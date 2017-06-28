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Теги: взрыв (4160) СБУ (14520) теракт (2150) Донецкая область (4396)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Подрыв машины с сотрудниками СБУ в Донецкой области квалифицирован как теракт

Военная прокуратура сил АТО квалифицировала подрыв автомобиля в Донецкой области, в котором находились военнослужащие Службы безопасности Украины (СБУ), как террористический акт.

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а избиение жителей села под Кропивницким нацгадами сабакова как квалифицировали????
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Як придушення бунту кремлівських агентів, для відновлення конституційного ладу
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Сегодня, полицейский вертолет атаковал и обстрелял здание Верховного суда Венесуэлы.
Сведений о пострадавших не поступало.
Угнанным вертолетом управлял офицер Оскар Перес, имеющий специальную подготовку и опыт службы в элитных подразделениях. В своем видеобращении он призвал руководство страны уйти в отставку.
С апреля в Венесуэле не прекращаются антиправительственные акции протеста, в ходе которых уже погибли и ранены десятки людей.
Президент Мадуро отказывается добровольно покидать свой пост.
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Ага - россия уже кричит - АГЕНТ ЦРУ!!! Пеной исходят - понимают, к чему там дело идет!
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у теракта политические цели ....и необязательно сбушников взрывать......разве в стране хаос начался?......интересно спросить у тех, кто квалифицировал это как теракт......какие же цели преследовали террористы?
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Похоже в Украине этих кремливськых агэнтив.....миллионов сорок наберется?
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Це як влада порахуе, чим більш незадоволених чинною владою, тим більш агентів кремля. Головний козир влади, що можна все вбивства списувати на кремль, так само діяв і Сталін, коли оголошував мільйони неугодних німецькими шпигунами. В умовах війни це сама правдоподібна версія. Ердоган коли узурпував владу, так само діяв, ще не відомо, чи був там переворот або його сам Ердоган ініціював, а потім усунув сотні свідків.
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Ты кацап, почему под чужим флагом?
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Де коменти типу самизаложили-самивзорвали, самопиар?
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Ну и?...
Скоко можно ждать с визами для кацапов?
Скоко можно ждать конца торговли с кацапами!?
Шо мы ждём?!
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ни введение виз, ни запрет торговли не помогут в данном случае... разведке работать надо...
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А чтобы было легче работать разведке - ввести визовый режим с Масковией!
Ведь нужно помогать органам!
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Да ну? Не может быть, Кэп!
Скорей всего, у них в машине взорвался сифон для взбивания сливок.
Посочувствуйте и призовите граждан усилить бдительность.
Это должно помочь.
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Щось це вже стає сумною традицій, нехай керівництво СБУ і військової розведкі пересадить своїх співробітників на велосипеди, таким чином вони позбавлять агентів кремля оперативного простору.
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І це "спецслужби"? Учора один полковник, сьогодні другий... Як вони можуть захистити мене, мою сім"ю, мою Батьківщину, якщо вони не уміють і не можуть захистити навіть самі себе?? Якщо їх мочать як шмаркатих салабонів чужі спецслужби на їхній же території, навіть у столиці...! Такі і проїбали (І ПРОДАЛИ!) Крим і Донбас. Зробити з них штрафбати і гнати "відновлювати суверенітет і терит. цілісність"!
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не сцы, лучше придумай себе нормальный ник, а то похож на бота-зрадофила
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Пора объявить Расии ультиматум - на каждый такой теракт тут отвечать аналогичным актом там!
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ты и поедешь устраивать там теракты, вот как есть, прямо на диване и отбывай в Ростов
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І всеодно візовий режим з паРашею не введуть шоколадники!
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Если расформировать СБУ,то ничего не изменится. Шпионы как бегали,так и будут бегать. А оружейный трафик и наркотрафик найдут другую крышу. Всё.
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Эффект безнаказанностиПодрыв машины с сотрудниками СБУ в Донецкой области квалифицирован как теракт - Цензор.НЕТ 665

Сегодняшний подрыв автомобиля нашего военнослужащего в Киеве и совпавшая по времени хакерская атака наводят на мысли о том, что все это работает по одному и тому же алгоритму. Оставляя на следствие выяснение обстоятельств совершения преступления, исполнителей, заказчиков и прочее попытаемся оценить несколько другие аспекты происшедшего.
Итак, следствие уже заявило о том, что это - теракт. Мы уже знаем о том, что ответственность за более чем 90% резонансных терактов берет на себя ИГИЛ, причем, делает оно это как-то в раскоряку и очень неубедительно. Нет никаких требований или пояснений тому, почему было совершено то или иное преступление в конкретном месте, в конкретное время или в отношение конкретного лица. Такое впечатление, что ИГИЛ заделался играть роль бюро по возглавлению терактов. Понятно, что преступления совершаются другими силами, а ИГИЛ только дает свой фасад, даже не располагая подробностями мероприятия.
О том, чьей ширмой является ИГИЛ, мы уже писали десятки раз, но наши допущения и версии были жестко переплюнуты целым десятком высокопоставленных российских политиков, которые делали это либо по тупости и склонности к словесному поносу, либо от отчаяния. Первый вариант - непротухаемый Жириновский. В эфире ведущего телеканала он, захлебываясь собственными соплями и слюной, подпрыгивая на месте перед микрофоном заявил о том, что теракты в Европе - выгодны России и чем больше их там будет, тем увереннее себя будет чувствовать Федерация.
Но Жирику это можно простить и не обращать внимания, ибо он уже явно чувствует приближение «большого шухера» и вполне убедительно играет роль выжившего из ума кокаиниста. Когда за его коллегами придут люди в военных мундирах, Вольфовича поведут санитары и он еще долго будет показывать дули путиным, связанными за спиной руками. Он понимает, что нужно изображать гротеск и буйное помешательство, тогда адвокаты легко докажут его невменяемость. Никто не сможет перебить их экспертизы тем, что не мог такой чокнутый тип занимать такое высокое положение. Но в парламенте Федерации имеется такое количество депутатов, начиная от Валуева и заканчивая Поклонской, что Ломбразо и Павлов изучали бы их круглосуточно, без сна и перерывов на обед. Так что Жирик уже сейчас готов спрыгнуть с весов Фемиды.
Другое дело - клоуны печального или серьезного образа, например - глава комитета по иностранным делам Пушков. Откровенно говоря, его хлебало тоже вполне заинтересовало старину Чезаре в плане морфологии черепа пациента, но тот играет серьезного клоуна и потому легко сказаться больным на голову ему будет куда труднее. Так вот Пушков, между первым и вторым туром выборов во Франции, открыто сказал о том, что на электоральные предпочтения французов сильно и благотворно влияют теракты и что парочка терактов, в ближайшие дни, сможет изменить расклад в пользу любимой и дорогой Лепенши.
Тут надо заметить важную деталь. Хоть ответственность за теракты на себя всегда берет ИГИЛ, но случаются они там, где имеются интересы Кремля, и где интересов ИГИЛ нет по определению. Учитывая это, Пушков открыто угрожал французам терактами, если они хотят голосовать за Макрона. Уже такая угроза может стоить Пушку долгих лет тюрьмы, но главное - он показал, кто именно стоит за терактами.
Ну и все наши домыслы легко перебросал сам Путин, когда лично рассказал о том, что около трети личного состава ИГИЛ - россияне. Он умолчал о том, что практически все россияне, занимают там командные должности, а остальные 79% ИГИЛ, в большей своей части - выходцы из бывшего совка и легко говорят по-русски.
Все это говорит о том, что Федерация - гнездо терроризма, но она сделала такой себе буфер, который отводит ответственность от московских авторов идеи. Они создали простую схему, при которой якобы стоят в стороне. Принятие таких правил игры другими игроками делает действия Москвы безнаказанными и поощряет ее на то, чтобы сделать террор своим основным методом ведения внешней политики.
Подрыв машины с сотрудниками СБУ в Донецкой области квалифицирован как теракт - Цензор.НЕТ 335

Второй аспект, которым Федерация уже наделала много бед - кибер война. Уже задокументированы факты вмешательства в деятельность государственных структур США, Франции, Германии и вот сегодня - Украины. Как это не смешно, схема действия - та же самая. Якобы, кто-то делает эти вещи, а кремлевцы едут на белых конях, в белых фраках и с белыми бутылками, в белых.. Короче говоря, действует та же схема, как и с ИГИЛ, берущей ответственность за теракты.
Почему происходят именно такие вещи? А все - очень просто. Кремль избегает лобовой конфронтации с Западом, ибо понимает свою беспомощность. Это касается не только военного и технологического отставания, но и более важных вещей: Путин и вся его бригада хранят свои деньги, движимое и недвижимое имущество в странах, с которыми они же и конфликтуют. То есть, путинцы ведут непрямую войну и стараются все делать так, чтобы их в этом не уличили.
В свою очередь, это связано с простым и давно известным фактом, федерасты быстро поджимают хвост, когда им начинают отвечать прямо и в том же самом ключе. Военная агрессия в Украине захлебнулась и теперь им сложно организовать именно военное давление на Украину. Теперь уже большой вопрос о том, кто на кого давит, и у кого это получается лучше. Мы не можем привести объективных данных, прямо сравнив потери ВСУ и ВС РФ и уж тем более, ВСУ и РФ+повсранцы. Второй вариант - из области фантастики, ибо россияне набивают бесплатным мясом земли, водоемы и шахтные стволы, которые потом подрывают. Россияне никогда не узнают того, сколько их полегло в Украине. Но по самым скромным подсчетам, основанных на совокупности данных, которые выдают сами повсранцы, речь идет о соотношении не менее 1:10, а это - режим уничтожения кадровой армии РФ, как явления. Кстати, об этом, но без конкретных цифр, пишут гиркины и прочая дрянь.
Посему, в ход идут другие средства, где россияне еще чувствуют свою безнаказанность. И вот тут есть важный момент, который никак нельзя упустить. Федерасты не должны почувствовать безнаказанность в указанных методах войны. Кибератака должна получить ответ еще более умной и разрушительной кибератакой. Эффект должен быть таким, что противник будет вынужден закачивать газ себе в естественные полости, ибо электроника отрубит их трубы. Самолеты должны летать по визуальным ориентирам - сельским деревянным сортирам, а танки должны валить не только столбы, но и целые упаковки ваты, а гидроэлектростанции должны начать сбрасывать свои запасы воды в Северный Ледовитый Океан, чтобы белым медведям было что кушать.
Это же самое касается и терактов. Кстати, никто не задумывался над тем, почему крупные города Украины еще не поймали фирменный стиль Кремля с терактами. Мы считаем, что в Москве еще опасаются того, что мы не слишком напитались европейскими ценностями и можем ответить симметрично. Благо дело, внешний вид и язык не дает большой разницы и если чеченцам было труднее поставить на уши федерастов, то наши люди могут сделать это легко и непринужденно. Хотя это и не наши методы, но такая обратка может возникнуть силами людей, которые очень хорошо помнят о том, что нужно устраивать на гиляку.
Но все же, именно этот аспект необходимо соотносить с опытом Израиля, который никогда и ничего не забывает и уж тем более - не прощает. Моссад находит тех, кто сделал больно и делает им последнее замечание. Те, кто готовит теракты на земле обетованной, начинают нервно вглядываться в небо, не летит ли к ним привет от ЦАХАЛ или МОССАД, а когда прилетает - уже некогда думать о том, от кого он был, да и нечем уже думать.
Примерно такая же реакция должна быть и у нас. Пускай не совсем симметричная, но обратка должна прилетать безусловно. Например, известно, что в Донецк время от времени приезжает некто Сурков или подобные ему деятели. Убийство нашего полковника должно стоить, как минимум, жизни подобного эмиссара и его свиты.
Наверняка, мы знаем о том, где окопались руководители сил ГРУ и ФСБ на Донбассе. Это значит, что между подрывом машины нашего военного и прилета «Вербы», «Точки» или «Грома» в этот гадюшник, должно пройти всего пара часов, чтобы всем было понятно, за что эти трупы так обгорели.
Подчеркиваю, здесь речь не идет о простой мести, хотя и это - годный аргумент, но касается изложенного выше принципа. Оставлять без ответа насилие федераста - нельзя. Он это воспринимает как поощрение и будет усиливать давление в направлении, где не ощущает сопротивления. Далеко ходить за примерами - нет смысла. Захват Крыма без боя поощрил оккупанта на дальнейшие захваты и остановил его только адекватный ответ. Иначе - не работает. Посему - да здравствует быстрый и жесткий ответ!
антиколорадос
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Какой-то отстрел.

Радует только то, что СБУ успешно ловит контабандистов сигарет
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.....странно , что никто не отрабатывает версию неосторожного обращения этих подорванных с взрыв.веществами......а ведь сколько они видео выложили....как смело лезли они обезвреживать "типа чужие" схроны и закладки.........любой сапер вам скажет,что в чужой схрон он не полезет....да и запрещается это инструкциями!!......все уничтожается на месте взрывом!!.....любой сапер умеет делать неизвлекаемые фугасы!!!...и еще .....никто не говорит о том .....чем же занималась там эта подорванная группа?
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І хтось хоче сказати, що обійшлось без зрадників і кротів? Не може країна не отримати важкого інфекційного зараження, якщо на чолі у неї - купа лайна
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Интересно, почему нет действий СБУ в отношении главарей лугандонии и Расеи ?
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патамуша не предусмотрено Минскими договорняками. Поця хочет премию мира
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Це так і залишиться військовою таємницею, а для самозаспокоєння напевно знайшли причину, навіщо це робити, раптом на їх місце прийдуть ще гірші.
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Ну, в случае с СБУ, это несчасный случай на производстве
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Одні державу захищають, а інші рейдерство захищають http://patrioty.org.ua/politic/buremna-kropyvnychchyna-na-narodnomu-viche-v-berezhyntsi-vymahaly-vidstavky-kerivnyka-politsii-video-179370.html
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Все эти терракты в отношении работников СБУ говорят о том, шо там сидит немало ФСБэшных крыс.
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У сбу другие задачи поставлены.Охрана сои и их беспредела,поэтому вся остальная работа похерена.Как результат фсбшные парашники,зачастую в компании "наших" правохранителей делают что хотят.Ни одного громкого дела не расследовано,агентура параши в шоколаде.Как говорится продолжение следует.
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Какой там теракт!!! То "наши люди" протестуют против свертівания торговіх отношений, я так вот проблему вижу!
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сбу-шники работают в серой зоне чтобы сдерживать ихтамнетов, а тут злорадствуют что они подорвались на мине
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Цензор.НЕТФорум УкраиныПодрыв машины с сотрудниками СБУ в Донецкой области квалифицирован как теракт
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