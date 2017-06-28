Глава Минобороны Полторак начал рабочий визит в штаб-квартиру НАТО

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B-21 Raider
Наверняка, многие наши читатели имели возможность наблюдать видео, в котором сенатор Маккейн жестко выговаривает руководителю одной из крупнейших военных корпораций за то, что тот делал вид непонимающего простака, совершенно не догадывающегося о характере внешних военных угроз и их источнике. Маккейн заметил, что если деятель такого уровня не понимает этих простых вещей, то финансирование будет передано более сообразительным людям. Тогда речь шла о реальности российской военной угрозы.
Мы достаточно слабо представляем себе то, как в Штатах работает механизм формирования потребностей и заказов того или иного вида вооружений, в том или ином количестве, но понимаем, что в итоге Штаты являются самой технологически продвинутой страной, в плане вооружений. На недавней встрече президента Трампа с руководителем Индии, где в частности было достигнуто соглашение о завершении закупок Индии авиационного металлолома из России и переход на закупки нормальных F-16, Трамп заметил, что Штаты производят лучшее оружие в мире и это - неоспоримый факт.
С этим трудно не согласиться, как бесполезно спорить и с тем, что даже новейшие и запредельно высокотехнологичные системы вооружений в Штатах готовы начать производить сразу несколько кампаний, в отличие от той же московии или Китая. Это говорит об избыточном уровне научной и инженерной мысли и возможностях промышленности, чего нет больше ни у кого в мире. Некоторые страны демонстрируют нечто подобное в отдельных сегментах вооружений и техники, но никто не может обеспечить подобный уровень хотя бы на основных направлениях.
Наверняка, многим будет интересно посмотреть, как работает формирование крупных заказов на безусловно прорывные системы вооружений, имеющие астрономический бюджет. Для сравнения, приведем общеизвестную информацию о том, что в РФ после полутора десятилетий мучений и страданий, после 2025 года, будет изготовлена и поставлена на вооружение войскам аж 12 самолетов 5-го поколения, имеющих условное название ФАК-ПА. То есть, 20 лет работы и прорва денег воплотятся (или нет) в 12 самолетов и на этом - все.
Как известно, Штаты успешно начали и завершили программу создания тяжелого многоцелевого истребителя пятого поколения F-22. Промышленность готова возобновить производство самолетов, если возникнет заказ на более или менее крупную партию машин. Прямо сейчас идет выпуск трех различных модификаций легкого истребителя пятого поколения F-35 и к концу года общее количество этих машин приблизится к отметке 400 штук, а на подходе - начало выпуска стратегического бомбардировщика пятого поколения B-21 Raider.
Northrop Grumman уже сегодня готова начать их выпуск, но пока не сформирована минимальная партия заказа, невозможно выдать цену за каждый экземпляр самолета и, соответственно - получить финансирование на начало работ. Именно сейчас проходит стадия согласования параметров партии. Как известно, изначально речь шла о потребностях в 100 таких самолетов. Но потом этот вопрос был отдан на изучение Центра Новой Американской Безопасности (CNAS), который подготовил соответствующий доклад о параметрах будущего флота этих самолетов.
Учитывая доктрину необходимости одновременного ведения интенсивных боевых операций на двух ТВД с противниками, имеющими довольно высокий уровень вооружений и большое их количество (РФ и Китай), эксперты пришли к выводу, что оптимальное количество самолетов должно быть в районе 265 машин. Но по ходу доклада не раз и не два рассуждения упираются именно в вероятность ведения широкомасштабной войны против РФ. Наверняка, РФ считается абсолютно неадекватной, в отличие от Китая, и именно этот вариант рассматривается несколько раз.
Поскольку Центр рассматривает только техническую сторону вопроса, то все остальные данные, относительно количества и плотности нанесения воздушных ударов, берутся из других ведомств. В итоге, в докладе присутствует указание на 180 дней активных боевых операций. То есть, в недрах Пентагона уже должен быть примерный план того, как может выглядеть подобная война, сколько сил и средств она потребует и сколько продлится.
Но вернемся к самолетам. В этом случае, эксперты настаивают на необходимости формирования 10 эскадрилий (AEF) по 12 самолетов в каждой. По существующим нормативам ВВС, каждая эскадрилья должна иметь резерв, как минимум - 2 самолета, на случай выхода из строя или потери самолета. Это значит, что плюс к 120 боевым самолетам, в наличие надо иметь еще 24 машины и по тем же нормативам, нужно иметь около 20 машин в учебных центрах, где пилоты будут осваивать новую технику. Итого, центр выдал параметры минимальной партии В-21 в 164 машины. Это - самый минимум, который нужен для ВВС, но оптимальной все же можно считать партию в 260 машин.
Руководство ВВС согласилось с тем, что оптимальным был бы заказ 258 машин, а представитель профильного комитета Конгресса США генерал-лейтенант Джерри Д. Харрис заявил, что более реалистичным считает заказ 165 самолетов и чуть позже, руководство ВВС в лице секретаря ВВС Хизер Уилсон и начальника штаба службы генерала Дэвида Голдфейна, пришли к тому же мнению, отметив, впрочем, что это - минимальная партия, которая может быть увеличена, при определенных обстоятельствах.
Заметим, все изложенное выше касается самолетов, которые несравненно дороже того, что ваяют россияне под условным наименованием ФАК-ПА и, тем не менее, объем заказа совершенно иной, а у промышленности вообще нет проблем выпустить 100, 200, 300 или больше самолетов, лишь бы заказали. Вот это и есть показатель военной мощи, а не тот бред, который вещает упоротый коксом Рогозин и его больное на голову руководство.
антиколорадос
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и Полторак там действительно живет..
а если бы на тебя охотились и хотели тебя убить, где бы ты жил? на охраняемой территории или как обычный человек?
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А на передке как-то не слышно от воинов( а я очень внимательно за этим слежу), шо появилось новое хорошее оружие.
Про налаженное питание (наконец-то!) слышно, а про превооружение, как-то нет. Всё обещают и клянутся, суки!
Зато полтораку хорошо... - загорает, купается, ездит на экскурсии...
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Ничегошеньки не поменялось со времён Майдана. Зря погибли побратимы и сёстры! Ой, зря!
Одного кровососа выгнали - другого себе на шею посадили.
Беда!
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