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Материалы по теме:  День Конституции
Теги: ОГА (1386) Совет Европы (421) Харьков (4298) День Конституции (47) Светличная (37)
Тему создал: Ольга Скороход

Рекордное количество депутатов из европейских стран приняло участие в праздновании Дня Конституции в Харькове, - Светличная

На Харьковщине День Конституции ОГА отметила вместе с около 100 депутатами из стран Европы и генеральным секретарем Конгресса региональных властей Совета Европы Андреасом Кифером.

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Ну и что. Водки на шару попить приехали в нищую страну. Браво.
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А тебе все водка в голове кацап.
Они приехали что бы поддержать Украину и выразить с нами солидарность.
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Ну ка расскажи как пахнет и процветает твоя Параша.
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Ты, дебил, у тебя и без водки мозги усохли. Береги себя, чмо пропутинское. Вы изгои во всём мире. Запомни своё место, гниль.
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Странно, почему это нет новостей о избиении Атошников в Кировограде, у нас тут шухер, а цензор молчит...
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Уйди нах, чмо путинское. Не хер под прокси маскироваться.
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Дійсно, цензор заціпило про побиття селян і АТОшніків в Кіровоградській області.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныРекордное количество депутатов из европейских стран приняло участие в праздновании Дня Конституции в Харькове, - Светличная
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