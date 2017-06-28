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 Форум Украины(608670)
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Материалы по теме:  Оккупированные территории - Крым и Донбасс
Теги: законопроект (1869) Донбасс (15213) Геращенко_Антон (926)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Реинтеграция оккупированных территорий Донбасса должна базироваться на санкциях против РФ, - Геращенко

Возвращение оккупированных территориый Украины должно базироваться на ужесточении режима экономических и дипломатических санкций против РФ и ее высокопоставленных чиновников.

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Пошёл он на х@й,тот дамбас. С этого должна начинаться реинтеграция. Пусть упрашивают,с@ки,на коленях.
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и только на мове.. .А принимающие экзамен пусть говорят по-русски Шоб их окончательно заклинило
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https://ru.1492news.com/news/43989_1498635550

Артиллерия ВСУ накрыла позиции боевиков в Луганской области, подорвав опорник вместе с боекомплектом: волонтер Мысягин опубликовал видео мощнейшего взрыва (кадры)

читайте подробнее на сайте "УСН 1492": https://ru.1492news.com/news/43989_1498635550
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хочешь сталина перещеголять?даже тот вроде жителей брянщины после локотской республики не додумался так реинтегрировать
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Я считаю, какое вообще право имеют учавствовать в выборах те, кто бегали на "референдумы" и желали Украине захвата ее парашей? Таким навсегда запретить участвовать в выборах. Навсегда. Всё!
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У басурина сегодня именины,видать бояра качественная на столе
Реинтеграция оккупированных территорий Донбасса должна базироваться на санкциях против РФ, - Геращенко - Цензор.НЕТ 7655

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Нахер он кому то теперь нужен этот раздолбаный даунбас, они хотели в рассею, то пускай сами его и восстанавливают.
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Сказал мэр Кличко во время своего выступления.
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Хотите послушать москалей на мове?
я не смог - закрыл на 3й минуте.ухо мацквы, выпуск номер раз.

"ШО ТАМ У НЫХ"
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ну и? нормально, примерно центральный говор, не Азиров и близко
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Турки вонзили нож в спину: российских туристов поймали в отеле с двумя чемоданами "награбленного"
Cьогодні о 19:25 Апостроф
Пара из Сургута попыталась увезти домой награбленные в одном из отелей Алании предметы гигиены, одежду и алкоголь. Об этом сообщает канал в Telegram Mash. Там же опубликованы фото с места инцидента. Сообщается, что при выселении в двух чемоданах россиян обнаружили 14 рулонов туалетной бумаги, 5 литров "Бейлиза", тапочки, халаты, полотенца и апельсины. Как оказалось, пара также пыталась увезти с собой цветы, которые с корнем выдернули в саду отеля. По словам персонала, мужчина и женщина целую неделю носили алкоголь из бара в свой номер, а горничные не могли понять, куда ежедневно пропадает туалетная бумага. Воришек заставили заплатить за украденное по рыночной цене и только потом отпустили на самолет.
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За Украину бедный переживает, ночами не спит, все думает как помочь.
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Смешные мечты у хряка))) соответствуют стране проживания)
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а как свое погоняло чётко замаскировал этот попан попипев
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[Политический парадокс: благодаря войне власть получила массу козырей и возможностей]: Посмотри! http://uainfo.org/blognews/1496927131-politicheskiy-paradoks-blagodarya-voyne-vlast-poluchila.html
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что идет лейтмотивом в зрадных коментах-в войне виновен барыга,а отвечать должны все жители донбасса...чота кацапстан с хуйлом у вас совсем затерялся...даже из совести
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Вот никогда не видел на цензоре,что бы твего хозяина в войне обвиняли - хуйла и лугандонов - да.Кстати - "жители донбасса" это так лугандонов по новой методичке называете?
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Ну хоть объснил человек,а то хорватский сценарий,пастор жги
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Жирдяй, начнем с того, что эти районы официально не оккупированы. А иначе с какого вы им пенсии, соцпособия платите и газ+воду поставляете?
Сначла признайте и отрежьте. а потом уже будешь чирикать о какой-то "реинтеграции".
Кстати, кто будет платить за этот банкет? Граждане Украины. разумеется из своих и так благодаря вашим рыхормам нищих доходов?
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marina marinina. Скажите...Вы по своему невежеству (незнанию) пишите что "начнем с того, что эти районы официально не оккупированы. " или специально брешете?
Поскольку отдельные районы, города, поселки и села Донецкой и Луганской областей, Украиной ОФИЦИАЛЬНО и юридическим документом признаны временно оккупированными территориями.
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Исправьте название статьи, ведь речь также о Крыме.
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кто тебе, идиот, сказал что мы хотим дружить с Россией?
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а Шо вони там пе$дять,нам якраз і без різниці..

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ой, мля, москали не хотят с нами дружить... аяяй.. как мы это переживем?
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Ну и требования! Но многие не хотят мириться с россией.
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ПЕРСОНА ДНА: Владександросиф Висвларгеивич ПУСТУШКИН.

Реинтеграция оккупированных территорий Донбасса должна базироваться на санкциях против РФ, - Геращенко - Цензор.НЕТ 3639
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Кому его мнение вообще интересно? НФ - это 0% народной поддержки. Разве им рассуждать, что да как нужно делать? Свой шанс они уже просрали.
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Как и ожидалось - всранный минский договорняк,который сдох 31.12.2015, только с другим названием.И никакой хорватской модели..
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Цензор.НЕТФорум УкраиныРеинтеграция оккупированных территорий Донбасса должна базироваться на санкциях против РФ, - Геращенко
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