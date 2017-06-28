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Материалы по теме:  Санкции против России
Теги: Россия (71172) санкции (6233) Евросоюз (11980)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Евросоюз продлил экономические санкции против России до 2018 года

Совет ЕС продлил действие экономических санкций против России до 31 января 2018 года.

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это Зрада!... помяните моё слово!....
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Санкции надо не продлевать а определить условия при которых они будут сняты. Настамнехи освободят Крым и Донбасс, точка.
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А контрибуцию все равно стырят те, кто на тот момент будут править страной, ведь с коррупцией ни кто по серьезному еще не начинал бороться.
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с ней не надо бороться, нужно убирать ее причины - засилие чиновников, у нас разница в количестве чиновников в 100 раз, в сравнении с Японией. Убирете НДС, уберете коррупцию с возмещением НДС. А вы все ждете борцунов. Ну ждите, а борцунов кто будет контролировать?
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так они и введены изза этих причин .поэтому освобождение донбасса и крыма по умолчанию.
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Продлевать мало,надо вводить каждый день новые ...
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1. Не прекращают обстрелы...
2. Хакерская атака...
и т.д.
За каждую подлость раиси - САНКЦИИ в ОТВЕТКУ
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Когда же раисю ОТКЛЮЧАТ от всемирной сети?? Сразу ХАКЕРСКОГО БАНДИТИЗМА на 99,9 % уменьшится ((
Пусть в своей чебурахнутой раисе, САМИ чебурахтаются...
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в список санкций должно входить всего два пункта
1 арест имущества и денежных средств ВСЕХ россиян за рубежом.
2 депортация ВСЕХ русских на родину - чтоб их за рубежом никто не заставлял жить по НЕ русски
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был бы идеальный вариант.
Те кто в раисе жить не хочет - обмен жилплощадью, с нашими сепарами. Пусть те в раисе петухов их говна лепят... И сразу двух зайцев убьем и сепарни меньше будет, и некому станет звать раисю...
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А хватит ли времени до этой красной даты раболепному свинособачью осознать, за кого голосовать? Все равно в параше царь известен наперед, а у этого царя шизофрения, так смысл санкции ограничивать временными рамками?
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Да нет, у него не шизофрения, он же Аляску не идет забирать обратно у США.
Он мелкий трус, увидавший смысл своей жизни в том что без него Россия развалится, а для этого нужен внешний враг, чтоб быдло, не дай Бог, не задумалось, а что он сделал полезного для России?
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Усиление нужно.Со всех сторон, каждый день, каждый час. каждую минуту. агрессор должен по миру пойти- развалить экономику нужно раше. граждане россии только тогда начнут возмущаться( комитет солдатских матерей россии где теперь? молчит) , когда холодильники станут пустыми.
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Ага, они это вспомнили и отблагодарили Украину...
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Плевать на санкции ! У нас есть девятое ребро Николая Чудотворца !"

Время ожидания в очереди к мощам Николая Чудотворца увеличилось до 9 часов Ранее сообщалось, что примерное время нахождения в очереди - от двух с половиной до трех часов. Девятое ребро святителя доставили в Москву в специальном ковчеге 21 июня.


Как выяснилось, еще в XIX веке во Франции вышла книга «Курьезы традиций», в которой было подсчитано, что в разных церквях и монастырях Европы в качестве священных реликвий хранятся:

- 3 целеньких мумифицированных пророка Илии;

- 18 черепов и 12 рук апостола Филиппа;

- 9 черепов апостола Луки;

- 2 головы, 17 рук и ног и 5 туловищ Андрея Первозванного;

- 20 фрагментов тела и 26 голов святого Юлиана;

- 5 туловищ, 6 голов, 17 рук и ног святого Андрея;

- 13 рук святого Себастьяна;

- 15 рук Иоанна Златоуста;

- 8 голов, 6 ног и рук и 2 туловища святой Анны;

- 30 туловищ святого Григория;

- 30 туловищ святого Панкратия;

- 11 указательных пальцев, 7 челюстей, 9 рук и 7 голов Иоанна крестителя (причем в честь обретения каждой головы Крестителя в православной и католической церкви были установлены особые праздники!)

В России:

- В гробе Тихона Задонского обнаружены: череп, истлевшие кости, картон, чулки, ботинки, печатки; вместо груди - железный каркас.

В Александро-Свирском монастыре, Олонецкой г., в серебряной, массивной гробнице, весящей более 40 пудов, была обнаружена восковая кукла.

В Суздале, Владимирской г., мощи так называемой Ефросиньи Суздальской оказались матерчатой куклой, с обломками небольшого количества разрозненных костей.

В Тамбове в гробнице Питирима была обнаружена серебряная кукла-футляр, в которой было заключено незначительное количество костей, причем череп оказался искусно сделанным восковым слепком.

Мощи Артемия Веркольского, в Архангельской г., оказались смесью обыкновенного угля, ржавых гвоздей и мелкого кирпича.

В Жабынской пустыне, Тульской г., массивная серебряная гробница, в которой, якобы, находилось, по уверениям церковников, нетленное тело Макария, оказалась совершенно пуста.

В соборе Василия Блаженного, в Москве, обнаружены мощи отрока Гавриила, оказавшиеся состоящими из воска и небольшой, размером в 1/2 вершка, гнилой кости.
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И чего это в мире так россию не любят? Она же типа белая и пушистая!
Ну, така вот:
Евросоюз продлил экономические санкции против России до 2018 года - Цензор.НЕТ 4591




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это она себя такой видит..
а на самом деле...
Евросоюз продлил экономические санкции против России до 2018 года - Цензор.НЕТ 7182
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та нормальные санкции мокши вон уже слегонца повизгивают от импортозамещения...

Евросоюз продлил экономические санкции против России до 2018 года - Цензор.НЕТ 3244
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Только красят? Инородных "тел" нет? Ну так еще ничего...
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Теперя раисси тяжело будет! Рошен в Липецке не работает, как они теперь проживут,
хрен их знает.
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Интересно, бюджет России уже имеет на постоянно-секретной основе статью расходов "санкции"?
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Опять Европейцы раисюшке подъиграли!
Ведь уже и так всем понятно,что санкции токмо на пользу!
А камни с неба это благодать!
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Цензор.НЕТФорум УкраиныЕвросоюз продлил экономические санкции против России до 2018 года
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