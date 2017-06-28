Украина подписала соглашение о присоединении к энергосистеме Европы, - "Укрэнерго". ВИДЕО

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Ну можливо Енерго ринок все розтавить все на свої місця ? Ху... його зна !
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Вот статистика по Странам ЕС Ссылка
Изучай.
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Они могу, как повысится, так и понизится. И это огромное достижение, как для страны, так и для рынка.
1.Присоединением к цивилизованному рынку, и принявши необходимые законы, мы со временем сами построим такой рынке, а не олигархический монополизм.
2. Более того, сейчас мы фактически, интегрированы с энергетическими системами "совка". Порадокс, мы воюем с Росией и связаны с ними энергетически?
3. Мы же вроде, хотим вступления в ЕС? Почему же тогда, энергетически объеденены с другим экономически-политическим блоком ЕАЭС?
4. Мы подписали Ассоциацию с Европейским Союзом, среди прочего, там есть раздел об энергетическом рынке. И хотя нет прямой обязанности объединения энергетических систем с ЕС, но мы взяли на себя обязательства навести порядок на рынке электроенергии.
5. В среднесрочной перспективе(в случае принятия необходимого законодательства) будут разрушены монополии, на рынке появится конкуренция. В итоге, вы сможете сами выбрать поставщика услуг, как результат качество улуг возрастет.
6. В результате войны с Россией, и непредсказуемого, зависимого соседа - Беларуси - такой шаг - элементарная безопасность страны.
Это историческое и фундаментальное решении(не подписания бумажки конечно, а организация) и со временем в среднесрочной перспективе огромные дивиденты для страны.
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Единая энергосистема - это вопрос не столько финансовый, сколько технический. Самый сложный вопрос - синхронизация частот (50 Гц) составных частей единой системы в условиях переменных нагрузок со стороны потребителей. Отклонения частоты даже в доли процента приводят к большим потерям. А для поддержания частотного режима нужна хорошая техника и автоматика. Либо еще есть "дубовое" решение, которое, например, использует Россия для экспорта электроэнергии в Финляндию. Российские сети не состоянии поддерживать финские стандарты стабильности, поэтому на трансграничном перетоке стоит "вставка постоянного тока": российские нестабильные 50 Гц выпрямляются в постоянный ток, а потом обратно преобразуются в 50 Гц, уже согласованные с финскими сетями.
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Будем покупать французские килловаты по 10 грн. ???
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...а на месте поселка впаяют гундяевскую серкофф!
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