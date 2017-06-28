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Материалы по теме:  Убийство Шаповала
Теги: взрыв (4159) убийство (5020) Шаповал (84) Бутусов Юрий (1284)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Убийство Шаповала: российские террористы безнаказанно действуют в Киеве

Убийство полковника ГУР МО Максима Шаповала - операция российской террористической организации, безнаказанно действующей в Киеве. Факты и выводы:

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А версия что мину поставил водитель?Тогда и группа наблюдения не нужна
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Факт на лицо, а вывод один - закрывать границу и вводить визовый режим.
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ты правда такой наивный? )) думаешь для вражеской агентуры это станет проблемой? ))
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самое херовое, шо спецслужбы бездействуют, а мы лучших и ценнейших людей теряем и где-у себя в столице
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так в Киеве и вообще по всей Украине действовали, действуют и собираются продолжать в том же духе вообще любые антиукраинские силы. Эту деятельность надо было бы пресечь в корне, а не рубить головы там, где на их месте новые быстрее прежнего растут. Но желающих это делать нет. В связи с тем, что подобные действия лишать возможности паразитировать на украинцах вообще всех, а не только тех, кто выступает против Украины открыто. Но эту проблему все равно надо решать, без этого страну не защитить.
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Г-н Бутусов, я не то чтоб не верю, но позвольте спросить, откуда у вас данные о том, была ли вооружена "наблюдательная группа" и почему именно группа, а не отдельный агент и какой тип мины был использован. Насколько мне известно, таких данных нет даже у силовиков.
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"Как минимум пять российских агентов задержаны в Турции, трое из них осуждены за убийства и терроризм, двое под судом."
А когда в Украине будет задержан хоть один российский агент? Или в наших спецслужбах больше наводящих и прикрывающих российскую агентуру, чем тех, кто действительно хочет ее обезвредить?
Взятая властью линия не сажать никого - ни коррупционеров, ни бандитов, ни вражеских диверсантов - в конце концов приведет к тому, что саму власть прикрывать будет некому.
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Все написанное Бутусовым - безупречно правильно.
Нет ответа - что реально делать.
Хотя ответ - очевиден.
Все, что делает неУкраинец Петя и его властная неУкраинская гоп-компания
Направлено на извлечение максимальной прибыли.
С последующим покиданием страны.
Страной должны править Патриоты, а не гешефтмахер.
Поэтому, что делать - очевидно!
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"Что делать - очевидно"? Я, наверное, тупенький, т.к. мне не очевидно. Распиши, пожалуйста, "что делать".
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Тебе - поставить клизьму. После промывки мозгов - полегчает...
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Стёб неуместен---Но чуть! Помните фразу Паноковского:* Нет, вы поезжайте в Киев и спросите...*. Так поезжайте в Эстонию и спросите что они делали---правда в 1991 году. Они абсолютно всех внештатных осведомителей кгб пофамильно пропечатали во всех газетах. И штатных тоже всех вчистую. А потом абсолютно всех от уборщицы до главного кэгэбиста уволили. И никого не сажали! И начали с ноля. И в других зданиях новую службу безопасности в стране. Конечно маленькая страна. Это ясно. Но 25 лет у нас было. Но вот последние пару лет видя предателей в прямом смысле слова кто либо позвонил на дежурную линию СБУ? НЕТ!!! Но беда не этом. А кто там сидит по сей день??? Вот беда!!!
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И еще один подрыв машины сегодня, новую статью надо писать... И может уже не на Цензор?
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8. Главное: в столице Украины, Киеве, а также в ряде других городов действует хорошо законспирированная российская террористическая организация ...
Вывод: СБУ в Киеве необходимо сосредоточить усилия и сконцентрировать все силы на ликвидации российских террористов,Источник: https://censor.net.ua/r445754 - дві думки , що прямо протерічять одна одній ...

- чистку треба , як різ і починати з СБУ , розвідки і контррозвідки - бо саме там ця "хорошо законспирированная российская террористическая организация" і знаходиться !!!
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Цензор.НЕТФорум УкраиныУбийство Шаповала: российские террористы безнаказанно действуют в Киеве
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