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Материалы по теме:  Кибератака в Украине
Теги: вирус (78) киберпреступление (314) хакер (633) Европол (12) кибербезопасность (157)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Вирус Petya похож на WannaCry, но сложнее - киберпреступность развивается, - Европол

Компьютерный вирус Petya, который 27 июня атаковал украинские учреждения, а впоследствии и компании в странах ЕС и США, похож на WannaCry (заразивший компьютеры десятков компаний в мае 2017 года), но при этом является более сложным.

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вірус "петя" вже кілька років в Україні....ніяк не можемо очистити систему від цього "петі"
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ну и чем он отличается от вируса юля и пацана с вилами?
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більш цинічний.... пацан з вилами ніколи не стане президентом, а % йулі прямо пропорційно буде залежати від інтелекту виборця....
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для чего достаточно обезвредить два вируса-вымогателя, пецю вальцмана и вову гройсмана и украинцы наконец-то вздохнут с облегчением)﻿
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Наш петя теж схожий на яника , і теж трохи складніший .
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Страна уже три года заражена вирусом PetyaA. а заметили только сейчас...
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"В момент атаки Petya ищет файл C:\Windows\perfc. Если такой файл на компьютере уже есть, то вирус заканчивает работу без заражения.
Чтобы создать такой файл для защиты от Petya можно использовать обычный Блокнот. Разные источники советуют создавать либо файл perfc (без расширения), либо perfc.dll. Также советуют сделать файл доступным только для чтения, чтобы вирус не мог внести в него изменения."
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разве нет у нас в Украине достойных программистов запустить вирур в Мордор под названием VOVA? А не.. так все догадаются. Должен быть вирус KHUYLO
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А действительно, исходя из вышенаписанных комментов, наша система давно уже заражена вирусами...
Петья, Вонаплаче, Жопоблокирратор и прочее...
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Саый лучший в Мире антивирусник - это форматирование диска....
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Злий Грицько у здешних обитателей с вашим добрым советом- форматированием диска пропадут сотни гыг порнухи ))
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А они Шо ее на дисках хранят? Таким добром весь инет засран, иногда даже отбиваться приходится от такого добра Хотяяя.... если вавка в голове то конечно, наверное хранят...
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Так это уже не помогает... Это он в 90-е универсальный был, хоШ кассету поправит, а хоШ и голову
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Тебе любой, кто чуток выше уровня эникейщика, скажет - формат С: далеко не всегда спасает.
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Так и D заодно форматируй, или вообще железяку новую поставь, какие проблемы?
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Та ти не тiльки злий, ти ще й дурний до купи...

Продвинутый юзверь или, упаси Б., эникейщик 2-го разряда в фирме с локалкой в 2 машины?
Если не въехал, то я мягко намекаю на локализацию вирусни в загрузочном секторе.

Чисти до опупения, и C: , и D:, и E: ... etc.
Веник в помощь!
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Вирус Petya - от европейской озабоченности, до быстрого реагирования: "Ahtung. ..Вата уже не только в Украине".

*****
Продолжаем гадать: адекватный ли ватный сцарь и помогут ли только санкции, ему угомониться?
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Системам на основе юникс данный вирус не страшен.
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Новость последних часов, получена из первых рук.

В широко известных в узких кругах российской фирмуле нашли т.н. kill-switch - возможность локальной блокировки пресловутого "Пети".

То, о возможности чего я вчера и писал.
Но ЦН мой пост удалил.
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Досить самої лиш назви, щоб зрозуміти, вірус з раші.
"Пертро був тяжко не по серцю
Х"Йлові, все його гнівив,
Здававсь гірчиш йому від перцю,
Ні в чім Х"Йлові не годив."
Мабуть таки карлика уже дістав до печінки, якщо ФСБшники віруси так називають!
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для чего достаточно обезвредить два вируса-вымогателя, пецю вальцмана и вову гройсмана и украинцы наконец-то вздохнут с облегчением)﻿
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ну да, вирус Петя похож на вирус Витя, а Витя на вирус Лёня, так и живем
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То не кіберзлочинність розвивається, а хуйло розважається.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныВирус Petya похож на WannaCry, но сложнее - киберпреступность развивается, - Европол
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