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Материалы по теме:  Кибератака в Украине
Теги: Беларусь (2614) киберпреступление (312) хакер (631)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Вирус-вымогатель ударил по Беларуси, - МВД

Волна кибератак, количество которых растет по всему миру, затронула компьютерные сети в Беларуси.

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За что это русня червя в минимордор запускает? онижыбратья - адиннарот?
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Да сейчас и в раше все ляжет- это бумеранг.
" кто с мечом придет - от меча и погибнет"
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для русни это звучит по другому. Кто с мечем придет тот на бутылку сядет.
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щас там в моде - присесть на фуфырик. на бутылки - денег нет!! только випперсоны могут там на такое щастя расчитывать))
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Уже легло. И даже раньше, чем в Украине. Если здесь о чём-то не пишут, это не значит что этого нет.
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А почему вирус зовут Petya A?
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Хотели обосрать пороха. Уши хула везде точат - примитив.
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наша еще не созрела, в магазинах молодая украинская, так, что если будут требовать - отправлю к вам
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Не знаю , мне проще , взял лопату да выкопал куст другой , и никаких грн ,только руки .
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требуют поменять счёты на калькулятор ..
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Это одна из 2-х стран бывшего Совка, которая может делать микропроцессоры (хотя сейчас их наверное стоит называть минипроцессорами).
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А в Украине есть радио и электронная промышленность ? Или в 2-х тысячных похерили ?
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Тех кого найдут, или на кого повесят - пиздец им!
Неужели те деньги стоят того, шобы потом ховаться всю свою жизнь от всего Мира!?
Кацапские хакеры!
Хуйло вас сдаст, как только запахнет палёным!
А оно вам надо... Как кацапы "своих не бросают" - этому уже смеются и сами кацапы.
Сдавайтесь и топите Хуйла! Героями Мира станете!
Вместо - постоянного съёбывания и шифрования от кремлёвских уебней...
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учет картофеля под угрозой.

А их-то за что? шоб боялись?
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У Х√йла всё как всегда...
Запускает какую-то пуйню и думает, что может всё контроллировать...
А на выходе бздык... Ситуация сделала "ноги"
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Путлерок и бацьку слил. Лес рубят-щепки летят.
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коли люди видумляли комп'ютери то вони гадки не мали про рівень падлючесті кацапської раси - не передбачили такої навали інтернет-подлянок...
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А этот вирусный Петя бабки, которые вымогает, тоже потом в офшор вывoдит?
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Белорус продал квартиру, а 95000$ отобрало государство
Cьогодні о 19:19 Укроп.org
Житель белорусской столицы жестоко поплатился за то, что десятки других сограждан делают ежедневно: все деньги от продажи его квартиры конфисковало государство. Дело в том, что продавец рассчитался с покупателем в наличных долларах США, а это запрещено соответствующим Указом президента, передает УКРОП со ссылкой на белорусское риэлторское издание realt.by.
Согласно документу, сделки по купле-продаже недвижимости должны оплачиваться исключительно в белорусских рублях. В то же время продавцов, готовых получить пачки "зайчиков" за свои кровные квадратные метры, можно пересчитать по пальцам: почти все предпочитают доллары. Наказать их за это все равно невозможно, поскольку наличная валюта, как правило, передается из рук в руки без лишних свидетелей. Однако минчанину крупно не повезло.
- Сделка купли-продажи квартиры является законной, другой вопрос, что по белорусскому законодательству продавец не имел права производить расчеты в иностранной валюте, - пояснили журналистам в Департаменте финансовых расследований. - Мы никого не ловили за руку. Фигурант проходил по другому делу, связанному с коррупцией. Наличие 95 тысяч долларов на своем банковском счету он объяснил продажей квартиры. Мы передали материалы в суд, а суд вынес решение конфисковать всю сумму в полном объеме и оштрафовать фигуранта на 50 базовых величин.
В итоге минчанин не только отдал государству 95 тысяч долларов, полученных в качестве оплаты за проданную жилплощадь, но еще и уплатит ему же 1150 рублей (около 600 долларов по курсу) в виде штрафа. Отметим, что в нормальных цивилизованных странах подобные личные финансовые взаимоотношения между гражданами регулируются не указами президентов, а законами. И, конечно, люди вправе самостоятельно выбирать, в какой валюте рассчитываться друг с другом.
Белорусам же следует не забывать, в какой стране они живут, и внимательнее следить за странностями местной нормативно-правовой базы. А если есть желание полностью соблюсти закон, то можно воспользоваться безналичной формой совершения сделок: в этом случае операция будет совершенно прозрачной и не вызовет вопросов у контролирующих органов. Правда, в качестве "бонуса" продавец при этом получит увлекательнейший квест по последующему переводу белорусских рублей в какую-нибудь нормальную валюту - разумеется, с уплатой комиссии за обмен.
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решил зайчиков насобирать в валютную корзинку.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныВирус-вымогатель ударил по Беларуси, - МВД
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