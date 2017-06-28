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Теги: горсовет (378) ГПУ (8704) Кернес (1252) обыск (1145) СБУ (14519) Харьков (4298)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Во время обысков в Харьковском горсовете изъяты документы с доказательствами незаконности присвоения земли, - ГПУ

Следователями по особо важным делам Генеральной прокуратуры Украины совместно с сотрудниками Службы безопасности проведен повторный обыск в здании Харьковского городского совета.

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Делаем ставки, Господа. Будут посадки, или очередной пшик, в исполнении "импотентной" гпу.
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//собака лает а Кернес на коляске катается по украинской земле, ибо хочешь воровать плати и катайся
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а двух колесное транспортное средство преступника?
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А гепу не забыли изъять? Только чтобы без возврата...
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По тексту новости не факт, что документы изъяты именно в Харьковском горсовете, а не по месту жительства членов и основателей ЖСК.
Тщательнее надо, тщательнее...
Изъяты-и хорошо, если с соблюдением закона!
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в любой совет любого города - начиная с северных городов и городишек и до западных местечек - одна и та же история, начиная с архивов- везде, как под копирку - земля своим и междусобойчики на земле...стиль.
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Якщо нікого не посадять, значить влада вилучила документи, щоб замести свої сліди, під час президентства Януковича. Зараз їх "втратять" і кінці у воду. Куди поділися документи вилучені в Межгірье? Так само буде з чорної книгою партії регіонів і доказами за злочинами на Майдані. Влада збирає документи не для того, щоб творити правосуддя, а щоб знищувати докази.
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Представляю что будет когда разрешат свободную торговлю землей! Нотариусы будут визировать поддельные, фальшивые сделки, суды будут их утверждать как законные, чиновники мухлевать . Аваковские вертухаи будут стоят на страже этого беспредела. А прокуратура будет делать вид что все замечательно.

Вон вчера в Кировоградской области подобный инцидент произошел. А сколько их по стране!
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Главный специалист Счетной палаты Надежда Гелевей приобрела две квартиры в Киеве за 3 миллиона 200 тысяч грн.
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и что теперь? Будут продавать эти документы собственникам земли во второй раз? или как?
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Ценник Гепе уже выставили за документы?
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Це просто пандемія - куди не плюнь знайдешь ворів. Чесних немає в принципі взагалі. Ублюдки. Нещодавно вночі по роботі надіслав запит в США - велика держ. структура, 320 млн. населення. Думав що прийдеться телефонувати цілий тиждень. Млять, вранці - вже відповідь! Я обескуражен і в глубоком шоке. Не завжди вони так працюють але постаралися. А в Україні я вже 2 тижні чекаю на відповідь і ублюдки навіть трубку не беруть - взагалі, 3 лінії - цілий день не беруть, гроші ліві мабуть заробляють на робочому місці. Ну, просто ублюдки засрані нікому не потрібні. Причому там ж працюють і ті люди що на метро їздять та живуть серед інших і також жалкуються що життя важке. Звичайно важке коли ти, скотиняка, на своєму робочому місті поводишь себе таким чином.
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Під час обшуків у Харківській міськраді вилучено документи з доказами незаконного присвоєння землі, - ГПУ

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А документів з доказами причетності недостеленого шимпанзе до створення ХНР не вилучали?
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Цензор.НЕТФорум УкраиныВо время обысков в Харьковском горсовете изъяты документы с доказательствами незаконности присвоения земли, - ГПУ
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