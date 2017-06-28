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Теги: Минобороны (5166) терроризм (20381) Лысенко (1060)
Тему создал: Ольга Скороход

Снайпер из "Сомали" решил получить образование в Украине. Задержан возле Славянска, - Лысенко

Украинские силовики задерживают боевиков. Один из них, пройдя солидный боевой путь, решил получить образование на подконтрольной украинской власти территории.

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зуб даю или на юрфак или в военное, или Киевский универ Международных отношений-дипломатия... или Академию Управления при Президенте Украины ехал поступать... не меньше..бабла то он настриг будь здоров снайпер очень даже хорошо оплачиваемая работа если так можно сказать...
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Весь его "жизненный путь" - тяга к знаниям, умениям, навыкам. ))) Просто часто бывает, что в 19-ть еще мозгу маловато, а биохимия в крови - бурлит. Да и регион обитания - отдельная "путевка в жизнь".
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Мозгов в той подставке под фуражку нет вообще, а то б не учудил ТААКОЕ. Так парниша почему-то решил, что нормальное образование компенсирует отсутствие мозгов. И никто ему не поведал, что образованте РАЗВИВАЕТ мозги, если они ЕСТЬ, но не ЗАМЕНЯЕТ их.
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Понять и простить. Анижедети. Стоял на блокпосту, стирал обосранные штаны бурятам, терпел побои, унижения и сексуальное насилие от кадыровцев, каждый день думал об Украине.
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а потом понял свои ошибки, и поехал учится в ненавистную ему укропию, против которой он воевал :D
ну с кем не бывает)
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ничего удивительного -они там все с говном вместо мозга
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Roland Mikiani
30 хв. ·

Полковник СБУ в Маріуполі, полковник ГУР МОУ в Київі, а сьогодні автівку із бійцями контррозвідки СБУ в Костянтинівці Дон. обл. І це не все, є ще багато воєнних диверсійних ударів держави РФ проти держави Україна на контрольовані Києвом території.
Владімір Владіміровіч Путін просто кричить офіційному Київу - ПЁТР АЛЕКСЕИЧ, КОНЧАЙ ТЫ С ЭТИМИ ЛГБТ ПРАЙДАМИ-ПАРАДАМИ, ДАВАЙ НОРМАЛЬНО ПО БУРЖУАЗНОМУ ВОЮЙ СО МНОЙ, ЕСЛИ ХОЧЕШЬ ПОБЕДИТЬ!
Переклад на українську - в дупу лібералізм, дайош Піночетізм.
Тобто, в сраку неомарксистську Ліберальну охлократію, яка каструє націю і морально роззброює, яка замість переведення країни хоча б ментально в стан війни, вводить громадян в стан нікчемного ліберального желе, яке можна підривати просто кожного дня, то в центрі столиці, то в Костянтинівці.
Дайош нормальну, традиційну, переможну, успіх і силу створюючу, справді ціннісну, історичну, природню Буржуазну Демократію рейганівського зразка. Яка зробить так, що СТРАНИ, ВЕСТИ, ИНТЕР, Гужви, Медведчука, Лукаш через 1 місяць в Україні не буде. Яка зробить так, що Бойко, Льовочкіна, Ахметова, Опоблок через пів року не буде. Яка зробить так, що за рік Бабакова, "Киевстара", "Водафона" і решти російського путінського фінансово-промислового окупаційного блок-посту на всій території України не буде. Яка зробить так, що головна окупаційна соціально-"релігійна" сила і адміністрація на території України - "УПЦ" Московського патріархату імені Сталіна-Путіна КДБ, за 2 роки повністю припинить існування!
І це найкраща гібридна асиметрична відповідь на вбивство російськими кадровими диверсантами українських офіцерів в тилу України. На цю гібридну війну РФ проти самого факту існування України.

Від щирого серця бажаю всього найгіршого і пекельно нестерпного "СТРАНА", "ВЕСТИ", "ИНТЕР", Гужві, Лукаш, Медведчуку, Бойко, Льовочкіну, Шуфрічу, Ахметке, Єфремову, Симоненко та всім іншим, хто прямо є співавтором російської війни, є співучасником вбивства українців за ці роки війни, є співучасником вбивства наших бійців ГУР і СБУ.
І тьху на керівництво України, якщо ви не зробите так, аби через місяць ВЕСТИ, СТРАНА, ГУЖВА, ЛУКАШ припинили існування в Україні!!!
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то что визжит ваш кацапский педофил никому не интересно)))
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"...через місяць " Слышали мы нечто похожее и не раз . Погибших не вернуть но война не проиграна . Мы победим .
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На Росії люди намагалися спалити священика за секс з чиновником
Cьогодні о 16:30 depo.ua
Про це повідомили очевидці, передає Depo.ua з посиланням на видання " Проспект Миру ".
За словами одного з них, скандал вибухнув після того, як парафіянка побачила, що в церкві займаються сексом священик і прихожанин - чиновника місцевої адміністрації.
"Це сталося приблизно два-три тижні тому. Після того, як про це дізналося все село, служитель спробував втекти з селища, але його зловили на виїзді з Каратузьке і побили. Чула, що потім його хотіли до церкви притягти і підпалити. Другий учасник скандалу поспішно покинув село", - розповіла жителька села
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Программа по льготному вступлению в учебные заведения Украины жителей лугандона.
Побольше льгот и привилегий для сепаратистов и террористов. Тамнашилюди - Порошенко (с)
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а то что сепаратюги начали разбегаться в таких количествах...это было неизбежно -теперь надо держать ухо востро
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Ну, на "не подконтрольной территории" он уже "образование" получил... Теперь только в утиль.
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Что за люди, могут воевать против Украины, убивать украинцев, а потом как ни в чем не бывало приехать в Украину, получить паспорт на безвиз и пойти учиться или устроиться на работу.
За такое этот регион целиком нужно лишать гражданства, не доросли они еще до гражданства.
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Наверное решил поступать в Славянский педагогический институт. Вот этот как раз научит. Ф с годами еще бы участника АТО получил.
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Так а чего ж он в Сомали то не поехал,а до биндер и правосеков подался,убогий?
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Зачем вы нам рассказываете его бредни о получении образования?! Как же! Снайпер...за образованием.....В киллеры он решил переквалифицироваться.Дайте ему бесплатное жильё ,назначьте за счёт народа стипендию,запишите в полицию или Нацгвардию,(с)!Нет слов!
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Цензор.НЕТФорум УкраиныСнайпер из "Сомали" решил получить образование в Украине. Задержан возле Славянска, - Лысенко
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