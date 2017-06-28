"Солидарность с Украиной крепнет", - Порошенко о продлении советом ЕС санкций против России

Олег Хардин
, буков
, Yakiv Sirko
, Alexandr Shmirev
, nav svargi
, Garsia UA
, magic SOM
, botoks
, Lina Zakazova
, sergik
, Caleb Quad 0e420cd9
, Fell
, Bob2
, Игорь Д
, Ринат Амедов
, Supple Vine
, вася п
, Maxim Maximov 2f107a94
, Cocos. ua
, Лео Кот
, Великая Исландия
, Gia Baqradze
, tamerlan
, Константин 1041a131
, tank72063
, Максім ХОЙ 07fb0949
, NonCFist
, Small Jerboa
, Антипа Пилигримов
, Кирилл Лещенко
, За справедливость
, svd
, Sophia-Maria Duglass
, Борисович
, Sergey Sh.
, малыш Бакинский
, Семен Шкаралупа
, IgorYakovlevich
, pinkerton
, Юрий Примак
, V-roma
, Hazan Eldoran
, Maks-66
, Dmitriy Petrov
, Сергей Боровой 8d42a1dc
, Alex Smith bb5fe51c
, Nata Ross
, Тарас Госла
, Tatyana Pomolova
, Vita Dem
, Cтарий Кінь
, стальной гигант
, Андрей Бигма
, Данило Галицький 1c1ee858
, Влад Листвич
, Эрнесто
, лютый
, Vladislav R 85fbc9a9
, 9c2631de
, Шрек Баблокат
, Володимир Мик
, Shuha
, Mr. True A
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, Кордон
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, слава загоровский
, Руцкий Рейх
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, Сергій Гранін
, Евлампий Морамойкин
, Байгали
, Сантьяго
, kostjaua5
, Саша Серьга
, Baks13
, Владимир Аааааа
, kuba
, Master Master 70de0ce2
, Катерина Катрущенко
, Влад 2
, Мабон
, SVP 3fc0d685
, Valera Butov
, Александр Пушкин 7b40c3f0
, Вова Индюков
, Иванов Юрий 9255343a
, Viktor Petrov a53b8b8b
, Илитиро Илитиро
, Панас Рудченко
, Alexey G
, Евгений Баштан
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, Юрий Шмадченко
, Vadym Tsyrkalyuk
, Варлонец
, sobir
, удав
, André Herdt
, DamBuster82
, Jala Pribila
, Urs
, Стрелок
, Игорь Шульга 6b022286
, 12345678
, WiM
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, Валерий Андреев 761e6ca0
, 5050
, Гриша Данилец
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Всего на сайте: 162 писателя
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сейчас есть два лидера: безусловный - Тимошенко, которая многие годы боролась и
борется с олигархической властью, за что при Кучме и Януковиче была дважды
посажена в тюрьму. И, в какой-то степени, Саакашвили, который, хочется думать
по наивности, хотел принести благо для Украины, будучи вначале в команде
Липецкого. Если
Саакашвили, хочет помочь Украине, пусть поддержит Тимошенко... Если он
по каким-то принципиальным причинам, против Тимошенко, пусть объяснит...
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президент-приспособленец, олигарх, соратник изгнанного уголовника, который
ездил с Кличко за ярлыком на президентство к другому олигарху в Вену? Этого
никто не знал? Надо было быть слепым и крайне наивным, чтобы ошибиться в этом
человеке. Ну ладно, у нас на востоке "совки". Но он получил поддержку
в 60-70% по Западной Украине! На что надеялись? Чего ждали? Купились на
примитивные явно лживые лозунги?... Лишь бы не Юлька!?...
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https://www.youtube.com/watch?v=BFYDNjVIeHE
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Замглавы МИД Зеркаль о визовом режиме с РФ: "Создаем немножко негативный фон для тех людей, которые живут рядом с границей с Россией"
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По суті маємо саму дороговартістну "игру в песочнице" ... Тільки платим , за неї , ми - і дехто навіть власним життям !
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http://mil.in.ua/pakystan-otrymaye-novi-tanky-oplot-pakistan-defence/
https://twitter.com/defencepk/status/879722784691281920
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держите наркомана
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побеждает в мире зло
но осталась без бабла
москва мерзкий кусок зла
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