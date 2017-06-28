Рекордное количество депутатов из европейских стран приняло участие в праздновании Дня Конституции в Харькове, - Светличная

2213 14Материалы по теме: День КонституцииТеги: ОГА (1386) Совет Европы (421) Харьков (4298) День Конституции (47) Светличная (37) Тему создал: Ольга Скороход28.06.17 15:27 Рекордное количество депутатов из европейских стран приняло участие в праздновании Дня Конституции в Харькове, - СветличнаяНа Харьковщине День Конституции ОГА отметила вместе с около 100 депутатами из стран Европы и генеральным секретарем Конгресса региональных властей Совета Европы Андреасом Кифером. читать источник x Мне нравится 16
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Они приехали что бы поддержать Украину и выразить с нами солидарность.
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