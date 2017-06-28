Во время обысков в Харьковском горсовете изъяты документы с доказательствами незаконности присвоения земли, - ГПУ

873 14Теги: горсовет (378) ГПУ (8704) Кернес (1252) обыск (1145) СБУ (14519) Харьков (4298) Тему создал: Цензор.НЕТ28.06.17 16:27 Во время обысков в Харьковском горсовете изъяты документы с доказательствами незаконности присвоения земли, - ГПУСледователями по особо важным делам Генеральной прокуратуры Украины совместно с сотрудниками Службы безопасности проведен повторный обыск в здании Харьковского городского совета. читать источник x Мне нравится
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Тщательнее надо, тщательнее...
Изъяты-и хорошо, если с соблюдением закона!
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Вон вчера в Кировоградской области подобный инцидент произошел. А сколько их по стране!
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А документів з доказами причетності недостеленого шимпанзе до створення ХНР не вилучали?
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