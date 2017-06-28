Погибшим от взрыва на Донбассе сотрудником СБУ является полковник Возный, - пресс-служба. ФОТО

10029 87Теги: СБУ (14519) смерть (5015) Донбасс (15211) Тему создал: Ольга Скороход28.06.17 16:10 Погибшим от взрыва на Донбассе сотрудником СБУ является полковник Возный, - пресс-служба. ФОТОВ Константиновском районе Донецкой области при исполнении служебных обязанностей погиб сотрудник СБУ полковник Юрий Возный. читать источник x Мне нравится
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Так что не умничай про фронт (которого, кстати, нет официально).
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Скажите еще, что это дело чести расследовать теракт)))))))))))) LoL! я с вашей чести.
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И нафига мне твоя РФ?
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Или просто там, кроме кротов,предателей,крышевателей, остальные идиоты?
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СБУ полностью лишили права вести следствие?
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