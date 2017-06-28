Реинтеграция оккупированных территорий Донбасса должна базироваться на санкциях против РФ, - Геращенко

Garsia UA
, magic SOM
, botoks
, Lina Zakazova
, sergik
, Yakiv Sirko
, Caleb Quad 0e420cd9
, Fell
, Bob2
, Игорь Д
, Ринат Амедов
, Supple Vine
, вася п
, Maxim Maximov 2f107a94
, Cocos. ua
, Лео Кот
, Великая Исландия
, Gia Baqradze
, tamerlan
, Константин 1041a131
, tank72063
, Максім ХОЙ 07fb0949
, NonCFist
, Small Jerboa
, Антипа Пилигримов
, Кирилл Лещенко
, За справедливость
, svd
, Sophia-Maria Duglass
, Борисович
, Sergey Sh.
, малыш Бакинский
, Семен Шкаралупа
, IgorYakovlevich
, pinkerton
, Юрий Примак
, V-roma
, Hazan Eldoran
, Олег Хардин
, Maks-66
, Dmitriy Petrov
, Сергей Боровой 8d42a1dc
, Alex Smith bb5fe51c
, Nata Ross
, Тарас Госла
, Tatyana Pomolova
, Vita Dem
, Cтарий Кінь
, стальной гигант
, Андрей Бигма
, Данило Галицький 1c1ee858
, Влад Листвич
, Эрнесто
, лютый
, Vladislav R 85fbc9a9
, буков
, 9c2631de
, Шрек Баблокат
, Володимир Мик
, Shuha
, Mr. True A
, Docent Moriarty
, Кордон
, Andriy Kalynchenko
, Ali Hasan
, не скажу
, armamagedoniks
, слава загоровский
, Руцкий Рейх
, Airair Airair
, Сергій Гранін
, Евлампий Морамойкин
, nav svargi
, Байгали
, Сантьяго
, kostjaua5
, Саша Серьга
, Baks13
, Владимир Аааааа
, kuba
, Master Master 70de0ce2
, Катерина Катрущенко
, Влад 2
, Мабон
, SVP 3fc0d685
, Valera Butov
, Александр Пушкин 7b40c3f0
, Вова Индюков
, Иванов Юрий 9255343a
, Viktor Petrov a53b8b8b
, Илитиро Илитиро
, Панас Рудченко
, Alexey G
, Евгений Баштан
, Fjall_Raven
, Юрий Шмадченко
, Vadym Tsyrkalyuk
, Варлонец
, sobir
, удав
, André Herdt
, DamBuster82
, Jala Pribila
, Urs
, Стрелок
, Игорь Шульга 6b022286
, 12345678
, WiM
, дератизатор
, Валерий Андреев 761e6ca0
, 5050
, Гриша Данилец
Garsia UA, Ринат Амедов, Bob2, Игорь Д, Maxim Maximov 2f107a94, Олег Хардин, Константин 1041a131, magic SOM, NonCFist, Alex Smith bb5fe51c, Sergey Sh., Максім ХОЙ 07fb0949, Андрей Бигма, Данило Галицький 1c1ee858, Антипа Пилигримов, 9c2631de, малыш Бакинский, Maks-66, буков, svd, Yakiv Sirko, Supple Vine, слава загоровский, Эрнесто, armamagedoniks, kostjaua5, лютый, За справедливость, sergik, Володимир Мик, Саша Серьга, Шрек Баблокат, Мабон, Docent Moriarty, Baks13, Valera Butov, Alexey G, Fell, pinkerton, Юрий Шмадченко, Cтарий Кінь, Юрий Примак, Viktor Petrov a53b8b8b, Ali Hasan, Hazan Eldoran, Стрелок, Fjall_Raven, Валерий Андреев 761e6ca0, Сантьяго
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Артиллерия ВСУ накрыла позиции боевиков в Луганской области, подорвав опорник вместе с боекомплектом: волонтер Мысягин опубликовал видео мощнейшего взрыва (кадры)
читайте подробнее на сайте "УСН 1492": https://ru.1492news.com/news/43989_1498635550
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я ЗА! вот это идейку подкинул!
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я не смог - закрыл на 3й минуте.ухо мацквы, выпуск номер раз.
"ШО ТАМ У НЫХ"
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Cьогодні о 19:25 Апостроф
Пара из Сургута попыталась увезти домой награбленные в одном из отелей Алании предметы гигиены, одежду и алкоголь. Об этом сообщает канал в Telegram Mash. Там же опубликованы фото с места инцидента. Сообщается, что при выселении в двух чемоданах россиян обнаружили 14 рулонов туалетной бумаги, 5 литров "Бейлиза", тапочки, халаты, полотенца и апельсины. Как оказалось, пара также пыталась увезти с собой цветы, которые с корнем выдернули в саду отеля. По словам персонала, мужчина и женщина целую неделю носили алкоголь из бара в свой номер, а горничные не могли понять, куда ежедневно пропадает туалетная бумага. Воришек заставили заплатить за украденное по рыночной цене и только потом отпустили на самолет.
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мать недоїдає...
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як варь*Янт...
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Сначла признайте и отрежьте. а потом уже будешь чирикать о какой-то "реинтеграции".
Кстати, кто будет платить за этот банкет? Граждане Украины. разумеется из своих и так благодаря вашим рыхормам нищих доходов?
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Поскольку отдельные районы, города, поселки и села Донецкой и Луганской областей, Украиной ОФИЦИАЛЬНО и юридическим документом признаны временно оккупированными территориями.
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