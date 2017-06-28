Майор полиции на Днепропетровщине погорел на взятке, - СБУ. ВИДЕО

589 14Материалы по теме: ВзяточникиТеги: взятка (4206) Нацполиция (7885) СБУ (14519) Тему создал: Ольга Скороход28.06.17 17:00 Майор полиции на Днепропетровщине погорел на взятке, - СБУ. ВИДЕОНа Днепропетровщине на взятке разоблачили помощника начальника одного из горотделов полиции. читать источник x Мне нравится 1
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Хотя в комиссиях все свои - местные.
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Пора офшорній мафії піти геть!
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