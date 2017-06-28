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 Форум Украины(608670)
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Теги: Порошенко (13288) санкции (6234)
Тему создал: Цензор.НЕТ

"Солидарность с Украиной крепнет", - Порошенко о продлении советом ЕС санкций против России

Президент Украины Петр Порошенко приветствует решение совета Европейского Союза о продлении санкций против Российской Федерации до 31 января 2018 года.

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запитай у Пєті що він там побачив)) може й знайомі літери))
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В Украине
сейчас есть два лидера: безусловный - Тимошенко, которая многие годы боролась и
борется с олигархической властью, за что при Кучме и Януковиче была дважды
посажена в тюрьму. И, в какой-то степени, Саакашвили, который, хочется думать
по наивности, хотел принести благо для Украины, будучи вначале в команде
Липецкого. Если
Саакашвили, хочет помочь Украине, пусть поддержит Тимошенко... Если он
по каким-то принципиальным причинам, против Тимошенко, пусть объяснит...
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ну это вы загнули... кроме Тимошенко, есть еще достойный кандидат - ленка-глубокаяглотка....)
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Как могло случиться, что результатом Майдана стал
президент-приспособленец, олигарх, соратник изгнанного уголовника, который
ездил с Кличко за ярлыком на президентство к другому олигарху в Вену? Этого
никто не знал? Надо было быть слепым и крайне наивным, чтобы ошибиться в этом
человеке. Ну ладно, у нас на востоке "совки". Но он получил поддержку
в 60-70% по Западной Украине! На что надеялись? Чего ждали? Купились на
примитивные явно лживые лозунги?... Лишь бы не Юлька!?...
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Це та Тимошенко, що з Януковичем кааліцию робила? А якби вона підтримала Ющенка і він замість Януковича став Президентом, то це було би гірше, чи краще?
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Ні, цей той Порошенко, який як був посіпай Януковича в уряді Азарова.
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А чи це не той Ющенко, що призначив премьєром Януковича?
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Так что же наш МИД и самый офигенный дипломат в мире за три года не могут добиться более большего срока санкций? Каждые полгода игра в песочнице.
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А воно їм треба ?
По суті маємо саму дороговартістну "игру в песочнице" ... Тільки платим , за неї , ми - і дехто навіть власним життям !
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Не дуже добре , одразу погіршаться стосунки з Індією .
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престіж крєпчаєт, мощно возрастаєт дєнь ото дня процент жиров у маслі
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Где то заржал бабаков ,США и ЕС ввели санкции против него,а он хазяин в Украине 7 облэнерго и хоть бы хны
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ага..вже..Європа - це купка сцикунів. щось зроблять- і озираються щоб не накричав ніхто.
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это не солидарность с Украиной это меры, применяемые государствами или международными организациями к государству, которое нарушило нормы международного права, не отреагировать просто не могли, вопрос насколько
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Скоро весь Киев подорвут, а оно там о ЕС глаголет. Ниче оно там,красная лампочка не загорается? Скоро и тебе под зад пластид положат.
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Зрадогівнюки зараз россиплять порадами ЄС як і на як довго мають запроваджуватися санкцїі.. Думають, їм би владу, то ЄС на їх проханяя взагалі мацкву заборонив би довічно..а Порох то так, хіба ж то сканкціїї..Ржуніімагу з тупеньких скотиняк.. І це бидло хоче влади...
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В день конституции - пол дня нет света.Хороший праздник.
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ну как-то и бакс уже чего-то не 35 рублей.. и соц.программы сокращают в рашке.. "не действуют". )))
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говорил москаль бабло
побеждает в мире зло
но осталась без бабла
москва мерзкий кусок зла
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я знову ж, в 1490-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір!!
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патамушта РБ не имела столько бизнеса за рубежом как рашка. рашка без экспорта сырья загнется. а у РБ просто нет ничего такого ,что повлияло бы на экономику,в случае прекращения экспорта.
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Такi пости,народжуються,коли постiйно,думаешь о выборах.Солидарность(партия Петра),крепнет з Украиной.Прям новий слоган
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В борьбе с бедностью всегда побеждают богатые
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Цензор.НЕТФорум Украины"Солидарность с Украиной крепнет", - Порошенко о продлении советом ЕС санкций против России
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