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Теги: ПАСЕ (1048) Аграмунт Педро (65)
Тему создал: Цензор.НЕТ

"Беспрецедентное решение в ПАСЕ": Аграмунта исключили из группы Европейской народной партии

Представители группы Европейской народной партии приняли решение об исключении из своего состава президента Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунта.

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нах он там нужен, это отработанный матерьял)))
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ему в кацапии слепят памятник из гавна- в знак почета и уважения
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И в Украине наступило моментальное покращення
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Украинским барыгам надо перестать надеяться на дядю, пиндосов, евросоюза и т.д. и самим поднимать страну. Сажать воров, снимать недоторканность, менять цвк, решать вопрос с войной. Ни одна меркель за них - порохогросярубий- это не сделает
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Мне конечно, не нравится что на земле есть такая страна зачуханная и затурканная, но ... с этим убожеством приходится сосуществовать на одном шарике.
Посмотрим, что там произойдет, когда у них лебединое озеро по всем каналам запустят, может станут похожи на людей?
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наивный вы человек...они ,судя по их истории,никогда не были и не будут похожи на людей
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Может не моментальное но покращення. А у вас в россии покращення и не предвидится ни при каких обстоятельствах. Ты, Ваня долго не засиживайся на цензоре, ложись по раньше спать, а то завтра рано вставать за талонами на бесплатный хлеб от русского армянина.
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ты даже до идиот не дотягиваешь. Наши барыги чужими руками жар загребают, или ты слепой имбицил??? Весь мир в курсе, что раисия ведет необъявленную войну - а до сих пор нет решения принять закон о том, что рф окупант.
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И что Ванюша ты хотел этим сказать?? Пук в воду бесполезный.... Иногда лучше молчать- умнее кажешься....
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вот благодаря таким дурикам яйценюки за год подняли столько бабла, что ты таких нулей не знаешь. Захлопни варежку и ебало открой - почуствуй как тебя шакаладобарыги с рыгоаналами имеют в спаринге
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Пригоженская сопля тут дух тянет? Умри бестелесно.
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Мало ли еще в ЕС таких донов аграмунтов...
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Это правильно. Хоть какое то смелое решение приняли в ПАСЕ. Следующий логический шаг - снять эту пуйловскую шестёрку Аграмунта с должности председателя ПАСЕ,
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А кто представляет Украину; Бойко, Шуфрич, младший Добкин или другой представитель БПП регион.
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Сколько еще продажных там сидят, но не раскрываются до поры до времени?
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А горничную !
Горничную он изнасиловал ?
Тема горничных не раскрыта....низачот !
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Если кацапы захрюкали аж на "Цензоре", то все идет по плану.
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Из российских СМИ. РЕН.ТВ.
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28 июня 2017 Каждый пятый россиянин оказался дальним родственником английской королевы.

Генетическое отношение к династии Виндзоров имеют около 20 % россиян. Об этом сообщает РИА "Новости". Наиболее известными ее представителями является британская королевская семья.

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А ведь мордва пишет такую галиматью на полном серьезе и сами верит этому.

Ссылка: http://ren.tv/novosti/2017-06-28/kazhdyy-pyatyy-rossiyan-okazalsya-dalnim-rodstvennikom-angliyskoy-korolevy
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Интересно, с моржами и тюленями там какой процент родства?
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Особенно королева рада наверное родственникам с Тувы , Бурятии , Якутии .
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Просто это старое чмо думало, что "толерантность к геям" и "дружба с эпическими 3/14дорасами", это одно и то же!
А оказывается нет...
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Даже те, кто хотел его отставки, не верили, что его партия его исключит, .к. это противоречило европейским традициям партийной этики. Видать, РФ всех крепок достала.
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кацапы,чтоб так вас не подкидывало ,перестаньте читать новости вообще -ничего хорошего больше вам не светит,причем уже никогда)))
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Глядя на печальную политическую судьбу этого любителя русского мира следующие его приемники будут шугаться как прокаженных иметь дело с россией.
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Любой, кто связывается с кремлем, обречен...
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Цензор.НЕТФорум Украины"Беспрецедентное решение в ПАСЕ": Аграмунта исключили из группы Европейской народной партии
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