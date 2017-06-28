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Теги: СБУ (14519) смерть (5015) Донбасс (15211)
Тему создал: Ольга Скороход

Погибшим от взрыва на Донбассе сотрудником СБУ является полковник Возный, - пресс-служба. ФОТО

В Константиновском районе Донецкой области при исполнении служебных обязанностей погиб сотрудник СБУ полковник Юрий Возный.

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Выдайте вы инструкцию сотрудникам, не бросать машины без присмотра
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Может ты и на фронте солдатам рекомендаций-инструкций понадаешь заодно
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Я в своё время удивился, когда боевой офицер из Афгана мне сказал, что почти все потери происходят вследствие невыполнения тех или иных инструкций - начиная с устава.
Так что не умничай про фронт (которого, кстати, нет официально).
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Террор и спецоперации это то, чему учили в школе КГБ Х*йла и всю нынешнюю кремлёвскую верхушку. Больше они ничего толком не умеют.
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Вооот. Они нам - войну со всеми атрибутами - обстрелами мирных граждан, диверсиями в тылу, а мы им - АТО. И на чужую территорию - ни-ни. Мы честные и БАНДИТОВ уважаем. А всего парочка взрывов в Донецке и ЛуганскеЁ не говоря уже о Ростове глядишь и привела бы в чувство чекистов с той стороны.
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Стёпа вообще-то это уже сделано, и называется оно - Устав.
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В Украине московской агентуры, как г**на.
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Отсюда вполне естественный вопрос к военной контрразведке и контразведке СБУ: почему "В Украине московской агентуры как г**на" даже после 3-ёх лет войны?
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После каждого теракта в Украине ВВС Украины должны бомбить базы терористов в ДНР,как поступает Израиль
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В Израиле есть армия, вооружение, премьер-министр и народ
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Значит нужно выбирать на выборах тех,кто готов уничтожать террористов
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израиль отвечает на обстрелы ,а не бомболением после терактов.
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Ну не нужно так уж копировать Израиль,нужно вносить свои коррективы
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Нужно думать об Украине,а не жилых кварталах сепаров,с базами террористов,которые воюют с Украиной или там твои родственники служат?
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так про ваше никто и не вспоминает..."ни адин танк не должен выехать из своей казармы..."
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Достаточно?Ты наверное не заметил,что каждый день в Украине взрывают высших офицеров спецслужб
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Да, их разносить в клочья и объяснять за что.
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А лучше разбомбить,а потом провести обсуждение
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Израильтяне палестинцев пускающих реактивные снаряды из жилых кварталов Бомбят не взирая ни на что Пусть хоть из ротдома выпустят В течении 15 минут на его месте будет воронка И ето правильно
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В ДНР полно средств ПВО, да уже и позбивали кучу тех же СУ-25 и вертолетов.
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Кацапы занимаются своей любимой террористической деятельностью. СБУ обязана дать ответку.
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и даст...а скорее всего это ответка за зашкваренных ихтамнетов.
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что там творится в СБУ, понять сложно. Быстрее всего внутренняя борьба между агентами ФСБ и патриотами. Счёт в чью пользу мы не знаем, это будет видно по результатам.
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Вы очень оптимистичны, скорее всего там борьба между одними барыгами с другими за потоки контрабанды и прочего. Нет там патриотов.
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Странная тенденция, одни полковники гибнут, в Мариуполе, в Киеве и тут.
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какая то чистка или очень много агентов затисалося в ряды силовиков
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А где взрывчатку закладывали? Возле конторы СБУ или на территории конторы СБУ?
Скажите еще, что это дело чести расследовать теракт)))))))))))) LoL! я с вашей чести.
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Та ты шо... И в одиночный пикет из-за этого вышел?
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Где я, и где одиночный пикет?
И нафига мне твоя РФ?
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Она и на фиг никому не нужна-это точно. Только в Канаде сейчас ночь-или нет?
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Географию надо было в школе лучше учить. Солнце встает на востоке. Утро сейчас в Канаде.
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возможно ,ответка за взрыв в Киеве, ???
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какая ответка? Вот к примеру когда собачку блохи кусают она что в "ответку" должна сама себя сожрать? Таи и терродамбасня, с ней нужно поступать попроще - за каждого нашего погибшего минимум 10 дамбасян, не важно с оружием или без, сильно или нет они скакали и визжали хуйло ввиди. Тут простая математика.
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Вообще-тотполковник СБУ долджен не допустить взрыв чужого автомобиля,...а тут свой...
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Нужно понять ,что в Украине полно российских ДРГ ,которые совершают теракты во всех городах Украины,страна уже должна жить,как Израиль в состоянии войны ,запоминать ,кто из политиков против введения виз с РФ,кто из СБУ приставил к Вороненкову дохлого охранника,кто переживает за сепаров из Крыма и ДНР и требовать отставки этих уродов
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Знову невідомі агенти кремля? Може у себе їх пошукайте?
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А давайте опять перемирие с террористами заключим...
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В Америке если где то застрелят копа,преступник это сделавший,чувствует обречённость и ужас.Потому,что вся полиция поднимется и не успокоятся,пока не достанут убийцу.Что бы доказать ,что копов убивать нельзя.А если дойдёт до тюрьмы,то там точно порешат.Интересно наши СБУ-шники,способны отомстить за товарищей?
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А они и отомстят Они наложат большую мзду за фуры везущие в лугандон и даунбас хавку Добавят уплату за свою крышу местным бизнесменам и бизнесменчикам Они супостатов разведут на бабки Чтоб ты в етом даже не сомневался
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Она еще не заявляла, по поводу неконституционности запрета колорадских лент?
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Интересно, а биопаспорта как-то помогут отслеживать не желательных элементов из Рашки или лучше визы?
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лучше бирку в ухо или ноздрю русне с ее порядковым номером, можно с биометрическим чипом. Других документов монголоидам не полагается.
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Геращенки, Аваковы, Матиосы, еще на предидущем убийстве не пропиарились по полной программе, а тут опять взрыв...
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Путин, взбешенный последними неудачами дал отмашку на резкое усиление террористической войны. Надо понимать, что российские спецслужбы подчиняются напрямую Путину и любой свой шаг особенно в зарубежных операциях они делают только по его поручению.
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Может наши т.н. спецслужбы так играют в русскую рулетку? Принципиально под машины не смотрят, особенно со стороны водителя?
Или просто там, кроме кротов,предателей,крышевателей, остальные идиоты?
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Ну усе, зена держи квартиру от харанта, за заслуги гебнявого мужа
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рошен и ко, давайте, продолжайте смоктать сопли.
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"Также сообщается, что расследованием инцидента занимается военная прокуратура." -
СБУ полностью лишили права вести следствие?
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конечно соболезнование родным и близким, но если взрыв был в внутри автомобиля, весма выроятно, что один из сотрудников что то делал с взрывчаткои и что то пошло не так - нет я не думаю, что игралса гранатой, факт был озвучен - взрыв произошёл в внутри автомобиля - так что сразу думать о терористическом акте возможно не стоит, вариант не осторожного обращение с зрывным веществом - тоже не стоит отбрасывать ( по краиней мере тут, поскольку мы не владеем полной информацыей)
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Жаль человека... Ну что у полковника денег на маленькую собачку не было.купил бы карликовую таксу натаскал бы на ТНТ ,гексоген. Вывел погулять обнюхала машину сел спокойно и поехал.
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с кротами пи..орскими во всех силовых структурах об вменяемой ответке на теретории рф можна только помечтать ,всем вменяемым сбшникам нужно всех кротов и консерв вывести при чем при задержании отрывать руки и ноги при чем даже семьям кротячим и нужно уже на вчера
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Ребят конкретно пасли. Плохо пока работают наши контрики по раскрытию шпионской сети на свободной территории. Окурок сцыт ломиться тупо на Украину. Ему ближе подло и коварно проводить диверсионно-террористическую войну.
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Нужно срочно в Украине формировать свой СМЕРШ.
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Это уже тенденция , однако...вот так успешно закончилась рэхворма конрразведки и сбу
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Цензор.НЕТФорум УкраиныПогибшим от взрыва на Донбассе сотрудником СБУ является полковник Возный, - пресс-служба. ФОТО
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