Убийство Шаповала: российские террористы безнаказанно действуют в Киеве

3645 15Материалы по теме: Убийство ШаповалаТеги: взрыв (4159) убийство (5020) Шаповал (84) Бутусов Юрий (1284) Тему создал: Цензор.НЕТ28.06.17 16:05 Убийство Шаповала: российские террористы безнаказанно действуют в КиевеУбийство полковника ГУР МО Максима Шаповала - операция российской террористической организации, безнаказанно действующей в Киеве. Факты и выводы: читать источник x Мне нравится 8
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А когда в Украине будет задержан хоть один российский агент? Или в наших спецслужбах больше наводящих и прикрывающих российскую агентуру, чем тех, кто действительно хочет ее обезвредить?
Взятая властью линия не сажать никого - ни коррупционеров, ни бандитов, ни вражеских диверсантов - в конце концов приведет к тому, что саму власть прикрывать будет некому.
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2. ..
3. ..
4. треба корпоратив з риболовлею
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Нет ответа - что реально делать.
Хотя ответ - очевиден.
Все, что делает неУкраинец Петя и его властная неУкраинская гоп-компания
Направлено на извлечение максимальной прибыли.
С последующим покиданием страны.
Страной должны править Патриоты, а не гешефтмахер.
Поэтому, что делать - очевидно!
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Вывод: СБУ в Киеве необходимо сосредоточить усилия и сконцентрировать все силы на ликвидации российских террористов,Источник: https://censor.net.ua/r445754 - дві думки , що прямо протерічять одна одній ...
- чистку треба , як різ і починати з СБУ , розвідки і контррозвідки - бо саме там ця "хорошо законспирированная российская террористическая организация" і знаходиться !!!
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