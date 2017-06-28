Порошенко: Ожидания Путина в отношении новой власти в США и Франции не оправдались

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Это дипломатический прорыв.
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начало конца.
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завтра на рашкЄ24
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Jun. 27th, 2017 at 1:39 PM
Сегодня в ПАСЕ прошло не имеющее аналогов в истории сего института мероприятие - были рассмотрены изменения в регламент, благодаря которым президента данной организации можно отправлять "на покой" без получения от него согласия на то.
Теперь президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт, который с первых дней своего пребывания в должности вел себя, мягко говоря неадекватно, словно нюхнул газпромовского газку, может находится хоть в Испании, хоть на белоснежных пляжах курортного Владивостока, а импичмента ему не избежать. И это отлично, я вам скажу!
Европа избавляется по одному от наиболее одиозных пророссийских консерв. Вот и Марин Ле Пен не так свежа и популярна как до недавних пор, теперь взялись за Педро. Очищается Старый свет и это только на пользу. И им и нам.
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Облом искать, кто его от трибуны выносил?
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А мы с ими, тем временем, будем торговать и пускать в свою страну!...
Интересно, как скоро они шоколадного мошенника пошлют нах?...
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Я тоже очень на это надеюсь...
С одной стороны, штаты и евросоюз прижмут Х√йла, а с другой - спросят с наших руководителей о реальной работе на благо государства...
Мы, как народ, одобрим эти действия...
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Украины.
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И за шо ж нам так "везет" с президентами.
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