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Теги: энергетика (970) Евросоюз (11983) Укрэнерго (132)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Украина подписала соглашение о присоединении к энергосистеме Европы, - "Укрэнерго". ВИДЕО

Компания "Укрэнерго" подписала соглашение об условиях присоединения Украины к энергетической системе Европы.

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,, Энергосистема Европы,, , ну и что??? Я без неё прекрасно себя чувствую. Вон бросил две переноски на полуостров и решил все вопросы с обеспечением своих крысчан,,(!!!).

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Так навскидку поцікавтесь, хто володіє Єлектро ПРОВОДАМИ які ведуть з України да Європи
Ну можливо Енерго ринок все розтавить все на свої місця ? Ху... його зна !
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"Украина подписала соглашение о присоединении к энергосистеме Европы" - теперь 100% европейские тарифы будут. В одной системе не могут быть разные тарифы.
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Еще как может.
Вот статистика по Странам ЕС Ссылка
Изучай.
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Вы сомневаетесь, что тарифы повысят? Я хорошо изучил наше руководство и не сомневаюсь.
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Когда мы интегрируемся в Единые энергетические системы Европейского союза, то тарифы будет формировать рынок, а не устанавливать правительство.
Они могу, как повысится, так и понизится. И это огромное достижение, как для страны, так и для рынка.
1.Присоединением к цивилизованному рынку, и принявши необходимые законы, мы со временем сами построим такой рынке, а не олигархический монополизм.
2. Более того, сейчас мы фактически, интегрированы с энергетическими системами "совка". Порадокс, мы воюем с Росией и связаны с ними энергетически?
3. Мы же вроде, хотим вступления в ЕС? Почему же тогда, энергетически объеденены с другим экономически-политическим блоком ЕАЭС?
4. Мы подписали Ассоциацию с Европейским Союзом, среди прочего, там есть раздел об энергетическом рынке. И хотя нет прямой обязанности объединения энергетических систем с ЕС, но мы взяли на себя обязательства навести порядок на рынке электроенергии.
5. В среднесрочной перспективе(в случае принятия необходимого законодательства) будут разрушены монополии, на рынке появится конкуренция. В итоге, вы сможете сами выбрать поставщика услуг, как результат качество улуг возрастет.
6. В результате войны с Россией, и непредсказуемого, зависимого соседа - Беларуси - такой шаг - элементарная безопасность страны.

Это историческое и фундаментальное решении(не подписания бумажки конечно, а организация) и со временем в среднесрочной перспективе огромные дивиденты для страны.
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Запросто. Тарифы и стоимость эл. энергии - вещи разные.
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Тарифы могут быть сколько угодно разные.
Единая энергосистема - это вопрос не столько финансовый, сколько технический. Самый сложный вопрос - синхронизация частот (50 Гц) составных частей единой системы в условиях переменных нагрузок со стороны потребителей. Отклонения частоты даже в доли процента приводят к большим потерям. А для поддержания частотного режима нужна хорошая техника и автоматика. Либо еще есть "дубовое" решение, которое, например, использует Россия для экспорта электроэнергии в Финляндию. Российские сети не состоянии поддерживать финские стандарты стабильности, поэтому на трансграничном перетоке стоит "вставка постоянного тока": российские нестабильные 50 Гц выпрямляются в постоянный ток, а потом обратно преобразуются в 50 Гц, уже согласованные с финскими сетями.
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Дикие люди! Они что, газет не читают или ГосБел ТВ не смотрят? Сказано же: - в Беларуси все хорошо! Госдолг растет в " в вечнозеленых долларах", а зарплату платят в "фантиках". Чего тут не понятно?
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Ну чё, теперь Ахметов вам не продаст 1кВт/ч за 1,68 грн. , всё продаст за 5-6 грн. в ЕС.
Будем покупать французские килловаты по 10 грн. ???
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Брось х..ню морозить! Наши кВт/ч в ЕС не нужны, у них своих хватает.
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Скрестим пальцы за то что европейцы дураки не желающие покупать электричество по шаровым ценам.
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Граф! Они переходят на "природную" энергетику и к тому же, что бы подключить к их к нашим "электросистемам" это - геморой на всю голову. То, что мы сейчас им продаем, то и останется.
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P.S. Я вообще ху...ею с этих белорусов! От куда они о "долларах" знают?
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Ну тут уж одно из двух, или европейские тарифы, или зависимость от рубильника в ресурсии. Балтийские страны свой выбор сделали, и не жалеют.
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Одна радість баригам від цієі новини - читати як холуі стецька вилизують ім задниці в коментах... Новина то хороша але це заслуга ЄС а не карієсного брехунця
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...а на месте поселка впаяют гундяевскую серкофф!
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Добре, що ще одна ниточка зв*язку з дурашею порвалася.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныУкраина подписала соглашение о присоединении к энергосистеме Европы, - "Укрэнерго". ВИДЕО
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