Этапы реформы армии. Месть негодяя.

Идёт четвёртый год войны. Политическое руководство Украины вдруг заметило, что война и АТО вещи разные. Со дня на день ждём подачи в Раду законодательных разъяснений - что же у нас на Донбассе четвёртый год происходит. В качестве утечек проникают какие-то намёки о возможной наступательной операции. То ли действительно что-то затевается, то ли просто болтовня для поддержания тонуса. Армейское начальство не отстаёт от политического. Непрерывно «реформирует»…
Саша Крест, Vitalij Isachenko 8ddce5b4, Валерий Андреев 761e6ca0, Max Tik, Том Джонс, Микола Собенко, Valeriia Strelchuk, Vlad Dyvin, Alex Stierlitz, HugeMug, пачую кожнава, куфайковийПалюх, Vladimir Putny, Sophia-Maria Duglass, Иван Афанасьев, mirlara, Ярослав Мазепа f9f306a2, AndyMariman, Толя Мувій, NNN, Cтарий Кінь, Alex_Dimitrov, Evgen Kalashnyk, Rostyslav Komarnytsky, DamBuster82, Олег Сорокин, Ander14, Гыг с Вами, Александр Славный aed44137, Иван Иванов a71a2b03, Yuliya Kalinka, eadem, nik noName, Gabriel Monte, VOLVO XC 70, Arkady Korshun, Valerey Schetko
С другими тоже надо разбираться, но названые выше, это 100% колобаранты.
Не верю я и тем кто сообщил о зелёном коридоре из Иловайска.
Когда два чиновника это сообщили, что мы договорились, и что будет зелёный коридор.
Всё думаю, будет расстрел колон, кому поверили.
Историю бы почитали!
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