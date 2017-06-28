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 Форум Украины(608651)
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Тему создал:

Этапы реформы армии. Месть негодяя.

Идёт четвёртый год войны. Политическое руководство Украины вдруг заметило, что война и АТО вещи разные. Со дня на день ждём подачи в Раду законодательных разъяснений - что же у нас на Донбассе четвёртый год происходит. В качестве утечек проникают какие-то намёки о возможной наступательной операции. То ли действительно что-то затевается, то ли просто болтовня для поддержания тонуса. Армейское начальство не отстаёт от политического. Непрерывно «реформирует»…

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Я не верю человеку тому кто был с 1991г. по сегодняшнее время в партии регионов, компартии, ветренковцы.
С другими тоже надо разбираться, но названые выше, это 100% колобаранты.
Не верю я и тем кто сообщил о зелёном коридоре из Иловайска.
Когда два чиновника это сообщили, что мы договорились, и что будет зелёный коридор.
Всё думаю, будет расстрел колон, кому поверили.
Историю бы почитали!
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Цензор.НЕТФорум УкраиныЭтапы реформы армии. Месть негодяя.
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