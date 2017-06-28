Плантация из 8112 кустов конопли ликвидирована в Запорожской области

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Украли у людей улыбки, смех и веселье
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чисто для кролів..)
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Услышьте Дамбас и его ценности.
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Совпадении????
Не думаю
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В среду, 28 июня, депутат Николаевского областного совета Сергей Чмырь, устроив стрельбу и угрожая ружьем, отобрал бензопилу у людей, которых заподозрил в том, что они пилят деревья.
Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил источник в Главном управлении Национальной полиции Николаевской области.
По словам источника, около четырех часов дня Сергей Чмырь, находясь за рулем автомобиля, вместе со своим сыном, проезжая мимо одной из лесопосадок Арбузинского района, увидел «Газель», рядом с которой стояла женщина и несовершеннолетний ребенок.
Чмырь спросил у них, где водитель автомобиля. На это женщина ответила, что ее муж пошел в посадку. В свою очередь, депутат обвинил их в том, что они пилят деревья. После того, как женщина принялась отрицать обвинения депутата, Чмырь вернулся к своему автомобилю, достал из него ружье и выстрелил в сторону посадки. На шум из вышел мужчина, с которым у Чмырем началась перепалка.
Все закончилось тем, что угрожая ружьем, депутат забрал из «Газели» бензопилу и вынудил людей уехать. Пострадавшие от действий Чмыря вызвали полицию.
На данный момент времени, у Сергея Чмыря уже изъяли отнятую им пилу, а также ружье, на которое, по предварительной информации у депутата есть разрешение. По факту произошедшего, полиция внесла сведения в ЕДР, предварительно квалифицировав преступление Чмыря по статье 129 «Угроза убийством», а также по части 4, статьи 296 «Хулиганство с применением оружия» Уголовного Кодекса Украины.
Стоит отметить, что так как Сергей Чмырь является депутатом местного самоуправления, то решение по его задержанию должна принимать прокуратура Николаевской области.
Напомним, ранее сообщалось о том, что, кроме этого, Сергей Чмырь за почти два года депутатства стал фигурантом сразу нескольких скандалов.
В частности, 14 декабря 2015 года Чмырь заявлял о попытке его похищения группой людей в милицейской форме. После чего была обнародована аудиозапись, свидетельствующая о том, что эти «похитители» ранее пытались выбить у депутата «долг» за выполненный «заказ».
27 апреля 2016 года Чмырь напал на главу Арбузинской РГА в его служебном кабинете, по факту чего до сих пор продолжается расследование уголовного производства. И вот прошло уже почти два месяца, как прокурор Николаевщины Тарас Дунас сделал заявление, что готов по этому случаю объявить депутату о подозрении.
16 февраля текущего года в Николаеве Чмыря в состоянии алкогольного опьянения за рулем «Toyota Land Cruiser» остановили патрульные полицейские.
Позже пресс-служба Управления патрульной полиции Николаева опубликовала видеозапись инцидента. Выяснилось, что Чмырь пытался дать взятку в размере 1000 гривен патрульным полицейским, чтобы они его отпустили. По этим материалам в Национальном антикоррупционном бюро в отношении Сергея Чмыря открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 369 Уголовного кодекса Украины («Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу»).
К тому же, специалисты Госфининспекции области во время ревизии возглавляемого Чмырем госпредприятия «Агрономия» обнаружили нарушения, которые привели к потерям на сумму 4 миллиона гривен. И глава Николаевской ОГА Алексей Савченко заявлял, что после всех актов проверок на ГП есть все основания, чтобы отстранить Чмыря от должности.
А несколько лет назад Чмырь обвинялся в том, что организовал коррупционный механизм, по которому подчиненные платили ему взятки. Чиновник был задержан во время получения от подчиненного очередной взятки в пять тысяч долларов США, в кабинете изъяли еще 150 тысяч гривен и 17 тысяч долларов. Чмырь был осужден к лишению свободы сроком на пять лет с конфискацией имущества, но позже Апелляционный суд Киева смягчил приговор и Сергея Чмыря освободили от отбывания наказания в колонии, назначив испытательный срок два года.
Как известно, 20 марта, Апелляционный суд в Николаевской области признал Чмыря виновным в совершении коррупционных правонарушений - будучи директором госпредприятия, он 14 раз подписывал договора об услугах с фирмой, принадлежащей его сыну Игорю Чмырю. При этом ему удалось избежать административного взыскания из-за окончания сроков привлечения к ответственности.
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- Может тебе ещё батон с героином?!
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это же не гидропоника
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