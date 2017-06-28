Вирус-вымогатель ударил по Беларуси, - МВД

Garsia UA
, magic SOM
, botoks
, Lina Zakazova
, sergik
, Yakiv Sirko
, Caleb Quad 0e420cd9
, Fell
, Bob2
, Игорь Д
, Ринат Амедов
, Supple Vine
, вася п
, Maxim Maximov 2f107a94
, Cocos. ua
, Лео Кот
, Великая Исландия
, Gia Baqradze
, tamerlan
, Константин 1041a131
, tank72063
, Максім ХОЙ 07fb0949
, NonCFist
, Small Jerboa
, Антипа Пилигримов
, Кирилл Лещенко
, За справедливость
, svd
, Sophia-Maria Duglass
, Борисович
, Sergey Sh.
, малыш Бакинский
, Семен Шкаралупа
, IgorYakovlevich
, pinkerton
, Юрий Примак
, V-roma
, Hazan Eldoran
, Олег Хардин
, Maks-66
, Dmitriy Petrov
, Сергей Боровой 8d42a1dc
, Alex Smith bb5fe51c
, Nata Ross
, Тарас Госла
, Tatyana Pomolova
, Vita Dem
, Cтарий Кінь
, стальной гигант
, Андрей Бигма
, Данило Галицький 1c1ee858
, Влад Листвич
, Эрнесто
, лютый
, Vladislav R 85fbc9a9
, буков
, 9c2631de
, Шрек Баблокат
, Володимир Мик
, Shuha
, Mr. True A
, Docent Moriarty
, Кордон
, Andriy Kalynchenko
, Ali Hasan
, не скажу
, armamagedoniks
, слава загоровский
, Руцкий Рейх
, Airair Airair
, Сергій Гранін
, Евлампий Морамойкин
, nav svargi
, Байгали
, Сантьяго
, kostjaua5
, Саша Серьга
, Baks13
, Владимир Аааааа
, kuba
, Master Master 70de0ce2
, Катерина Катрущенко
, Влад 2
, Мабон
, SVP 3fc0d685
, Valera Butov
, Александр Пушкин 7b40c3f0
, Вова Индюков
, Иванов Юрий 9255343a
, Viktor Petrov a53b8b8b
, Илитиро Илитиро
, Панас Рудченко
, Alexey G
, Евгений Баштан
, Fjall_Raven
, Юрий Шмадченко
, Vadym Tsyrkalyuk
, Варлонец
, sobir
, удав
, André Herdt
, DamBuster82
, Jala Pribila
, Urs
, Стрелок
, Игорь Шульга 6b022286
, 12345678
, WiM
, дератизатор
, Валерий Андреев 761e6ca0
, 5050
, Гриша Данилец
Garsia UA, Ринат Амедов, Bob2, Игорь Д, Maxim Maximov 2f107a94, Олег Хардин, Константин 1041a131, magic SOM, NonCFist, Alex Smith bb5fe51c, Sergey Sh., Максім ХОЙ 07fb0949, Андрей Бигма, Данило Галицький 1c1ee858, Антипа Пилигримов, 9c2631de, малыш Бакинский, Maks-66, буков, svd, Yakiv Sirko, Supple Vine, слава загоровский, Эрнесто, armamagedoniks, kostjaua5, лютый, За справедливость, sergik, Володимир Мик, Саша Серьга, Шрек Баблокат, Мабон, Docent Moriarty, Baks13, Valera Butov, Alexey G, Fell, pinkerton, Юрий Шмадченко, Cтарий Кінь, Юрий Примак, Viktor Petrov a53b8b8b, Ali Hasan, Hazan Eldoran, Стрелок, Fjall_Raven, Валерий Андреев 761e6ca0, Сантьяго
Всего на сайте: 161 писатель
Ответить
" кто с мечом придет - от меча и погибнет"
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
этот в курсе...)
Ответить
Ответить
Ответить
Бульбу?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Неужели те деньги стоят того, шобы потом ховаться всю свою жизнь от всего Мира!?
Кацапские хакеры!
Хуйло вас сдаст, как только запахнет палёным!
А оно вам надо... Как кацапы "своих не бросают" - этому уже смеются и сами кацапы.
Сдавайтесь и топите Хуйла! Героями Мира станете!
Вместо - постоянного съёбывания и шифрования от кремлёвских уебней...
Ответить
А их-то за что? шоб боялись?
Ответить
Ответить
Запускает какую-то пуйню и думает, что может всё контроллировать...
А на выходе бздык... Ситуация сделала "ноги"
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Cьогодні о 19:19 Укроп.org
Житель белорусской столицы жестоко поплатился за то, что десятки других сограждан делают ежедневно: все деньги от продажи его квартиры конфисковало государство. Дело в том, что продавец рассчитался с покупателем в наличных долларах США, а это запрещено соответствующим Указом президента, передает УКРОП со ссылкой на белорусское риэлторское издание realt.by.
Согласно документу, сделки по купле-продаже недвижимости должны оплачиваться исключительно в белорусских рублях. В то же время продавцов, готовых получить пачки "зайчиков" за свои кровные квадратные метры, можно пересчитать по пальцам: почти все предпочитают доллары. Наказать их за это все равно невозможно, поскольку наличная валюта, как правило, передается из рук в руки без лишних свидетелей. Однако минчанину крупно не повезло.
- Сделка купли-продажи квартиры является законной, другой вопрос, что по белорусскому законодательству продавец не имел права производить расчеты в иностранной валюте, - пояснили журналистам в Департаменте финансовых расследований. - Мы никого не ловили за руку. Фигурант проходил по другому делу, связанному с коррупцией. Наличие 95 тысяч долларов на своем банковском счету он объяснил продажей квартиры. Мы передали материалы в суд, а суд вынес решение конфисковать всю сумму в полном объеме и оштрафовать фигуранта на 50 базовых величин.
В итоге минчанин не только отдал государству 95 тысяч долларов, полученных в качестве оплаты за проданную жилплощадь, но еще и уплатит ему же 1150 рублей (около 600 долларов по курсу) в виде штрафа. Отметим, что в нормальных цивилизованных странах подобные личные финансовые взаимоотношения между гражданами регулируются не указами президентов, а законами. И, конечно, люди вправе самостоятельно выбирать, в какой валюте рассчитываться друг с другом.
Белорусам же следует не забывать, в какой стране они живут, и внимательнее следить за странностями местной нормативно-правовой базы. А если есть желание полностью соблюсти закон, то можно воспользоваться безналичной формой совершения сделок: в этом случае операция будет совершенно прозрачной и не вызовет вопросов у контролирующих органов. Правда, в качестве "бонуса" продавец при этом получит увлекательнейший квест по последующему переводу белорусских рублей в какую-нибудь нормальную валюту - разумеется, с уплатой комиссии за обмен.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить