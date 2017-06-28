EN|RU|UK
Темы дня: Кибератака в Украине Убийство Шаповала Дело Гужвы Дело Розенблата и Полякова Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Суд над Насировым Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова
 Форум Украины(608651)
  661  15
Теги: ВР (22720) ГПУ (8704) Луценко (6931) неприкосновенность (708)
Тему создал: Ольга Скороход

Луценко анонсировал очередное представление на снятие неприкосновенности с нардепа

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко анонсировал представление о снятии депутатской неприкосновенности с народного депутата, которое может быть внесено в парламент на следующей пленарной неделе.

 читать источник
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Гришина тоже поразил вирус Petya!

Луценко анонсировал очередное представление на снятие неприкосновенности с нардепа - Цензор.НЕТ 7952
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
Пухне з голоду на блокадах...
 показать весь комментарий
Ответить
 
- Абрам, чем занимается ваш сын в Америке?
- Он пишет, что банками.
- Так он кто: банкир, гангстер или посудомойщик?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Анонсист Луценко решил это сделать специально накануне парламентских каникул? Для чего делается именно так, надеюсь, никому объяснять не надо.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Бо треба з усіх одним махом недоторканість зняти?
 показать весь комментарий
Ответить
 
эдак скоро в зале ВР не останется 226 необходимых дупотатов для голосования
 показать весь комментарий
Ответить
 
Та вже треба подавати на зняття недоторканості з усіх депутатів. Чи тоді у Луценка роботи не буде?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Анонсировал!...
Премьера очередного спектакля...
 показать весь комментарий
Ответить
 
А чому б не зняти цю недоторканність відразу з всіх "нардепів" і "президента"?!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну и шо...? Потом потеря сознания, одеяло верблюжье в клеточку, капельница, груша- грелка, термометр, носилки и ...здравствуй заграница!
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФорум УкраиныЛуценко анонсировал очередное представление на снятие неприкосновенности с нардепа
 Сейчас пишут
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Саша Крест, Phoenix Humorous, Гельдрих, Vitalij Isachenko 8ddce5b4, Валерий Андреев 761e6ca0, Max Tik, Том Джонс, Ярослав Мазепа f9f306a2, Микола Собенко, Valeriia Strelchuk, Vlad Dyvin, Alex Stierlitz, HugeMug, пачую кожнава, куфайковийПалюх, Vladimir Putny, Sophia-Maria Duglass, Иван Афанасьев, mirlara, AndyMariman, Толя Мувій, NNN, Cтарий Кінь, Alex_Dimitrov, Evgen Kalashnyk, Rostyslav Komarnytsky, DamBuster82, Олег Сорокин, Ander14, Гыг с Вами, Александр Славный aed44137, Салах ад-Дин, Иван Иванов a71a2b03, Yuliya Kalinka, eadem, nik noName, Gabriel Monte, VOLVO XC 70, Arkady Korshun, Valerey Schetko
 Всего на сайте: 169 писателей
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти