Снайпер из "Сомали" решил получить образование в Украине. Задержан возле Славянска, - Лысенко

4257 33Теги: Минобороны (5166) терроризм (20381) Лысенко (1060) Тему создал: Ольга Скороход28.06.17 16:44 Снайпер из "Сомали" решил получить образование в Украине. Задержан возле Славянска, - ЛысенкоУкраинские силовики задерживают боевиков. Один из них, пройдя солидный боевой путь, решил получить образование на подконтрольной украинской власти территории. читать источник x Мне нравится 7
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ну с кем не бывает)
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30 хв. ·
Полковник СБУ в Маріуполі, полковник ГУР МОУ в Київі, а сьогодні автівку із бійцями контррозвідки СБУ в Костянтинівці Дон. обл. І це не все, є ще багато воєнних диверсійних ударів держави РФ проти держави Україна на контрольовані Києвом території.
Владімір Владіміровіч Путін просто кричить офіційному Київу - ПЁТР АЛЕКСЕИЧ, КОНЧАЙ ТЫ С ЭТИМИ ЛГБТ ПРАЙДАМИ-ПАРАДАМИ, ДАВАЙ НОРМАЛЬНО ПО БУРЖУАЗНОМУ ВОЮЙ СО МНОЙ, ЕСЛИ ХОЧЕШЬ ПОБЕДИТЬ!
Переклад на українську - в дупу лібералізм, дайош Піночетізм.
Тобто, в сраку неомарксистську Ліберальну охлократію, яка каструє націю і морально роззброює, яка замість переведення країни хоча б ментально в стан війни, вводить громадян в стан нікчемного ліберального желе, яке можна підривати просто кожного дня, то в центрі столиці, то в Костянтинівці.
Дайош нормальну, традиційну, переможну, успіх і силу створюючу, справді ціннісну, історичну, природню Буржуазну Демократію рейганівського зразка. Яка зробить так, що СТРАНИ, ВЕСТИ, ИНТЕР, Гужви, Медведчука, Лукаш через 1 місяць в Україні не буде. Яка зробить так, що Бойко, Льовочкіна, Ахметова, Опоблок через пів року не буде. Яка зробить так, що за рік Бабакова, "Киевстара", "Водафона" і решти російського путінського фінансово-промислового окупаційного блок-посту на всій території України не буде. Яка зробить так, що головна окупаційна соціально-"релігійна" сила і адміністрація на території України - "УПЦ" Московського патріархату імені Сталіна-Путіна КДБ, за 2 роки повністю припинить існування!
І це найкраща гібридна асиметрична відповідь на вбивство російськими кадровими диверсантами українських офіцерів в тилу України. На цю гібридну війну РФ проти самого факту існування України.
Від щирого серця бажаю всього найгіршого і пекельно нестерпного "СТРАНА", "ВЕСТИ", "ИНТЕР", Гужві, Лукаш, Медведчуку, Бойко, Льовочкіну, Шуфрічу, Ахметке, Єфремову, Симоненко та всім іншим, хто прямо є співавтором російської війни, є співучасником вбивства українців за ці роки війни, є співучасником вбивства наших бійців ГУР і СБУ.
І тьху на керівництво України, якщо ви не зробите так, аби через місяць ВЕСТИ, СТРАНА, ГУЖВА, ЛУКАШ припинили існування в Україні!!!
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Cьогодні о 16:30 depo.ua
Про це повідомили очевидці, передає Depo.ua з посиланням на видання " Проспект Миру ".
За словами одного з них, скандал вибухнув після того, як парафіянка побачила, що в церкві займаються сексом священик і прихожанин - чиновника місцевої адміністрації.
"Це сталося приблизно два-три тижні тому. Після того, як про це дізналося все село, служитель спробував втекти з селища, але його зловили на виїзді з Каратузьке і побили. Чула, що потім його хотіли до церкви притягти і підпалити. Другий учасник скандалу поспішно покинув село", - розповіла жителька села
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Побольше льгот и привилегий для сепаратистов и террористов. Тамнашилюди - Порошенко (с)
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За такое этот регион целиком нужно лишать гражданства, не доросли они еще до гражданства.
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Мені особисто , ця ідея дуже сподобалась ️
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