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 Форум Украины(608686)
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коррупция в Украине давным-давно ушла от советской, перестроилась буквально с момента подписания акта Независимости) это миттю произошло) им перестраиваться не проблема, тем кто к корыту всегда лезет, "Возле кормушки, имя которой власть, все хрюкают одинаково: и красные, и белые"(с)
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Слышь перхоть под.....ая Ты что графских кровей? Что ж ты так обнищал За копейки порохоботом пургу метешь Может в тебе намешалась кровь графского кучера А через поколение кухарки Плюс при совдэпе в гены было превнесено немало и от вертухая полу олегофрена
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Петю, від тебе, гнида вонюча, корупція йде? І нічого стрілки переводити, у совкових лідерів і без корупції повні шафи своїх трупів.
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гади с "хероем" на пузе на фотке не хватает...................
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Зы... После "мы добились блестящих результатов..." начало подташнивать..
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Та да,вы баригы совковую переплюнули,тогда будок у прокуроров по 2000 квадратов не было.
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Петро! А який біс тоби заважає з нею боротися??
Чи не той якоґо ти бaчиш коли дивишся в зеркaло??
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Дык и сам президент со своим отцом - продукт советской системы.
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не могу знать наверняка, но в СССР с коррупцией была напряжёнка как раз, там с этим сурово было, а только контроля не стало расцвела буйным цветом, перефразируя одну известную фразу
"Что такое эта ваша разруха? Что вы подразумеваете под этим словом? […] Следовательно, разруха не в клозетах, а в головах. Значит, когда эти баритоны кричат «бей разруху!» - Я смеюсь.."
может это не в строе государства коррупция а в головах?)
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В сссрии брали, но брал ограниченный круг людей, кто имел доступ к благам цивилизации. Сейчас берет значительное большее количество людей, даже дворники. Прийдя в 1991 году никто даже не попытался комплексно бороться с коррупцией. Ну и плюс упомянутый вами менталитет.
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Пеця, ти ж сам головний корупціонер і ворог Украйни!
Застрелься у прямому ефірі, почни боротися з корупцією з самого верху!
Ми тебе підтримаємо!
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А как же 144 успешных реформы, проведенные моей политической силой?
То были родимые пятна капитализма, теперь родимые пятна социализма? Когда же жить?
Новая методичка. Приказано все валить на родимые пятна социализма.
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Навіть геть безголова риба, як у випадку Пеці..
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Нужно все валить на папередников, но так как шоколадка причастен к созданию папередников в виде рыгов и активно участвовал в дерибане вместе с рыгами, то значит нужно брать папередников пораньше, вот уже и до совка добрался.

Ну конечно же читать от ублюдка в открытую укравшего на банкротствах банков и рефинансировании сотни миллиардов гривень про борьбу с коррупцией просто смешно.
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17 июля национальный праздник ФРАНЦИИ,Майдан и взятие Бастилии.Что взяли СОВЕТСКИЕ ГНИДЫ и КИДАРАСЫ 7 ноября 1917 года? Николашку сЦаря в ДУПЛО выепли? :D
Чей Майдан Круче был :
ФРАНЦИЯ 14 июля 1789 года.
РАБссия срань обосцанная 7 ноября 1917 года.
Украина 1 декабря 2013 года...
я даже знаю что вы КРЫСы КГБэшные ХРЮКНИТЕ...
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о чём ты? попробуй перечитать свой пост и попытайся понять путь блуждающего разума...
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Выбери Три Майдана за последние 300 лет..
Рюсский,французский и Украинский,что ты не поняло ЧУЧЕЛО???
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Коррупция это болезнь системы.А наш президент очень любит эту болезнь-что то типа алкоголика и водки.ПОКА БУДЕТ ПОРОШЕНКО БУДЕТ И КОРРУПЦИЯ
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одно из лидирующих мест в мире по-корупции,Украины .указывает на то,что президент и его окружение рожденны советской коррупционной матерью,которая их вскормила...они дети и внуки корупции совковой...
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Коррупцию победил в мире за 2017 лет от Рождества Христового,только один человек,и это был Бенито Муссолини в 1923-25 годах в Италии.,правда он завалил при этом 2 миллиона простых титальянцев.Хотите принять участие?Порошенко стане Фюрером Украины за 5 минут...
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Есть еще Саакашвили, который для этих целей уничтожил всех грузин, а сам сбежал в Украину.
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А есть еще Сингапур, Финляндия, Израиль и куча мала других стран, которые вообще у себя забыли, что оно за коррупция такая
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нет никакого "порошенка", есть еб@ный кондитер................
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ага, идёт... прямо из советской системы в панамскую. )
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Вот же трепло. В лицо и в наглую народу, который с коррупцией всречается ежедневно. Ну я понимаю можно было бы такое рассказывать обезьянам в лесах Амазонии, которые в Украине никогда не бывали. Но тем, кто видит это дерьмо каждый день?

Че там $200 000 для Розенблата, это великолепные достижения по борьбе .... ?
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от мені цікаво- ватні гіени обсираючі Пороха реально вірять шо вони на шось впливають? ))))
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Не, поршенковский уепарь, не верят. Но имеют право. Или ты и это право хочешь забрать как и Савика Шустера, после закрытия которого порох должен был бы, как обещал, стать покойником?
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Про вплывають. В том и проблема что тут кое-кто кучерявый строит шоколадную рашку
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"Мы добились блестящих результатов в борьбе с коррупцией и в реформах" ______________________ха-ха-ха-ха-ха-ха! Я ВОТ НЕ ПОЙМУ - ОНО НАС ЗА ИДИОТОВ ДЕРЖИТ ИЛИ С ЕГО ТАРАКАНАМИ В ГОЛОВЕ НАСТОЛЬКО ВСЕ БЕЗНАДЕЖНО??!!!!!!
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он просто давно потерял связь с реальностью
у него реальность своя
и, ессно, он себя убедил, что он с#ка мессия
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Алексеич ,отдай Украину Педофилу путлеру,он знает что делать с БЫДЛОМ
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Такие бы речи с трибуны ХХV съезда КПСС толкать, чуть подкорректировав.
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Да коррупция советских времен просто детский лепет
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...та що ви таке кажете пан президент...ви краще розкажіть як ви у 90-ті заволоділи заводами та фабриками...а ще розкажіть як ви з ригами душили підприємців у 2000-х...та результатів у боротьбі з корупцією ніяки,бо ті ж самі ваши риги залишилися на своїх схемних посадах,інші відкупилися під так звану заставу...робіть висновки пан президент...
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как соловей поет, красавчик, прям непогрешимый, еще бы личный пример показать, да нет - не сможет этот вельможа отдать столько денег, награбленных правдами и неправдами за эти года ради тех, кто за него голосовал, и, тем более, ради тех, кто в надежде на него свою голову сложил за страну и людей, в которых верил. Это говно думает не о том, о чем думают украинцы. Оно думает о бабках
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Як і обіцяли, проект Prosud зайнявся прокурорськими.
Героєм першого розслідування став найбагатший в Україні прокурор, старший слідчий Департаменту спеціальних розслідувань Юрій Кривобок (http://bit.ly/2sMcj8Z).
Лише за приблизними підрахунками родина 34-річного підлеглого Луценка набула у власність:
Коррупция в Украине идет от советской системы, - Порошенко - Цензор.НЕТ 187✅4 елітні будинки площею 2741 м²
Коррупция в Украине идет от советской системы, - Порошенко - Цензор.НЕТ 187✅4 квартири площею 367 м²
Коррупция в Украине идет от советской системы, - Порошенко - Цензор.НЕТ 187✅62 гектари землі по всій Україні
Коррупция в Украине идет от советской системы, - Порошенко - Цензор.НЕТ 187✅дохід у розмірі 182 млн грн
До речі, ми писали в прокуратуру з проханням перевірити, як Кривобок став мульмільйонером (http://bit.ly/2tfxtNA).
Сенсація!!! Прокурори нічого на свого колегу не накопали Коррупция в Украине идет от советской системы, - Порошенко - Цензор.НЕТ 187=)
Маєток Кривобока в Конча-Заспі площею 1828 квадрати (sic!) з висоти пташиного польоту виглядає ось так:https://www.facebook.com/antac.ua/videos/1322310134534440/

а виновата во всем советская систем!
(на всяк случай)
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Ну разве можно так прямо в лоб. Это же неприлично в светском обществе.
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А Порошенко он у нас главный коррупциевед или коррупциевод?
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простите, но я еще раз повторю рекомендуемый нам и испробованный на Гватемале рецепт.
Столкнувшись с критическим уровнем коррупции в экономике, руководство Гватемалы решило пожертвовать частью своего суверенитета и предоставить право бороться с коррупцией внутри страны гибридному международному/ государственному органу под названием Международная комиссия по борьбе с безнаказанностью в Гватемале (МКББГ). Подобный шаг, несомненно, был бы очень горькой таблеткой для Киева, но более мягкие средства попросту не сработают.
Хотя организация работает под юрисдикцией Гватемалы и местных судов, институционально она отделена от правительства и полностью финансируется за счет добровольных взносов со стороны государств дальнего зарубежья..., денежные потоки контролируются специальным целевым фондом созданным ООН. В результате, ее операционные расходы не зависят от ситуации в экономике Гватемалы.
С момента своего старта, МКББГ расследовала более 200 случаев коррупции на высоком уровне, и выдвинула обвинения против более, чем 160 действующих и бывших чиновников. Список лиц, в отношении которых ведутся расследования, включают влиятельных бизнесменов, отставных генералов, экс- министров обороны и внутренних дел, бывших руководителей национальной полиции, экс-президента - и даже действующего президента. Президент Перес Молина Отто подал в отставку и был вызван в суд после того, как следователи агентства подтвердили его причастность к коррупционным сделкам на таможне на общую сумму в $ 120 млн. Как говорит судья Карлос Кастресана, до недавнего времени возглавлявший МКББГ, агентство "демонстрирует чиновникам, что эра безнаказанности закончилась. А простые люди видят, что в Гватемале нет никого и ничего выше закона ".
"Власть не может влиять на нас", - сказал он Wall Street Journal. "Мы не связаны с бизнес-классом, военными, судьями или законодателями. Это дает нам огромную свободу". Организация могла бы быть чисто международным институтом, однако Кастресана подчеркивает, что участие местных властей является ключом к обеспечению лояльного отношения, как со стороны правительства Гватемалы, так и со стороны гражданского общества.

В целом, в то время, как оригинальная МКББГ была встроена в систему правосудия Гватемалы, ее украинская версия должна работать по принципу международного трибунала, институционально отделенного от действующей судебной системы, но заседающего в Киеве и функционирующего в украинском законодательном поле.

Ключевой вопрос в том, имеют ли высшие украинские руководители политическую волю отдать привлеченным извне экспертам такие деликатные и важные полномочия - особенно, если они понимают и боятся того, что сами могут стать субъектами расследований.
Опасность, которую проблема коррупции в высших эшелонах власти, угрожает жизни государства ничуть не меньше, чем военная агрессия со стороны РФ. И международная помощь нужна не меньше, если Украина хочет победить.
Оригинал на Foreign Policy
Перевод: Андрей САБАДЫР
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Да ладно! Корни коррупции прячутся в первобытном обществе.
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Гнида ты.
Гореть тебе в Аду за свою жадность!
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Штирлиц,идёт по коридору!
-По какому коридору?
-Штирлиц идёт по нашему,коридору!
-А куда,он идёт
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Коррупция в Украине идет от советской системы, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7710 В кабинете министров Швейцарии, богатейшей страны мира, всего 8 человек...Карл?!
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Молодец!
Спихнул коррупцию на нас, а сам во всём белом... и друзей-воров у его нет, и не он - хряк 2.0...
Вот же тварь.
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СССР давно уже нет, там правила были намного жестче, коррупция не была так распространена, поэтому хватит все на СССР сваливать, когда сами страну за время независимости превратили в коррупционное болото.

В СССР таких дворцов чиновников, как сейчас не было, тот уровень коррупции что сейчас, это порождение современной Украины, которая за 25 лет независимой Украины развилась до неимоверных масштабов.
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це точно, при СРСР корупція звісно була, але не в таких масштабах. Тоді мільйонери-канарейки в чемоданах грошики зберігали, боялись їх показати. А коли назбирали декілька чемоданів - розвалили СРСР, щоб панувати відкрито.....
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А вот в 2007-2013 году такой коррупции с тарифами и "субсидиями" не было.

Все было очень даже по-божески.
ПОКА НЕ ПРИШЕЛ ГНОЙСМАН, которого воткнул в это кресло ты, Пэттиа.
И Украина стала номером 1 по гос корупции.
Так что не надо нам вратть.
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Дык когда уже тот СССР распался, а наследие Помидор, молодец, не промотал, не передарил, а как ПРЕУМНОЖИЛ ! И продолжает успешно НАРАЩИВАТЬ.
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Вот петька сучий потрах, тролит народ по черному
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пэтя и вова борятся сами с собой.Тот пидар с терроризмом.Эта гнида с коррупцией.Ухуеть.
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Цинізму немає меж і на ціи' брехні він збираєтся на другии' президенськии' термін ,страшно за те що накоїв доведется колись відповідати і хто за нього може проголосувати ? Тому розігруются різні варіанти то вивести в другии' тур когось : Рабінович ,Боико ,Ляшко ,а тоді принцип голосуи' за менше зло ,другии' варіант на виборах паралельно референдум про всуп в НАТО, ви що проти ? І ще один варіант ввести воєнии' стан тоді вибори відміняются, є ще один варіант зміни до конституції ,ось так влада своєю жадобою і неспроможністю боротьби з корупцією ,все хочуть списати на віину
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хотелось что бы пэтро офшорный каждый день читал такие коменты как в этой ветке и знал мразь, что рано или поздно для него и его своры рошеновский придет расплата, рад за украинскую нацию, такие люди никогда не прощат барыжничество беспардонной своры чинуш.
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Блуждали, можно сказать в потемках, вышел президент и все объяснил...
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Она (коррупция) от "харанта" (который ничего не харантирует) до простого водителя!
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Прикольно. Он бы еще рассказал о том, кто "открыл Америку". Где действия Петя? Кого посадили "за корупцию" и "сепаратизм" на лет так 25, а?
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про "коррупцию в ссср" ему наверное...папа рассказал? знал толк ...за что и "срок мотал"!!!!!!!!
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Если бы была советская Украина то все пять миллионов чиновников уже были бы в лагерях под Вашим предводительством.В советской Украине, в отличии от нынешней, властьпридержащие имели чувство ответственности за свои обязаности ,имели неизмеримо меньшие аппетиты и жёстко контролировались..За то ,что делают подобные вам большую половину уже поставили к стенке.
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пеця разошелся похлеще своего тезки-вируса pety...
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пусть петя включит щас "ZIK" - там рассказывают как авакян под шумок, создает ВООРУЖЕННЫЕ бандформирования под управлением ...кивы!
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Вранье. Тупо идет зомбирование населения, которое не жило тогда и не любит читать книжки. Жизнь конечно была не сахар, но коррупция при совке заключалась лишь в том, чтобы без очереди купить мебель, ковер, машину, а также устроить ребенка в институт. Чиновники деньги миллиардами из бюджета не тырили и в оффшоры не перегоняли.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныКоррупция в Украине идет от советской системы, - Порошенко
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