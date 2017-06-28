Подрыв машины с сотрудниками СБУ в Донецкой области квалифицирован как теракт

Олег Хардин
, буков
, Yakiv Sirko
, Alexandr Shmirev
, nav svargi
, Garsia UA
, magic SOM
, botoks
, Lina Zakazova
, sergik
, Caleb Quad 0e420cd9
, Fell
, Bob2
, Игорь Д
, Ринат Амедов
, Supple Vine
, вася п
, Maxim Maximov 2f107a94
, Cocos. ua
, Лео Кот
, Великая Исландия
, Gia Baqradze
, tamerlan
, Константин 1041a131
, tank72063
, Максім ХОЙ 07fb0949
, NonCFist
, Small Jerboa
, Антипа Пилигримов
, Кирилл Лещенко
, За справедливость
, svd
, Sophia-Maria Duglass
, Борисович
, Sergey Sh.
, малыш Бакинский
, Семен Шкаралупа
, IgorYakovlevich
, pinkerton
, Юрий Примак
, V-roma
, Hazan Eldoran
, Maks-66
, Dmitriy Petrov
, Сергей Боровой 8d42a1dc
, Alex Smith bb5fe51c
, Nata Ross
, Тарас Госла
, Tatyana Pomolova
, Vita Dem
, Cтарий Кінь
, стальной гигант
, Андрей Бигма
, Данило Галицький 1c1ee858
, Влад Листвич
, Эрнесто
, лютый
, Vladislav R 85fbc9a9
, 9c2631de
, Шрек Баблокат
, Володимир Мик
, Shuha
, Mr. True A
, Docent Moriarty
, Кордон
, Andriy Kalynchenko
, Ali Hasan
, не скажу
, armamagedoniks
, слава загоровский
, Руцкий Рейх
, Airair Airair
, Сергій Гранін
, Евлампий Морамойкин
, Байгали
, Сантьяго
, kostjaua5
, Саша Серьга
, Baks13
, Владимир Аааааа
, kuba
, Master Master 70de0ce2
, Катерина Катрущенко
, Влад 2
, Мабон
, SVP 3fc0d685
, Valera Butov
, Александр Пушкин 7b40c3f0
, Вова Индюков
, Иванов Юрий 9255343a
, Viktor Petrov a53b8b8b
, Илитиро Илитиро
, Панас Рудченко
, Alexey G
, Евгений Баштан
, Fjall_Raven
, Юрий Шмадченко
, Vadym Tsyrkalyuk
, Варлонец
, sobir
, удав
, André Herdt
, DamBuster82
, Jala Pribila
, Urs
, Стрелок
, Игорь Шульга 6b022286
, 12345678
, WiM
, дератизатор
, Валерий Андреев 761e6ca0
, 5050
, Гриша Данилец
Yakiv Sirko, Garsia UA, Ринат Амедов, Bob2, Игорь Д, Maxim Maximov 2f107a94, Олег Хардин, Константин 1041a131, magic SOM, NonCFist, Alex Smith bb5fe51c, Sergey Sh., Максім ХОЙ 07fb0949, Андрей Бигма, Данило Галицький 1c1ee858, буков, Антипа Пилигримов, 9c2631de, малыш Бакинский, Maks-66, svd, Supple Vine, nav svargi, слава загоровский, Эрнесто, armamagedoniks, kostjaua5, лютый, За справедливость, sergik, Володимир Мик, Саша Серьга, Шрек Баблокат, Мабон, Docent Moriarty, Baks13, Valera Butov, Alexey G, Fell, pinkerton, Юрий Шмадченко, Cтарий Кінь, Юрий Примак, Viktor Petrov a53b8b8b, Ali Hasan, Hazan Eldoran, Стрелок, Fjall_Raven, Валерий Андреев 761e6ca0
Всего на сайте: 162 писателя
https://www.youtube.com/watch?v=MdrCsXBVgZc
Ответить
Ответить
Ответить
Сведений о пострадавших не поступало.
Угнанным вертолетом управлял офицер Оскар Перес, имеющий специальную подготовку и опыт службы в элитных подразделениях. В своем видеобращении он призвал руководство страны уйти в отставку.
С апреля в Венесуэле не прекращаются антиправительственные акции протеста, в ходе которых уже погибли и ранены десятки людей.
Президент Мадуро отказывается добровольно покидать свой пост.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Скоко можно ждать с визами для кацапов?
Скоко можно ждать конца торговли с кацапами!?
Шо мы ждём?!
Ответить
Ответить
Ведь нужно помогать органам!
Ответить
Ответить
Скорей всего, у них в машине взорвался сифон для взбивания сливок.
Посочувствуйте и призовите граждан усилить бдительность.
Это должно помочь.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Сегодняшний подрыв автомобиля нашего военнослужащего в Киеве и совпавшая по времени хакерская атака наводят на мысли о том, что все это работает по одному и тому же алгоритму. Оставляя на следствие выяснение обстоятельств совершения преступления, исполнителей, заказчиков и прочее попытаемся оценить несколько другие аспекты происшедшего.
Итак, следствие уже заявило о том, что это - теракт. Мы уже знаем о том, что ответственность за более чем 90% резонансных терактов берет на себя ИГИЛ, причем, делает оно это как-то в раскоряку и очень неубедительно. Нет никаких требований или пояснений тому, почему было совершено то или иное преступление в конкретном месте, в конкретное время или в отношение конкретного лица. Такое впечатление, что ИГИЛ заделался играть роль бюро по возглавлению терактов. Понятно, что преступления совершаются другими силами, а ИГИЛ только дает свой фасад, даже не располагая подробностями мероприятия.
О том, чьей ширмой является ИГИЛ, мы уже писали десятки раз, но наши допущения и версии были жестко переплюнуты целым десятком высокопоставленных российских политиков, которые делали это либо по тупости и склонности к словесному поносу, либо от отчаяния. Первый вариант - непротухаемый Жириновский. В эфире ведущего телеканала он, захлебываясь собственными соплями и слюной, подпрыгивая на месте перед микрофоном заявил о том, что теракты в Европе - выгодны России и чем больше их там будет, тем увереннее себя будет чувствовать Федерация.
Но Жирику это можно простить и не обращать внимания, ибо он уже явно чувствует приближение «большого шухера» и вполне убедительно играет роль выжившего из ума кокаиниста. Когда за его коллегами придут люди в военных мундирах, Вольфовича поведут санитары и он еще долго будет показывать дули путиным, связанными за спиной руками. Он понимает, что нужно изображать гротеск и буйное помешательство, тогда адвокаты легко докажут его невменяемость. Никто не сможет перебить их экспертизы тем, что не мог такой чокнутый тип занимать такое высокое положение. Но в парламенте Федерации имеется такое количество депутатов, начиная от Валуева и заканчивая Поклонской, что Ломбразо и Павлов изучали бы их круглосуточно, без сна и перерывов на обед. Так что Жирик уже сейчас готов спрыгнуть с весов Фемиды.
Другое дело - клоуны печального или серьезного образа, например - глава комитета по иностранным делам Пушков. Откровенно говоря, его хлебало тоже вполне заинтересовало старину Чезаре в плане морфологии черепа пациента, но тот играет серьезного клоуна и потому легко сказаться больным на голову ему будет куда труднее. Так вот Пушков, между первым и вторым туром выборов во Франции, открыто сказал о том, что на электоральные предпочтения французов сильно и благотворно влияют теракты и что парочка терактов, в ближайшие дни, сможет изменить расклад в пользу любимой и дорогой Лепенши.
Тут надо заметить важную деталь. Хоть ответственность за теракты на себя всегда берет ИГИЛ, но случаются они там, где имеются интересы Кремля, и где интересов ИГИЛ нет по определению. Учитывая это, Пушков открыто угрожал французам терактами, если они хотят голосовать за Макрона. Уже такая угроза может стоить Пушку долгих лет тюрьмы, но главное - он показал, кто именно стоит за терактами.
Ну и все наши домыслы легко перебросал сам Путин, когда лично рассказал о том, что около трети личного состава ИГИЛ - россияне. Он умолчал о том, что практически все россияне, занимают там командные должности, а остальные 79% ИГИЛ, в большей своей части - выходцы из бывшего совка и легко говорят по-русски.
Все это говорит о том, что Федерация - гнездо терроризма, но она сделала такой себе буфер, который отводит ответственность от московских авторов идеи. Они создали простую схему, при которой якобы стоят в стороне. Принятие таких правил игры другими игроками делает действия Москвы безнаказанными и поощряет ее на то, чтобы сделать террор своим основным методом ведения внешней политики.
Второй аспект, которым Федерация уже наделала много бед - кибер война. Уже задокументированы факты вмешательства в деятельность государственных структур США, Франции, Германии и вот сегодня - Украины. Как это не смешно, схема действия - та же самая. Якобы, кто-то делает эти вещи, а кремлевцы едут на белых конях, в белых фраках и с белыми бутылками, в белых.. Короче говоря, действует та же схема, как и с ИГИЛ, берущей ответственность за теракты.
Почему происходят именно такие вещи? А все - очень просто. Кремль избегает лобовой конфронтации с Западом, ибо понимает свою беспомощность. Это касается не только военного и технологического отставания, но и более важных вещей: Путин и вся его бригада хранят свои деньги, движимое и недвижимое имущество в странах, с которыми они же и конфликтуют. То есть, путинцы ведут непрямую войну и стараются все делать так, чтобы их в этом не уличили.
В свою очередь, это связано с простым и давно известным фактом, федерасты быстро поджимают хвост, когда им начинают отвечать прямо и в том же самом ключе. Военная агрессия в Украине захлебнулась и теперь им сложно организовать именно военное давление на Украину. Теперь уже большой вопрос о том, кто на кого давит, и у кого это получается лучше. Мы не можем привести объективных данных, прямо сравнив потери ВСУ и ВС РФ и уж тем более, ВСУ и РФ+повсранцы. Второй вариант - из области фантастики, ибо россияне набивают бесплатным мясом земли, водоемы и шахтные стволы, которые потом подрывают. Россияне никогда не узнают того, сколько их полегло в Украине. Но по самым скромным подсчетам, основанных на совокупности данных, которые выдают сами повсранцы, речь идет о соотношении не менее 1:10, а это - режим уничтожения кадровой армии РФ, как явления. Кстати, об этом, но без конкретных цифр, пишут гиркины и прочая дрянь.
Посему, в ход идут другие средства, где россияне еще чувствуют свою безнаказанность. И вот тут есть важный момент, который никак нельзя упустить. Федерасты не должны почувствовать безнаказанность в указанных методах войны. Кибератака должна получить ответ еще более умной и разрушительной кибератакой. Эффект должен быть таким, что противник будет вынужден закачивать газ себе в естественные полости, ибо электроника отрубит их трубы. Самолеты должны летать по визуальным ориентирам - сельским деревянным сортирам, а танки должны валить не только столбы, но и целые упаковки ваты, а гидроэлектростанции должны начать сбрасывать свои запасы воды в Северный Ледовитый Океан, чтобы белым медведям было что кушать.
Это же самое касается и терактов. Кстати, никто не задумывался над тем, почему крупные города Украины еще не поймали фирменный стиль Кремля с терактами. Мы считаем, что в Москве еще опасаются того, что мы не слишком напитались европейскими ценностями и можем ответить симметрично. Благо дело, внешний вид и язык не дает большой разницы и если чеченцам было труднее поставить на уши федерастов, то наши люди могут сделать это легко и непринужденно. Хотя это и не наши методы, но такая обратка может возникнуть силами людей, которые очень хорошо помнят о том, что нужно устраивать на гиляку.
Но все же, именно этот аспект необходимо соотносить с опытом Израиля, который никогда и ничего не забывает и уж тем более - не прощает. Моссад находит тех, кто сделал больно и делает им последнее замечание. Те, кто готовит теракты на земле обетованной, начинают нервно вглядываться в небо, не летит ли к ним привет от ЦАХАЛ или МОССАД, а когда прилетает - уже некогда думать о том, от кого он был, да и нечем уже думать.
Примерно такая же реакция должна быть и у нас. Пускай не совсем симметричная, но обратка должна прилетать безусловно. Например, известно, что в Донецк время от времени приезжает некто Сурков или подобные ему деятели. Убийство нашего полковника должно стоить, как минимум, жизни подобного эмиссара и его свиты.
Наверняка, мы знаем о том, где окопались руководители сил ГРУ и ФСБ на Донбассе. Это значит, что между подрывом машины нашего военного и прилета «Вербы», «Точки» или «Грома» в этот гадюшник, должно пройти всего пара часов, чтобы всем было понятно, за что эти трупы так обгорели.
Подчеркиваю, здесь речь не идет о простой мести, хотя и это - годный аргумент, но касается изложенного выше принципа. Оставлять без ответа насилие федераста - нельзя. Он это воспринимает как поощрение и будет усиливать давление в направлении, где не ощущает сопротивления. Далеко ходить за примерами - нет смысла. Захват Крыма без боя поощрил оккупанта на дальнейшие захваты и остановил его только адекватный ответ. Иначе - не работает. Посему - да здравствует быстрый и жесткий ответ!
антиколорадос
Ответить
Радует только то, что СБУ успешно ловит контабандистов сигарет
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить