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Теги: Порошенко (13290) Путин (23947) Трамп (1190) Макрон (107)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Порошенко: Ожидания Путина в отношении новой власти в США и Франции не оправдались

Надежды президента России Владимира Путина на приход к власти в США и Франции лояльных к РФ политиков не оправдались.

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Это то ладно,хуже Петя,что надежды Украины не оправдались в отношении тебя ...
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Это после учений с японцами,которые парубий провёл...
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Кстати должен заметить, что есть значительный диплматический успех _ встреча с Трампом и т.д.
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та да, встреча в формате drop in в течение нескольких минут - это вам почище переговоров между Трампом и Меркель!
Это дипломатический прорыв.
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Да меня-то ладно,хуже,что от него Украину бомбит !!
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Ага,по петиным рейтингам это заметно...
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Ну любой последний рейтинг открой,от любой компании и глянь :D только очки одень,бо без них петины рейтинги точно будут незаметны...
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открыл,вот твои РЫГИ отстают пока,слава богу и на много кстати
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Мои ? Ну приехали,а не Петя ли Порошенко является папой той самой партии регионов ?
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блин путин нет петя нет РЫГИ нет,за кого же ты,неужели тигрЮля? да колись уже)))
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Ты видимо так и не понял нифига по причине умственной неполноценности я же тебе уже объяснил ,что я за всех,честных,патриотичных людей не замешанных в коррупции ! Пойдёт на выборы Вакарчук,проголосую за него ,ну а если не дай Бог станет выбор петя-юля,выберу юлю,как меньшее зло !
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ну наконец то родил а то прикрывался воинами,корупциями и Вакарчуками,я же вас воинов тигрЮли насквозь вижу от вас так,смердит кацапским газом по 500 доларов что вам даже на Цензоре не скрытся под Украинским флагом
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Ну это лирика понятная, в свете последних соевых методичек :D юляворофка ,только ты на последней летучки начальству объясни,что чем больше будет таких методичек,тем больше будет у юли шансов на корону а шоб не смердело попробуй в душ сходить ...
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Про холодную воду это актуально горячую то воду соевые упразднили похоже она агент кремля,пятая колона или шатун....
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до чого ти сюди свою Юлю приплiв,та курва взагалi повинна вийти до народу попросити пробачення i назавжди забути про полiтику
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Вона не моя , і це ви соеві під кожною новиною її чим тільки можете тим і поливаете .
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Це він так себе підбадьорює, злякався, що тільки він залишиться союзником пуйла.
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С человечком у себя в голове разговаривает.
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Дружбан Хуйло по телефону розповідав???
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Зато косатую путин толкает по полной. не оправдались в Америке и Франции ничего вот поставит свою подружку по газовым контрактам , и всё удасца. Будет вам и танки попрятать, и Путина не провоцировать, и быть самой мирной нацией, как завещала косатая.
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Все это можно сказать и короче: Трамп - таки Чмо! А ЛэПенша - даром выкинутые деньги. Но если серьезно - я очень надеюсь, что Трамп и Макрон таки заставят укр. власть заняться реално страной и делом.
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Сейчас втеме сектанты воровки бесноваца будут. Интер уже посмотрели??
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потому что в США и Франции не выбирают царя,а выбирают менеджера,которого могут снять с должности если тот не будет выполнять даные ему скромные обязательства,там правит народ а не наместник "бога" на земле...кацапам не понять этого
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Что интересно, не оправдались и ожидания Пэци...
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Одной кремлевской консервой меньше...
Jun. 27th, 2017 at 1:39 PM

Порошенко: Ожидания Путина в отношении новой власти в США и Франции не оправдались - Цензор.НЕТ 2789
Сегодня в ПАСЕ прошло не имеющее аналогов в истории сего института мероприятие - были рассмотрены изменения в регламент, благодаря которым президента данной организации можно отправлять "на покой" без получения от него согласия на то.

Теперь президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт, который с первых дней своего пребывания в должности вел себя, мягко говоря неадекватно, словно нюхнул газпромовского газку, может находится хоть в Испании, хоть на белоснежных пляжах курортного Владивостока, а импичмента ему не избежать. И это отлично, я вам скажу!
Европа избавляется по одному от наиболее одиозных пророссийских консерв. Вот и Марин Ле Пен не так свежа и популярна как до недавних пор, теперь взялись за Педро. Очищается Старый свет и это только на пользу. И им и нам.


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ну да, а тут еще одна консерва неожиданно для обывателя вскрылась, которую злобный гастелло-яценюк в свое время без объяснений причин широкому загалу с подачи грицака послал пендалем...
Облом искать, кто его от трибуны выносил?
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Вот тем и живём - молим Бога, шобы лидеры ведущих стран были к нам благосклонны ( денег давали и публично поддерживали) и за счёт своих интересов щемили кацапов!
А мы с ими, тем временем, будем торговать и пускать в свою страну!...
Интересно, как скоро они шоколадного мошенника пошлют нах?...
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А ВЕДЬ ПРОЛЕЗЕТ НА ВТОРОЙ СРОК. ЭТОТ "СПИКЕР" США И ЕВРОПЫ ДЛЯ УКРАИНЦЕВ
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/// Игорь Шульга ///
Я тоже очень на это надеюсь...
С одной стороны, штаты и евросоюз прижмут Х√йла, а с другой - спросят с наших руководителей о реальной работе на благо государства...
Мы, как народ, одобрим эти действия...
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Вот если бы ещё Президент покаялся и стал честным...
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Это-то ладно,хуже Петя,что надежды Украины не оправдались в отношении тебя ...
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Мустафа Найем и Сергей Лещенко прогоняют Януковича из
Украины.
Порошенко: Ожидания Путина в отношении новой власти в США и Франции не оправдались - Цензор.НЕТ 3545
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Поця, а твої очікування справдилися?! Ні, ти таки дебіл спадковий.
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Зато ожидания путина по-полной оправдались в Украине.
И за шо ж нам так "везет" с президентами.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныПорошенко: Ожидания Путина в отношении новой власти в США и Франции не оправдались
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