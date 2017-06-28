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Материалы по теме:  Взяточники
Теги: взятка (4206) Нацполиция (7885) СБУ (14519)
Тему создал: Ольга Скороход

Майор полиции на Днепропетровщине погорел на взятке, - СБУ. ВИДЕО

На Днепропетровщине на взятке разоблачили помощника начальника одного из горотделов полиции.

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Добывать руду на Желтых Водах-лет на десять!!!
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щя угадаем 200 гривен? паймали карапьцианер аднака!!!!!! Еврасаюзу атчет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ДА СВИНЬЯ-ПЕДРО?????
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ПЕДРО! МЫ НА КУСКИ ТЕБЯ ПОРВЕМ! И ГРОСЮ СО ВСЕМИ КАРЕШАМИ ТОЖА!!!! ПОПОМНИШЬ СКОТ!!!!!
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Гг. Компьютерная база в донецкой, макеевской и горловской Галактике легла одновременно с базой Эпицентра.
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Самая распиаренная реформа полиции оказалась полностью провальной. Вся суть реформы свелась к новой форме, новым авто и зарплатой. Все!!!
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А что должно было поменяться, какие реформы? Если Порошенко работал в преступном правительстве Януковича и является продолжателем его дела по уничтожению Украины.
Майор полиции на Днепропетровщине погорел на взятке, - СБУ - Цензор.НЕТ 4632
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Обидно. Жлобство до добра не доводит. Надо было план по сдаче наверх выполнять.
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И как он прошел люстрацию?
Хотя в комиссиях все свои - местные.
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ні 1 реформи за 3 роки розрухи!
Пора офшорній мафії піти геть!
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Мєнти без хабарів не можуть жити, це їм як цигарку скурити.
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"Майор полиции на Днепропетровщине погорел на взятке." - Звучит как будто провалил доверенную ему миссию
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Вывсеврети. Это же нова полиция - очьень важьно.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныМайор полиции на Днепропетровщине погорел на взятке, - СБУ. ВИДЕО
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