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Теги: посол (349) суд (2831) тероризм (1832) Чехія (103) Перебийніс (6)
Тему создал: Ольга Скороход

Чешский суд постановил ликвидировать "представительство ДНР" как незаконное

Суд в Чехии постановил ликвидировать самопровозглашенное "представительство ДНР" как незаконное.

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Чешскому суду МОЖНО ликвидировать представительство самопровозглашённой "ДНР", как незаконное, а Украине саму "ДНР" ликвидировать НЕЛЬЗЯАА. Бо Европа и чехи в том числе будут ваопить, что это негуманно. Вот такой когнитивный диссонанс.
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зарегестрировано как общественное движение,интересно а если игил откроет общественное движение оно тоже бы работало??
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tam skoree vsevo zakon "dyrjavy"....gotov posporitj u Chehov ne odnih takaja problema....v 2014 u nas v LV tozhe pojavilas lavka v Rige - sobirali veshi i denjgi na denere pod "flagom denere". Na sledushy denj prijehala policija bezopasnosti i razognala vesj sbrod.....shas skoko slyshal v kakom ta podvale zaseli , nikuda nevylazajut - pod prismotrom nashevo DP navernoe.
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нет, не работало бы- потому что игил- это тер.организация
а знаешь почему это "общественное движение" работало?
потому что у нас только ВР в первом чтении признала их террористическими организациями
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ну чешский таракан забыл про пражскую весну- ему дороже "первый российско-чешский банк" через который идет отмыв бабла в ЕС, люпешна так же через этот банк получала деньги
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не приувеличивай, там кацапы просто арендовали помещение, прикрутили табличку и повесили флажки, в офисе никогда никого нет, двери закрыти, все делалось просто для картинки на (кацапском) тв
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И там правосудие быстро не работает-на то оно и правосудие.
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Вот бы Украинский суд постановил ликвидировать "главаря ДНР" как незаконного !
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У вас несчастные случаи были?
- нет.
Ну, тогда запустите к себе русских.
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Так что Европа поддерживала сепаров?
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"пришествие путина" :D
да коронуйте его уже наконец-то- перестаньте смешить весь Мир
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если речь о пришествии, то короновать уже мало, это бох у них
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ну пусть тогда канонизируют его и он сразу замироточит у нЯши))
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Долго чехи сопли жевали. Не знали, бедные, куда им пристать. Как по мне, так и пары дней хватило бы на закрытие. Или спалили бы нафиг.
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У них там Земан или как его, ну пи***ас короче.
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Наконец то роздуплились чехи... Долго до них доходит... Что рашистские оккупанты, террористы, сепартисты это плохо.
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Это сколько бабла туда кремляди отвалили чтоб эту покузуху сделать?
Еще в 1977 году будучи в Чехословакии, слышал от местной молодежи - да вас (СССР) Китай шапками закидает. «Любили» союз конкретно.
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Не совсем понятно,а чего это нормальные данецкие пацаны поперлись в эту Европу,там же геи все как один,бездуховно,нескрепно, везде чисто прибрано, да и матом никто на улице не выражается?
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мда... нескрепненько и неправославненько как-то получилось)
они же все против ЕС)
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Ліквідовано..і скількох падлюк ліквідували- повісили чи розстріляли???
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в общем-то как это всем очевидно во всем цивилизованном мире намерение ликвидировать ДНР воспринимается как законное, и только дикари против
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Как же так, президент Чехии может сильно огорчиться...
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Цензор.НЕТФорум УкраиныЧешский суд постановил ликвидировать "представительство ДНР" как незаконное
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