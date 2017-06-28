Чешский суд постановил ликвидировать "представительство ДНР" как незаконное

1668 32Теги: посол (349) суд (2831) тероризм (1832) Чехія (103) Перебийніс (6) Тему создал: Ольга Скороход28.06.17 16:23 Чешский суд постановил ликвидировать "представительство ДНР" как незаконноеСуд в Чехии постановил ликвидировать самопровозглашенное "представительство ДНР" как незаконное. читать источник x Мне нравится 7
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а знаешь почему это "общественное движение" работало?
потому что у нас только ВР в первом чтении признала их террористическими организациями
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- нет.
Ну, тогда запустите к себе русских.
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да коронуйте его уже наконец-то- перестаньте смешить весь Мир
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Еще в 1977 году будучи в Чехословакии, слышал от местной молодежи - да вас (СССР) Китай шапками закидает. «Любили» союз конкретно.
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мда... нескрепненько и неправославненько как-то получилось)
они же все против ЕС)
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