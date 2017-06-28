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Всего на сайте: 193 писателя
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Чи не той якоґо ти бaчиш коли дивишся в зеркaло??
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"Что такое эта ваша разруха? Что вы подразумеваете под этим словом? […] Следовательно, разруха не в клозетах, а в головах. Значит, когда эти баритоны кричат «бей разруху!» - Я смеюсь.."
может это не в строе государства коррупция а в головах?)
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Застрелься у прямому ефірі, почни боротися з корупцією з самого верху!
Ми тебе підтримаємо!
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То были родимые пятна капитализма, теперь родимые пятна социализма? Когда же жить?
Новая методичка. Приказано все валить на родимые пятна социализма.
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Ну конечно же читать от ублюдка в открытую укравшего на банкротствах банков и рефинансировании сотни миллиардов гривень про борьбу с коррупцией просто смешно.
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Чей Майдан Круче был :
ФРАНЦИЯ 14 июля 1789 года.
РАБссия срань обосцанная 7 ноября 1917 года.
Украина 1 декабря 2013 года...
я даже знаю что вы КРЫСы КГБэшные ХРЮКНИТЕ...
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Рюсский,французский и Украинский,что ты не поняло ЧУЧЕЛО???
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Че там $200 000 для Розенблата, это великолепные достижения по борьбе .... ?
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в спам!
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у него реальность своя
и, ессно, он себя убедил, что он с#ка мессия
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Героєм першого розслідування став найбагатший в Україні прокурор, старший слідчий Департаменту спеціальних розслідувань Юрій Кривобок (http://bit.ly/2sMcj8Z).
Лише за приблизними підрахунками родина 34-річного підлеглого Луценка набула у власність:
✅4 елітні будинки площею 2741 м²
✅4 квартири площею 367 м²
✅62 гектари землі по всій Україні
✅дохід у розмірі 182 млн грн
До речі, ми писали в прокуратуру з проханням перевірити, як Кривобок став мульмільйонером (http://bit.ly/2tfxtNA).
Сенсація!!! Прокурори нічого на свого колегу не накопали =)
Маєток Кривобока в Конча-Заспі площею 1828 квадрати (sic!) з висоти пташиного польоту виглядає ось так:https://www.facebook.com/antac.ua/videos/1322310134534440/
а виновата во всем советская систем!
(на всяк случай)
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Столкнувшись с критическим уровнем коррупции в экономике, руководство Гватемалы решило пожертвовать частью своего суверенитета и предоставить право бороться с коррупцией внутри страны гибридному международному/ государственному органу под названием Международная комиссия по борьбе с безнаказанностью в Гватемале (МКББГ). Подобный шаг, несомненно, был бы очень горькой таблеткой для Киева, но более мягкие средства попросту не сработают.
Хотя организация работает под юрисдикцией Гватемалы и местных судов, институционально она отделена от правительства и полностью финансируется за счет добровольных взносов со стороны государств дальнего зарубежья..., денежные потоки контролируются специальным целевым фондом созданным ООН. В результате, ее операционные расходы не зависят от ситуации в экономике Гватемалы.
С момента своего старта, МКББГ расследовала более 200 случаев коррупции на высоком уровне, и выдвинула обвинения против более, чем 160 действующих и бывших чиновников. Список лиц, в отношении которых ведутся расследования, включают влиятельных бизнесменов, отставных генералов, экс- министров обороны и внутренних дел, бывших руководителей национальной полиции, экс-президента - и даже действующего президента. Президент Перес Молина Отто подал в отставку и был вызван в суд после того, как следователи агентства подтвердили его причастность к коррупционным сделкам на таможне на общую сумму в $ 120 млн. Как говорит судья Карлос Кастресана, до недавнего времени возглавлявший МКББГ, агентство "демонстрирует чиновникам, что эра безнаказанности закончилась. А простые люди видят, что в Гватемале нет никого и ничего выше закона ".
"Власть не может влиять на нас", - сказал он Wall Street Journal. "Мы не связаны с бизнес-классом, военными, судьями или законодателями. Это дает нам огромную свободу". Организация могла бы быть чисто международным институтом, однако Кастресана подчеркивает, что участие местных властей является ключом к обеспечению лояльного отношения, как со стороны правительства Гватемалы, так и со стороны гражданского общества.
В целом, в то время, как оригинальная МКББГ была встроена в систему правосудия Гватемалы, ее украинская версия должна работать по принципу международного трибунала, институционально отделенного от действующей судебной системы, но заседающего в Киеве и функционирующего в украинском законодательном поле.
Ключевой вопрос в том, имеют ли высшие украинские руководители политическую волю отдать привлеченным извне экспертам такие деликатные и важные полномочия - особенно, если они понимают и боятся того, что сами могут стать субъектами расследований.
Опасность, которую проблема коррупции в высших эшелонах власти, угрожает жизни государства ничуть не меньше, чем военная агрессия со стороны РФ. И международная помощь нужна не меньше, если Украина хочет победить.
Оригинал на Foreign Policy
Перевод: Андрей САБАДЫР
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Гореть тебе в Аду за свою жадность!
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-По какому коридору?
-Штирлиц идёт по нашему,коридору!
-А куда,он идёт
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Спихнул коррупцию на нас, а сам во всём белом... и друзей-воров у его нет, и не он - хряк 2.0...
Вот же тварь.
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В СССР таких дворцов чиновников, как сейчас не было, тот уровень коррупции что сейчас, это порождение современной Украины, которая за 25 лет независимой Украины развилась до неимоверных масштабов.
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Все было очень даже по-божески.
ПОКА НЕ ПРИШЕЛ ГНОЙСМАН, которого воткнул в это кресло ты, Пэттиа.
И Украина стала номером 1 по гос корупции.
Так что не надо нам вратть.
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