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 Форум Украины(608651)
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Материалы по теме:  Кибератака в Украине
Теги: киберпреступление (310) НАТО (5542) Столтенберг (445) кибербезопасность (155)
Тему создал: Ольга Скороход

НАТО поможет Украине ликвидировать последствия кибератак, - Столтенберг

Специалисты НАТО помогут Украине защититься от последствий масштабной кибератаки на корпоративные сети и сети органов власти, которая произошла вчера, 27 июня.

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НАТО нам поможет, не сомневаюсь. Вот только чем сбу у нас занимается?
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Борются кто главный! МВД , РНБО, Антикоррупция, Прокуратура, суды, администрация президента, фискальные службы. Это все не повязано в систему. ВСЕ ГЛАВНЫЕ!
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Вопрос только в чем главный?

И наверное правильнее ставить вопрос кто больше?
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Если СБУ так сейчас уничтожают - значит нормально работают ребята... А если бы все знали, чем они занимаются - это было бы уже не СБУ.
Очень интересно - идите к ним на работу: и узнаете, и улучшите...
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ты одна из них те кто до 2015 года собирал инфу и сливал лубянке и сегодня подпольно продолжает это делать и щимя потихоньку бизнес и открывая тайники с оружеем перевозя по всей территории одно и тоже не ?
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Все таки интересная штука женская логика. Спасибо, улюбнули.
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Нам то что? Главное что бы в сервера Рошен не влезли.
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Так не влезли же, что характерно. ДТЭК, например, лег, а "Рошен" - нет. Совпадение?
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Ну да... Главное, чтобы тебе, сука эфэсбэшная троллевская твои 5 рублей за высер платили. Давите и спамьте эту гниду троллевскую !
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в результате кибератаки на Рошен ни одна дюшеска не пострадала
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А зачем помощь НАТО? В Украине такие сильные IT-шники...
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Обычно сумневаюцца нулевые. Жанр у них таков
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В украине сильные IT-шники, но в Украине в массе и сильно жлобоватые работодатели. Поэтому сильный украинский IT-шник очень редко работает за еду на жлобоватого украинского работодателя.
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да ну на!
А что ж "брацкийнарот", не поможет?!
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День конституции у меня удался. с утра сижу за компом. обратился человек по протекции - 9 баз данных сказали "до свидания". четыре наглухо, по пяти есть шансы.... Так что - делайте резервное копирование и не открывайте сомнительные письма с вложениями.
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Конституционер, наживаетесь на чужом горе?
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НАТО уже давно пора попросить у Украины в аренду, лет так на 100/, кусок земли и организовать там свою военную базу. Желательно в непосредственной близости от лугандонов. Вонючий рупь за сто не менее протухших, число жертв со стороны ВСУ при этом сократится до нуля
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Если бы СБУ ничего не делали, их бы не взрывали, вьетнамец
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Как же они вчера позволили заложить взрывчатку возле ГШ? А сегодня в машину со своими же сотрудниками?
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они же как инспекторы-регулировщики только над наркопотоками
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Имеется ввиду научат наших баранов, как обращаться с компом и тому, что нельзя пользоваться софтом агрессора.
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А шо, M.E.Doc и почтовый агент - это уже софт агрессора? И давно они ими стали?
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Кібервійна підтверджує, що москалі , які впровадили свої програми в Україну можуть завдати багато збитків.
Необхідно відмовитись від москальських програм і впровадити альтернативні, а головне виготовити програми захисту українських соцмереж. Гршей тут шкодувати не потрібно.
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В Европе и Америке "медком" не пользуются, однако инфицируются "Петей" на раз-два. Снесите москальскую программу Windows - только так спасетесь.
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НАТО украинцы не верят, помощи почти никакой.
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что за лишнехромасомный вставил такую карта - ценсор нариваетса на протест от НАТО, если это специальная провокация, то мерзко, если из за лишней хромосомы - то простительно, болезнь есть такая, надо сживатса т с такими - карту хоть вставте нормальную - не все же там лишнехромосомные, кто то же должен и больных контролировать.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныНАТО поможет Украине ликвидировать последствия кибератак, - Столтенберг
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