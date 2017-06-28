Луценко анонсировал очередное представление на снятие неприкосновенности с нардепа

661 15Теги: ВР (22720) ГПУ (8704) Луценко (6931) неприкосновенность (708) Тему создал: Ольга Скороход28.06.17 17:15 Луценко анонсировал очередное представление на снятие неприкосновенности с нардепаГенеральный прокурор Украины Юрий Луценко анонсировал представление о снятии депутатской неприкосновенности с народного депутата, которое может быть внесено в парламент на следующей пленарной неделе. читать источник x Мне нравится
Ответить
Ответить
- Он пишет, что банками.
- Так он кто: банкир, гангстер или посудомойщик?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Премьера очередного спектакля...
Ответить
Ответить
Ответить