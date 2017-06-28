"Беспрецедентное решение в ПАСЕ": Аграмунта исключили из группы Европейской народной партии

4122 49Теги: ПАСЕ (1048) Аграмунт Педро (65) Тему создал: Цензор.НЕТ28.06.17 16:03 "Беспрецедентное решение в ПАСЕ": Аграмунта исключили из группы Европейской народной партииПредставители группы Европейской народной партии приняли решение об исключении из своего состава президента Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунта. читать источник x Мне нравится 22
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- "боярышник" - одну порцию с возможностью увеличения, ибо не привык пока.
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Посмотрим, что там произойдет, когда у них лебединое озеро по всем каналам запустят, может станут похожи на людей?
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Русофобы выжили из ПАСЕ ее главу, обязанности перешли к представителю Украины
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https://www.unian.ua/…/2000411-obovyazki-prezidenta-pare-pe… …
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Горничную он изнасиловал ?
Тема горничных не раскрыта....низачот !
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28 июня 2017 Каждый пятый россиянин оказался дальним родственником английской королевы.
Генетическое отношение к династии Виндзоров имеют около 20 % россиян. Об этом сообщает РИА "Новости". Наиболее известными ее представителями является британская королевская семья.
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А ведь мордва пишет такую галиматью на полном серьезе и сами верит этому.
Ссылка: http://ren.tv/novosti/2017-06-28/kazhdyy-pyatyy-rossiyan-okazalsya-dalnim-rodstvennikom-angliyskoy-korolevy
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- Брат бурят ? Как я рад !
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А оказывается нет...
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