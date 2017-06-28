Международная следственная группа по делу МН17 ищет свидетелей катастрофы

Международная совместная следственная группа (JIT) по расследованию катастрофы Боинга МН17 с сегодняшнего дня будет распространять видео, записанное родственниками погибших, чтобы найти свидетелей катастрофы.
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Следственная группа по делу МН17 по прежнему ищет доказательства и свидетелей
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