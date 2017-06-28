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Материалы по теме:  Российские террористы сбили Боинг
Теги: теракт (2149) Боинг-777 Malaysia Airlines (847)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Международная следственная группа по делу МН17 ищет свидетелей катастрофы

Международная совместная следственная группа (JIT) по расследованию катастрофы Боинга МН17 с сегодняшнего дня будет распространять видео, записанное родственниками погибших, чтобы найти свидетелей катастрофы.

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они взывают к ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ качествам свинособак и их полицаев из ДЫРЫ - смешно и грустно....
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Международной следственной группе по расследовании катастрофы Боинга МН 17 свое видео следовало бы включить в рекламные ролики ФИФА к ЧМ по футболу 2118 . Слабо ?
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Всё правильно. Им перенесли на 2118. Для начала...
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Теперь кремлёвские спецслужбы начнут поиск и зачистку свидетелей.
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Не только. Можно ж и своих свидетелей из Бурятии, или Якутии подкинуть.
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основных скорее всего зачистили давно - рожки да ножки в какой нибудь шахте давно гниют....
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сами сдохнем а снегирей и петухов из говна в обиду не дадим
Международная следственная группа по делу МН17 ищет свидетелей катастрофы - Цензор.НЕТ 2253
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Я думаю, що зараз вже потрібні свідки того, як пропали свідки катастрофи. Що вони там ще тягнуть? Хочуть знайти full HD відео всіх подробиць? Може сподіваються на явку з повинною головного підозрюваного? Вже всі обіцяні терміни пройшли. Виглядає на те, що сцикотно вивалювати на голову "міжнародній спільноті" всі кишки цього мерзотного злочину. Бо доведеться Європі ввести жорсткіші санкції і назавжди, а не по чайній ложці в рік. То вже пошарудіть в штанах - може там ще залишилось щось від яєць. Як казав Єжи Лєц - Гріх "сумніватися", коли цілком впевнений ))
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...Ну, і кращого свідка як Гіркінд думаю вони не знайдуть. Цьому виродкові і так вже недовго. Якщо втече, може й уціліє.
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Вопрос в том насколько они хотят что-то реально расследовать. Хотели бы - давно бы Гиркинду программу защиты свидетелей предложили бы. Больше похоже на то, что ссытся Гейропа всерьез против Путина махаться и просто имитирует деятельность, затягивает процесс, чтобы родственники погибших не кипишевали сильно.
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Свидетели -это жители днрии ( ассоциация с энурезом дезентерией). Они могут только за бабки...бесплатно ни-ни.
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Если такими темпами расследование вести, то можно сказать террористам открытым текстом - пуляйте дальше, вас все равно ни кто не найдет, а через ...надцать лет начнем искать свидетелей. Неужели и их кремляди проплатили?
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Шел 2035-й год. Потеряв страх и чуя безнаказанность, кремлядьский Сцарек, в своих докладах на международной арене, неоднократно давал знать что сбитый боинг, его рук дело.
Следственная группа по делу МН17 по прежнему ищет доказательства и свидетелей
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"Бюроктатизм является неизбежным элементом всякой государственности" (с).
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Это не поиск свидетелей. Это попытка спрятаться от критики родственников погибших, которые требуют от следователей ответа за 3 года бездействия.
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это конечно писдец, только спустя 3 года сказать "ау! откликнись, свидетель, если ты ещё где-то есть!"...хотя они вроде обязались огласить всех и вся уже в январе 2018-го, если опять не сдвинут даты.
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я знову ж, в 1483-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір!!
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Цензор.НЕТФорум УкраиныМеждународная следственная группа по делу МН17 ищет свидетелей катастрофы
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