Вирус Petya похож на WannaCry, но сложнее - киберпреступность развивается, - Европол

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Всего на сайте: 193 писателя
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дограється карапуззенфурер
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Чтобы создать такой файл для защиты от Petya можно использовать обычный Блокнот. Разные источники советуют создавать либо файл perfc (без расширения), либо perfc.dll. Также советуют сделать файл доступным только для чтения, чтобы вирус не мог внести в него изменения."
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Петья, Вонаплаче, Жопоблокирратор и прочее...
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Продвинутый юзверь или, упаси Б., эникейщик 2-го разряда в фирме с локалкой в 2 машины?
Если не въехал, то я мягко намекаю на локализацию вирусни в загрузочном секторе.
Чисти до опупения, и C: , и D:, и E: ... etc.
Веник в помощь!
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*****
Продолжаем гадать: адекватный ли ватный сцарь и помогут ли только санкции, ему угомониться?
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В широко известных в узких кругах российской фирмуле нашли т.н. kill-switch - возможность локальной блокировки пресловутого "Пети".
То, о возможности чего я вчера и писал.
Но ЦН мой пост удалил.
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"Пертро був тяжко не по серцю
Х"Йлові, все його гнівив,
Здававсь гірчиш йому від перцю,
Ні в чім Х"Йлові не годив."
Мабуть таки карлика уже дістав до печінки, якщо ФСБшники віруси так називають!
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