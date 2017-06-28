НАТО поможет Украине ликвидировать последствия кибератак, - Столтенберг

2809 44Материалы по теме: Кибератака в УкраинеТеги: киберпреступление (310) НАТО (5542) Столтенберг (445) кибербезопасность (155) Тему создал: Ольга Скороход28.06.17 15:43 НАТО поможет Украине ликвидировать последствия кибератак, - СтолтенбергСпециалисты НАТО помогут Украине защититься от последствий масштабной кибератаки на корпоративные сети и сети органов власти, которая произошла вчера, 27 июня. читать источник x Мне нравится 5
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И наверное правильнее ставить вопрос кто больше?
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Очень интересно - идите к ним на работу: и узнаете, и улучшите...
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А что ж "брацкийнарот", не поможет?!
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https://www.facebook.com/beregovoy.vitaliy/posts/1333686773416722
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чтобы вместе мочить вату
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Необхідно відмовитись від москальських програм і впровадити альтернативні, а головне виготовити програми захисту українських соцмереж. Гршей тут шкодувати не потрібно.
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