ФСБ провела спецоперацию по вывозу архива хакерской группы "Шалтай-Болтай" из Киева, - "Росбалт"

Архив хакерской группы "Анонимный интернационал" (также известной по названию блога "Шалтай-Болтай") был вывезен из Киева в Москву сотрудниками российской Федеральной службы безопасности в ходе тайной специальной операции.
Саша Крест, Vitalij Isachenko 8ddce5b4, Валерий Андреев 761e6ca0, Max Tik, Том Джонс, Микола Собенко, Valeriia Strelchuk, Vlad Dyvin, Alex Stierlitz, HugeMug, пачую кожнава, куфайковийПалюх, Vladimir Putny, Sophia-Maria Duglass, Иван Афанасьев, mirlara, Ярослав Мазепа f9f306a2, AndyMariman, Толя Мувій, NNN, Cтарий Кінь, Alex_Dimitrov, Evgen Kalashnyk, Rostyslav Komarnytsky, DamBuster82, Олег Сорокин, Ander14, Гыг с Вами, Александр Славный aed44137, Иван Иванов a71a2b03, Yuliya Kalinka, eadem, nik noName, Gabriel Monte, VOLVO XC 70, Arkady Korshun, Valerey Schetko
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Ну пипл это активно верит и обсуждает.
Такой он наш пипл, в меру дурноват, в меру наивен.
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Олег Соскин
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Я-не ты!
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наконец пора перестать трусить перед олигархами ..и обрубить эту гидру по самую шею!
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И "крутость" фысыбы - явно реклама.
Запомните ватники, через день, или два вам - всё равно .......!
Так шо пугайте своей "крутостью" Воронеж?
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Но как коррупционеры будут бороться сами с собой?
В любой нормальной стране после таких проколов сотрудник ушел бы в отставку.
А у нас то аваков, то грицак - все время на слуху. Причем, позор на их голову почти каждый день. Но они упорно вцепились в доходное кресло.
Так что я сильно сомневаюсь, что мы идем в ЕС. Не с этим правительством и президентом.
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Глядиш, эти .....аналы прозевают
И из страны вывезут самое ценное - Пецю?
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