Евросоюз продлил экономические санкции против России до 2018 года

Саша Крест, Vitalij Isachenko 8ddce5b4, Валерий Андреев 761e6ca0, Max Tik, Том Джонс, Микола Собенко, Valeriia Strelchuk, Vlad Dyvin, Alex Stierlitz, HugeMug, пачую кожнава, куфайковийПалюх, Vladimir Putny, Sophia-Maria Duglass, Иван Афанасьев, mirlara, Ярослав Мазепа f9f306a2, AndyMariman, Толя Мувій, NNN, Cтарий Кінь, Alex_Dimitrov, Evgen Kalashnyk, Rostyslav Komarnytsky, DamBuster82, Олег Сорокин, Ander14, Гыг с Вами, Александр Славный aed44137, Иван Иванов a71a2b03, Yuliya Kalinka, eadem, nik noName, Gabriel Monte, VOLVO XC 70, Arkady Korshun, Valerey Schetko
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2. Хакерская атака...
и т.д.
За каждую подлость раиси - САНКЦИИ в ОТВЕТКУ
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Пусть в своей чебурахнутой раисе, САМИ чебурахтаются...
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1 арест имущества и денежных средств ВСЕХ россиян за рубежом.
2 депортация ВСЕХ русских на родину - чтоб их за рубежом никто не заставлял жить по НЕ русски
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Те кто в раисе жить не хочет - обмен жилплощадью, с нашими сепарами. Пусть те в раисе петухов их говна лепят... И сразу двух зайцев убьем и сепарни меньше будет, и некому станет звать раисю...
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Он мелкий трус, увидавший смысл своей жизни в том что без него Россия развалится, а для этого нужен внешний враг, чтоб быдло, не дай Бог, не задумалось, а что он сделал полезного для России?
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Время ожидания в очереди к мощам Николая Чудотворца увеличилось до 9 часов Ранее сообщалось, что примерное время нахождения в очереди - от двух с половиной до трех часов. Девятое ребро святителя доставили в Москву в специальном ковчеге 21 июня.
Как выяснилось, еще в XIX веке во Франции вышла книга «Курьезы традиций», в которой было подсчитано, что в разных церквях и монастырях Европы в качестве священных реликвий хранятся:
- 3 целеньких мумифицированных пророка Илии;
- 18 черепов и 12 рук апостола Филиппа;
- 9 черепов апостола Луки;
- 2 головы, 17 рук и ног и 5 туловищ Андрея Первозванного;
- 20 фрагментов тела и 26 голов святого Юлиана;
- 5 туловищ, 6 голов, 17 рук и ног святого Андрея;
- 13 рук святого Себастьяна;
- 15 рук Иоанна Златоуста;
- 8 голов, 6 ног и рук и 2 туловища святой Анны;
- 30 туловищ святого Григория;
- 30 туловищ святого Панкратия;
- 11 указательных пальцев, 7 челюстей, 9 рук и 7 голов Иоанна крестителя (причем в честь обретения каждой головы Крестителя в православной и католической церкви были установлены особые праздники!)
В России:
- В гробе Тихона Задонского обнаружены: череп, истлевшие кости, картон, чулки, ботинки, печатки; вместо груди - железный каркас.
В Александро-Свирском монастыре, Олонецкой г., в серебряной, массивной гробнице, весящей более 40 пудов, была обнаружена восковая кукла.
В Суздале, Владимирской г., мощи так называемой Ефросиньи Суздальской оказались матерчатой куклой, с обломками небольшого количества разрозненных костей.
В Тамбове в гробнице Питирима была обнаружена серебряная кукла-футляр, в которой было заключено незначительное количество костей, причем череп оказался искусно сделанным восковым слепком.
Мощи Артемия Веркольского, в Архангельской г., оказались смесью обыкновенного угля, ржавых гвоздей и мелкого кирпича.
В Жабынской пустыне, Тульской г., массивная серебряная гробница, в которой, якобы, находилось, по уверениям церковников, нетленное тело Макария, оказалась совершенно пуста.
В соборе Василия Блаженного, в Москве, обнаружены мощи отрока Гавриила, оказавшиеся состоящими из воска и небольшой, размером в 1/2 вершка, гнилой кости.
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Ну, така вот:
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а на самом деле...
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хрен их знает.
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Ведь уже и так всем понятно,что санкции токмо на пользу!
А камни с неба это благодать!
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