу щодо терористів у справі #2травня.
Суд м. Чорноморськ!
Потрібно бути!
Прошу поширити!
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Пусть ПАСЕ сама теперь разбирается со своими европейскими тараканами - и местными, и понаехавшими, и теми, что в голове....
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По мнению россиян, США и Украина представляют для России большую военную угрозу, чем НАТО и даже ИГИЛ....
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