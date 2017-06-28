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Теги: Київ (3891) спецслужби (113) ФСБ (449)
Тему создал: Цензор.НЕТ

ФСБ провела спецоперацию по вывозу архива хакерской группы "Шалтай-Болтай" из Киева, - "Росбалт"

Архив хакерской группы "Анонимный интернационал" (также известной по названию блога "Шалтай-Болтай") был вывезен из Киева в Москву сотрудниками российской Федеральной службы безопасности в ходе тайной специальной операции.

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Так там все свои,друзья
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Ну вот и все, Аникеев - больше не жилец..., наивный.... теперь он ФСБ больше не нужен....
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Спецоперация ФСБ по ПЕРЕВОЗКЕ архива хакерской группы, которая по всей видимости не умела пользоваться эл.почтой, файлобменниками и т.п.
Ну пипл это активно верит и обсуждает.
Такой он наш пипл, в меру дурноват, в меру наивен.
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и нафига все компы тащить через границу,когда достаточно жестких дисков? продали украденное по дешевке?
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Скоро и Пороха незаметно увезут, что никто и не кинется.
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Нахрен он им сдался? Там своих таких девать некуда.
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Ну это да. Кацапы такой херней заниматься любят. Но его ж потом кормить, да еще и будка нужна.
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нет будку народу ...не трогать... ето наше.. Пэдро сам поедет в шоколаде...
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Вообще офигеть... Падаль Порошенко ты жить хочешь, или тебе уже всё равно? Или прекращай работать на пуйла, уволь Грицака, займись делом по зачистке рашистской агентуры в Киеве... или сдохни.
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И шо? Визы с кацапией и дальше не вводим? "Патамуштанашимбудетплохо?" Ещё бы разобраться, кто такие "наши". Те, чьих Крым?
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И опять риторический вопрос, чем у нас сбу занимается? Все магазины "рошен" сторожит?
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кацапня получила приказ любой ценой валить грицака .только не получится,у ВР наступают каникулы,а до осени новые методички придут...
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Любой, кто поддерживает Порошенко - это враг Украины. С Порошенко у Украины нет будущего
Олег Соскин
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Я тебе больше скажу-и не собираюсь годиться. :D
Я-не ты!
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НУ. с соскиным ясно,тут одна фамилия говорит, а вот ты как думаешь,типа патриот?
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НУЖНО ЗАКРЫТЬ ГРАНИЦУ с московией!
наконец пора перестать трусить перед олигархами ..и обрубить эту гидру по самую шею!
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Лучше петю и его клоунов сп..ли.Скоро фсбшники по Киеву в форме ходить будут.Спецлужбам и нацгвардии другие задачи поставлены.Атошников бить и бизнес кошмарить.
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А почему вы думаете, что они уже этого не делают?
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Тю, так попросили бы местную гебню. Она б бандерольку выслала б
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На сей раз - ДЕЗА.
И "крутость" фысыбы - явно реклама.
Запомните ватники, через день, или два вам - всё равно .......!
Так шо пугайте своей "крутостью" Воронеж?
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Мне просто интересно, чем занимается вся это писDобратия в СБУ?
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как чем? контробанду с тамжынашими людьми крышует и наркоту перебрасывает. Все как всегда.
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К сожалению, квалификация ФСБ на порядок выше, чем СБУ. Пичалька.
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квалификация ФСБ вся в её агентах, которых как тараканов, и во всех органах
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...а, может, не все пишут в тырнете... хотя жулья там хватает, это правда.
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Скоро самого Петю вывезут. Видимо,пока в багажник не помещается.
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В мусорном баке помещается.

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мечтов то сколько у зрады... а де ваша новофейсовая свежеподтянутая?чота не слыхать...и поговорить не о чем
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У нас без проблем СБУ ов мочат, и это в воюющей стране. А вывезти ПК - вообще без проблем. Дал на лапу погранцам или таможне, и хоть тротил тоннами, хоть радиоактивные материалы.
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А нашему дорогому СБУ эти архивы значит ни к чему?
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"заявил анонимный источник"- кацапам верить, себя не уважать!
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Агент "шоколадка" обеспечил прикрытие спецоперации.
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І звісно ж Ми всі дружно повірили такому ну супер "істочніку" як русьбалт.... І всі побігли срать і пердіть бо зраду принесли....
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На фоні вибухів машин і відвідин України тіпами, в'їзд яким заборонено, це така дрібниця що якось навіть пофіг, правда це чи ні.
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Мы вроде б то идем в ЕС. Хотим честных судов, хотим жить без коррупционеров.
Но как коррупционеры будут бороться сами с собой?
В любой нормальной стране после таких проколов сотрудник ушел бы в отставку.
А у нас то аваков, то грицак - все время на слуху. Причем, позор на их голову почти каждый день. Но они упорно вцепились в доходное кресло.
Так что я сильно сомневаюсь, что мы идем в ЕС. Не с этим правительством и президентом.
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тю...и чего они там выиграли этим перевозом?компромат на помощников хуйла и митяя спасли от опубликования? деньги на ветер...
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Я понял одно, в нашей стране хорошо работает только чернозем.
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И даже чернозем плохо. У нас, например, на черноземе пшеницы собирают 25-30 центнеров с гектара, а в Германии и Франции, где чернозема нет, 70-75.
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Скорее всего фейк. На хрена вывозить железо с Киева, если вся инфа может быть предана через сеть? Я бы такого не делал. А вот если заявить что свободно въехали, спокойно спаковались и успешно выехали с "железом" то получается "крутые" спецы которым "море по колено". Туфта.
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Как бы да, но ХЗ , что там за железо и какой объём инфы...Возможно ФСБ-шникам сама конфигурация железа тоже много чего скажет...
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тоже мне.., "спецоперация", купили билет на поезд и по безвизу уехали в Кацапию)))
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Скоро выборы в кацапии.Срочно надо очередную победу придумать.Ведь ИГИЛ еще в 2015 победили,новороссию построили,таежный союз гремит на весь мир,импорт замещение вокруг,на луну уже полетели.Что же еще сделать?А давай еще напишем,что у укров спец операцию провели по вывозу хакерского архива.Только не понятно зачем хакерам хранить архив,который грозит им раскрытием их преступлений.Таких архивов на стенах общественных туалетов в Украине еще хватает.Можете кацапы копировать до посинения.
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Это - еще одна "перемога" профффффесианалов СБУ.
Глядиш, эти .....аналы прозевают
И из страны вывезут самое ценное - Пецю?
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Аникеев - когда фамилия совпадает с профессией
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Щось збудилась кацапва сьогодні. Повилазила з усіх щілин
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а вывозили на магнитных лентах или на дискетах? Ну ниче, сейчас стадо пообсуждает тут, как ужасно)))
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Цензор.НЕТФорум УкраиныФСБ провела спецоперацию по вывозу архива хакерской группы "Шалтай-Болтай" из Киева, - "Росбалт"
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